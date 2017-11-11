В ДНР заявили, что остановят Киев в "реализации его агрессивных планов"

А Климкин может что угодно говорить. Сейчас можно сказать одно: до этого не шло по агрессивному сценарию безответственных украинских политиков — Донбасс рушил такие планы — и дальше не пойдет

В ДНР не допустят, чтобы агрессивные планы Киева в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе воплотились в жизнь, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина, который заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Скороходов отметил, что Вашингтон, Берлин и Париж еще не высказали свою официальную позицию.— заявил он.Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США намерены предложить разместить в Донбассе 20 тысяч "голубых касок". В ДНР заявили, что такое количество миротворцев превышает разумную необходимость и может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности. А в российской Госдуме отметили, что столь большой контингент создаст прямую угрозу Донбассу.При этом ранее президент Владимир Путин поддержал идею отправить в Донбасс миротворцев ООН, но только для защиты сотрудников ОБСЕ, а располагаться миротворческая миссия должна на линии соприкосновения, передает РИА Новости