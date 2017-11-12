13:35 12 ноября

В СПЧ ответили на предложение ввести дактилоскопию для иностранцев

Дактилоскопию для иностранцев при въезде на территорию РФ нужно вводить на двусторонней основе, эта процедура может стать обязательной для граждан тех стран, в которых ее также обязаны проходить россияне, передает РИА Новости заявление главы Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.



Ранее зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сообщил, что партия предлагает ввести дактилоскопию для всех иностранных граждан, въезжающих в Россию.


Прекрасная идея, но только если эта процедура будет на двусторонней основе. На двусторонней основе это возможно, на односторонней – нет. То есть проведение этой процедуры может быть обязательным для граждан тех стран, в которых российские граждане также обязаны проходить дактилоскопию,
сказал Федотов агентству.

При этом, добавил глава СПЧ, нужно помнить, что для этого потребуется оснастить все российские консульства аппаратурой для дактилоскопии, кроме того, «соответствующие средства нужно предусмотреть в бюджете».

Использованы фотографии: http://visatravel.bz
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 44

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. destination Сегодня, 09:47
    Правильно.Как люди к тебе,так и ты к людям-Родитель мой так меня учил всегда...
    destination
    1. Anarchist Сегодня, 09:51
      Согласен, но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал, точно говорю! Уж сильно много преступлений, руками - этого брата, творится...
      Anarchist
      1. Банщик-М Сегодня, 10:00
        Цитата: Anarchist
        Согласен, но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал, точно говорю!

        А я бы чипы вживлял ..хе хе
        Банщик-М
        1. Татьяна Сегодня, 10:41
          Банщик-М
          А я бы чипы вживлял ..хе хе
          Вот так, вот, вроде бы добрыми, прагматичными и целесообразными намерениями Люцифера о вживлении чипа и прокладывается ОБЩАЯ для всех людей дорога в ад!
          Татьяна
          1. Банщик-М Сегодня, 11:37
            Цитата: Татьяна
            Банщик-М
            А я бы чипы вживлял ..хе хе
            Вот так, вот, вроде бы добрыми, прагматичными и целесообразными намерениями Люцифера о вживлении чипа и прокладывается ОБЩАЯ для всех людей дорога в ад!

            Это еще давно предсказывали , всех людей меткой сатаны пометят..хе хе..Сперва ИНН, а потом уже ..
            Специально написал думаю среагируют или нет.? Реакция Татьяна правильная и я с вами согласен.. hi
            Банщик-М
            1. LSA57 Сегодня, 13:11
              Цитата: Банщик-М
              Это еще давно предсказывали , всех людей меткой сатаны пометят..

              а при чём тут электроника и нечистая сила? belay
              или уже потусторонние силы законами физики управляют? belay
              страшна аж жуть laughing
              LSA57
        2. kenig1 Сегодня, 10:45
          Финансирование чипирования из вашей пенсии?))
          kenig1
      2. хрыч Сегодня, 10:01
        Федотов, враг народа, что еще мог сказать. Мол они наших не откатывают, а наши к ним ездят? Катать всех без исключения, безопасность государства, причем постоянно воюющего, превыше стонов либероидов.
        хрыч
        1. LSA57 Сегодня, 10:30
          Цитата: хрыч
          Федотов, враг народа,

          ух ты ярлык из 37 года прошлого века. а сейчас уже 21 первый век, но кто то так там и остался. дело "врачей вредителей" не начнёте?
          LSA57
          1. Капитан Пушкин Сегодня, 11:00
            Цитата: LSA57
            LSA57 Сегодня, 10:30 ↑ Новый
            Цитата: хрыч
            Федотов, враг народа,

            ух ты ярлык из 37 года прошлого века. а сейчас уже 21 первый век, но кто то так там и остался. дело "врачей вредителей" не начнёте?

