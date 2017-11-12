20:49 12 ноября

Рахой призвал бизнесменов не покидать Каталонию

Испанский премьер Мариано Рахой призвал компании не покидать Каталонию для того, чтобы защитить уже наработанные связи, передает РИА Новости.



Ранее испанские издания сообщили, что с момента проведения референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября, около 2-х тысяч компаний решили поменять юридические адреса и перенести свои офисы за пределы региона.


Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют,
заявил Рахой.

Сегодня премьер прибыл в Барселону. Это первый визит в автономию после того, как власти Испании утвердили режим прямого управления регионом. Одна из целей визита Рахоя – представление общественности кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут во второй половине декабря.

Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.

Напомним, сразу после референдума о независимости Рахой заявил об отстранении от должностей членов регионального правительства, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. svp67 Сегодня, 18:07
    Вот и вся "революция" по европейски... Шуму много, а в итоге.....
    svp67
    1. Anarchist Сегодня, 18:13
      Для революции нужно подготовить почву, для начала! Засеять семя, подождать всходов... Всё время ухаживать за молодыми побегами...
      А в сорняках плодов ждать не приходится...
      Цитата: svp67
      Вот и вся "революция" по европейски... Шуму много, а в итоге.....
      Anarchist
      1. Тралл Сегодня, 19:00
        Ну не революция же это. При революции разрушается государственный строй и органы управления. Низы должны страдать не от изжоги из-за избытка вкусного вина, обжорства хамоном и ранней сиесты. Эх каталонцы, не знаете вы, что такое чернильница из хлебного мякиша и шалаш на Тенерифе smile
        Тралл
        1. Идущий Сегодня, 19:49
          Вся Европа думала , ну вот сейчас полыхнет , а похоже пшик и не более.
          Идущий
    2. poquello Сегодня, 18:13
      Цитата: svp67
      Вот и вся "революция" по европейски... Шуму много, а в итоге.....

      а в итоге продолжает бурлить, вот и приехал - не поможет
      poquello
    3. Masya Masya Сегодня, 18:13
      Цитата: svp67
      Шуму много, а в итоге.....

      Сдулись... запала не хватило...
      Masya Masya
      1. Идущий Сегодня, 19:50
        "Спичек" нет и порох сырой ...
        Идущий
    4. destination Сегодня, 18:17
      Не кажи гоп,всё только начинается!!!
      destination
      1. Anarchist Сегодня, 18:23
        Цитата: destination
        Не кажи гоп,всё только начинается!!!

        Anarchist
        1. 79807420129 Сегодня, 18:30
          [quote=Anarchist][/quote]
          [/quote]
          fellow drinks
          79807420129
        2. destination Сегодня, 18:39
          Так будет!!!!!!!!!!
          destination
      2. Masya Masya Сегодня, 18:30
        Да ладно, разгонят в лучших традициях демократии...
        Masya Masya
        1. destination Сегодня, 18:47
          Не разгонят,Маришк...Это у нас только могут...
          destination
          1. Masya Masya Сегодня, 18:52
            Ставки будем делать? laughing
            Masya Masya
            1. stalkerwalker Сегодня, 19:06
              Цитата: Masya Masya
              Ставки будем делать?

              Испанцы помнят Франко. Во имя памяти погибших в гражданской войне на баррикады не полезут. И хотя темой Каталонии переполнен ТВ-эфир Испании и Франции (итальянцам и грекам с португальцами это менее интересно, но только в контексте "А что там в Брюсселе думают?"), даже у правительства Испании достаточно сил только экономическим рычагами вернуть каталонцев "на своё место".
              stalkerwalker
          2. svp67 Сегодня, 19:01
            Цитата: destination
            Не разгонят,Маришк...Это у нас только могут...

            Ну конечно, они же там не разгоняют, а соблюдают демократическую законность... Вот только "пресуют" они не чуть не хуже наших.
            А каталонцев и "прессовать" не надо, по шумят, пар выпустят и все успокоится.
            svp67
          3. vovanpain Сегодня, 19:11
            Цитата: destination
            Не разгонят,Маришк...Это у нас только могут

            Это если что в Каталонии,а не у нас. yes
            Нравится feel
            Цитата: destination
            надоело нам всем ваши депрессивные регионы кормить,идите лесом..

