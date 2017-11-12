17:27 12 ноября

Западная коалиция в Сирии вновь нанесла удар по мирным жителям

Авиация возглавляемой Соединенными Штатами западной коалиции нанесла авиаудар по деревне Дуэйжи, расположенной в провинции Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, передает РИА Новости сообщение агентства САНА.



В результате удара погибли десять мирных граждан, несколько человек получили ранения.


По данным агентства, самолеты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер.

«Одна из ракет попала в машину скорой помощи, все, кто находился в автомобиле, погибли», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе постпредство Сирии направило генсеку ООН и председателю Совета Безопасности письмо, в котором обвинило коалицию в том, что она прикрывала отход боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ) из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению этих городов.

Напомним, США и созданная ими вооруженная коалиция действую в Сирии без согласия официального Дамаска, а также без резолюции ООН. В конце прошлого месяца командование коалиции признало гибель 786-ти мирных жителей в результате ее ударов в Сирии и Ираке с августа 2014 года, то есть, с момента начала операции против группировки ИГ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. новичок Сегодня, 14:02
    пора сбивать!
    новичок
    1. volodya Сегодня, 14:06
      Давно пора!
      volodya
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:06
      новичок
      пора сбивать!
      Кого?И кто это делать будет? feel Вы готовы начать третью мировую из-за Сирии? Вот руку на сердце.Готовы? Всех с выходными drinks
      Наблюдатель2014
      1. новичок Сегодня, 14:11
        вроде воскресенье, а все какие то напряжённые. кладу руку на сердце и говорю: нет не хочу войны. да и мил человек, кто вам сказал, что сбивать будем мы?
        новичок
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:15
          новичок
          кладу руку на сердце и говорю: нет не хочу войны. да и мил человек, кто вам сказал, что сбивать будем мы?
          А кто по вашему ещё сможет сбивать самолёты этой самой западной коалиции?
          Наблюдатель2014
          1. новичок Сегодня, 14:17
            ну ё! а если подумать? вы думаете только наши ПВО их видят?
            новичок
        2. ПалБор Сегодня, 14:21
          Эх,мечта:израильтяне по ошибке "железным куполом"сбили парочку F-18 wink
          ПалБор
      2. volodya Сегодня, 14:12
        Это всё понятно. Но что то делать надо! Обнаглели в корень!А наши только сожаления высказывают.
        volodya
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:18
          volodya
          Это всё понятно. Но что то делать надо! Обнаглели в корень!А наши только сожаления высказывают.
          Да.И они кроме санкций и сожалений ни чем не блещут. Топорами как то стрельнули в никуда.И всё.3-ю мировую никто не хочет.
          Наблюдатель2014
      3. starogil Сегодня, 14:47
        Да неужели, прямо таки и третья мировая, а может всё-таки проверить в реальных
        условиях хвалёные, непревзойдённые. безаналоговые С-400 и РЭБ?
        starogil
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:51
          starogil
          Да неужели, прямо таки и третья мировая, а может всё-таки проверить в реальных
          условиях хвалёные, непревзойдённые. безаналоговые С-400 и РЭБ?
          Можно.Только там где если что ,действительно того стоить будет(я ,про 3-ю мировую).А из-за Сирии как то не очень понятно зачем.Точнее сказать вообще не понятно.
          Наблюдатель2014
        2. 79807420129 Сегодня, 15:29
          Цитата: starogil
          Да неужели, прямо таки и третья мировая, а может всё-таки проверить в реальных
          условиях хвалёные, непревзойдённые. безаналоговые С-400 и РЭБ?

          Попробуйте уважаемый побомбить Хмеймим или Тартус,наши базы естественно,вот и проверите в реальных условиях и С-400 и С-300 и РЭБ,тогда может и сарказм глупый пропадет. hi
          79807420129
          1. starogil Сегодня, 15:37
            Попробовал бы, если бы не сговоры Гаранта за спиной.
            starogil
          2. sabakina Сегодня, 16:02
            Володь, hi , как бы Дэз НАША коалиция освобождала. Чё они там летают то?
            sabakina
            1. 79807420129 Сегодня, 16:33
              Цитата: sabakina
              Володь, hi , как бы Дэз НАША коалиция освобождала. Чё они там летают то?

