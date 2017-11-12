17:27 12 ноября

Вертолет Ка-226 прошел испытания в Иране

Вертолет Ка-226 успешно прошел испытания в Иране, а вертолет «Ансат» сейчас испытывается в Пакистане, передает РИА Новости сообщение главы холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.



Вертолет Ка-226 прошел успешное испытание в Иране в условиях высокогорья. Вертолет "Ансат" сейчас проходит испытание в Пакистане,
сказал Богинский журналистам на выставке «Дубай-2017».


По его словам, Иран проявляет большой интерес к медицинской версии вертолета Ка-226.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226 разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонн грузов на расстояние до 600 километров, его взлетная масса составляет 3,4 т.

Испытания вертолета "Ансат" в Пакистане.

Многоцелевой двухдвигательный вертолет «Ансат» разработан по одновинтовой схеме с рулевым винтом и призван конкурировать с новейшими западными образцами. Машина способна перевозить 1,3 т. полезной нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В 2013-ом «Ансат» с гидромеханической системой управления был сертифицирован для выполнения грузовых перевозок, в декабре 2014 года – для пассажирских.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Горный стрелок Сегодня, 16:59
    Хорошо, когда Российская техника пробивается на рынках не в качестве подарков, а обычным образом, коммерческим...
    Горный стрелок
    1. Anarchist Сегодня, 17:06
      Цитата: Горный стрелок
      Хорошо, когда Российская техника пробивается на рынках не в качестве подарков, а обычным образом, коммерческим...

      Ну тут нам еще американские санкции на руку! Можно сказать, что друзья по несчастью...
      ''Не было бы счастья, Да американцы ''помогли''!''
      Anarchist
      1. avt Сегодня, 17:09
        Цитата: Anarchist
        Можно сказать, что друзья по несчастью...

        Завтра usы взбрыкнут и зависнет с евродвижками , как ранее Супербюджет .Так что не радуйтесь раньше времени.
        avt
        1. Pirogov Сегодня, 17:14
          Цитата: avt
          Завтра usы взбрыкнут и зависнет с евродвижками , как ранее Супербюджет .Так что не радуйтесь раньше времени.

          А что на Вертолет Ка-226 западные движки стоят ? Слышал Мотор сич движки ставят так тут проблем нет половина Мотор сич уже в России на заводе Салют.
          Pirogov
  2. svp67 Сегодня, 17:08
    "Камушек", с его соосной схемой хорош в стесненных условиях, коих в Иране, с его горным ландшафтом предостаточно, так что есть перспективы у него там.
    "Ансат", современная версия, советского легкого вертолета Ми-2 и не плохая версия. Пожелаем и ему удачи на том рынке.
    svp67
  3. ротмистр Сегодня, 17:11
    Эти слова, да ...аллаху в уши.
    ротмистр
  4. Александр 3 Сегодня, 17:13
    Нам самим такие машины закупать надо .Есть у нас районы где скорую помощь можно не дождаться.А ведь у нас приоритет наши граждане их жизнь и здоровье.
    Александр 3
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