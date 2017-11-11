Минобороны досрочно получило партию броневиков "Тигр"

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Первая партия "Тигров" в рамках ГОЗ-2017 досрочно передана заказчику

Военно-промышленная компания, крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставила Минобороны РФ партию бронеавтомобилей "Тигр" в рамках Гособоронзаказа-2017 (ГОЗ-2017). Об этом в субботу сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.- сказал он. Количество бронеавтомобилей в партии не называетсяПо словам Красовицкого, вторая и заключительная в рамках текущего Гособоронзаказа партия бронеавтомобилей "Тигр" будет поставлена Минобороны до конца этого года в назначенный срок.В рамках гособоронзаказа Военно-промышленная компания поставляет бронеавтомобили "Тигр" трех модификаций: АМН 233114 "Тигр- М", АСН 233115 "Тигр-М СпН" и СБМ ВПК-233136 "Тигр".