              Слава!Здрав Будь вся группировка ПВО и РЭБ заточены на охрану только нашего авиакрыла и усе,остальное все Асада,а он сбивать тоже не будет.Я прекрасно понимаю Коллегу
              Цитата: starogil
              Попробовал бы

              У всех руки чешутся,но и третью мировую никто начинать не хочет,этим поганцы полосатые и пользуются. hi
              79807420129
    3. Primoos Сегодня, 14:16
      Не понимаю мотива этих нелепых бомбежек. Зачем? Если это ошибка, то почему так часто? Если это намеренно, то почему так мелко? Или это мерзости отдельного урода за штурвалом? Не понимаю!
      Primoos
      1. Банщик-М Сегодня, 14:24
        Цитата: Primoos
        Не понимаю мотива этих нелепых бомбежек. Зачем?

        Победа над ИГИЛ , этой бомбежкой точку ставит..(так в СМИ мировых напишут)
        Израиль еще должен отбомбиться..! А вот восстанавливать , когда начнем , там все по кустам , кроме тех районов ,где есть нефть..
        Банщик-М
        1. Pirogov Сегодня, 15:14
          Цитата: Банщик-М
          Победа над ИГИЛ , этой бомбежкой точку ставит..(так в СМИ мировых напишут)
          Израиль еще должен отбомбиться..! А вот восстанавливать , когда начнем , там все по кустам , кроме тех районов ,где есть нефть.

          Они ещё и выборы организуют ,которые в случае победы Асада запад не признает .так что всё только начинается.
          Pirogov
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:27
        Primoos
        Не понимаю мотива этих нелепых бомбежек. Зачем? Если это ошибка, то почему так часто?
        Да на большее они и не способны.Пакостят как могут.Вот и всё .И пытаются себе цену набить для пост военного раздела Сирии.Вопрос теперь в другом.Наши пойдут на раздел Сирии.Если да ,на каких условиях.Или удивят всех нас и жёстко отстоят свои интересы. recourse
        Наблюдатель2014
      3. Лопатов Сегодня, 14:28
        Цитата: Primoos
        Если это ошибка, то почему так часто?

        Редкое использование передовых авиационных наводчиков -американцев.
        Что в Сирии, что в Афганистане бомбят по заявкам от местных. Которые в своей массе не обладают достаточной подготовкой, а иногда и используют американцев в своих целях.
        Лопатов
        1. Джедай Сегодня, 14:39
          Цитата: Лопатов
          бомбят по заявкам от местных. Которые в своей массе не обладают достаточной подготовкой, а иногда и используют американцев в своих целях.

          Так ВВС коалиции пора ввести понятие "бомбардировка по координатам агентства ОБС". lol
          А если серьёзно, то США вместе с коалицией не особо-то и заморачиваются по поводу гибели мирных жителей: "Подумаешь - пару десятков местных грохнули? Так ведь война, она всё спишет." negative
          Джедай
  2. А. Привалов Сегодня, 14:04
    Как западная коалиция, так только по мирным жителям, больницам и школам, а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок, чтобы шкурку не испортить. Ай, молодца! good
    А. Привалов
    1. Ami du peuple Сегодня, 14:08
      Цитата: А. Привалов
      Как западная коалиция, так только по мирным жителям, больницам и школам, а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз...
      Ну кто ж виноват, что у пилотов западной коалиции глаза на том же месте пониже спины, откуда и руки растут?
      Ami du peuple
    2. новичок Сегодня, 14:09
      конечно молодца. наши никогда не бомбили города, без предварительной разведки и зелёных коридоров. и тотхфакт, что ваши кормильцы пытались повесить на нас свои бомбёжки больниц и жилых домов, лишний раз доказывает, что наши этим не страдают.
      новичок
    3. лесовозник Сегодня, 14:09
      Именно так!!!! И никак иначе!!!
      лесовозник
    4. ватник Сегодня, 14:13
      Цитата: А. Привалов
      а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок, чтобы шкурку не испортить.

