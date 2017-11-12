Премьер Турции рассказал о причинах приобретения С-400

Мы хотели получить их (системы ПВО) от стран-членов НАТО, но не смогли получить необходимую поддержку от США… Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции,

ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции, на отечественных предприятиях,