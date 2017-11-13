Перейдёт ли армия Израиля сирийскую границу?

Из Сирии приходят сообщения о том, что израильские войска в очередной раз сбили беспилотник сирийской правительственной армии. Речь идёт о БПЛА «Mohajer-4», который использовался для мониторинга ситуации на позициях боевиков в южной части Сирии.В Израиле, как недавно заявили официальные представители военного ведомства этого государства, считают, что САА собирается нанести удары по племенам друзов в южных провинциях САР. Эти племена пользуются поддержкой Израиля.Израильские военные отметили, что готовы нанести удар по Сирии в том случае, если в отношении друзов будет исходить угроза.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб публикует информацию о том, что на племена друзов собирались нападать боевики, аффилированные с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). Это готовящееся нападение стоит расценивать как откровенную провокацию, нацеленную на то, чтобы израильские войска начали полномасштабную военную операцию против правительственных сил Сирии и "Хизбаллы" на юге страны. Группировка "Хизбалла" Израилем признана террористической.Фактически боевики делают всё, чтобы втянуть в войну и Израиль. Хотя, по заявлениям сирийского журналиста, Израиль и сам не прочь поучаствовать в боевых действиях на территории САР, чтобы расширить зону оккупации в районе Голанских высот под предлогом защиты племён друзов.