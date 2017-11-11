13:17 11 ноября

В ДНР заявили, что остановят Киев в "реализации его агрессивных планов"

В ДНР не допустят, чтобы агрессивные планы Киева в отношении мирного урегулирования конфликта в Донбассе воплотились в жизнь, заявил депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.

Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Павла Климкина, который заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Скороходов отметил, что Вашингтон, Берлин и Париж еще не высказали свою официальную позицию.

В ДНР заявили, что остановят Киев в "реализации его агрессивных планов"



А Климкин может что угодно говорить. Сейчас можно сказать одно: до этого не шло по агрессивному сценарию безответственных украинских политиков — Донбасс рушил такие планы — и дальше не пойдет
— заявил он.

Накануне газета Wall Street Journal сообщила, что США намерены предложить разместить в Донбассе 20 тысяч "голубых касок". В ДНР заявили, что такое количество миротворцев превышает разумную необходимость и может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности. А в российской Госдуме отметили, что столь большой контингент создаст прямую угрозу Донбассу.

При этом ранее президент Владимир Путин поддержал идею отправить в Донбасс миротворцев ООН, но только для защиты сотрудников ОБСЕ, а располагаться миротворческая миссия должна на линии соприкосновения, передает РИА Новости


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 13:01
    Только Россия сможет это сделать..ЛДНР в одиночку пропадут.Как то так..
    210окв
    1. Идущий Сегодня, 13:05
      Россию будут стараться задвинуть подальше , но без России проблему ЛДНР решить не возможно и как развязать этот узел Запад не знает , да и не горит особым желанием.
      Идущий
      1. destination Сегодня, 13:11
        Они Киев грозились взять.Поделили что можно,и на этом всё."Русский мир" благополучно и умер,не успев толком родиться...
        destination
    2. Маз Сегодня, 13:15
      Грозилась мыша шо кошку съест
      Маз
  2. п-к Опарышев Сегодня, 13:01
    Если миротворцы,будут из России,то вполне можно согласиться.
    п-к Опарышев
    1. 210окв Сегодня, 13:04
      Безусловно только наша армия может быть миротворческой..Однако даже в Кремле так не считают.А если и считают то помалкивать в тряпочку.
      Цитата: п-к Опарышев
      Если миротворцы,будут из России,то вполне можно согласиться.
      210окв
      1. Pirogov Сегодня, 13:05
        Цитата: 210окв
        Однако даже в Кремле так не считают.А если и считают то помалкивать в тряпочку

        Хуже они не помалкивают ,а торгуются !
        Pirogov
      2. Соломон Кейн Сегодня, 13:13
        А если и считают то помалкивать в тряпочку.

        Как бы не "домолчались" до голубых касок на Красной площади.....
        Соломон Кейн
  3. poquello Сегодня, 13:07
    уже под эгидой ОБСЕ разговор, значит через ООН вариант не проходной в их версии
    poquello
  4. Клебер Сегодня, 13:09
    Если поставить там Российских миротворцев, то 100% произойдёт всё как в Грузии в 2008 году, а этого России сейчас не надо.
    Клебер
  5. ПалБор Сегодня, 13:09
    Я уверен,что бы всякие "НасРати" и иже с ними не говорили,Донбасс не отдадим!
    До выборов точно smile
    ПалБор
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