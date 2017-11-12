Рахой призвал бизнесменов не покидать Каталонию

Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют,

Испанский премьер Мариано Рахой призвал компании не покидать Каталонию для того, чтобы защитить уже наработанные связи, передает РИА Новости Ранее испанские издания сообщили, что с момента проведения референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября, около 2-х тысяч компаний решили поменять юридические адреса и перенести свои офисы за пределы региона.заявил Рахой.Сегодня премьер прибыл в Барселону. Это первый визит в автономию после того, как власти Испании утвердили режим прямого управления регионом. Одна из целей визита Рахоя – представление общественности кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут во второй половине декабря.Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.Напомним, сразу после референдума о независимости Рахой заявил об отстранении от должностей членов регионального правительства, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.