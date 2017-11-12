20:46 12 ноября

Премьер Турции рассказал о причинах приобретения С-400

Анкара пошла на подписание соглашения с Москвой о поставках ЗРС С-400, так как не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США, передает РИА Новости заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.



Мы хотели получить их (системы ПВО) от стран-членов НАТО, но не смогли получить необходимую поддержку от США… Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции,
сказал премьер в интервью газете Hurriyet.


По его словам, «другого выбора у Турции не было, так как из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии, в результате чего погибли 29 человек». Обстрелу со стороны со стороны террористов ранее неоднократно подвергался приграничный с Сирией город Килис.

В свою очередь министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что сделка с Россией лишь часть турецкой программы по укреплению ПВО. Основная цель – создание собственного предприятия по выпуску зенитных комплексов.

ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции, на отечественных предприятиях,
сказа министр.

По его словам, именно по этой причине «было достигнуто предварительное соглашение с франко-итальянским консорциумом Eurosam».

Напомним, в минувшую среду в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции зенитной системы нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam.

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии 39

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  1. svp67 Сегодня, 17:30
    Анкара пошла на подписание соглашения с Москвой о поставках ЗРС С-400, так как не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США
    Откровенно, а главное понятно, что если "Запад" вновь повернется "лицом" к Турции, то она сразу пойдет на сотрудничество.
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 17:35
      Цитата: svp67
      Откровенно, а главное понятно, что если "Запад" вновь повернется "лицом" к Турции, то она сразу пойдет на сотрудничество.

      Откровенно усилили потенциального противника ! А турки есть турки другого от них ожидать не приходится .
      Pirogov
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 17:45
        Причина покупки проста до безобразия это диверсификация систем защиты.
        ProkletyiPirat
        1. просто экспл Сегодня, 19:12
          +1 турки после того как всплыло что султана хотели снести янки , решил себя обезопасить , так как знает что в случае чего матрасное оружие не будет стрелять по матрасам .
          они помнят прецедент с Израилем когда турецкие Ф-16 не могли взять на прицел израильские Ф-16 , так как их системы показывали что израильские самолеты это дружественные самолеты и по ним нельзя открывать огонь. при этом у израильтян было свое БРЭО на этих самолетах (или свое ПО) и у них такой проблемы не было.
          поэтому они понимают что если вдруг матрасы решат побомбить турков , то турки по ним смогут только из винтовок стрелять , и много они там не настреляют .
          просто экспл
          1. Идущий Сегодня, 19:56
            Эрдоган все делает правильно , хоть и крутит попой , но у него такая ситуация.
            Идущий
    2. Anarchist Сегодня, 17:38
      Цитата: svp67
      если "Запад" вновь повернется "лицом" к Турции, то

      Турция повернётся ''к лесу задом''!
      Придется ''нагнуть''! soldier
      Anarchist
      1. Монос Сегодня, 17:58
        Вспоминается поговорка : "Когда паны (Россия и США) дерутся, у холопов чубы трещат." А особо хитрые холопы США по чубам получают и от нас и от штатов.
        Монос
      2. 79807420129 Сегодня, 18:08
        Цитата: Anarchist
        Турция повернётся ''к лесу задом''!

        Саня,она к нам повернется задом как ни крути ее,а наши барыги и мать родную продадут,лишь бы баксами пахло. negative
        79807420129
      3. Partyzan Сегодня, 19:14
        Цитата: Anarchist
        Придется ''нагнуть''!

        Саня привет hi а как?
        Partyzan
    3. Дедкастарый Сегодня, 17:43
      Цитата: svp67
      Анкара пошла на подписание соглашения с Москвой о поставках ЗРС С-400, так как не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США
      Откровенно, а главное понятно, что если "Запад" вновь повернется "лицом" к Турции, то она сразу пойдет на сотрудничество.

