При крушении Су-22 в Иране погиб пилот

Военный самолёт Су-22 ВВС Корпуса стражей исламской революции упал в 8 утра (8.30 мск) во время военных учений в провинции Фарс. Пилот погиб на месте.

Иранские СМИ сообщают о том, что на юге страны крушение потерпел истребитель советского производства Су-22. По последним данным, самолёт принадлежал Корпусу стражей исламской революции (КСИР). РИА Новости приводит сообщение иранского информационного агентства FARS News Фотографии, которые публикуются в социальных сетях, свидетельствуют о том, что на месте падения самолёта образовался участок полностью выгоревшей травы. Судя по фото, самолёт упал в безлюдной местности. Никто на земле не пострадал.На месте крушения работают оперативные группы, которые занимаются сбором обломков истребителя, чтобы впоследствии попытаться установить причины катастрофы.