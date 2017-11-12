Рахой призвал бизнесменов не покидать Каталонию
Испанский премьер Мариано Рахой призвал компании не покидать Каталонию для того, чтобы защитить уже наработанные связи, передает РИА Новости.
Ранее испанские издания сообщили, что с момента проведения референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября, около 2-х тысяч компаний решили поменять юридические адреса и перенести свои офисы за пределы региона.
Сегодня премьер прибыл в Барселону. Это первый визит в автономию после того, как власти Испании утвердили режим прямого управления регионом. Одна из целей визита Рахоя – представление общественности кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут во второй половине декабря.
Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.
Напомним, сразу после референдума о независимости Рахой заявил об отстранении от должностей членов регионального правительства, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Ранее испанские издания сообщили, что с момента проведения референдума о независимости Каталонии, прошедшего 1 октября, около 2-х тысяч компаний решили поменять юридические адреса и перенести свои офисы за пределы региона.
Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют,заявил Рахой.
Сегодня премьер прибыл в Барселону. Это первый визит в автономию после того, как власти Испании утвердили режим прямого управления регионом. Одна из целей визита Рахоя – представление общественности кандидатов на выборы в региональный парламент, которые пройдут во второй половине декабря.
Днем ранее в Барселоне прошел митинг с требованием освободить десять политиков, задержанных в связи с провозглашением независимости Каталонии.
Напомним, сразу после референдума о независимости Рахой заявил об отстранении от должностей членов регионального правительства, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономии и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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