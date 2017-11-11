Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам в Донбассе

Я несколько часов назад разговаривал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой

Украина согласовала с США основные параметры совместного проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".- сказал министр.Климкин также повторил позицию украинского руководства, которое выступает против участия в миссии российских военных и настаивает на размещении миротворцев на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.Ранее представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении "миротворческих сил" на российско-украинской границе, передает ТАСС