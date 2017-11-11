13:19 11 ноября

МО РФ опровергло публикации о нападении террористов на российскую колонну в Латакии

Министерство обороны опубликовало опровержение информации, ранее появившейся в Сети о якобы нападении террористов на колонну военнослужащих неподалёку от авиабазы «Хмеймим» (Сирия). Из сообщения главного оборонного ведомства страны:
Никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза функционирует в обычном режиме.


МО РФ опровергло публикации о нападении террористов на российскую колонну в Латакии


Заявления о якобы осуществлённом нападении на военную колонну в Сирии было опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ). Эта группировка аффилирована с другой террористической структурой, действующей в САР. Речь идёт о сменившей название «Джебхат ан-Нусре» (*).


Дезинформационные инциденты, надо полагать, становятся последним оружием террористов и лиц, за ними стоящих, в противостоянии официальным властям Сирии, а также российским военнослужащим, которые помогли САА освободить от боевиков основную часть сирийской территории. При этом обращает на себя внимание немаловажный факт: сайты террористов в Сети продолжают существовать, несмотря на все заявления так называемого «демократического международного сообщества» о неутомимой борьбе с терроризмом.

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru/photo
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 32

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:17
    Это радует что нет потерь .
    Spartanez300
    1. destination Сегодня, 10:26
      У МО работа такая-скрывать всё что можно и нельзя.Правду из рассказов вернувшихся узнаём всё равно,а не из отчётов "компетентных органов"... wink
      destination
      1. 79807420129 Сегодня, 10:31
        Цитата: destination
        У МО работа такая-скрывать всё что можно и нельзя.

        Вы верите вот этим:
        опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам» . Эта группировка аффилирована с другой террористической структурой, действующей в САР. Речь идёт о сменившей название «Джебхат ан-Нусре» (*).

        what
        79807420129
        1. Банщик-М Сегодня, 10:48
          Дезинформационные инциденты, надо полагать, становятся последним оружием террористов и лиц, за ними стоящих

          Это все уже знакомо нам в Чечне..хе хе..
          Еще много зачисток предстоит нам с сирийцами и Хесбаллой..! Четко мы раздолбали чертей , я даже не побоюсь этого слова Красиво ! Блестящая операция.. soldier
          Теперь предстоит , самое трудное и затратное ВОССТАНОВЛЕНИЕ Сирии!
          Россия сама это не осилит, значит будем контрибуции снимать с виновников (Сауды, Израиль и т.д. ау..)))) Богатенькие буратины , пора бы уже заплатить по счетам..Или напомнить , кто эту бойню развязал и финансировал ?
          Банщик-М
        2. destination Сегодня, 11:48
          Я никому уже не верю,Владь,только глазам своим и ушам,и тем,кто непосредственно участвовал в том или ином деле... hi
          destination
        3. SpnSr Сегодня, 12:54
          Цитата: 79807420129
          Цитата: destination
          У МО работа такая-скрывать всё что можно и нельзя.

          Вы верите вот этим:
          опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам» . Эта группировка аффилирована с другой террористической структурой, действующей в САР. Речь идёт о сменившей название «Джебхат ан-Нусре» (*).

          what

          Самый юмор как этот чел подмигивает после своего комента! Как о ниочем говорит
          SpnSr
      2. Pirogov Сегодня, 11:21
        Цитата: destination
        У МО работа такая-скрывать всё что можно и нельзя.Правду из рассказов вернувшихся узнаём всё равно,а не из отчётов "компетентных органов"

        Обратитесь к западным троллям за компетентной информацией .
        Pirogov
      3. AwaZ Сегодня, 11:35
        МО , достаточно честно ( но без фанатизма) признает и поражения и потери
        AwaZ
        1. destination Сегодня, 11:39
          Признаёт только тех,кто на данный момент в рядах числится.А тех,кто не под эгидой МО находится,вы не считаете за Воинов Российских(добровольцы,чвк и т.д.)?
          destination
      4. askort154 Сегодня, 11:49
        destination.....У МО работа такая-скрывать всё что можно и нельзя.Правду из рассказов вернувшихся узнаём всё равно,а не из отчётов "компетентных органов"..

