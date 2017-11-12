Вертолет Ка-226 прошел испытания в Иране
Вертолет Ка-226 успешно прошел испытания в Иране, а вертолет «Ансат» сейчас испытывается в Пакистане, передает РИА Новости сообщение главы холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.
По его словам, Иран проявляет большой интерес к медицинской версии вертолета Ка-226.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226 разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, его взлетная масса составляет 3,4 т.
Многоцелевой двухдвигательный вертолет «Ансат» разработан по одновинтовой схеме с рулевым винтом и призван конкурировать с новейшими западными образцами. Машина способна перевозить 1,3 т. полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В 2013-ом «Ансат» с гидромеханической системой управления был сертифицирован для выполнения грузовых перевозок, в декабре 2014 года – для пассажирских.
Вертолет Ка-226 прошел успешное испытание в Иране в условиях высокогорья. Вертолет "Ансат" сейчас проходит испытание в Пакистане,сказал Богинский журналистам на выставке «Дубай-2017».
По его словам, Иран проявляет большой интерес к медицинской версии вертолета Ка-226.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226 разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, его взлетная масса составляет 3,4 т.
Многоцелевой двухдвигательный вертолет «Ансат» разработан по одновинтовой схеме с рулевым винтом и призван конкурировать с новейшими западными образцами. Машина способна перевозить 1,3 т. полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В 2013-ом «Ансат» с гидромеханической системой управления был сертифицирован для выполнения грузовых перевозок, в декабре 2014 года – для пассажирских.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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