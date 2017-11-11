Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
Украина согласовала с США основные параметры совместного проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".
Климкин также повторил позицию украинского руководства, которое выступает против участия в миссии российских военных и настаивает на размещении миротворцев на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.
В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.
Ранее представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении "миротворческих сил" на российско-украинской границе, передает ТАСС
Я несколько часов назад разговаривал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой- сказал министр.
Климкин также повторил позицию украинского руководства, которое выступает против участия в миссии российских военных и настаивает на размещении миротворцев на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.
В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.
Ранее представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении "миротворческих сил" на российско-украинской границе, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://ukrday.net/
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