      откровенно понятно,что турки не прикрыты,а охота быть прикрытыми,но,нечем, а они опасаются как "партнёров" (а вдруг "пэтриоты" по ним не сработают),так и нас (хотя 4оо по нам тоже не сработают,но,нас они боятся куда меньше, чем "партнёров",ибо у нас политика иная, и более понятная.
      Дедкастарый
    4. Ami du peuple Сегодня, 18:01
      Цитата: svp67
      Откровенно, а главное понятно, что если "Запад" вновь повернется "лицом" к Турции, то она сразу пойдет на сотрудничество.

      Похоже, год назад главтурок не до конца проникся.. Может еще один военный переворот заставит его пересмотреть свою позицию?
      Ami du peuple
  2. pvv113 Сегодня, 17:31
    не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО

    Или все-таки турки признали, что система С-400 лучшая в мире, но не признаются в этом открыто?
    pvv113
    1. Шура пермский Сегодня, 17:36
      Хм,турки исторически наши враги,больше 10 войн,а мы им пво поставять хотим…
      Шура пермский
      1. pvv113 Сегодня, 17:38
        Мне тоже не все понятно. Но, с другой стороны, и замыслы верхних штабов мы не знаем
        pvv113
      2. Офицер запаса Сегодня, 17:40
        Если только с системой самоликвидации в случае чего. Причем полной, включая все вокруг в радиусе 100 км.
        Офицер запаса
        1. Anarchist Сегодня, 18:04
          Мне кажется, что систему ''свой Чужой'' наши туда воткнули. В случае конфликта будет свой - это чужой!
          Anarchist
          1. garnik Сегодня, 20:30
            [quote]Мне кажется, что систему ''свой Чужой'' наши туда воткнули. В случае конфликта будет свой - это чужой!/quote]
            Да, закладка остается ,хотя турки просили не устанавливать ее.
            garnik
      3. просто экспл Сегодня, 19:13
        наши и саудитам продают , а те тоже не друзья .
        это политический ход , наши разбивают группировки матрасов по всему миру и перетягиют их в свой лагерь.
        главное сейчас это уничтожить доллар . он враг пострашнее саудитов и турков вместе взятых .
        просто экспл
    2. GaLe Сегодня, 18:21
      или же вы просто выдаете желаемое за действительное..
      они открыто говорят,что купили с400 потому,что альтернативы не было...
      янки не захотели делиться технологиями и поставлять по устраивающей их цене пэтриоты,а с Москвой по этим вопросам судя по всему удалось достичь компромисса..
      но окончательно я поверю в то,что турки реально купили с400 только тогда,когда стороны об этом объявят официально)
      GaLe
  3. изя топ Сегодня, 17:31
    не стали брать амерское,ибо оно по еврейским литакам не пуляет?
    изя топ
    1. garnik Сегодня, 20:35
      Цитата: изя топ
      не стали брать амерское,ибо оно по еврейским литакам не пуляет?

      Да не будут они пулять по израильтянам ,они вместе идут к одной цели,вот только эрдоган спутал евреям карты.Так что эрдогану не дадут долго править.
      garnik
  4. Маз Сегодня, 17:32
    То есть враги вашего С-400 есть наши враги, и мы хотим иметь оружие способное их видеть и сбивать. Аёй, да султан! Ай да изложил витиевато! Мол мы не против сшибать Американско натовские самолеты , чтоб не летали как хотят над территорией Турции. И если что как вдарим по союзникам, кои вовсе не мусальмане, аж Аллах поблагодарит нас лично за сей поступок...Красавец Эрдоган. Вот что значит разрешить туркам только помидоры продавать. А что будет когда они газ наш начнут продавать? Боюсь даже представить - НОВая Османская газовая империя в Европе.
    Маз
  5. рюрикович Сегодня, 17:34
    Ой скольские товарищи, ой как переменчивые! yes С ними нужен глаз да глаз yes
    На волне своей мании величия(пусть и регионального) могут турки делов натворить request ....
    рюрикович
  6. Sergey53 Сегодня, 17:41
    Просто не хотели упустить момент и всё что с ним связано, и перейти на сторону более сильного без потери имиджа.
    Sergey53
  7. А. Привалов Сегодня, 17:42
    из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии

