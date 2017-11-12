09:04 12 ноября

В ЛНР в следующем году планируют начать добычу золота

В 2018 году планируется начать промышленную разработку золоторудного месторождения, находящегося на территории ЛНР, передает РИА Новости сообщение главы ЛНР Игоря Плотницкого.



Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта,
сказал Плотницкий в эфире телеканала «Луганск 24».


По словам главы ЛНР, добыча драгметалла сверхприбыльной не будет.

Но это такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. федоров Сегодня, 08:17
    Сытая рожа Плотницкого на фото, доверия не вызывает. Под себя грести умеет, думаю и с золотом так-же. sad
    федоров
    1. Primoos Сегодня, 08:44
      Цитата: федоров
      Сытая рожа Плотницкого на фото, доверия не вызывает. Под себя грести умеет, думаю и с золотом так-же. sad

      Наверное у него должна быть изможденная "рожа"? Тогда жевто блакитные его возлюбят? А федоров, наверное бессеребренник? Или просто стырить нет возможности? А если бы была? Ртом и попой хватал бы? От себя только куры гребут. И имбецилы. Федоров, а вы к кому себя причесляете?
      Primoos
    2. Банщик-М Сегодня, 08:48
      Цитата: федоров
      Сытая рожа Плотницкого на фото, доверия не вызывает. Под себя грести умеет, думаю и с золотом так-же. sad

      Завидуете? ЛНР пытается восстановить промышленность, в отличии от Украины
      Банщик-М
  2. Logall Сегодня, 08:18
    Золото - это конечно хорошо, но стоит ли ''овчинка выделки''? Что-то Я не слышал о больших залежах в этом регионе... А разработка золотых месторождений требует приличных капиталовложений!
    Если залежи на поверхности, то нужно добывать открытым способом, это конечно же дешевле... Но ежели жила идет в глубь, тогда только шахтный метод. А это прилично дороже и риски увеличиваются, так как можно не угадать с количеством этого золота, а сама разработка может оказаться убыточной...
    Logall
    1. devis Сегодня, 08:29
      Если вы ,что то не слышали или не знаете не означает ,что этого не существует. Не замыкайте фактологию на своих догадках. Или ваше знание истина последней инстанции?
      -" только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи,"
      devis
      1. Logall Сегодня, 08:35
        Так здесь каждый пишет свое мнение. Исключительно свое! Для этого сайт и существует...
        Вы же сами не знаете, что говорите! Россыпи? Если бы они, тогда были их бы уже вовсю пользовали! В первую очередь! Они бы уже давно проявились в ручьях...
        Я знаю, о чём говорю! Я вырос на Колыме! С золотом знаком! Особенно с россыпями!
        Logall
    2. Ren Сегодня, 08:36
      Золото на Донбассе добывали и скифы и Пётр 1:
      https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ekspertiza/
      zolotye-fljuidy-donbassa-ocharovyvajut-investorov
      _arhiv_art.htm
      http://geo.web.ru/druza/l-Nagoln.htm
      hi
      Ren
      1. Logall Сегодня, 08:44
        Золото всегда находится рядом с углем! Вопрос не о его наличии, а о его количестве... В местах проживания индейцев майя также было золото... Легко добываемое! Вот только залежи быстро исчерпались! А именно от количества руды и зависит рентабельность разработки месторождения!
        Logall
  3. Громобой Сегодня, 08:26
    Шикарно,монету свою можно чеканить.
    А назвать можно "новорик".
    Громобой
  4. Клебер Сегодня, 08:26
    Похоже на фейк. Если бы там было золото, то давно бы уже добывали.
    Клебер
    1. Ren Сегодня, 08:39
      http://geo.web.ru/druza/l-Nagoln.htm
      hi
      Ren
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:40
      Клебер
      Похоже на фейк. Если бы там было золото, то давно бы уже добывали.
      Точнее уже добыли бы.
      Хотя кто его знает.Может новые технологии применят.Вот масштабы добычи золота в России.Это вам не это .
      Наблюдатель2014
  5. Клебер Сегодня, 08:34
    Цитата: devis

    -" только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи,"


    Что то я сомневаюсь в наличии у ЛНР хорошей геологоразведки ...
    Клебер
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:37
    Цитата: Logall
    Если залежи на поверхности, то нужно добывать открытым способом, это конечно же дешевле...

    Если бы там жила была на поверхности - её бы ещё при царском режиме выгребли)))
    Анкыпельгыгыргын
  7. фа2998 Сегодня, 08:51
    Цитата: Logall
    Золото - это конечно хорошо, но стоит ли ''овчинка выделки''? Что-то Я не слышал о больших залежах в этом регионе... А разработка золотых месторождений требует приличных капиталовложений!
    Если залежи на поверхности, то нужно добывать открытым способом, это конечно же дешевле... Но ежели жила идет в глубь, тогда только шахтный метод. А это прилично дороже и риски увеличиваются, так как можно не угадать с количеством этого золота, а сама разработка может оказаться убыточной...

    Я сам живу в этом регионе.Донбасс советские геологи так на бурили, что сыр похож.Чтобы вести угледобычу, планирование нужен детальный план геологический. Пробурили, до 1500 метров.Да говорили, что есть следы золота, не не о каком промышленной добычи речь не шла.Овчинка влетит в копеечку, нерентабельно в принципе! Ни при каких современных технологиях.Ну что бы Вы поняли, кто пойдет на строительно шахты, обогатительного комбината и всего прочего ради добычи в несколько грамм! hi
    Ну может на Луганщине и в Донецке пласты побогаче laughing хотя вряд-ли, весь Донецкой бассейн создавался в одно геологическое время, он границ не имеет. hi
    фа2998
  8. Govorun Сегодня, 08:52
    В ЛНР в следующем году планируют начать добычу золота
    Представляю как затрещали пердачки то после этого заявления у злых украинцев....
    Govorun
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:56
    Много чего не добывалось ранее...в неожиданных местах. Алмазы в Архангельске, никель - на Хопре... Хотят и могут - будут добывать. ПроМайя кто-то написал... Так золото на Амазонке добывают до сих пор. А майя ИСТРЕБИЛИ себя в войнах ещё до "подхода" конкистадоров.
    Горный стрелок
  10. Карен Сегодня, 08:58
    Найти, где под землёй золото? Да проще этого ничего нет!!! Ботаники сразу скажут, какое зелье тянет в себя медь/золото из почвы.
    Карен
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