09:42 11 ноября

Самолет боевого целеуказания ВВС США провел полет вблизи КНДР

Американский военный самолет дальнего целеуказания E-8C Joint STARS в пятницу совершил полет вблизи сухопутных границ Северной Кореи перед начинающимися в субботу четырехдневными беспрецедентными по масштабу учениями сразу трех авианосных ударных групп ВМС США в акватории Японского моря, следует из мониторинговых данных западных авиационных сайтов.

По их сведениям, американский авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания, предназначенный для распознавания и классифицирования наземных целей, а также для координации боевых действий с бортовым номером 99-0006 и позывным RONIN33, осуществлял длительный разведывательный полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.

Самолет боевого целеуказания ВВС США провел полет вблизи КНДР



В четверг самолет Армии США EO-5C (или по обозначению его канадского производителя - DHC-7), предназначенный для проведения маловысотной многофункциональной разведки, также совершил очередной полет вдоль военно-демаркационной линии между КНДР и Южной Кореей.

Как сообщало командование 7-го оперативного флота ВМС США, с 11 по 14 ноября в западной части Тихого океана пройдут учения сразу трех авианосных ударных групп ВМС США, возглавляемых атомными авианосцами "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".

Согласно открытым данным ВМС США о корабельном составе данных авианосных групп, в учениях помимо трех авианосцев может быть задействовано около 20 крейсеров и эсминцев, несколько ударных атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Томагавк", а также около 200 самолетов и вертолетов палубной авиации, передает "Интерфакс-АВН"

Использованы фотографии: https://fas.org/irp/index.html
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Комментарии 4

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  1. destination Сегодня, 09:35
    Ох и довыделываются...Это мы терпеливые,а у внука Ким Ир Сена терпения может и не хватить-молодой,горячий...
    destination
    1. Джедай Сегодня, 09:39
      Цитата: destination
      у внука Ким Ир Сена терпения может и не хватить-молодой,горячий...

      Собственно, этого США и добивается. Но это в том случае если нет между Ыном и Трампом тайного сговора. А театральность этой конфронтации наводит на мысль что сговор имеет место. wink
      Джедай
    2. фигвам Сегодня, 09:41
      Через несколько дней закончатся учения,Трамп вернётся домой, после этого могут начаться боевые действия.
      фигвам
    3. Банщик-М Сегодня, 09:42
      Нет там никаких целей, чтобы такой сверх крутой самолет там летал ..
      КНДР маленькая страна и сдаваться не собирается! Хватит уже пугать чертовы янки , сами наверное дрожите .
      Если собрались мочить, то мочите всех и Россию тоже ! soldier
      Банщик-М
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