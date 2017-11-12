Западная коалиция в Сирии вновь нанесла удар по мирным жителям
Авиация возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции нанесла авиаудар по деревне Дуэйжи, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.
В результате удара погибли десять мирных граждан, несколько человек получили ранения.
По данным агентства, самолеты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер.
«Одна из ракет попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе постпредство Сирии направило генсеку ООН и председателю Совета Безопасности письмо, в котором обвинило коалицию в том, что она прикрывала отход боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению этих городов.
Напомним, США и созданная ими вооруженная коалиция действую в Сирии без согласия официального Дамаска, а также без резолюции ООН. В конце прошлого месяца командование коалиции признало гибель 786-ти мирных жителей в результате ее ударов в Сирии и Ираке с августа 2014 года, то есть, с момента начала операции против группировки ИГ.
В результате удара погибли десять мирных граждан, несколько человек получили ранения.
По данным агентства, самолеты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер.
«Одна из ракет попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе постпредство Сирии направило генсеку ООН и председателю Совета Безопасности письмо, в котором обвинило коалицию в том, что она прикрывала отход боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению этих городов.
Напомним, США и созданная ими вооруженная коалиция действую в Сирии без согласия официального Дамаска, а также без резолюции ООН. В конце прошлого месяца командование коалиции признало гибель 786-ти мирных жителей в результате ее ударов в Сирии и Ираке с августа 2014 года, то есть, с момента начала операции против группировки ИГ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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