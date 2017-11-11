16:28 11 ноября

Минобороны досрочно получило партию броневиков "Тигр"

Военно-промышленная компания, крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставила Минобороны РФ партию бронеавтомобилей "Тигр" в рамках Гособоронзаказа-2017 (ГОЗ-2017). Об этом в субботу сообщил генеральный директор компании Александр Красовицкий.

Минобороны досрочно получило партию броневиков "Тигр"

архивное фото


Первая партия "Тигров" в рамках ГОЗ-2017 досрочно передана заказчику
- сказал он. Количество бронеавтомобилей в партии не называется


По словам Красовицкого, вторая и заключительная в рамках текущего Гособоронзаказа партия бронеавтомобилей "Тигр" будет поставлена Минобороны до конца этого года в назначенный срок.

В рамках гособоронзаказа Военно-промышленная компания поставляет бронеавтомобили "Тигр" трех модификаций: АМН 233114 "Тигр- М", АСН 233115 "Тигр-М СпН" и СБМ ВПК-233136 "Тигр".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Горный стрелок Сегодня, 16:22
    Серьёзные такие. Как хорошо, когда новая классная техника в войсках. И служить веселее...
    Горный стрелок
  2. Кокос Сегодня, 16:24
    Тигры"сделали" Хаммеры..наши могут когда хотят wink
    Кокос
    1. Primoos Сегодня, 16:27
      Где такой купить? Только без брони. Классная тачка. Мечта!
      Primoos
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