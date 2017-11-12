13:32 12 ноября

В Ираке разбился военный вертолет Ми-17

Вертолет ВС Ирака потерпел крушение при выполнении «тренировочной миссии», все семь находившихся на борту иракских военнослужащих погибли, передает РИА Новости сообщение новостного портала Iraqi News.



По данным ресурса, вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит к востоку от авиабазы Эль-Кут в центральной части страны.


«Экипаж и 5 офицеров, находившихся на борту вертолета, погибли», – говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС, опубликованном в «Фейсбуке».

Как отметило в свою очередь агентство «Рейтер», к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.

Официальной версии о причинах катастрофы пока не поступало. Ведется расследование.

Вертолет Ми-17, производимый в России, представляет собой экспортную модификацию военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.

Использованы фотографии: http://anna-news.info
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Комментарии 17

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:58
    они же отказались от тех обслуживания нашими спецами...
    Шура пермский
    1. destination Сегодня, 12:59
      Они не виноваты-мы виноваты,ибо наша железяка...
      destination
      1. Ami du peuple Сегодня, 13:10
        Цитата: destination
        Они не виноваты-мы виноваты,ибо наша железяка...

        Предлагаете платить и каяться?
        Ami du peuple
        1. destination Сегодня, 13:17
          Так-Нет,Братан,так не надо... wink
          destination
        2. Банщик-М Сегодня, 13:17
          Цитата: Ami du peuple
          Цитата: destination
          Они не виноваты-мы виноваты,ибо наша железяка...

          Предлагаете платить и каяться?

          Именно так , сейчас завоют все либерастня !
          Банщик-М
          1. Ami du peuple Сегодня, 13:32
            Не знаю, кто и что там завоет, но за рукозадость эксплуатанта производитель ответственности не несет.
            Ami du peuple
    2. МойВрач Сегодня, 13:20
      Цитата: Шура пермский
      они же отказались от тех обслуживания нашими спецами...

      Хотя не про Ирак, но в тему.
      Вот по тому американцы до последнего и занимаются благотворительностью закупая МИ для Афгана, по сути финансируя ВПК враждебное для них государства. Посчитали что потеря авторитета (а местные машины обязательно превратят в хлам) дороже потери денег отданных сопернику. Но Афганцы прочухали фишку, что без ТО и русские вертолёты падают, а Россия не собирается бесплатно помогать в обслуживании. Вот потому Афганцы и отказываются от МИ. США готовы в обход всех самими наложенных санкций во вред своему ВПК покупать русские вертолёты и даря туземцам. Чтобы те их били об землю тем самым портя имидж МИ. Но в конце концов и Афганцы отказываются от дармовых МИ, но без сервиса, поняли что бесплатный сыр только в мышеловке.
      МойВрач
      1. Muvka Сегодня, 13:28
        Цитата: МойВрач
        Цитата: Шура пермский
        они же отказались от тех обслуживания нашими спецами...

        Хотя не про Ирак, но в тему.
        Вот по тому американцы до последнего и занимаются благотворительностью закупая МИ для Афгана, по сути финансируя ВПК враждебное для них государства. Посчитали что потеря авторитета (а местные машины обязательно превратят в хлам) дороже потери денег отданных сопернику. Но Афганцы прочухали фишку, что без ТО и русские вертолёты падают, а Россия не собирается бесплатно помогать в обслуживании. Вот потому Афганцы и отказываются от МИ. США готовы в обход всех самими наложенных санкций во вред своему ВПК покупать русские вертолёты и даря туземцам. Чтобы те их били об землю тем самым портя имидж МИ. Но в конце концов и Афганцы отказываются от дармовых МИ, но без сервиса, поняли что бесплатный сыр только в мышеловке.

        Справедливости ради те, кто покупает или будет покупать эти самые Ми, отлично знают, кто обслуживает эти вертолеты, официальный поставщик или туземцы. Потому такие падения вряд ли отразятся на имидже. Это мы не располагаем такой информацией.
        Muvka
  2. Ил-18 Сегодня, 12:58
    Пыльно там, в Ираке.
    Ил-18
    1. Банщик-М Сегодня, 13:19
      Цитата: Ил-18
      Пыльно там, в Ираке.

      Вот именно, обслуживать движки нужно тщательней..!
      Это не автомат Калашникова..
      Банщик-М
  3. Sergey53 Сегодня, 13:01
    Жаль ребят. Погибнуть в канун победы.
    Sergey53
  4. Громобой Сегодня, 13:04
    Как отметило в свою очередь агентство «Рейтер», к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.
    Не иначе ясновидящие экстрасенсы работают в этом удивительном агенстве.Наверно по фотографии места крушения определили причину,а может им просто достаточно,что это русский вертолёт и всё,вердикт готов...?
    Громобой
    1. Джедай Сегодня, 13:25
      Информационная подготовка к замене вертолётов МИ на американские. Скажут "Вот видите какой хлам вам Россия за наш счёт поставляет?".
      Джедай
  5. Горный стрелок Сегодня, 13:04
    Дождёмся выводов комиссии. Заправлять ослиной мочой не надо, и масла использовать какие не попадя... Как предположение...
    Горный стрелок
  6. Masya Masya Сегодня, 13:11
    Человеческие жертвы, это всегда горько...
    Masya Masya
  7. Приговор Сегодня, 13:22
    В воюющей стране, одни из самых надёжных в мире вертолётов, просто так не падают. Это надо понимать.
    Приговор
  8. Sergei75 Сегодня, 13:27
    Ну надо дождаться окончания расследования этого воздушного происшествия, а гадать - не благодарное дело, может техническая неисправность, может ошибка пилота, а может.... диверсия спецслужб США.
    А у него режима авторотации не было?
    Sergei75
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