      Ну тебе как израильскому еврею которые кстати сами запятнали себя уничтожением женщин детей и стариков в Газе и Ливане и являющихся верным сателлитам США просто не понять что наши ВКС в Сирии не наносят ударов по жилым поселениям в отличии от штатовцев и вас израильтян.
      «Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населённым пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся «выдающейся победы» в Ракке, попросту стерев её с лица земли»
      https://russian.rt.com/world/news/441395-minoboro
      ny-oprovergli-udary-idlib
      ватник
      1. stalkerwalker Сегодня, 14:17
        Цитата: ватник
        Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населённым пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся «выдающейся победы» в Ракке, попросту стерев её с лица земли»

        "Главное - про Аллеппо постоянно трубить....И успехи себе приписывать..." А.Столтенберг.
        crying
        stalkerwalker
        1. ватник Сегодня, 14:23
          Цитата: stalkerwalker
          "Главное - про Аллеппо постоянно трубить....И успехи себе приписывать..." А.Столтенберг.

          А что не так с Алеппо?
          ватник
          1. stalkerwalker Сегодня, 14:26
            Цитата: ватник
            А что не так с Алеппо?

            Как по-моему - всё так... request
            Но по мнению любителей вооружённой оппозиции - мы там просто беспредельничали. А вот Мосул и Ракка - прям-таки образцы гуманитарных операций без потерь среди гражданских...
            feel
            stalkerwalker
            1. ватник Сегодня, 14:31
              Цитата: stalkerwalker
              Но по мнению любителей вооружённой оппозиции - мы там просто беспредельничали. А вот Мосул и Ракка - прям-таки образцы гуманитарных операций без потерь среди гражданских...

              Понятно я просто сразу как говорят в написанное вами не "въехал".
              Американцы и их сателлиты вроде израильтян специально всегда переводят "стрелки" на Россию чтобы выгородить себя и замаскировать те зверства которые они плодят.
              ватник
            2. stalkerwalker Сегодня, 14:34
              Цитата: ватник
              не "въехал"....

              Я по утру выпиваю литр кофе, шоб проснуться....
              wassat
              stalkerwalker
              1. ватник Сегодня, 14:58
                Цитата: stalkerwalker
                Я по утру выпиваю литр кофе, шоб проснуться....

                Вообще то столько кофе сразу это вредно smile Поэтому я к такому способу пробуждения как говорят - не готов.
                ватник
                1. stalkerwalker Сегодня, 15:17
                  Цитата: ватник
                  как говорят - не готов.

                  Да я - не от хорошей жизни..... drinks
                  stalkerwalker
      2. А. Привалов Сегодня, 14:23
        Цитата: ватник
        Цитата: А. Привалов
        а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок, чтобы шкурку не испортить.

        Ну тебе как израильскому еврею которые кстати сами запятнали себя уничтожением женщин детей и стариков в Газе и Ливане и являющихся верным сателлитам США просто не понять что наши ВКС в Сирии не наносят ударов по жилым поселениям в отличии от штатовцев и вас израильтян.
        «Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населённым пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся «выдающейся победы» в Ракке, попросту стерев её с лица земли»
        https://russian.rt.com/world/news/441395-minoboro
        ny-oprovergli-udary-idlib

        Ступай, ступай себе ватник. Здесь не подают.
        А. Привалов
        1. ватник Сегодня, 14:26
          Цитата: А. Привалов
          Ступай, ступай себе ватник. Здесь не подают.

          Да мне всё равно что ты там подаешь или нет только прекрати выдумывать а то ваш израильский контингент уже своими сказками весь сайт "залил" lol
          ватник
        2. sabakina Сегодня, 16:10
          Привалов оборзел, наш сайт купил с потрохами и с нами! Ты чё? Перекурил, глядя на методичку?
          sabakina
      3. analgin Сегодня, 14:33
        Цитата: ватник
        просто не понять что наши ВКС в Сирии не наносят ударов по жилым поселениям в отличии от штатовцев и вас израильтян.

        Ватник, я правильно тебя понял, что от ударов российских ВКС не погиб ни один мирный житель в Сирии? Ну раз "не наносят"?
        analgin
        1. ватник Сегодня, 15:00
          Цитата: analgin
          Ватник, я правильно тебя понял, что от ударов российских ВКС не погиб ни один мирный житель в Сирии? Ну раз "не наносят"?

