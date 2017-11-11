13:19 11 ноября

Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме

Президенты России и США, находящиеся во Вьетнаме на саммите АТЭС, одобрили совместное заявление по ситуации в Сирии. Сообщается, что документ был подготовлены представителями делегаций двух стран и согласован по линии глав МИД Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки.

Из заявления пресс-службы Кремля:
Документ подготовлен экспертами двух стран и согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Заявление специально подготовлено к встрече в Дананге. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС.


Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме



В совместном заявлении говорится о том, что президенты России и США договорились о продолжении активных действий до полного уничтожения террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в России) в САР.

Из текста:
Президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договорённостей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.


Отмечено, что президенты России и США призвали международные организации, включая ООН, увеличить объёмы выделяемой для Сирии гуманитарной помощи и активнее участвовать в Женевском формате.

В экспертной среде отмечают, что заявление, по большому счёту, ничего не решает в вопросах дальнейших взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, и было сделано больше "для галочки".

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 35

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  1. destination Сегодня, 11:42
    Договорились всёж...Ну и ладно-худой мир завсегда лучше самой доброй войны...
    destination
    1. Esoteric Сегодня, 11:50
      Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме


      Про большую часть пользователей сайта можно сказать, что они одобрили совместное заявление президентов США и России во Вьетнаме...После такой "совместной встречи" Путина и Трампа, встреча последнего с Порошенко просто - дружеский уик-энд...
      Владимир Владимирович! Россия - не та страна, о которую можно вытирать ноги...
      Esoteric
      1. Anarchist Сегодня, 11:56
        Цитата: Esoteric
        Про большую часть пользователей сайта можно сказать, что они одобрили совместное заявление президентов

        Не хами! Говори за себя!
        ''Следи за собой и Будь осторожен! Следи за собой...''
        Anarchist
      2. Банщик-М Сегодня, 12:05
        Цитата: Esoteric
        Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме


        Про большую часть пользователей сайта можно сказать, что они одобрили совместное заявление президентов США и России во Вьетнаме...После такой "совместной встречи" Путина и Трампа, встреча последнего с Порошенко просто - дружеский уик-энд...
        Владимир Владимирович! Россия - не та страна, о которую можно вытирать ноги...

        Проснулся "двойной пенсионер" ..хе хе Опять злобствуешь ?
        Банщик-М
      3. Голован Джек Сегодня, 12:06
        Цитата: Esoteric
        Владимир Владимирович! Россия - не та страна, о которую можно вытирать ноги...

        А в связи с чем Вы это сказали? Поясните, по возможности...
        Голован Джек
        1. Esoteric Сегодня, 12:16
          Цитата: Голован Джек
          А в связи с чем Вы это сказали? Поясните, по возможности...

          В связи с тем, как выглядела встреча двух президентов. Если к вам откровенно поворачиваются спиной, то не стоит забегать вперёд и тянуть руку...

          Цитата: Банщик-М
          Проснулся "двойной пенсионер" ..хе хе Опять злобствуешь ?

          Я встаю вовремя, но в отличие от диванных вояк занимаюсь домашними делами, коих у меня предостаточно. А читать сообщения типа вашего мне скучно, вы неинтересны, как любой предсказуемый "клакёр"...
          Цитата: Anarchist
          Не хами! Говори за себя!

          Я за себя сказал, мне не нравится унижение первых лиц по каким-то русофобским взглядам. И предложением:"Про большую часть пользователей сайта можно сказать, что они одобрили совместное заявление президентов", - я сказал только то, что они с таким же правом могут считать себя причастными к одобрению заявления сидя дома за ПК...Понятно?
          Вы тренируйтесь...в процессе осмысливания предложений. А песни мне петь не надо, не к месту...
          Esoteric
          1. Голован Джек Сегодня, 12:27
            Цитата: Esoteric
            Цитата: Голован Джек

            А в связи с чем Вы это сказали? Поясните, по возможности...

