Президенты РФ и США одобрили совместное заявление во Вьетнаме

Документ подготовлен экспертами двух стран и согласован министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Заявление специально подготовлено к встрече в Дананге. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась перед началом церемонии совместного фотографирования лидеров экономик форума АТЭС.

Президент Путин и президент Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договорённостей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254.