        Привет, новоиспечённому троллю на этом сайте. Вчера зарегистрировался, и сразу приступил к своим обязанностям. Как показала практика, на этом сайте у вас перспектив = 0 . Good bye "destination" yes
        askort154
    2. п-к Опарышев Сегодня, 12:12
      До сих пор на броне ездят!Пора уже кому то ответить за такое безобразие.
      п-к Опарышев
  2. Джедай Сегодня, 10:18
    Заявления о якобы осуществлённом нападении на военную колонну в Сирии было опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ).

    Ну, приписыванием себе несуществующих или чужих побед не удивишь - старо как мир...
    Джедай
    1. Partyzan Сегодня, 10:24
      Цитата: Джедай
      Ну, приписыванием себе несуществующих или чужих побед

      так у них - десять пишем - ноль на ум пошло laughing
      Partyzan
      1. Джедай Сегодня, 10:26
        Цитата: Partyzan
        на ум пошло

        Если он есть. wassat
        Джедай
        1. Partyzan Сегодня, 10:31
          Цитата: Джедай
          Если он есть.

          ну чем-то же думают? я же не говорю где он находится request
          Partyzan
          1. Джедай Сегодня, 10:34
            За них думает хозяин. А эти бармалеи - простые исполнители. yes
            Джедай
            1. Partyzan Сегодня, 10:38
              Цитата: Джедай
              За них думает хозяин.

              ну значит - у хозяина, правда что делать будут если вай-фай пропадет?
              Partyzan
              1. Anarchist Сегодня, 10:47
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Джедай
                За них думает хозяин.

                ну значит - у хозяина, правда что делать будут если вай-фай пропадет?

                Голубей зашлют!
                Anarchist
                1. Partyzan Сегодня, 10:50
                  Цитата: Anarchist
                  Голубей зашлют!

                  а это масль good Саня привет hi
                  Partyzan
                  1. Anarchist Сегодня, 11:06
                    Володя, привет!
                    Просто мы забыли об обычных вещах, увлёкшись гаджетами! Скоро забудем как ходить)))
                    Anarchist
                    1. Partyzan Сегодня, 11:22
                      Цитата: Anarchist
                      Скоро забудем как ходить)))

                      может летать научимся? скакуасы вон как уже усердно учатся laughing
                      Partyzan
                  2. sabakina Сегодня, 11:13
                    Володь hi , я ещё рано утром Масе Масе написал, что это взрыв горючего, но не фугаса.
                    sabakina
                2. sabakina Сегодня, 11:10
                  Александр, не льстите им, они давно забыли, что такое почтовые голуби.
                  sabakina
                  1. Anarchist Сегодня, 11:16
                    Зато про других ''голубей'' помнят, с ''торпедой'' в одном месте!
                    Anarchist
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:29
      Джедай Сегодня, 10:18

      hi ! ... обычный вброс дезы... духи хотят хоть так "побеждать"...
      a.s.zzz888
      1. Джедай Сегодня, 10:33
        Приветствую!hi
        Цитата: a.s.zzz888
        духи хотят хоть так "побеждать"...

        А то! За победы хозяин бакшиш платит, да? lol
        Джедай
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:20
    Ну и хорошо, что фейк. Совершенно не нужны были бы эти потери...
    Горный стрелок
  4. санчо Сегодня, 10:56
    Танки в горах Донбасса из этой же оперы!
    санчо
  5. Livonetc Сегодня, 11:09
    Та ни.
    Брешут москали.
    Бронедесантную кавалеристскую бурятскую дивизию под корень таки едным бахом.
    Livonetc
  6. МВГ Сегодня, 11:12
    Это сообщение радует.
    Предыдущее сообщение - часть информационной войны США против РФ.
    Да падет кровь и горе всех погибших и их семей на головы заказчиков из США..
    МВГ
  7. pvv113 Сегодня, 11:13
    Заявления о якобы осуществлённом нападении на военную колонну в Сирии было опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам»

    Пытались выдать желаемое за действительное
    pvv113
  8. tchoni Сегодня, 13:18
    чевойта гляжу нафотку и понимаю: опять зольдатен на броне катают....Зач ни кондеров, ни удобного десанта в бтр82 так и не появилось...
    tchoni
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