          Ещё раз по населённым пунктам наши ВКС удары не наносят
          ватник
    5. Лопатов Сегодня, 14:25
      Цитата: А. Привалов
      Как западная коалиция, так только по мирным жителям, больницам и школам, а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок

      В очередной, тысячупятьсотый (с)
      Не ВКС пятками в грудь били и орали в международных СМИ о том, что "мы, в отличии от русских и сирийцев наносим удары исключительно высокоточными боеприпасами по целям, разведданными с высочайшей достоверностью". Это не ВКС заявляли, что "мы воюем с террористами, а русские занимаются исключительно уничтожением мирного населения". Это не Россия создала и оплачивает организации, создающие фейки о "кровавых русских" и стыдливо закрывающие глазки на ошибки "Коалиции друзей террористов" во главе с США.
      Лопатов
    6. А. Привалов Сегодня, 14:31
      Ну, в мире и не такие подвиги известны. К примеру, в КНДР, сообщают гражданам, что национальная команда Северной Кореи выиграла чемпионат мира. Граждане в это верят. На здоровье, лишь бы были счастливы.
      А. Привалов
      1. Ami du peuple Сегодня, 14:44
        Цитата: А. Привалов
        в КНДР, сообщают гражданам, что национальная команда Северной Кореи выиграла чемпионат мира.

        Летом 2014 года средства массовой информации по всему миру распространяли якобы показанные по центральному телеканалу Северной Кореи новостные ролики об успехах сборной Корейской Народно-Демократической Республики на Чемпионате мира по футболу. При этом сама национальная команда КНДР в реальном турнире вообще не участвовала.Однако ведущие этих новостных роликов рассказывали жителям КНДР про невиданные успехи родной сборной..
        Рассказы дикторов в этих новостях подтверждались нарезкой кадров, взятых из разных трансляций спортивных соревнований, в которых принимали участие северокорейские футболисты, а изображение торжественного чествования спортивных героев на центральной площади Пхеньяна было взято из официального видео празднования одного из государственных праздников КНДР.
        Людям из разных стран, которые смотрели эти фейковые ролики и смеялись над доверчивостью простодушных северных корейцев, было невдомек, что «диктор» с главного телеканала КНДР почему-то говорит с южным произношением.
        Т.е. "заклятые друзья" КНДР из Южной Кореи постарались. По подобному алгоритму действуют и западные СМИ, создавая фейки, которые сами же потом героически разоблачают.
        Так кто из нас легковерный и недалёкий, а израильтянин?
        Ami du peuple
        1. ватник Сегодня, 14:52
          Цитата: Ami du peuple
          Так кто из нас легковерный и недалёкий, а израильтянин?

          Человек просто как говорят "на работе" распространяет пропаганду (за шекели или даром это другой вопрос)
          Дело в том что русскоязычных евреев благодаря их хорошему знанию русского языка и "причастности" к жизни в СССР\России очень часто используют в качестве "троллей" чтобы ложью и подтасовками "запудрить мозги" россиянам показать какие они плохие и какой "нехороший правитель" стоит "над ними"
          А всё из за того что мы не идём на поводу США и стальных сателлитов штатовцев вроде Израиля.
          ватник
          1. Ami du peuple Сегодня, 14:56
            Цитата: ватник
            ...сателлитов штатовцев вроде Израиля.

            Еще неизвестно, кто там кого сателлит (слово "сателлит" в этом случае вполне можно считать глаголом bully )
            Ami du peuple
            1. ватник Сегодня, 15:09
              Цитата: Ami du peuple
              Еще неизвестно, кто там кого сателлит

              Сателлит конечно Израиль ВСЕ успешные и богатые евреи живут в США и Европе (в Европе уже меньше) а Израиль это лишь ИНСТРУМЕНТ для проведения политики США в регионе и живут там те кому по каким то причинам было отказано или не хватило место в "безопасных демократиях" соответственно их "используют" для того чтобы они содержали (кормили) евреев ортодоксов и своими жизнями осуществляли политику США в данной местности.
              Но как вы правильно указали США и Израиль похожи так как лидирующее положение в политическом и финансовом руководстве этих стран занимают именно евреи
              ватник
      2. Лопатов Сегодня, 14:46
        Цитата: А. Привалов
        К примеру, в КНДР, сообщают гражданам, что национальная команда Северной Кореи выиграла чемпионат мира.

        А американцы заявляют, что в отличии от диких русских наносят исключительно высокоточные удары.

