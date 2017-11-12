Турецкий премьер о политике США на Ближнем Востоке
Политика Вашингтона на Ближнем Востоке не способствует обеспечению мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
США оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Анкара считает врагами Турции, действующими заодно с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Он также критически отозвался о политике США в отношении Ирана.
США оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Анкара считает врагами Турции, действующими заодно с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Все эти курдские группы марксистско-ленинской направленности являются прямой угрозой национальной безопасности Турции. Однако для борьбы с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) США сотрудничают именно с ними. Не думаю, что нынешняя политика Вашингтона способствует миру и стабильности в регионе,сказал премьер в интервью каналу CNN по итогам своего визита в Соединенные Штаты.
Он также критически отозвался о политике США в отношении Ирана.
Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом склоняется к противостоянию с Ираном, пытаясь аннулировать соглашение по ядерной программе. Не думаю, что Вашингтону это удастся с юридической точки зрения, поскольку речь идет о многостороннем соглашении,отметил Йылдырым, добавив, что европейские государства не разделяют позиции американского лидера в отношении Тегерана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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