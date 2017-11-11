Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме
Президенты России и США, находящиеся во Вьетнаме на саммите АТЭС, одобрили совместное заявление по ситуации в Сирии. Сообщается, что документ был подготовлены представителями делегаций двух стран и согласован по линии глав МИД Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки.
Из заявления пресс-службы Кремля:
В совместном заявлении говорится о том, что президенты России и США договорились о продолжении активных действий до полного уничтожения террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в России) в САР.
Из текста:
Отмечено, что президенты России и США призвали международные организации, включая ООН, увеличить объёмы выделяемой для Сирии гуманитарной помощи и активнее участвовать в Женевском формате.
В экспертной среде отмечают, что заявление, по большому счёту, ничего не решает в вопросах дальнейших взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, и было сделано больше "для галочки".
Из заявления пресс-службы Кремля:
Документ подготовлен экспертами двух стран и согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Заявление специально подготовлено к встрече в Дананге. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС.
В совместном заявлении говорится о том, что президенты России и США договорились о продолжении активных действий до полного уничтожения террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в России) в САР.
Из текста:
Президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договорённостей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.
Отмечено, что президенты России и США призвали международные организации, включая ООН, увеличить объёмы выделяемой для Сирии гуманитарной помощи и активнее участвовать в Женевском формате.
В экспертной среде отмечают, что заявление, по большому счёту, ничего не решает в вопросах дальнейших взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, и было сделано больше "для галочки".
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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