            Как только США ввели обязательную дактилоскопию для всех въезжающих иностранцев они тут же получили зеркальный ответ от уважающих себя стран на дактилоскопию американцев. Даже Бразилия, которая явно не имеет лишних денег, мгновенно стала дактилоскопировать граждан США.
            Так устроен мир, если хочешь, что бы тебя уважали и с тобой считались, будь адекватен: если тебе дали оплеуху, отвесь тот час же такую же в ответ. А если будешь жевать сопли и подставлять вторую щеку, то будешь получать по полной на регулярной основе. Что мы, собственно, сейчас и имеем.
            Капитан Пушкин
            1. LSA57 Сегодня, 11:23
              Цитата: Капитан Пушкин
              Как только США ввели обязательную дактилоскопию для всех въезжающих иностранцев они тут же получили зеркальный ответ от уважающих себя стран на дактилоскопию американцев.

              да я разве против? но я не об этом написал request
              LSA57
          2. хрыч Сегодня, 11:07
            Цитата: LSA57
            дело "врачей вредителей" не начнёте?

            Оно неизбежно и уже идет, хоть вы это пока не замечаете. Троцкого и троцкистов ликвидировали не сразу, вначале их высылали, затем садили, а потом пришлось один черт расстреливать. Ныне уже садят ...
            хрыч
            1. LSA57 Сегодня, 11:31
              Цитата: хрыч
              Оно неизбежно и уже идет, хоть вы это пока не замечаете. Троцкого и троцкистов ликвидировали не сразу, вначале их высылали, затем садили, а потом пришлось один черт расстреливать. Ныне уже садят ...

              ещё один революционЭр... не надоело уже революции устраивать?
              LSA57
              1. Комментарий был удален.
              2. kuznec Сегодня, 12:54
                Хрыч не революционер. Сталин вовремя понял, что для выживания стране нужно развитие, а не пожар мировой революции, которая к тому времени захлебнулась. Вот и покосил всех тех, кто кроме как разрушать ничего больше не умел. Прежде всего - своих однопартийцев. Так что, в данном случае, хрыч "антиреволюционер", можно сказать, "эволюционер". Такие как Троцкий умели только разрушать. Что мы сейчас видим в исполнении США. Они во всем мире только разрушают. Страна победившего троцкизма в мировом масштабе.
                kuznec
          3. словак Сегодня, 12:18
            Удивлю? В ЕС все без исключения сдают пальчики и в чипе внутреннего документа они есть. Туристы, при получении виз в ЕС, сдают пальчики. Да, это безопасность. Плохо, что МВД и пр. сделают из этого опять кормушку, хотя прибор стоит копейки.
            словак
      3. 79807420129 Сегодня, 10:02
        Цитата: Anarchist
        Согласен, но для азиатов

        А для "братанов" со свидомой надо еще и чипы вживлять,что бы знать где они гадят.И для азиатов тоже. hi
        79807420129
        1. Anarchist Сегодня, 10:08
          hi
          Цитата: 79807420129
          ''братанов'' со свидомой...,что бы знать где они гадят.

          Они в основном дома горят! В России бояться, ведь депортируют, а там в армию заберут...
          Одной фразой - Где живут, там и гадят! Хрю хрю хрю lol
          Anarchist
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:50
          79807420129
          А для "братанов" со свидомой надо еще и чипы вживлять,что бы знать где они гадят.И для азиатов тоже. hi
          "Братанам" как поголовно планируете чипы вживлять? Боюсь процедура не получится поголовно.Ибо россияне родственников встречать на границу будут. Вживлялку вживителям запихнут в нескромное место не смотря на звание и должность. hi Поэтому лучше спокойно снимать отпечатки пальцев у всех приезжающих в Россию. Причём не нужно из себя обиженных корчить и вводить только против стран где с россиян биометрику требуют.Вводите для всех ..
          Наблюдатель2014
          1. 79807420129 Сегодня, 11:01
            Цитата: Наблюдатель2014
            Боюсь процедура не получится поголовно

