В ЛНР в следующем году планируют начать добычу золота
В 2018 году планируется начать промышленную разработку золоторудного месторождения, находящегося на территории ЛНР, передает РИА Новости сообщение главы ЛНР Игоря Плотницкого.
По словам главы ЛНР, добыча драгметалла сверхприбыльной не будет.
Я как-то несколько раз заикался, но в этом году не получилось просто из-за того, что финансирование требовалось в другие места, и мы этот проект немножко притормозили. Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта,сказал Плотницкий в эфире телеканала «Луганск 24».
По словам главы ЛНР, добыча драгметалла сверхприбыльной не будет.
Но это такой показатель для нас, что у нас это есть, и мы это можем. Во-вторых, только разведка и работа покажет, насколько серьезна эта жила и россыпи,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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