            Да не корми,не обидимся,обьяви свой дом другим государством и живи себе спокойно,только защищай себя сам,корми себя сам,да все сам делай laughing В доме твоем нефть,газ,металлы,производство есть? laughing
            vovanpain
            1. destination Сегодня, 19:22
              В моём доме ВСЁ есть,Володь...Здравствуй,кстати... hi
              destination
              1. vovanpain Сегодня, 20:02
                Цитата: destination
                В моём доме ВСЁ есть,Володь...Здравствуй,кстати...

                Здрав Будь Леша! hi Везет же некоторым fellow я вот копаю у себя на даче,кроме глины и песка ничего найти не могу. request hi
                vovanpain
                1. destination Сегодня, 20:12
                  laughing laughing laughing Плохо ищешь,однако... wink
                  destination
      3. svp67 Сегодня, 18:48
        Цитата: destination
        Не кажи гоп,всё только начинается!!!

        Оно конечно может быть, но не там и не завтра....
        svp67
    5. stalkerwalker Сегодня, 18:49
      Цитата: svp67
      Вот и вся "революция" по европейски..

      Какая революция? Зажравшиеся каталонцы решили, что типа хватит кормить бедный север и запад Испании. Эти самостийники истории не знают, даже современной, чтобы на примере СССР не понять, что "политически" мотивированный разрыв экономических связей к процветанию не приведёт. Вона, прибалтосы, те подтвердят.
      "Независимая Каталония" - это про-бандеровский бред тамошних националистов, решивших разыграть "пiсню" про не-братские связи с остальной страной. То же - про самоаутентичность. Начитались сказок у "первокопателей" Чёрного моря про какую-то историческую "каталонскую высшую расу".
      Т.е правильно бизнесмены решили свалить с территории "исключительной Каталонии". Только "Барсу" жалко.
      stalkerwalker
      1. destination Сегодня, 19:00
        Ты о чём сейчас?Я вот тоже,как каталонцы,как итальянцы севера,как баварцы,в конце-концов-надоело нам всем ваши депрессивные регионы кормить,идите лесом...
        destination
        1. stalkerwalker Сегодня, 19:01
          Цитата: destination
          Ты о чём сейчас?

          Мы когда чай на брудершафт пили? belay
          stalkerwalker
          1. destination Сегодня, 19:14
            Никогда,и Слава Богу.Со-своими Людьми буду чай на-брудершафт пить.Кормитесь за наш счёт,да ещё и выделываетесь тут,поимели бы совесть,господа дармоеды...
            destination
            1. stalkerwalker Сегодня, 19:17
              Цитата: destination
              Кормитесь за наш счёт,да ещё и выделываетесь тут,поимели бы совесть,господа дармоеды...

              А я то думал, что сегодня клоунов "на арене" не будет.... laughing
              good
              stalkerwalker
              1. destination Сегодня, 19:23
                Ты следи за языком,умник.
                destination
                1. stalkerwalker Сегодня, 19:25
                  Цитата: destination
                  Ты следи за языком,умник.

                  Крутой? Как яйца варёные?
                  wassat
                  stalkerwalker
      2. svp67 Сегодня, 19:03
        Цитата: stalkerwalker
        Какая революция?

        Я же сказал "по европейски"... И их логика действительно "хуторянская", как и у "щирых". А от такой логики всегда все рушится, так как на её основе промышленность не строится.
        svp67
      3. злой партизан Сегодня, 19:59
        Цитата: stalkerwalker
        Начитались сказок у "первокопателей" Чёрного моря про какую-то историческую "каталонскую высшую расу".

        Но оснований-то у них на это поболее будет, чем у еврохахлов. yes Вот достаточно интересное видие. Там и про Каталонию есть:

        Привет, Ильич! drinks
        злой партизан
        1. stalkerwalker Сегодня, 20:19
          Цитата: злой партизан
          Привет, Ильич!