            А поголовно и не надо,только для тех кто в Россию едет,в Европах сами пусть разбираются.
            Цитата: Наблюдатель2014
            Ибо россияне родственников встречать на границу будут

            Вот ради бога и пускай встречают и ручаются за них,если что я тоже своих встречу и поручусь . hi
            79807420129
        3. Капитан Пушкин Сегодня, 11:04
          Цитата: 79807420129
          Цитата: Anarchist
          Согласен, но для азиатов

          А для "братанов" со свидомой надо еще и чипы вживлять,что бы знать где они гадят.И для азиатов тоже. hi

          Для азиатов, для начала, нужно ввести въезд по загранпаспортам. Как, впрочем, и для украинцев. Тогда , хотя бы, будет видно и понятно кто и для чего пересекает границу - разного рода курьеры, шныряющие туда-сюда по семь раз в месяц, будут как на ладони.
          Капитан Пушкин
      4. LSA57 Сегодня, 10:31
        Цитата: Anarchist
        Согласен, но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал,

        и пробы на ДНК
        LSA57
      5. dauria Сегодня, 11:18
        но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал,


        А я бы для граждан РФ, всех поголовно. И маячки. Энти самые граждане - самая главная опасность для власти. Азиат он что ? Он подметёт улицу, обворует работягу, ну прирежет в драке. Так ведь не банкира же.
        А вот попробуй свой молодняк недокормить, да недоразвлечь .Тут то власть и получит неприятности.
        dauria
    2. LSA57 Сегодня, 10:27
      Цитата: destination
      Правильно.Как люди к тебе,так и ты к людям-

      в народе так говорят, как аукнется, так и откликнется
      LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 11:55
      Дактилоскопию нужно предусмотреть для китайцев, это точно. Они все на одно лицо! belay
      сибиралт
  2. Клебер Сегодня, 09:49
    Какая нам разница в двухстороннем или одностороннем порядке? Нужно - вводите и нечего на запад оглядываться.
    Клебер
    1. Primoos Сегодня, 09:54
      Не люблю я эту процедуру. А вот ежели кто беспалый? Его не пущать?
      Primoos
      1. Клебер Сегодня, 10:13
        А с бепалого как корову носом в аппарат ))))
        Клебер
      2. KCA Сегодня, 12:15
        отпечатки ступней снимать
        KCA
  3. APASUS Сегодня, 09:52
    Отвечать запретом на запрет ,это давнее правило,но.....Как же быть с террористической угрозой? Многие страны не имеющие с нами данной процедуры и даже "союзники", как раз и являются источниками террористических угроз.
    Конечно это не панацея ,но если с помощью этой процедуры можно будет отсечь определенный процент ненадежных граждан ,то по чему нет?
    APASUS
    1. Джедай Сегодня, 09:56
      А уж не ответ ли это Украине на ввод биометрии для россиян?
      Джедай
  4. изя топ Сегодня, 09:53
    самих деятелей спч тоже надо обязательно дактилоскопировать yes и не только их lol
    изя топ
    1. Клебер Сегодня, 09:59
      Да половину этих деятелей можно смело не дактилоскопировать, а сразу забетонировать.
      Клебер
  5. Sergey53 Сегодня, 09:55
    В СПЧ дали ответ. А если в него вдуматься то получается как всегда. Им ввести дактилоскопию ПЕРВЫМИ можно, ведь это О Н И и и и и .А мы кто? Только после В А С.
    Sergey53
  6. Deadушка Сегодня, 09:57
    Цитата: Anarchist
    Согласен, но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал, точно говорю! Уж сильно много преступлений, руками - этого брата, творится...

