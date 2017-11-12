В Ираке разбился военный вертолет Ми-17
Вертолет ВС Ирака потерпел крушение при выполнении «тренировочной миссии», все семь находившихся на борту иракских военнослужащих погибли, передает РИА Новости сообщение новостного портала Iraqi News.
По данным ресурса, вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит к востоку от авиабазы Эль-Кут в центральной части страны.
«Экипаж и 5 офицеров, находившихся на борту вертолета, погибли», – говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС, опубликованном в «Фейсбуке».
Как отметило в свою очередь агентство «Рейтер», к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.
Официальной версии о причинах катастрофы пока не поступало. Ведется расследование.
Вертолет Ми-17, производимый в России, представляет собой экспортную модификацию военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.
По данным ресурса, вертолет Ми-17 рухнул в воскресенье утром в провинции Васит к востоку от авиабазы Эль-Кут в центральной части страны.
«Экипаж и 5 офицеров, находившихся на борту вертолета, погибли», – говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС, опубликованном в «Фейсбуке».
Как отметило в свою очередь агентство «Рейтер», к крушению военного вертолета могла привести техническая неисправность.
Официальной версии о причинах катастрофы пока не поступало. Ведется расследование.
Вертолет Ми-17, производимый в России, представляет собой экспортную модификацию военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.
Использованы фотографии: http://anna-news.info
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