          Юрий, привет!
          drinks
          Цитата: злой партизан
          Но оснований-то у них на это поболее будет, чем у еврохахлов

          Испания до Конкисты и после Реконкисты - 2 большие разницы, как говорят в Одессе... lol
          Одна история появления "на свет" испанского хамона - чего стоит....Испанский язык - латынь в чистом виде. А народ, потерявший родную писменность, и получивший её от церкви, по сути - един. Местечковые диалекты (вспоминаем малороссийский, с примесью польских, венгерских и немецких слов (хай живэ тов.Грушевский)) - ещё не повод для самостийности.
          stalkerwalker
  2. Egorovich Сегодня, 18:14
    А начинали вроде бы и неплохо. Значит так нужна была независимость, да и лидер оказался гнилой.
    Egorovich
    1. 210окв Сегодня, 18:40
      Так было и задумано,что все должно уйти в свисток..Это касается всех т.н."независимостей" в Европе

      Цитата: Egorovich
      А начинали вроде бы и неплохо. Значит так нужна была независимость, да и лидер оказался гнилой.
      210окв
      1. Egorovich Сегодня, 18:42
        Да мне, народ жалко. Он как всегда в ж...... .
        Egorovich
    2. perepilka Сегодня, 18:40
      Цитата: Egorovich
      А начинали вроде бы и неплохо.

      Вот только эта территория с до нашей эры в составе государства, которое потом, давно уже называется Испанией, и всё время рокош, периодически объявляют.
      И да, промка, так что деньги, но по Испании на четвёртом месте в удельном по населению request
      Какая независимость, с утра побузили, а там обед, сиеста, и так уже больше двух тысяч лет feel
      perepilka
  3. Монос Сегодня, 18:15
    ПутчДимон оказался хреновеньким Пиночетом. Меня почему то не покидает ощущение, что вся эта мутотня была закручена амерами ещё при Обаме. Не знаю зачем им это было нужно, но слабая Европа им выгоднее, чем нам и самой Европе. А Трамп, помниться, при выборах обещал свернуть всю эту катавасию с "цветными революциями". Может это результат выполнения им своих обещаний?
    Монос
    1. Anarchist Сегодня, 18:18
      Цитата: Монос
      Трамп, помниться, при выборах обещал свернуть всю эту катавасию с "цветными революциями". Может это результат выполнения им своих обещаний?

      Однако Россию раскачивать не прекращают!
      А, я забыл, двойные стандарты...
      Anarchist
    2. Masya Masya Сегодня, 18:21
      Цитата: Монос
      А Трамп, помниться, при выборах обещал свернуть всю эту катавасию с "цветными революциями"

      Вы, верите обещаниям трампа? Тем более при выборах, чего только не наобещаешь...
      Masya Masya
      1. Монос Сегодня, 18:30
        Цитата: Masya Masya
        Вы, верите обещаниям трампа?

        smile Я вообще ни в чьи обещания не верю. С горяча человек может всё, что угодно пообещать. А вот в желание реструктурировать расходы бюджета - вполне...
        Монос
      2. Anarchist Сегодня, 18:31
        Цитата: Masya Masya
        Вы, верите обещаниям трампа?


        Всё ищет попа приключений.
        И кушать хочется всегда!
        Это я так, решил Напомнить старые истины...
        Anarchist
  4. perepilka Сегодня, 18:23
    Рахой тупо не умный. Нужно на нас посмотреть. Головные офисы в столицу, а основное производство в регионах. Хрендакс! И Каталония дотационная wassat
    perepilka
  5. Горный стрелок Сегодня, 18:30
    Ну вообще. Цирк с конями... Независимости захотели? Свобода - это дорого! Вы готовы платить за свободу? И деньгами, и кровью? Нет? Тогда и не дрыгайте ногами...
    Горный стрелок
    1. perepilka Сегодня, 20:47
      Цитата: Горный стрелок
      Свобода - это дорого!

      По теормеху шесть степеней
      perepilka
  6. faterdom Сегодня, 19:26
    Обе стороны конфликта - неумны, как минимум. И при любом исходе и Испания в целом, и Каталония в частности будут в минусах. При том, что экономическое положение Испании и так не блестящее. Вот лучше бы над гибралтарским воссоединением работали - вот что для Испании полезно во всех отношениях.
    faterdom
    1. perepilka Сегодня, 20:24
      wassat
      Цитата: faterdom
      от лучше бы над гибралтарским воссоединением работали - вот что для Испании полезно во всех отношениях.

      Дык, у них последних пассионариев наши в 43-м под Ленинградом на ноль помножили, таперича Европа.
      Прям хоть снова, как в 36-м добровольцев, чтоб огня доньям what Хотя чё там, молодняк по другому, вау, чикита-о-белла-донна!!! laughing
      perepilka
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