            В связи с тем, как выглядела встреча двух президентов. Если к вам откровенно поворачиваются спиной, то не стоит забегать вперёд и тянуть руку...

            Ссылочкой не побалуете на видео? Четыре штуки просмотрел, но ничего подобного не наблюл request
            Голован Джек
            1. Esoteric Сегодня, 12:39
              Цитата: Голован Джек
              Ссылочкой не побалуете на видео? Четыре штуки просмотрел, но ничего подобного не наблюл

              Полностью здесь:

              Если вы считаете это дружеской встречей, то... request повторять не стану...
              Esoteric
              1. Голован Джек Сегодня, 12:45
                Цитата: Esoteric
                Если вы считаете это дружеской встречей, то... повторять не стану...

                Это я видел. Ничего чрезвычайного не заметил, если честно.
                Наверное, потому, что я не эзотерик ни разу.
                Спасибо за ссылку.
                Голован Джек
                1. poquello Сегодня, 13:14
                  вот спасибо явно лишнее
                  poquello
              2. Монос Сегодня, 13:18
                Цитата: Esoteric
                Если вы считаете это дружеской встречей, то..

                Каждый видит то, что хочет. smile
                Монос
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 11:51
      В экспертной среде отмечают, что заявление, по большому счёту, ничего не решает в вопросах дальнейших взаимоотношений между Москвой и Вашингтоном, и было сделано больше "для галочки".

      "Галочка" приняла заявление к сведению! yes
      СРЦ П-15
      1. Partyzan Сегодня, 11:59
        Цитата: СРЦ П-15
        "Галочка" приняла заявление к сведению!

        а может она просто приняла? laughing
        Partyzan
      2. Zubr Сегодня, 12:24
        Посмотрим, что получится через девять месяцев.... laughing
        Zubr
    3. Банщик-М Сегодня, 12:00
      Цитата: destination
      Договорились всёж...Ну и ладно-худой мир завсегда лучше самой доброй войны...

      Не договорились...Если судить по фото Трамп , как то боязливо руки Путина сдерживает!
      Типо Владимир Владимирович ему хочет в глаз зарядит хуком правой рукой.. laughing
      А надо бы! ВВП , все же сдержался.. angry
      Банщик-М
    4. сибиралт Сегодня, 12:14
      Уж очень стерильная встреча. А поговорить старикам не дали. request
      сибиралт
    5. 210окв Сегодня, 12:17
      Чего договорились?Одни будут потихоньку гадить а другие при этом не мешать? Вот и весь договор..
      Цитата: destination
      Договорились всёж...Ну и ладно-худой мир завсегда лучше самой доброй войны...
      210окв
    6. Primoos Сегодня, 12:34
      Пустые слова. Как пин.досы кормили террор, так и будут кормить. И болтовня Трампа ничего не значит. Как он вообще то смелости набрался к Владимиру Путину прикоснуться.
      Primoos
    7. atakan Сегодня, 12:36
      Договорились.
      при том что
      Я знаю что они знают что я не верю в то что эти договоренности стоят цены хотя бы бумаги и чернил.
      atakan
    8. 79807420129 Сегодня, 13:15
      Цитата: destination
      Договорились всёж...Ну и ладно-худой мир завсегда лучше самой доброй войны

      Обычное дежурное заявление,все останется по прежнему. hi
      Цитата: Esoteric
      Про большую часть пользователей сайта можно сказать, что они одобрили совместное заявление президентов США и России во Вьетнаме

      Наверное Путину следовало засветить Трампу между глаз по вашему laughing
      Цитата: Esoteric
      Если вы считаете это дружеской встречей, то

      И ГДЕ в вашем видео унижение Путина и России? what тем более где
      Цитата: Esoteric
      Россия - не та страна, о которую можно вытирать ноги..

