09:36 11 ноября

Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам в Донбассе

Украина согласовала с США основные параметры совместного проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".

Я несколько часов назад разговаривал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой
- сказал министр.

Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам в Донбассе



Климкин также повторил позицию украинского руководства, которое выступает против участия в миссии российских военных и настаивает на размещении миротворцев на неподконтрольном Киеву участке российско-украинской границы.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.

Ранее представительство РФ в ООН по поручению президента России Владимира Путина направило генсеку и председателю Совбеза международной организации проект резолюции о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что размещение контингента ООН возможно только после отвода вооружений и при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Сразу после этого Киев заявил, что формат миссии в Донбассе, предложенный президентом РФ, не устраивает Украину, которая настаивает на размещении "миротворческих сил" на российско-украинской границе, передает ТАСС


Использованы фотографии: http://ukrday.net/
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 08:18
    Ушлепки согласовали с господином план хорового лая на Россию..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 08:20
      Подпись к фото.... *значит поднимаем мы с Петром Лексеечем вот по такой чарке горилкы laughing
      Настало время заоблачных фантазий , никаких миротворцев на границе с РФ без участия РФ не будет резолюция в ООН по миротворцам будет заблокирована неужели не понятно? laughing
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 08:21
        Там по "столько" не пьют.. laughing
        Цитата: Чёрный
        Подпись к фото.... *значит поднимаем мы с Петром Лексеечем вот по такой чарке горилкы laughing
        210окв
        1. Anarchist Сегодня, 08:26
          Конечно же мы заблокируем проект, но они напечатают новый... Ну а потом плюнут на Совбез ООН и поведут силы НАТО на урегулирование этого конфликта!
          Такой сценарий мы уже не раз видели...
          Anarchist
          1. Чёрный Сегодня, 08:34
            Цитата: Anarchist
            Ну а потом плюнут на Совбез ООН и поведут силы НАТО на урегулирование этого конфликта!

            Душка не хватит влезть на Донбасс...
            Чёрный
            1. 79807420129 Сегодня, 08:46
              Цитата: Чёрный
              Душка не хватит влезть на Донбасс.

              А кто сказал,что они полезут,они погонят впереди себя пушечное мясо из ВСУ и нацгадов. hi
              79807420129
              1. Чёрный Сегодня, 08:58
                Цитата: 79807420129
                А кто сказал,что они полезут,они погонят впереди себя пушечное мясо из ВСУ и нацгадов.
                hi Они бы с радостью, но те "миротворцами" никак быть не могут . Они сторона конфликта. Да и вообще, ничего нового Чугункин не сказал. ..".мы будем работать , мы будем давить"....всем ясно, что на ввод миротворцев без устраивающих нас условий не состоится.....и Чугункин это понимает. Но надо ведь приподнести хоть какую то "перемогу" укролоху. Тем более Волкер запретил Поросю выдвигать свою резолюцию по миротворцам, вот шариков и выкручивается как может. Надо же как то оправдаться, как никак нераб laughing
                Чёрный
                1. 79807420129 Сегодня, 09:15
                  Цитата: Чёрный
                  Тем более Волкер запретил Поросю выдвигать свою резолюцию по миротворцам, вот шариков и выкручивается как может

                  Вячеслав hi ясен пень что резолюция штатовская не пройдет через Совбез,тем более цифирь то какая-20000,это явная армия вторжения,а не миротворцы. hi
                  79807420129
                  1. Чёрный Сегодня, 09:22
                    Пусть глобальные оккупанты размещаются на границе Кастилии и Каталонии... laughing
                    Чёрный
                    1. 79807420129 Сегодня, 09:25
                      Цитата: Чёрный
                      Пусть глобальные оккупанты размещаются на границе Кастилии и Каталонии... laughing

                      Вячеслав,пускай лучше по границе США размещаются,сразу в мире тишь и благодать наступит. drinks hi
                      79807420129
                      1. Чёрный Сегодня, 09:27
                        Цитата: 79807420129
                        пускай лучше по границе США размещаются,сразу в мире тишь и благодать наступит.

