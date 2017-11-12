Премьер Турции рассказал о причинах приобретения С-400
Анкара пошла на подписание соглашения с Москвой о поставках ЗРС С-400, так как не смогла получить аналогичные системы из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США, передает РИА Новости заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.
По его словам, «другого выбора у Турции не было, так как из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии, в результате чего погибли 29 человек». Обстрелу со стороны со стороны террористов ранее неоднократно подвергался приграничный с Сирией город Килис.
В свою очередь министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что сделка с Россией лишь часть турецкой программы по укреплению ПВО. Основная цель – создание собственного предприятия по выпуску зенитных комплексов.
По его словам, именно по этой причине «было достигнуто предварительное соглашение с франко-итальянским консорциумом Eurosam».
Напомним, в минувшую среду в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции зенитной системы нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam.
Мы хотели получить их (системы ПВО) от стран-членов НАТО, но не смогли получить необходимую поддержку от США… Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции,сказал премьер в интервью газете Hurriyet.
По его словам, «другого выбора у Турции не было, так как из-за отсутствия современной системы ПВО ВВС Турции не смогли уничтожить 71 ракету, выпущенную по Турции с территории Сирии, в результате чего погибли 29 человек». Обстрелу со стороны со стороны террористов ранее неоднократно подвергался приграничный с Сирией город Килис.
В свою очередь министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что сделка с Россией лишь часть турецкой программы по укреплению ПВО. Основная цель – создание собственного предприятия по выпуску зенитных комплексов.
ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции, на отечественных предприятиях,сказа министр.
По его словам, именно по этой причине «было достигнуто предварительное соглашение с франко-итальянским консорциумом Eurosam».
Напомним, в минувшую среду в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Соглашение предусматривает совместное производство и поставку Турции зенитной системы нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam.
Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
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