      Цитата: Esoteric
      В связи с тем, как выглядела встреча двух президентов

      А была ли встреча,на вашем видео Путин и Трамп просто пожали друг другу руки,да перекинулись несколькими словами. hi
      79807420129
  2. Шура пермский Сегодня, 11:43
    На зло многим они все таки встретились) жаль,что на общих отношениях это особо не отразится…
    Шура пермский
    1. Pirogov Сегодня, 12:18
      Цитата: Шура пермский
      На зло многим они все таки встретились) жаль,что на общих отношениях это особо не отразится

      Если бы Трамп что то решал то да ,а так это всё бла бла бла.
      Pirogov
  3. ватник Сегодня, 11:54
    Врядли о чём то договорились скорее перебросились парой фраз.
    ватник
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:55
      Цитата: ватник
      Врядли о чём то договорились скорее перебросились парой фраз.

      Наш президент бросать умеет!
      СРЦ П-15
      1. ватник Сегодня, 11:58
        Цитата: СРЦ П-15
        Наш президент бросать умеет!

        Умеет но всё же хотелось бы более предметной беседы и всё дело тут видимо в том что Трампу просто нечего сказать.
        ватник
  4. Симон Сегодня, 12:00
    Ну, наконец то! Только я не уверен, что американцы будут это выполнять, найдут, какие нибудь причины. request
    Симон
    1. atakan Сегодня, 12:38
      это точно .
      просто не ратифицируют.
      atakan
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
    ... ну хоть так... хотя... конечно мерикатосы верны себе в своих пакостях, сами напросились на переговоры и сами же свалили в сторону... босяки, да и только.. bully
    a.s.zzz888
  6. Deadушка Сегодня, 12:36
    Цитата: Банщик-М
    .Если судить по фото Трамп , как то боязливо руки Путина сдерживает!

    Боится обвинений в домогательстве laughing
    Deadушка
  7. Геркулесыч Сегодня, 12:38
    Написать бы в том заявлении от имени сша "мы, лицемерно лжем всему человечеству, о том что якобы на деле боремся с терроризмом, что для нас в реальности неприемлемо, ибо всемирный терроризм это наше дидятя, и мы его и дальше будем холить и лелеять ".., но увы, никто там ,в сша правду не скажет никому и никогда !!!
    Геркулесыч
  8. Deadушка Сегодня, 12:45
    Президенты также подтвердили "свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254


    Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения", — говорится в заявлении


    Они (два президента) также отметили недавнее заявление президента (Сирии Башара) Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254

    РИА Новости
    https://ria.ru/syria/20171111/1508615740.html
    Вроде как бы все решили и договорились, но остались при своих интересах. request
    И как всегда двойные стандарты, в одних странах все неправильно, а в других(Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн и т.п.) все хорошо... и с демократией и с выборами и со всем остальным. wassat
    Deadушка
  9. п-к Опарышев Сегодня, 12:46
    Оба глобальщика всё таки встретились и порешали все вопросы в первое мгновение взгляда глаза в глаза.Остальное уже бла,бла
    п-к Опарышев
  10. askort154 Сегодня, 12:58
    Вот что важное на этом саммите! ( появилось в нескольких СМИ). Итоги : произошла трансформация ТТП (транс -тихоокеанское партнёрство) в "Всестороннее прогрессивное ТТП", принятое голосованием 11-ти стран участниц саммита, кроме США. (США на голосование не пригласили). Хотелось бы, что это не фейк. yes
    askort154
  11. Piramidon Сегодня, 13:03
    НИФИГАНЕПОНЯЛ. То встречались, то не встречались... Вбросов и домыслов куча.
    Piramidon
  12. Radikal Сегодня, 13:07
    В совместном заявлении говорится о том, что президенты России и США договорились о продолжении активных действий до полного уничтожения террористической группировки ИГИЛ (*запрещено в России) в САР.
    Значит опять обманут... wassat
    Radikal
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