                        Да, 200 миллионов китайских миротворцев там бы не помешали what .. laughing
                        Чёрный
              2. 30 вис Сегодня, 09:02
                Цитата: 79807420129
                они погонят впереди себя пушечное мясо из ВСУ и нацгадов.
                Под Северный ветер и ,под Грады и Смерчи ДНР И ЛНР .. Фарш из мяса ...
                30 вис
          2. Тралл Сегодня, 08:35
            20 тысяч северокорейских миротворцев smile

            Потом ротация на бенгальских сенегальцев smile
            Тралл
            1. Чёрный Сегодня, 09:30
              20 тысяч северокорейских миротворцев

              Потом ротация на бенгальских сенегальцев


              Одни зарежут - другие съедят wassat .....жестокий ты человек sad ... wassat
              Чёрный
          3. Tusv Сегодня, 08:40
            Цитата: Anarchist
            Конечно же мы заблокируем проект, но они напечатают новый... Ну а потом плюнут на Совбез ООН и поведут силы НАТО на урегулирование этого конфликта!

            Так то тут говорят, что через ОБСЕ хотят двинуть. А НАТО, Ну что НАТО, только слова поддержки скажут, да подумают о поставках оружия
            Tusv
          4. ПалБор Сегодня, 08:48
            Цитата: Anarchist
            Конечно же мы заблокируем проект, но они напечатают новый... Ну а потом плюнут на Совбез ООН и поведут силы НАТО на урегулирование этого конфликта!
            Такой сценарий мы уже не раз видели...

            Нет,не поведут.Они же сами себя убедили,что там российские войска стоят.А даже против призрачных ВС РФ за...писают.
            ПалБор
    2. Банщик-М Сегодня, 08:29
      проекта резолюции по миротворческой миссии в Донбассе,

      Не мытьем, так катаньем ..хе хе
      Ну ждем уже давно "миротворцев" ...Рискните господа!
      Банщик-М
    3. Симон Сегодня, 08:34
      Признать ДНР и ЛНР, как отдельное государство и предложить им помощь!
      Симон
    4. 79807420129 Сегодня, 08:44
      Цитата: 210окв
      Ушлепки согласовали с господином план хорового лая на Россию..

      Ушлепки согласовали план убийства Республик.Всех бы ушлепков и их господ сюда бы закинуть,где им и место.
      79807420129
  2. destination Сегодня, 08:19
    20 тысяч-больше на экспедиционный корпус похоже,чем на миротворческий.
    destination
  3. п-к Опарышев Сегодня, 08:19
    Согласны на 20 тыс,если миротворцы будут Российскими.
    п-к Опарышев
  4. Anarchist Сегодня, 08:20
    Этот проект явно настроен против непризнанных республик. Ну и конечно не устроит Россию! Запад не надеяться что этот проект пройдет, Но уверен что дискредитирует Россию! Можно будет вводить новые санкции с формулировкой ''нежелание урегулировать конфликт на Украине'' Ну и конечно же ''агрессия''!
    Чугункин говорит, что это наш проект! Конечно ваш - шестёрок США...
    Anarchist
    1. 30 вис Сегодня, 08:25
      Как уже надоели эти свидомо ориентированные ! А ведь это просто предатели , самые обычные предатели ... За кусок бакса ...г... кусок !Предали всё своё родное. русское ... Мазепинцы ...
      30 вис
    2. Хагалаз Сегодня, 08:30
      Однако все кто в теме понимают, что этот проект миротворческой миссии, возможно будет являться предметом какой то большой торговли. На сколько наши смогут отстоять свои интересы, будем посмотреть. Но в любом случае мнение Украины будет учитываться в последнюю очередь.
      Хагалаз
    3. Житель Урала Сегодня, 08:45
      Вроде как такой проект не должен устроить, но я уже боюсь нашей непредсказуемой ХПП-шной игры в поддавки.
      Вдруг снова будет неожиданное нелогичное решение, чтобы удивить партнеров своим гением непредсказуемости? И НАТО еще на один шаг приблизится к нашим границам...
      Житель Урала
  5. Tusv Сегодня, 08:24
    А чугункин на фотке, что просит? О дайте мне вот столько Российской границы? Ну дык устраивайся в Шарик таможенником и будет тебе ситоко границы, если конечно собеседование пройдешь
    Tusv
  6. iliitchitch Сегодня, 08:25
    климкин , ты тупой . 20тыс.хренотворцев , ага . И бочку варенья с корзиной сала . "..не устраивает украину.." , да кто вас спрашивает , убогих ? укропеченьку не на уровне климкиных и волкеров позорных расторгуют .
    iliitchitch
  7. Геркулесыч Сегодня, 08:28
    Печатайте свою резолюцию на мягкой бумаге, чтобы Лавров потом, в сортире недовольно не морщился, подтирая вашей резолюцией свою, сами понимаете что. .. wassat
    Геркулесыч
    1. Чёрный Сегодня, 08:29
      Цитата: Геркулесыч
      Печатайте свою резолюцию на мягкой бумаге, чтобы Лавров потом, в сортире недовольно не морщился, подтирая вашей резолюцией свою, сами понимаете что. .. wassat

