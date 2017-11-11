Самолет боевого целеуказания ВВС США провел полет вблизи КНДР

Американский военный самолет дальнего целеуказания E-8C Joint STARS в пятницу совершил полет вблизи сухопутных границ Северной Кореи перед начинающимися в субботу четырехдневными беспрецедентными по масштабу учениями сразу трех авианосных ударных групп ВМС США в акватории Японского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.По их сведениям, американский авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей, а также для координации боевых действий с бортовым номером 99-0006 и позывным RONIN33, осуществлял длительный разведывательный полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.В четверг самолет Армии США EO-5C (или по обозначению его канадского производителя - DHC-7), предназначенный для проведения маловысотной многофункциональной разведки, также совершил очередной полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.Как сообщало командование 7-го оперативного флота ВМС США, с 11 по 14 ноября в западной части Тихого океана пройдут учения сразу трех авианосных ударных групп ВМС США, возглавляемых атомными авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".Согласно открытым данным ВМС США о корабельном составе данных авианосных групп, в учениях помимо трех авианосцев может быть задействовано около 20 крейсеров и эсминцев, несколько ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", а также около 200 самолетов и вертолетов палубной авиации, передает "Интерфакс-АВН"