    Приветствую hi
    На самом деле от всех хватает проблем...
    а вот поменять у них(на родине) паспорт и фамилию-имя не проблема, и по действующим правилам должны будут пропустить даже после нарушений.
    С окраины давно так делают.
    Deadушка
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:03
    Да чего мелочиться? Чипировать всех въезжающих. wassat На самом деле биометрия негласно давно ведётся, распознавание образов в аэропортах, вокзалах и даже метро - работает. Негласно.
    Проникать в страну извне становится все сложнее. Но терроризм "лезет" через сети, а в души заглядывать биометрия не умеет. Увы...
    Горный стрелок
  8. Немезида Сегодня, 10:06
    А лучше и вовсе ограничить въезд в РФ для иностранцев,особенно из больных русофобией бывших республик совка. Русофобам в России не место ,от них в России одна политическая напряженность и бандитизм.
    Немезида
    1. Звездочка Сегодня, 10:31
      Идея отличная, но не пройдет.
      Некому будет демпингом оплаты труда для коммерсантов заниматься.
      Звездочка
      1. Немезида Сегодня, 10:33
        Не пройдет пока в кремле сидят ЭТИ,подождем других...
        Немезида
  9. kefan Сегодня, 10:25
    Довольно запоздалая мера, это надо было сделать еще вчера.
    kefan
  10. Altona Сегодня, 10:51
    Совет по правам либералов снова что-то вычихнул из себя.Не надо путать безопасность государства с мнимыми "правами человека". Никто не умрет от обкатки или сканирования пальчиков.
    P.S. Совет по правам либералов озаботился обкаткой пальчиков, а то, что банки хотят ввести использование биометрических данных, то есть сканировать ваши лица, заводить полные базы данных, выдавать паспорта и водительские удостоверения, этот совет ну нисколько не волнует.
    Altona
  11. Evgenijus Сегодня, 10:57
    При въезде в Литву из Калининградской области все россияне пихают свой палец в окошечко пограничного контроля (пункт пограничного контроля Панемуне). Чего там литовский пограничник с этим пальцем делает, я не видел. Был я в Иордании, так там пограничник просит посмотреть туриста в специальное окошечко, похожее на линзы бинокля. Сканер делает снимок с сетчатки твоего глаза и пожалуйста, проходите к нам в гости! Ваш "паспорт" у нас в компъютере, никто его не подделает. Никакого распространения бактерий с немытых рук на стекло сканера. А говорят, что Иордания - страна прошлого, а в Европе в это время как на допросе у следователя НКВД, хорошо, что чернила не применяют.
    Evgenijus
  12. samarin1969 Сегодня, 11:06
    Введение дактилоскопии - как первоочередная мера - неплохо. И отменить депортацию. Совершил административный проступок - пусть бесплатно отрабатывает на благоустройстве, сбежал - на тяжелые принудительные работы.
    samarin1969
  13. ver_ Сегодня, 11:12
    Цитата: Банщик-М
    Цитата: Anarchist
    Согласен, но для азиатов Я бы дактилоскопию сделал, точно говорю!

    А я бы чипы вживлял ..хе хе

    ..вместе с ампулой..
    ver_
  14. мыслитель Сегодня, 11:13
    Въезд только по биометрическим паспортам, и вся проблема. Для того их и придумали. request
    мыслитель
  15. rudolff Сегодня, 11:14
    Эта дактилоскопия, как мертвому припарка. Россия, это сейчас проходной двор. Дыра с Беларусью. С любым паспортом можно купить авиабилет до Минска, далее на автобус или поезд и через несколько часов ты уже в России. Ищи потом ветра в поле. У нас безвиз со среднеазиатскими республиками. Купить левый паспорт где-нибудь в Таджикистане вообше не проблема, если только ты не негр. Границы с Казахстаном вообще нет. У Казахстана нет с Киргизией. У Киргизии... Есть проблемы с закавказскими республиками. Безвиз с Украиной. Короче, не граница, а бардак. И что даст дактилоскопия? Только дополнительные расходы.
    rudolff
Картина дня