      Ду дык,первый закон Украины - любая перемога превращается в зраду. Второй закон Украины - как только украинцы решают, что хуже не будет, становится хуже. Третий закон Украины - что они не делают, не идут дела - кастрюли на голову одевали, скакали, ленинов валили, кресты пилили, вышиванки носили, москалям геть кричали, даже украинские опоры электросетей взрывали - ничего не получается.
      Чёрный
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:33
    Спасибо товарищам Сталину и Берии за то, что оружие у России есть. СЯО. И право "вето" от подобных ушлепков. А то порвали бы нас уже. Проклятье ещё живому "меченому" и алкашу ЕБН-у, за то, что Приходится восстанавливать ими разрушенное, ради мелких амбиций, и откровенной глупости...
    Горный стрелок
  9. prior Сегодня, 08:35
    Современная колония с названием Украина всё ещё надеется на милость людоедов.
    Кастрюлеголовые, как они есть.
    Всё, всё что произошло с Украиной, всё что ней происходит - это с подачи ваших "цивилизованных западных друзей".
    Все их ценности - бабло. Вся остальная бла-бла-бла.... - для лохов.
    prior
  10. злой партизан Сегодня, 08:42
    Это чё там такое на фотке Чугункин показывает? Свои полшишечки, чтоли? lol А так - всюдеятельность Украины в Совбезе можно охарактеризовать одной фразой: "Пустые хлопоты". yes
    злой партизан
  11. Masya Masya Сегодня, 08:44
    Как в том анекдоте ...
    Путин вас не утведил... laughing
    Masya Masya
  12. Masya Masya Сегодня, 08:53
    Команда отдана... Я воль... и бистро, бистро исполнять...
    Masya Masya
  13. APASUS Сегодня, 09:17
    Украина согласовала с США основные тезисы проекта резолюции по миротворцам в Донбассе

    А США уже что в Донбассе играют в миротворцев? Это Минскими соглашениями предусмотрено или каким боком вдруг так формат расширился,по желанию Киева
    В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон намерен вскоре предложить России план по размещению на востоке Украины контингента международных миротворцев численностью 20 тыс. человек. Как отметило издание, американские и другие западные дипломаты считают, что указанная миссия может действовать под эгидой ОБСЕ, а не ООН.

    А что не сразу под эгидой Санитарной инспекции г Киева?
    Пока только ООН располагает законными возможностями вводить вооруженные миссии,а у ОБСЕ задачи совсем другие
    APASUS
  14. Кот Маркиз Сегодня, 09:25
    "Миротворческий Контингент?"...Нет, Окупация!
    Кот Маркиз
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