13:17 11 ноября

При крушении Су-22 в Иране погиб пилот

Иранские СМИ сообщают о том, что на юге страны крушение потерпел истребитель советского производства Су-22. По последним данным, самолёт принадлежал Корпусу стражей исламской революции (КСИР). РИА Новости приводит сообщение иранского информационного агентства FARS News:

Военный самолёт Су-22 ВВС Корпуса стражей исламской революции упал в 8 утра (8.30 мск) во время военных учений в провинции Фарс. Пилот погиб на месте.


Фотографии, которые публикуются в социальных сетях, свидетельствуют о том, что на месте падения самолёта образовался участок полностью выгоревшей травы. Судя по фото, самолёт упал в безлюдной местности. Никто на земле не пострадал.


При крушении Су-22 в Иране погиб пилот


На месте крушения работают оперативные группы, которые занимаются сбором обломков истребителя, чтобы впоследствии попытаться установить причины катастрофы.


Использованы фотографии: @AbasAslani
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Комментарии 18

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  1. RASKAT Сегодня, 12:08
    По любому Китайцы занимались ремонтом. Что то я не помню контракты на ремонт с нами. Пилоту земля пухом.
    RASKAT
    1. Банщик-М Сегодня, 12:17
      Мои соболезнования родственникам погибшего пилота...
      Пора бы вам Иран поменять ваш парк истребителей , Россия может помочь и с обучением тоже!
      Ближний восток нужно держать, а то шакалы западные и т.д. опять устроят кровавую бойню !
      А санкции , да плевать на них .. hi
      Банщик-М
    2. zyablik.olga Сегодня, 12:18
      Цитата: RASKAT
      По любому Китайцы занимались ремонтом. Что то я не помню контракты на ремонт с нами. Пилоту земля пухом.

      Ремонтом могли заниматься и сами иранцы, не настолько Су-17 сложная машина. Во всяком случае на КнААПО "спарки" Су-17УМ летали до недавнего времени. А запчастей на них хватает.
      Цитата: Partyzan
      интересно - диверсия или "качественное" обслуживание?

      Ну конечно же диверсия, иначе самолёты не падают. Особенно с учётом того, что этой машине около 30 лет, и попала в Иран, она в 1991 году из Ирака уже Б/У.
      zyablik.olga
      1. ватник Сегодня, 12:43
        Цитата: zyablik.olga
        Ремонтом могли заниматься и сами иранцы, не настолько Су-17 сложная машина.

        Вот статья про это если знаете свободно английский то не сочтите за труд в общих фразах перевидите.



        Ссылка:
        https://twitter.com/pepo_25/status/63633200822712
        7296
        ватник
    3. ватник Сегодня, 12:22
      Цитата: RASKAT
      По любому Китайцы занимались ремонтом

      Скорее всего сами при помощи запчастей поступивших из Сирии.
      Сейчас они такие но лично я думал что все их предадут сирийцам.
      ватник
  2. Partyzan Сегодня, 12:08
    интересно - диверсия или "качественное" обслуживание? а пилоту - царствие небесное hi
    Partyzan
    1. destination Сегодня, 12:21
      Как наши парни...Молодец,что уж тут говорить...
      destination
    2. sabakina Сегодня, 12:45
      Bob, вот всегда считал, что самолёт, это прежде всего планер, почему не спланировать? Ну, если только высота не позволяла. Надеюсь, подробности нас скажут. Жалко, пилоты штучный "товар".
      sabakina
      1. Partyzan Сегодня, 12:55
        Цитата: sabakina
        это прежде всего планер

        но как я понимаю - без движения он лететь не может, здесь есть бывшие летуны, может подтянутся, лучше объяснят
        Partyzan
        1. sabakina Сегодня, 13:02
          Тоже надеюсь, что подтянутся. Только Боб, как самолет в воздухе может быть без движения? Даже если заглох двигатель при наборе высоты, опустить нос и спланировать можно? Пусть даже и жёстко, но можно? Короче, ждём.
          sabakina
          1. Partyzan Сегодня, 13:04
            Цитата: sabakina
            опустить нос и спланировать можно?

            насколько я знаю с падением скорости самолет может выйти на запредельные углы атаки и уже все - капец request
            Partyzan
            1. sabakina Сегодня, 13:11
              Ну, будем ждать коммент от летунов или спецов. Кстати, Боб - это от имени Борис? Был у нас в семье старый знакомый по имени Борис, отец его называл в шутку Боб...
              sabakina
    3. ватник Сегодня, 13:07
      Цитата: Partyzan
      диверсия или "качественное" обслуживание?

      Они просто "стары" впрочем это относится ко всей авиации Ирана а заменить они их до 2020 года не могут из-за санкций вот и приходится эксплуатировать то что есть.
      ватник
  3. destination Сегодня, 12:09
    Жаль пилота-молодец,что от Людей машину увёл,собой пожертвовав...
    destination
  4. Геркулесыч Сегодня, 12:34
    Им по любому очень нужно свой авиапарк обновлять! А семье пилота чисто по человечески мои соболезнования! !! hi
    Геркулесыч
  5. sabakina Сегодня, 12:36
    Судя по фото, самолёт упал в безлюдной местности. Никто на земле не пострадал.

    Странно, почему не катапультировался? Земля пухом.
    sabakina
    1. Piramidon Сегодня, 12:57
      Цитата: sabakina
      Странно, почему не катапультировался? Земля пухом.

      Выше выложена песня "Огромное небо". Может быть и поэтому.
      Piramidon
      1. sabakina Сегодня, 13:13
        Да, без подробностей трудно гадать.
        sabakina
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