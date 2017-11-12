Турецкий премьер о политике США на Ближнем Востоке

Все эти курдские группы марксистско-ленинской направленности являются прямой угрозой национальной безопасности Турции. Однако для борьбы с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) США сотрудничают именно с ними. Не думаю, что нынешняя политика Вашингтона способствует миру и стабильности в регионе,

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом склоняется к противостоянию с Ираном, пытаясь аннулировать соглашение по ядерной программе. Не думаю, что Вашингтону это удастся с юридической точки зрения, поскольку речь идет о многостороннем соглашении,