В СПЧ ответили на предложение ввести дактилоскопию для иностранцев

Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней – нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию,

Дактилоскопию для иностранцев при въезде на территорию РФ нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может стать обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне, передает РИА Новости заявление главы Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.Ранее зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сообщил, что партия предлагает ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.сказал Федотов агентству.При этом, добавил глава СПЧ, нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, кроме того, «соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете».