10:16 13 ноября

Перейдёт ли армия Израиля сирийскую границу?

Из Сирии приходят сообщения о том, что израильские войска в очередной раз сбили беспилотник сирийской правительственной армии. Речь идёт о БПЛА «Mohajer-4», который использовался для мониторинга ситуации на позициях боевиков в южной части Сирии.

В Израиле, как недавно заявили официальные представители военного ведомства этого государства, считают, что САА собирается нанести удары по племенам друзов в южных провинциях САР. Эти племена пользуются поддержкой Израиля.

Израильские военные отметили, что готовы нанести удар по Сирии в том случае, если в отношении друзов будет исходить угроза.
Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует информацию о том, что на племена друзов собирались нападать боевики, аффилированные с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). Это готовящееся нападение стоит расценивать как откровенную провокацию, нацеленную на то, чтобы израильские войска начали полномасштабную военную операцию против правительственных сил Сирии и "Хизбаллы" на юге страны. Группировка "Хизбалла" Израилем признана террористической.


Перейдёт ли армия Израиля сирийскую границу?


Фактически боевики делают всё, чтобы втянуть в войну и Израиль. Хотя, по заявлениям сирийского журналиста, Израиль и сам не прочь поучаствовать в боевых действиях на территории САР, чтобы расширить зону оккупации в районе Голанских высот под предлогом защиты племён друзов.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба, Сирия, Алеппо


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Комментарии 58

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  1. Denis Batura Сегодня, 07:09
    Если Вашингтону понадобится , то израильтяне нападут.
    Denis Batura
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:19
      Еще неизвестно, кто кем точно командует, но израильтяне не желают явно превращать всех своих соседей в своих вечных врагов. У них вон грызни с Ираном им за глаза хватает.
      Геркулесыч
      1. Монархист Сегодня, 08:18
        Геркулесыч, а пожалуй Вы правы: израильтяне не критичны,чтоб себе новый геморрой навязывать.. Гораздо проще переодически вонять,что они и делают
        Монархист
      2. Феникс_Львов Сегодня, 10:04
        Не желают - но делают для этого всё что могут.
        Феникс_Львов
    2. Krasnodar Сегодня, 07:20
      Цитата: Denis Batura
      Если Вашингтону понадобится , то израильтяне нападут.

      Слишком дорого для Вашингтона )))
      Там куча желающих все сделать за гораздо меньшие деньги, поверьте
      Krasnodar
    3. Зяблицев Сегодня, 08:06
      Богоизбранные под шумок могут - у них испокон века глаза больше желудка! laughing
      Зяблицев
      1. Esoteric Сегодня, 09:32
        Перейдёт ли армия Израиля сирийскую границу?


        Как встречать будут... what Если хлебом-солью, то перейдут. Если "Градами" и "Буратинами", а с воздуха добавят "Триумфа", то побегут, как когда-то бежали ...Не такие уж они и "богоизбранные"...
        В 70-м году по Рождестве Христовом полководец Тит сравнял Иерусалим с землёй, не оставив там камня на камне. А народ иудейский был рассеян по лицу земли.

        request
        Esoteric
        1. Krasnodar Сегодня, 09:42
          Цитата: Esoteric
          Перейдёт ли армия Израиля сирийскую границу?


          Как встречать будут... what Если хлебом-солью, то перейдут. Если "Градами" и "Буратинами", а с воздуха добавят "Триумфа", то побегут, как когда-то бежали ...Не такие уж они и "богоизбранные"...
          В 70-м году по Рождестве Христовом полководец Тит сравнял Иерусалим с землёй, не оставив там камня на камне. А народ иудейский был рассеян по лицу земли.

          request

          А в 138 году нашей эры поднял очередное восстание против римлян )))
          Там же. Фигово его рассеяли :))))
          Предлагаю Буратину усилить Чебурашкой, тогда уж наверняка побегут.
          Krasnodar
    4. starogil Сегодня, 09:43
      Это понадобится Израилю, а Вашингтон обеспечит поддержку и оружием, и лаем всех
      СМИ, и наш Гарант пособит тем, что повяжет по рукам и ногам, своими сговорами с Нетоньяхой,
      и ВКС и наземные, и РЭБ, и.....непревзойдённые, безаналоговые во всём мире С-400, и.....
      starogil
  2. Dave36 Сегодня, 07:12
    Там я так понимаю и Ирану достанется, что нам то делать?
    Dave36
    1. 210окв Сегодня, 07:19
      Нам!?Не отходить от компа или телека...Короче говоря от любого зомбиящика!
      Цитата: Dave36
      Там я так понимаю и Ирану достанется, что нам то делать?
      210окв
  3. andrewkor Сегодня, 07:13
    Ясен пень,богоизбранные хотят и для себя каштанчиков из огня поиметь,вот для этого и об несчастных друзах кстати вдруг вспомнили.Пока с бармалеями гадили из подтишка ,а сейчас решили сами в большое Г... вляпаться!
    andrewkor
  4. Krasnodar Сегодня, 07:17
    1) Друзы это одна нация, без племён
    2) По защите сирийских друзов на евреев идёт давление от других полноправных израильтян - друзов Израиля. Не последних людей во всех гос.структурах
    3) Асаду надо самому озаботиться их защитой от Нусры - это сирийские граждане во первых, у евреев не будет повода переходить границу во вторых
    4) Как человек, живший 25 лет в Израиле, могу сказать, что идея ввести войска в Сирию на постоянной основе популярностью среди евреев пользоваться не будет - введут срочников, а в Израиле служат все.
    5) Ввод войск может состояться только в случае серьезной атаки израильских городов Любой организацией с территории Сирии.
    Krasnodar
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:21
      Краснодар hi вы же взрослый человек, и понемаете, что ослабленная гражданской войной Сирия не пойдет на самоубийство! !!
      Геркулесыч
      1. Krasnodar Сегодня, 07:23
        Цитата: Геркулесыч
        Краснодар hi вы же взрослый человек, и понемаете, что ослабленная гражданской войной Сирия не пойдет на самоубийство! !!

        Согласен. Если бы Асад был единственным игроком на сирийском поле, спокойствие Израилю было бы гарантировано, но при нынешней ситуации ХЗ.., к сожалению.
        Krasnodar
    2. zoolu350 Сегодня, 08:03
      О уже обосновал необходимость захвата Израилем территории САР. А что же 3 года назад, когда друзов также уничтожали ваши бородатые дети из ИГИЛ и Нусра и др. вы необходимости не видели? А понимаю, они тогда успешно воевали с армией САР и мешать им в этом угодном деле было глупо. Так когда же кто то из ваших бородатых детей серьезно "атакует" израильский город, чтоб дать вам повод?
      zoolu350
      1. Krasnodar Сегодня, 08:14
        Цитата: zoolu350
        О уже обосновал необходимость захвата Израилем территории САР. А что же 3 года назад, когда друзов также уничтожали ваши бородатые дети из ИГИЛ и Нусра и др. вы необходимости не видели? А понимаю, они тогда успешно воевали с армией САР и мешать им в этом угодном деле было глупо. Так когда же кто то из ваших бородатых детей серьезно "атакует" израильский город, чтоб дать вам повод?

        1) Нам глубоко созвучно с именем шейха Хизбаллы кто там кого уничтожает в Сирии
        2) Конкретно в данном случае под давлением израильских друзов была предупреждена Ан-Нусра
        3) Израильских бородатых детей там нет - кроме светских бритых курдов, которые находятся значительно севернее. А есть иранские, саудовские и прочие, которые спят и видят, как вырезать друг друга и Израиль (в перспективе)
        Krasnodar
        1. zoolu350 Сегодня, 08:22
          Цитата: Krasnodar
          1) Нам глубоко созвучно с именем шейха Хизбаллы кто там кого уничтожает в Сирии
          2) Конкретно в данном случае под давлением израильских друзов была предупреждена Ан-Нусра

          У вас что когнитивный диссонанс? Пункт 1 противоречит пункту 2. Ну а пункт 3 откровенная ......
          zoolu350
          1. Krasnodar Сегодня, 08:48
            Цитата: zoolu350
            Цитата: Krasnodar
            1) Нам глубоко созвучно с именем шейха Хизбаллы кто там кого уничтожает в Сирии
            2) Конкретно в данном случае под давлением израильских друзов была предупреждена Ан-Нусра

            У вас что когнитивный диссонанс? Пункт 1 противоречит пункту 2. Ну а пункт 3 откровенная ......

            Нам пофиг, но под давлением...где тут когнитивный диссонанс? )))
            А в 3 пункте что Вас не устраивает? Иудеи никогда не были частью конфликта имамов с халифами, Абу Талиба с Омейядами и т.п. :)))
            Krasnodar
            1. zoolu350 Сегодня, 08:58
              Вы сами себя слышите? Нам пофиг, но под давлением не пофиг. И он еще удивляется почему их так часто холокостят.
              zoolu350
              1. Krasnodar Сегодня, 09:10
                Цитата: zoolu350
                Вы сами себя слышите? Нам пофиг, но под давлением не пофиг. И он еще удивляется почему их так часто холокостят.

                )))))
                Нация, существующая 3500 лет неудивительно, что время от времени подвергается тем или иным катаклизмам.
                Объясню попроще. У соседа драки постоянные. Вам пофиг. Жена попросила вписаться за супругу соседа, которой время от времени перепадает. Вы подошли к соседу и сказали - жену свою не бей, иначе раздавлю )))
                Так яснее? :))))
                Krasnodar
                1. zoolu350 Сегодня, 09:56
                  Яснее некуда. Вашей жене было пофиг все время скандала в доме соседей на жену соседа. Жена соседа и ваша любовница, которая начала скандалы с целью извести мужа и подогнать вам его имущество, во время регулярных скандалов бросала в вашу квартиру тапки, но били за это вы ее мужа (типа он глава семьи и за все отвечает). Шли годы, жена соседа и ваша любовница не только не извела мужа, но и получив трындюлей практически затихла и вопрос с отжатием имущества соседа повис. И тут ваша жена как раз кстати просит вписаться за жену соседа, для того, чтоб завершить вопрос с отжатием имущества. Только у соседа есть могучий родственник (не олигархат РФ, который продаст за дешево), так что давилку могут обломать. Спасибо за объяснение.
                  zoolu350
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Чепуха на постоном масле fool , ибо сирийская армия еще достаточна слаба, они у себя с террористами еще долгие годы будут воевать. Им просто нету смысла идти против Израиля, ибо внутренние проблемы перевешивают внешние, а война против еврейского государства грозит Сирии полным коллапсом! Статья явно заказная, чтобы на сайте могли "душу отвести " , "израилелюбы" lol готовые на сайте пальцем левой ноги стереть Израиль с карты мира! !! wassat
    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 09:38
      Цитата: Геркулесыч
      Чепуха на постоном масле

      А израильская армия так сильна, что способна вести захват чужих территорий? Давно ли каждого шороха боялись? Или почувствовали поддержку из-за океана? Сидели бы в отведённых международным правом границах и тихо "отмаливали" грехи во избежании разных-всяких "костов". А то опять попадут под раздачу... belay
      Esoteric
  6. федоров Сегодня, 07:19
    Требуется консультация Профессора, он явно в курсе... wink
    федоров
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
      Тут на сайте каждый второй "профессор " , или даже "академик " всех наук сразу! !! wassat
      Геркулесыч
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:43
        Тут на сайте каждый второй "профессор " , или даже "академик " всех наук сразу! !! wassat

        О да... smile

        Тот же ЛЕХА
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Израиль и сам не прочь поучаствовать в боевых действиях на территории САР

    Израиль стал слишком уж агрессивным, хотя и раньше добродетелью не отличался. Но как только у Сша полностью сорвало крышу в международной политики, так и эти зашевелились более активно. Почему бы под шумок не урвать лишнюю территорию у Сирии, тем более, что страна 5 лет воюет и находится не в лучшем положении.
    rotmistr60
    1. Krasnodar Сегодня, 07:34
      Цитата: rotmistr60
      Израиль и сам не прочь поучаствовать в боевых действиях на территории САР

      Израиль стал слишком уж агрессивным, хотя и раньше добродетелью не отличался. Но как только у Сша полностью сорвало крышу в международной политики, так и эти зашевелились более активно. Почему бы под шумок не урвать лишнюю территорию у Сирии, тем более, что страна 5 лет воюет и находится не в лучшем положении.

      Это непопулярно в израильском обществе, т.к. накладно по бабкам и, самое главное, человеческим жизням. Введут то срочников..
      Krasnodar
    2. alexddd Сегодня, 08:38
      Вот две выкладки из интернета: сначала про возможности-

      Взято с сайта - "Северная неделя"

      Корабельная сторона
      Номер от 30 сентября 2003 г.
      Смотреть весь номер Корабельная сторона от 30 сентября 2003 г. :: Архив газеты «Корабельная сторона»

      Атомной «раскладушкой» по Израилю
      Боевая задача, которую могли выполнить наши военные моряки в 1968 году, - уничтожить государство Израиль
      Командир советской атомной подводной лодки капитан I ранга Николай Шашков должен был выпустить по территории ближневосточного государства восемь крылатых ракет П-6 с ядерными боеголовками. В результате этой атаки Израиль мог бы просто исчезнуть с лица земли! 35 лет назад в Средиземном море решалась судьба мира.

      А по факту наверное так-

      Взято с сайта "Контрольный выстрел"
      Иван Константинов
      Минута смеха
      А что мы знаем про КНДР? Почти ничего, но мы знаем точно, что кндровцы запросто ставят американцам ультиматумы, обстреливают группировку южнокорейских войск и подразделений армии США из РСЗО, без предупреждения. Ибо не..... проводить учения у священных границ КНДР. Мы знаем точно, что ВМФ КНДР торпедирует японские и южнокорейские пограничные катера. И каждый раз США с ужасом идет на попятную. И все потому, что в Вашингтоне точно знают, что КНДР в случае обострения ситуации шутить не будет, санкции против них не введешь, они просто запустят баллистическую термоядерную ракету по Америке. Вот, только США наверняка не знает, есть ли у КНДР вообще такая ракета, и способна ли она долететь до них. Но все равно очень страшно.

      Зато вот у Кремля, точно есть ракеты и точно долетят, но совсем не страшно. На кнопку нажимать некому.

      мы похожи на мощного здоровяка, который проиграл в карты плюгавым картежникам все имущество и теперь не знает с чего начать, сразу голову оторвать зарвавшимся бандитам неловко, они же постоянно "понятиям" учат, говорят : "Нельзя Иван так делать, грубо это,. Не трожь пацанов "правильных ". Мы вот твоим корешам костыляем иногда, но это так надо для общего дела. Не забывай Иван что деньгами нашими пользуешься, будешь дурить закроем доступ к общаку нашему"
      Тут бы Ивану вытащить блатняк весь на то поле где может он развернуться, где не действует их феня блатная да молчком поскручивать шеи каталам да ворам. Но боится Иван. Вона как сурьезно вся улица смотрит на него. Все должны этой своре. Боится улица а ну как не совладает Иван с бандюками, что тогда делать?

      А на окраине улицы паренек веселый живет Ыном кличут. В долг не брал денег грязных, кровавых. Работал с утра до ночи. Крепкий стал , здоровый, кунг фу изучал по ночам да нунчаки крутил. Боятся воры да процентщики паренька веселого. Круг дома ходют на пужают, а ему все нипочем, смеется да работает. Боятся бандюки к нему сунутся знают что черепушки посвернет. Ивана подговаривают, сходи говорит к соседу поговори с ним,что б нам подчинился, мы те Ваня рублем золотым за это одарим ну или 33 серебряными, как пойдет. Молчит Ваня губу закусил- пакостно это думает он, позорно.
      alexddd
      1. Ванёк Сегодня, 09:01
        Цитата: alexddd
        "Нельзя Иван так делать, грубо это


        Рано или поздно:

        - Плевать Я хотел на ваши почёты и уважения. У самих револьверы найдутся!

        Достал дубину еловую из машины. Сам кривой сажень в плечах. И давай гасить главаря... Ну типа вот так:

        Крепкий, плечистый, среднего роста,
        Родился в рабочем районе и рос там.
        Пацан то, что надо, и слесарь-ударник,
        Он мирно трудился на одной из Фабрик.
        Работал в две смены, пахал, что есть мочи.
        И однажды ночью пацан рабочий
        Небритый и потный, довольный собой
        По тёмным кварталам тащился домой.
        А дома ждал борщ и жена-дурнушка,
        Потом пива кружка, перед сном порнушка,
        В кармане получка и он справит подарки
        Жене и детям, но тут из-за арки,
        Нарушив нахрапом приятные мысли,
        Небритый детина, здоровый, как гризли,
        И спросил глухим голосом, будто сквозь вату:
        "Ну, что, козёл, получил зарплату?"
        В квартале немало здоровых детин,
        Но этот был зверь и к тому же не один.
        И вообще их было трое и все атлеты,
        Упругие бицепсы, в руках кастеты.
        "Но нет, не возьмёте, позорные гады", -
        Подумал слесарь шестого разряда, -
        "Эх, жаль не со мной заводская братва", -
        И достал из широких штанов ключ на 32.
        "Да я же местный, ребята, вы чё?", -
        Возмутился слесарь и потряс ключом.
        Атлеты в ответ лишь пожали плечами
        И стали выписывать дички ногами.
        Слесарь, он тоже ведь парень не промах,
        Как выдаст вертуху в сандалях огромных.
        Атлеты струхнули - а фиг его знает
        Пацан, как бывалый, ништяк заряжает.
        А слесарь тут раз такой и ход конём,
        И давай мочить главаря ключом,
        И ваще обнажил заводские наколки,
        И дрогнули в страхе позорные волки,
        И типа тикать собрались спортсмены,
        А тут им навстречу ребята со смены,
        Их было немного, ну, где-то полцеха -
        Бандитам хамбец, рабочим потеха.
        Бьёт, бьёт, бьёт - по болевым точкам,
        Бьёт, бьёт - по заточкам, по почкам.
        И щёлкнул по фиксам размер сорок пятый,
        Колбасьте бандитов, колбасте, ребята.
        Атлеты бежали, лишь пятки сверкали,
        Ножи и кастеты в кусты побросали.
        Такого конца они точно не ждали,
        Чтоб парни рабочие их побеждали.        *

        ТТ*

        Ванёк
  8. Арон Заави Сегодня, 07:32
    Вспомнила бабка ,как девкой была. Друзам в Хадере уже ничего не угрожает, а значит израильские друзы не давят на правительство и уж Израилю точно нечего делать внутри сирийского кровавого болота.
    Арон Заави
    1. avt Сегодня, 09:33
      Цитата: Арон Заави
      Друзам в Хадере уже ничего не угрожает,

      Азохенвей! А кто таки за друзов говорит ?Свершилось то , что свершилось и вопрос в другом - Что будет делать Израиль с по факту вышедшим на его границу Ираном? Не Хезбаллой в Ливане , а вот конкретно с Ираном , контролирующим юг Ирака по Киркук и далее в Сурию ? Просто , как раньше, гасить с воздуха конвои с оружием уже гомеопатия в реанимации.А что собственно ожидали , когда изгнали сирийцев из Ливана, хотя они вполне себе неплохо , до взрыва Харири, контролировали ситуацию и дали US-ам запалить саму Сурию ??
      avt
  9. Дратуй Сегодня, 07:36
    Не перейдёт
    Дратуй
  10. pvv113 Сегодня, 08:01
    Израильских правителей тяготит то,что Израиль не попадает в список победителей, вот они и бесятся
    pvv113
    1. Krasnodar Сегодня, 08:16
      Цитата: pvv113
      Израильских правителей тяготит то,что Израиль не попадает в список победителей, вот они и бесятся

      Другие приоритеты у правительства Израиля - самим бы целыми да невредимыми остаться )))
      Krasnodar
      1. pvv113 Сегодня, 08:57
        Если бы это было приоритетом, то они бы не устраивали провокации на сирийской границе hi
        pvv113
        1. Krasnodar Сегодня, 09:23
          Цитата: pvv113
          Если бы это было приоритетом, то они бы не устраивали провокации на сирийской границе hi

          Эт какие? В ответ на падение снарядов с территории Сирии работать по президентским войскам? Или уничтожение стрелявших по евреям ИГИЛовцев? Или уничтожение их базы? :)
          Там Восток. Другая кухня. Один разипоказал, что ты л о х, тебя съедят. :)
          Krasnodar
  11. Бродяга1812 Сегодня, 08:06
    Мне кажется ,что ситуация рассматриваемая в статье заслуживает внимания. Не нужно исключать того ,что если любая из более-менее менее весомых неконтролируемых внешними силами группировок ,решит внутрисирийский конфликт перевести в противостояние с Израилем,спровоцировав его участие - так оно и будет.Если ,кто-то то из серьезных геополитических игроков в Сирии сыграет на повышение и использует контролируемые группировки для той же цели - вероятность израильского участия возрастёт кратно. Напрямую,полагаю ни Иран,ни Турция,ни тем более РФ ,или штаты не пойдут на такой шаг. Только опосредованно. Вот уж кто не заинтересован в увеличении пула игроков на территории именуемой Сирией - это Израиль и как не парадоксально Асад. А вот Иран может рискнуть. Там же ребята безбашенные. Насчёт земли ,которую якобы собирается прихватить Израиль ,или как ничтоже сумняшеся некоторые посетители сайта пишут " землицы" , " земельки" - несерьёзно. Аннексировать бесплодные ,скалистые территории набитые под завязку массой отморозков вооруженных до зубов,вешать себе на шею этот камень - явный перебор. С точки зрения военной- никакой стратегической ценности, в отличие от горы Хермон , они не представляют. А оборонять их будет сложно.Это плато. С точки зрения экономической и того хуже. Нужно будет содержать эту разрушенную " землицу", вместе с населением ,восстанавливать инфраструктуру, реинтегрировать в израильскую экономику.Это сотни миллиардов долларов. Хватит того,что за зелёной чертой ,вот уже полвека Израиль этих дармоедов содержит. Все спихнуть пытается,да они ни в какую. Там не живёт ни одного еврея, а от Израиля территории отделены забором , блок постами. Живут по своим законам. Реакция на подобные действия Израиля несопоставима с сиюминутными выгодами. Израиль на пике развития , любые потери ,будь- то экономические ,или тем более в живой силе - негативно скажутся на внутриполитической ситуации,приведут к отставке правительства. Нет,уж кто-то кто ,а Израиль сделает все возможное,чтобы не переходить границу.Но не от него все зависит. К сожалению.
    Бродяга1812
    1. avt Сегодня, 09:40
      Цитата: Бродяга1812
      .Если ,кто-то то из серьезных геополитических игроков в Сирии сыграет на повышение и использует контролируемые группировки для той же цели - вероятность израильского участия возрастёт кратно.

      wassat bully Ой вэй! Как усё запущено то ! bully Изволили почивать в летаргическом сне и таки проснулись ? Ничего , что за во время засыпа Барак Гусейнович уже предлагал Израилю вернуться в граници 1968 года и последовательно запалил ,,арабскую весну" вплоть до Сурии с созданием по факту
      Цитата: Бродяга1812
      территории набитые под завязку массой отморозков вооруженных до зубов,

      самая известная из которых - пресловутая ИГИЛ ? Ну и разные помельче bully Если это не
      Цитата: Бродяга1812
      кто-то то из серьезных геополитических игроков в Сирии сыграет на повышение и использует контролируемые группировки

      То таки что ? bully
      avt
      1. Krasnodar Сегодня, 09:57
        Цитата: avt
        Цитата: Бродяга1812
        .Если ,кто-то то из серьезных геополитических игроков в Сирии сыграет на повышение и использует контролируемые группировки для той же цели - вероятность израильского участия возрастёт кратно.

        wassat bully Ой вэй! Как усё запущено то ! bully Изволили почивать в летаргическом сне и таки проснулись ? Ничего , что за во время засыпа Барак Гусейнович уже предлагал Израилю вернуться в граници 1968 года и последовательно запалил ,,арабскую весну" вплоть до Сурии с созданием по факту
        Цитата: Бродяга1812
        территории набитые под завязку массой отморозков вооруженных до зубов,

        самая известная из которых - пресловутая ИГИЛ ? Ну и разные помельче bully Если это не
        Цитата: Бродяга1812
        кто-то то из серьезных геополитических игроков в Сирии сыграет на повышение и использует контролируемые группировки

        То таки что ? bully

        Какое отношение Израиль имеет к Бараку Хусейновичу? К арабской весне? К проливающемуся уже почти 1300 лет конфликту последователей Абу-Бакра и Ибн-Талиба? )))
        Евреи последние 70 лет строят там высокоразвитое государство. Арабы в это время режут друг друга. Заодно тявкают на Израиль - против него можно дружить, единственный консенсус )))
        Krasnodar
  12. Дед Талаш Сегодня, 08:13
    Конечно перейдут, ведь "богоизбранные" всегда хотят поиметь для себя таки "маленький гешефт" с данной ситуации. Чтобы бороться с террористами и защитить друзов нужно было всего лишь пять лет не лечить ранненых боевиков в своих больницах, не покупать ворованную нефть, не поставлять оружие тем же боевикам и ответки на обстрелы со стороны "мирных бородатых граждан" посылать не правительственным войскам Сирии...А так они белые и пушистые...
    Дед Талаш
    1. Krasnodar Сегодня, 08:28
      Цитата: Дед Талаш
      Конечно перейдут, ведь "богоизбранные" всегда хотят поиметь для себя таки "маленький гешефт" с данной ситуации. Чтобы бороться с террористами и защитить друзов нужно было всего лишь пять лет не лечить ранненых боевиков в своих больницах, не покупать ворованную нефть, не поставлять оружие тем же боевикам и ответки на обстрелы со стороны "мирных бородатых граждан" посылать не правительственным войскам Сирии...А так они белые и пушистые...

      1) В данной ситуации это не гешефт, а убытки - человеческие и денежные и политические
      2) Лечить боевиков - а мирных жителей и солдат Асада тоже лечить не надо было?
      3) Ворованной нефтью торговали все, в т.ч. россияне
      4) Оружие поставлялось только курдам - если поставлялось.
      5) Во всем, что летит на Израиль из Сирии - виноват Асад. Эта территория де юре находится под его ответственностью
      6) ИГИЛу тоже разок перепало от израильтян - больше не рыпались
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 09:47
        Цитата: Krasnodar
        и солдат Асада тоже лечить не надо было?

        Вот о том что Израиль лечит террористов давно известно а вот что Израиль лечит солдат верных Асаду это новость можешь это подтвердить или как всегда Krasnodar выдумываешь smile
        ватник
        1. Krasnodar Сегодня, 10:01
          Цитата: ватник
          Цитата: Krasnodar
          и солдат Асада тоже лечить не надо было?

          Вот о том что Израиль лечит террористов давно известно а вот что Израиль лечит солдат верных Асаду это новость можешь это подтвердить или как всегда Krasnodar выдумываешь smile

          )))
          Тут Вам скидывали уже ссылки на репортажи российских каналов о лечение сирийцев в Израиле :)
          И всегда выдумываете Вы - причём совсем детскую чушь. :)
          Krasnodar
          1. ватник Сегодня, 10:09
            Цитата: Krasnodar
            И всегда выдумываете Вы - причём совсем детскую чушь. :)

            Ну большего вранья чем от тебя я ещё не видал что впрочем не удивительно учитывая что ты по всей видимости клон забаненного Рабиновича lol
            Цитата: Krasnodar
            Тут Вам скидывали уже ссылки на репортажи российских каналов о лечение сирийцев в Израиле :)

            Ссылки на лечение сирийских военных? Хватит выдумывать Krasnodar.
            WSJ: Израиль тайно помогает противникам Асада, чтобы создать на Голанах зону безопасности
            Американское издание Wall Street Journal утверждает, со ссылкой на источники в сирийской оппозиции, что Израиль уже несколько лет тайно оказывает противникам режима существенную поддержку, в том числе – финансовую.

            Цель этой политики, согласно публикации, создать буферную зону, где действуют дружественные Израилю ополчения. WSJ утверждает, что ответственность за реализацию решения властей несет ЦАХАЛ – этим занимается специально созданное армейское подразделение.

            Израиль передает повстанцам средства, используемые как для выплат ополченцам зарплат, так и закупок военного оборудования и вооружений.
            http://newsru.co.il/mideast/19jun2017/golan_203.h
            tml

            И это не первое упоминание того что именно режим Тель-Авива спонсор сирийских бандитов.
            Израильская мина найденная в арсеналах террористов в одном из городов разрушенной Сирии
            ватник
      2. Феникс_Львов Сегодня, 10:10
        Уважаемый Краснодар, не могли бы вы мне поподробнее рассказать о случаях лечения солдат САА в Израиле, потому что я за всё время сирийского конфликта таких случаев, даже одиночных, не припомню...
        Но одиночные случаи, скорее всего, были за всем ведь не уследишь - а вот была ли ПРАКТИКА лечения сирийских солдат в израильских госпиталях так же, как Израиль лечил террористов из ССА и ИГИЛ, перед тем как отпустить?
        Феникс_Львов
  13. alta Сегодня, 08:46
    Запаздала статья .... Россия и США , в рамках соглашения о прекращении огня на юге Сирии, обязались изгнать иранские войска с границы с Израилем на Голанских высотах ...
    Меморандум подтвердил приверженность этих стран «о ликвидации присутствия несирийских иностранных сил» в приграничных с Израилем районах.
    Речь идет об иранских силах и поддерживаемых Ираном боевиках — таких, как ливанская «Хизболла», а также иностранных джихадистах, сотрудничающих с Джабхат аль-Нусрой и другими экстремистскими группировками на юго-западе Сирии.
    alta
    1. ватник Сегодня, 09:50
      Цитата: alta
      Россия и США , в рамках соглашения о прекращении огня на юге Сирии, обязались изгнать иранские войска с границы с Израилем на Голанских высотах ...

      Ну и бред lol Ну создадут иранцы свою базу на пару метров в стороне от границ Голан и всё будет законно в рамках договора.
      ватник
      1. Krasnodar Сегодня, 10:05
        Цитата: ватник
        Цитата: alta
        Россия и США , в рамках соглашения о прекращении огня на юге Сирии, обязались изгнать иранские войска с границы с Израилем на Голанских высотах ...

        Ну и бред lol Ну создадут иранцы свою базу на пару метров в стороне от границ Голан и всё будет законно в рамках договора.

        Аятоллы с бородами в платьицах не имеют право подписывать договоры с офтальмологом. Это как Кончита Вюрст подпишет договор о расположении австрийской базы с гинекологом. Смешно-с.
        Krasnodar
  14. ватник Сегодня, 08:58
    На самом деле тут всё предельно просто проект Израиля по выращиванию послушных ему террористов ИГИЛ который они пытались провернуть вместе с монархиями Персидского Залива под руководством США как говорится "лопнул" и агрессивному режиму Тель-Авива не остаётся ничего иного как самостоятельно начать войну против Сирии и он ищет только предлог для этого но пока на стороне Сирии Ирана стоит Россия и только это останавливает Израиль от агрессии.
    ватник
    1. Krasnodar Сегодня, 09:30
      Цитата: ватник
      На самом деле тут всё предельно просто проект Израиля по выращиванию послушных ему террористов ИГИЛ который они пытались провернуть вместе с монархиями Персидского Залива под руководством США как говорится "лопнул" и агрессивному режиму Тель-Авива не остаётся ничего иного как самостоятельно начать войну против Сирии и он ищет только предлог для этого но пока на стороне Сирии Ирана стоит Россия и только это останавливает Израиль от агрессии.

      Че же ИГИЛ по Израилю стрелял то? ))) Шо с Кунейтры, шо с Синая?
      американцы зачем иорданца - основателя ИГИЛа грохнули? Зачем иракскую столицу Даиша Мосул и сирийскую Ракку брать помогали? :)
      ИГИЛ имеет отношение только к суннито-шиитской резне, берущей начало в 7 веке нашей эры. Не более.
      Krasnodar
      1. ватник Сегодня, 09:43
        Цитата: Krasnodar
        Че же ИГИЛ по Израилю стрелял то? )

        Террористы ИГИЛ стреляли по Израилю не смеши laughing Были лишь провокации скорее всего организованные самим режимом Тель-Авива по обстрелу своей территории и эти провокации были организованны лишь с одной целью - оправдать удары режима Тель-Авива по Хезболле и сирийской армии которые действительно борются с террором а не как Израиль который этот террор тайно спонсирует и вооружает.
        Цитата: Krasnodar
        американцы зачем иорданца - основателя ИГИЛа грохнули? Зачем иракскую столицу Даиша Мосул и сирийскую Ракку брать помогали? :)

        США просто поняли что не в силах контролировать монстра которого создали вот и решили его уничтожить заметая следы Израиль же террористы ИГИЛ полностью устраивают .
        Цитата: Krasnodar
        ИГИЛ имеет отношение только к суннито-шиитской резне, берущей начало в 7 веке нашей эры. Не более.

        Террористы ИГИЛ это "дитё" - США Израиля и монархий ПЗ.
        ватник
        1. Krasnodar Сегодня, 10:12
          Цитата: ватник
          Цитата: Krasnodar
          Че же ИГИЛ по Израилю стрелял то? )

          Террористы ИГИЛ стреляли по Израилю не смеши laughing Были лишь провокации скорее всего организованные самим режимом Тель-Авива по обстрелу своей территории и эти провокации были организованны лишь с одной целью - оправдать удары режима Тель-Авива по Хезболле и сирийской армии которые действительно борются с террором а не как Израиль который этот террор тайно спонсирует и вооружает.
          Цитата: Krasnodar
          американцы зачем иорданца - основателя ИГИЛа грохнули? Зачем иракскую столицу Даиша Мосул и сирийскую Ракку брать помогали? :)

          США просто поняли что не в силах контролировать монстра которого создали вот и решили его уничтожить заметая следы Израиль же террористы ИГИЛ полностью устраивают .
          Цитата: Krasnodar
          ИГИЛ имеет отношение только к суннито-шиитской резне, берущей начало в 7 веке нашей эры. Не более.

          Террористы ИГИЛ это "дитё" - США Израиля и монархий ПЗ.

          26 ноября 2016 года ИГИЛ стрелял по Израилю в районе Голанских высот. Стрелявшие были уничтожены с вертолета.
          Позже их база была уничтожена в ноль - разбомблена авиацией. С Синая ИГ до сих пор постреливает по Израилю. Стреляющие уничтожались как египтянами, так и еврейскими ударными беспилотниками.
          Насчёт следы заметают, тайно поддерживают, сами организовали, детище Израиля и США - это на канал РЕН ТВ.
          Кстати, а чегойто Иран начал Катар поддерживать после ссоры последнего с саудами и монархиями персидского залива? :) Ведь Катар является одним из создателей и спонсоров ИГ и прочих ))))
          Бандера подружился с Власовым? :)
          Krasnodar
      2. профессор Сегодня, 10:09
        Кого Вы спрашиваете? Он даже знаки препинания не научился в школе расставлять. в 15 500 комментариях ни одной запятой. Малограмотный он.
        профессор
  15. Романенко Сегодня, 09:01
    Цитата: "Фактически боевики делают всё, чтобы втянуть в войну и Израиль"
    Израиль достаточно самостоятельное государство, для того, чтобы определиться участвовать или не участвовать в войне. Но это как-бы по умолчанию.
    А вот эмиссары из Вашингтона и Лэнгли все время подсказывают а не пора-ли за кого-нибудь заступиться на сирийской территории. И сразу начинаются разговоры про то как режим Ассада угнетает несчастных друзов проживающих в районе Голанских высот, кстати незаконно отторженных Израилем у Сирии. И сразу понятно кто такой заступник и откуда "звоночек".
    Все это происходит на фоне развивающихся успехов Сирийской армии и вот как раз это, а не безопасность каких-то друзов больше всего и выводит из себя "добрых друзей" Израиля.
    Надеюсь, евреи подтвердят свою репутацию разумных и прагматичных людей, не ввязываясь в конфликт с Сирией, сейчас не 60-е годы 20 века, может очень плохо коничиться... Для всех.
    Хотя, в штатах наверное именно на это и рассчитывают.
    У них все строго по русской поговорке - кому война, а кому мать родна...
    Романенко
    1. ватник Сегодня, 09:09
      Цитата: Романенко
      Надеюсь, евреи подтвердят свою репутацию разумных и прагматичных людей

      Вы слишком хорошо о них думаете Израиль непредсказуем и агрессивен и от него можно ожидать любой подлости
      ватник
  16. профессор Сегодня, 09:52
    В Израиле, как недавно заявили официальные представители военного ведомства этого государства, считают, что САА собирается нанести удары по племенам друзов в южных провинциях САР. Эти племена пользуются поддержкой Израиля.

    1. Ни какие они не племена. Обыкновенные друзы. Да и вообще племена это больше ка арабам. Именно у них хамулы- племена.
    2. Сирийские друзы ни разу не пользуются поддержкой Израиля. Они преданные сирийские граждане и наши враги.

    Израильские военные отметили, что готовы нанести удар по Сирии в том случае, если в отношении друзов будет исходить угроза.

    Мы не будем спокойно наблюдать за геноцидом у своих границ. Однако мы пока не собираемся посылать туда наших миротворцев и начинать операцию по принуждению к миру. Отправка ихтамнету или зеленых человечеков с последующим референдумом и присоединением "исконно израильский территорий" в наши планы не входит.

    Хотя, по заявлениям сирийского журналиста, Израиль и сам не прочь поучаствовать в боевых действиях на территории САР, чтобы расширить зону оккупации в районе Голанских высот под предлогом защиты племён друзов.

    Не племен друзов, а братского друзского народа по просьбе их легитимных лидеров. wink

    А вообще нам 200-е совсем не нужны и y нас потери не скрывают. За такие приключения наш "верховный" быстро пойдет если не под суд, то домой и навсегда. Да и война это всегда плохо для бизнеса, а бизнес у нас идет всем на зависть. Налогов в этом году собрали на 18 миллиардов шекелей ( более $5 млрд) больше чем планировали.

    Не перейдёт армия Израиля сирийскую границу!

    ПС
    Вижу, что наш платный шиитский тролль уже здесь. Срача не миновать. sad
    профессор
Картина дня