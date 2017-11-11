МО РФ опровергло публикации о нападении террористов на российскую колонну в Латакии

Никаких нападений на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза функционирует в обычном режиме.

Министерство обороны опубликовало опровержение информации, ранее появившейся в Сети о якобы нападении террористов на колонну военнослужащих неподалёку от авиабазы «Хмеймим» (Сирия). Из сообщения главного оборонного ведомства страны:Заявления о якобы осуществлённом нападении на военную колонну в Сирии было опубликовано от имени боевиков террористической группировки «Тахрир аш-Шам» (*запрещена в РФ). Эта группировка аффилирована с другой террористической структурой, действующей в САР. Речь идёт о сменившей название «Джебхат ан-Нусре» (*).Дезинформационные инциденты, надо полагать, становятся последним оружием террористов и лиц, за ними стоящих, в противостоянии официальным властям Сирии, а также российским военнослужащим, которые помогли САА освободить от боевиков основную часть сирийской территории. При этом обращает на себя внимание немаловажный факт: сайты террористов в Сети продолжают существовать, несмотря на все заявления так называемого «демократического международного сообщества» о неутомимой борьбе с терроризмом.