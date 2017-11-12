17:20 12 ноября

Турецкий премьер о политике США на Ближнем Востоке

Политика Вашингтона на Ближнем Востоке не способствует обеспечению мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.



США оказывают военную помощь сирийским курдам, которых Анкара считает врагами Турции, действующими заодно с Рабочей партией Курдистана (РПК).


Все эти курдские группы марксистско-ленинской направленности являются прямой угрозой национальной безопасности Турции. Однако для борьбы с террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) США сотрудничают именно с ними. Не думаю, что нынешняя политика Вашингтона способствует миру и стабильности в регионе,
сказал премьер в интервью каналу CNN по итогам своего визита в Соединенные Штаты.

Он также критически отозвался о политике США в отношении Ирана.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом склоняется к противостоянию с Ираном, пытаясь аннулировать соглашение по ядерной программе. Не думаю, что Вашингтону это удастся с юридической точки зрения, поскольку речь идет о многостороннем соглашении,
отметил Йылдырым, добавив, что европейские государства не разделяют позиции американского лидера в отношении Тегерана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Primoos Сегодня, 16:22
    Цель США - хаос. И они всё для этого делают.
    Primoos
    1. Pirogov Сегодня, 16:32
      Цитата: Primoos
      Цель США - хаос. И они всё для этого делают.

      Контролируемый хаос . В мутной водичке клёв всегда лучше.
      Pirogov
      1. Александр 3 Сегодня, 16:52
        Видел я таких в Чечне рот улыбается а глаза нет,в гости звали не пошёл и братанам не разрешил.Так матрасники всем устраивают шоу ,на словах друзья а на деле враг.Враги они для всех,нет у них друзей.
        Александр 3
  2. destination Сегодня, 16:26
    Какие умные все.Чтож за жизнь тогда непутёвая...
    destination
    1. рюрикович Сегодня, 16:31
      Потому что умные задним числом wink
      рюрикович
      1. DEZINTO Сегодня, 17:01
        "Умные все какие, что-ж вы тельник не носите".
        DEZINTO
  3. 210окв Сегодня, 16:26
    Ну а чего ездил спрашивается?Раз янкесы даже марксистские группировки поддерживают?Чего теперь пенять на зеркало..Раз рожа крива
    210окв
  4. изя топ Сегодня, 16:26
    Политика Вашингтона на Ближнем Востоке не способствует обеспечению мира и стабильности в регионе, передает РИА Новости заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
    прозрел? belay
    изя топ
  5. федоров Сегодня, 16:37
    А мне вот нравится тезис Жириновского в гонку президентов в 96-годку. Турцию мы сотрем с лица земли , от нее для России только беды. wink
    А так и есть...как не прискорбно, и не только для России.
    Совсем забыли, как чеченов учили-лечили , и снова на Кавказ.. sad
    федоров
  6. APASUS Сегодня, 16:40
    Я так подозреваю что очень скоро,после этого заявления премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Турции наступит очередной политический кризис,американцы не прощают таких выпадов в свою сторону,даже союзникам.Американцам нужны покорные союзники и не имеющие своего мнения
    APASUS
    1. XXXIII Сегодня, 17:18
      Они члены нато, штаты будут терпеть выпады сыновей Ататюрка.... yes уже не раз проглатывали, даже пытались прогнутся.....с-400 как работает.... lol
      XXXIII
  7. Горный стрелок Сегодня, 16:40
    Очнулись. Джина легко выпустить из бутылки. Теперь попробуй его назад загнать.
    Горный стрелок
  8. pvv113 Сегодня, 17:10
    Политика Вашингтона на Ближнем Востоке не способствует обеспечению мира и стабильности в регионе

    Почему только в ЭТОМ регионе? По-моему, это можно сказать о любой стране, куда штаты лезут со своей демократией
    pvv113
Картина дня