    А ЗРС С-400 их могла бы сбить?
    Не знаю, какими ракетами по ним стрелял и кто, но Б-г в помощь, как говорится. Защита граждан -- святое дело. Боюсь, однако, что как и в Сирии, эти системы будут только военные объекты защищать.
    А. Привалов
    1. sabakina Сегодня, 17:58
      Ну да, наш дорогой С-400 не ваш копеечный железный капут, который сбивает всякую летящую кастрюлю...
      sabakina
      1. Partyzan Сегодня, 19:17
        Цитата: sabakina
        сбивает всякую летящую кастрюлю...

        Слава hi он еще и тарелки с вилками laughing сбивает
        Partyzan
    2. perepilka Сегодня, 19:16
      Цитата: А. Привалов
      Не знаю, какими ракетами по ним стрелял и кто,

      В 13-м 6 комплексов "Патриот" было развернуто на границе с Сирией, по два от США, Германии и Нидерландов, в 15-м свалили wink Ну, пачиму-та belay
      perepilka
  8. Всадник без головы Сегодня, 17:42
    Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции

    А разве энто в интересах России
    Уничтожать угрозы для Турции?
    Эх недотепы...
    Всадник без головы
    1. Александр 3 Сегодня, 18:07
      Если Россия повернёт к себе таких игроков как Турция то это большое дело.и останавливаться в этом деле мы не можем.Для государства это средства не большие по сравнении цели.
      Александр 3
    2. perepilka Сегодня, 18:16
      Цитата: Всадник без головы
      А разве энто в интересах России

      В интересах статистику наработать с расчётами из разных стран, желательно в БУ. Турция не первая, из НАТО, кто покупает наши ЗРК, Греция С-300 в 96 купила, хотя, там тот ещё бардак был.
      А эти заявы, что свой сделаем, чёт сомневаюсь, что он лучше будет what
      Если бы после войны немцев не загнули, они бы ещё могли
      perepilka
  9. poquello Сегодня, 18:04
    не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии,

    а премьер Турции вообще соображает чего они берут и для чего?
    poquello
  10. APASUS Сегодня, 18:08
    Из-за сложных отношений с основным партнером по блоку НАТО ,Турция боится в" случае чего" остаться вообще без ПВО. Вот по этому столь не логичная на первый взгляд покупка.Прошедший переворот показывает ,что надежды нет на партнеров
    APASUS
  11. Aimpoint Сегодня, 19:09
    Продавать комплексы ПВО стране которая сбила твой самолет. Умом Россию не понять
    Aimpoint
    1. stalkerwalker Сегодня, 19:11
      Цитата: Aimpoint
      Продавать комплексы ПВО стране которая сбила твой самолет.

      В таком контексте следует рассматривать вопрос о сбитом Боинге...
      Цитата: Aimpoint
      Умом Россию не понять

      Был бы ум....
      stalkerwalker
  12. voyaka uh Сегодня, 19:30
    Красиво сказал, по-восточному:

    "Мы купим С-400, но вскоре заменим их на свой продукт,
    произведенный франко-итальянским консорциумом Eurosam".
    voyaka uh
  13. Deadушка Сегодня, 19:34
    Цитата: А. Привалов
    А ЗРС С-400 их могла бы сбить?
    Не знаю, какими ракетами по ним стрелял и кто, но Б-г в помощь, как говорится

    Понятно,что Турок лукавит(как обычно). Ни чем серьезным их не обстреливали, а для "мелочевки" С-400 не рассчитана. Им бы и С-300(в модификациях) хватило.
    Deadушка
  14. Скифотавр Сегодня, 20:27
    А когда Турция в очередной раз сделает России гадость, передав США и странам НАТО всё что можно передать от С-400 - это как всегда будет большой неожиданостью - как выпадение снега в России зимой. Очень хитрый план... fool
    Скифотавр
  15. Холуай Сегодня, 20:40
    У Турок приличная армия,ВМФ,ВВС...но вот с ПВО беда...
    Холуай
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