        Цитата: А. Привалов
        Граждане в это верят. На здоровье, лишь бы были счастливы.
        Лопатов
      3. ватник Сегодня, 15:26
        Цитата: А. Привалов
        К примеру, в КНДР, сообщают гражданам, что национальная команда Северной Кореи выиграла чемпионат мира. Граждане в это верят. На здоровье, лишь бы были счастливы.

        Обыкновенное враньё пропагандистов.
        Ложь о Северной Корее: кому это выгодно?
        ватник
      4. user1212 Сегодня, 15:30
        Цитата: А. Привалов
        К примеру, в КНДР, сообщают гражданам, что национальная команда Северной Кореи выиграла чемпионат мира. Граждане в это верят

        Протухший фейк
        user1212
      5. sabakina Сегодня, 16:13
        Привалов, я бы послала Вас, да вижу, что Вы оттуда! Ф. Раневская.
        sabakina
    7. изя топ Сегодня, 14:40
      Цитата: А. Привалов
      Как западная коалиция, так только по мирным жителям, больницам и школам, а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок, чтобы шкурку не испортить. Ай, молодца! good

      а как израилевка,так по правительственным войскам request
      изя топ
      1. japs Сегодня, 15:39
        г.г. Лопатов, Привалов здесь на работе. Шаббат закончился вчера. Вот, что-то одного краснодарского не видать. Видимо, перебрал вчера...
        japs
        1. изя топ Сегодня, 15:57
          Цитата: japs
          г.г. Лопатов, Привалов здесь на работе.

          синекура,а не работа winked так и хочется к ним обратиться
          изя топ
    8. sabakina Сегодня, 16:05
      Цитата: А. Привалов
      Как западная коалиция, так только по мирным жителям, больницам и школам, а как ВКС бомбит, так исключительно игиловцам в глаз, как белок, чтобы шкурку не испортить. Ай, молодца! good

      Привалов, попробуй подтвердить обратное!
      sabakina
  3. pvv113 Сегодня, 14:06
    Здесь они мастера: бомбить мирные деревни, больницы, школы. Самое главное, они знают, что ответа не последует
    pvv113
  4. Masya Masya Сегодня, 14:10
    В очередной раз извинятся и опять как с гуся вода... правозащитники, ау! вы, где? Конечно, это же не на Россию бочку катить...
    Masya Masya
    1. pvv113 Сегодня, 14:39
      А может и не извинятся.
      Да и правозащитникам в эту сторону рекомендовано не смотреть
      pvv113
  5. ватник Сегодня, 14:44
    Если бы не Россия её ВКС ССО на территории Сирии был бы сейчас Халифат и шла бы резня последних защитников этой стран миллионов алавитов христиан шиитов друзов хотя конечно данная ситуация полностью бы удовлетворяла США Израиль Саудовскую Аравию и остальные "чёрные монархии" так что эти "друзья сирийской оппозиции" ещё долго будут мешать в установлению мира в стране им ведь выгодна война и разруха.
    ватник
  6. gml Сегодня, 15:04
    А почему тута это подают? Потому что Петра (Иордания) сообщает, США, Россия и Иордания пришли к соглашению об анклаве пониженной напряжённости (без Иранцев и их подпевал) на юге Сирии.
    gml
  7. Федя2017 Сегодня, 15:07
    Сколько экспрессии в комментах... "Гады, мирных жителей бомбили!!! А-а-а-а!!!! Ой гады!!!!". ... А вы уверены что они мирные ? Как вы их сидя на диванах разглядели, мирные они или нет ?... ДБ!
    Федя2017
    1. japs Сегодня, 15:42
      Эх, Федя...
      japs
      1. sabakina Сегодня, 16:23
        Юрий, а Федя ли это? Тут ещё один такой затусовался, gml зовётся...
        sabakina
  8. Волька Сегодня, 16:11
    жаль погибших, война однако, чужая боль не ранит, янки опять уйдут от ответственности, а вот если бы парочку американских леталок уронили бы, пыл янки летать и бомбить мирных мгновенно бы поубавился...
    Волька
  9. ватник Сегодня, 16:20
    А тем временем под Абу-Кемал сирийская армия и наши ВКС добивают последние крупные концентрации террористов

    ватник
    1. XXXIII Сегодня, 17:06
      2. видео 0.31 тигр стоит, сирийцы ездят уже наверно, даже броне трактора помогают... what
      XXXIII
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