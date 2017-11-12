20:51 12 ноября

Уровень банкротств российских компаний приблизился к историческому максимуму

Уровень банкротств юридических лиц в РФ в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года, передает РИА Новости сообщение Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).



По данным экспертов, «в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% – по сравнению с третьим кварталом 2016 года».


Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума (октябрь 2009 года),
говорится в обзоре центра.

Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум – 242 строительные компании РФ объявлены банкротами (предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014-го и марте 2015 года – по 241 компании).

Сообщается, что «в торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям в этих отраслях – 300, 33 и 29 компаний соответственно стали банкротами в сентябре.

В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, сохраняется на прежнем уровне – 43 и 32 компании соответственно.

«Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг (193 компании), а также в металлургии, где ситуация наиболее благоприятная (всего 19 компаний)», – говорится в материале.

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, эксперты отметили «отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов», а также «политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Anarchist Сегодня, 19:31
    Всё там Ясно – деньги отмываются!
    3 года назад я работал в одной шараге – так за полтора года, эта фирма, четыре раза название меняла...
    Мутные схемы - чистая прибыль!
    Anarchist
    1. Pirogov Сегодня, 19:36
      Цитата: Anarchist
      Всё там Ясно – деньги отмываются!

      Кто то деньги отмывает ,а у кого то действительно ...опа.
      Pirogov
      1. Тралл Сегодня, 19:40
        Ещё никогда не было так плохо, чтобы не могло быть ещё хуже smile
        Тралл
        1. Zibelew Сегодня, 19:43
          Запад пытался поставить Россию на колени, но она продолжала лежать
          С декабря 2013 года "Адмирал Чабаненко" находится на мурманском 35-м судоремонтном заводе. Контракт на ремонт форсажных турбин ДО90 большого противолодочного корабля 35-й судоремонтный завод заключил с промышленной группой "Новик" в 2014 году. Тогда стоимость работ составила 252 млн рублей.
          Группу "Новик" в качестве контрагента для проведения работ с двигателями данного типа в том же 2014 году совместным решением назначили ОСК и ВМФ.
          Однако в апреле 2017 года руководство "Новика" исчезло в неизвестном направлении, оставив офис и задолженность по зарплате перед сотрудниками. При этом бывший руководитель организации Алексей Лященко получил в сентябре 2016 года мандат депутата Государственной думы.
          Zibelew
          1. Zibelew Сегодня, 19:56
            Вот так наш флот остался фактически без сильнейшего корабля. Когда он вернется в строй неизвестно, может когда нибудь в 20-х годах crying
            Zibelew
      2. maxim947 Сегодня, 20:47
        Проблемы на лицо и с этим не поспоришь, у многих действительно .опа, причем полная. Интересует другое - что предпринимается и когда ситуация выпрямится.
        maxim947
    2. destination Сегодня, 19:38
      Да ладно-врёшь ты всё!!! laughing laughing laughing В зомбоящике говорят,что всё хорошо... fellow
      destination
      1. Anarchist Сегодня, 19:41
        Братишка, я им тоже верю!
        Они не могут лгать... Только не по телевизору...
        Anarchist
        1. destination Сегодня, 19:57
          Навеяло... hi
          destination
    3. Piramidon Сегодня, 19:51
      Цитата: Anarchist
      Всё там Ясно – деньги отмываются!
      3 года назад я работал в одной шараге – так за полтора года, эта фирма, четыре раза название меняла...
      Мутные схемы - чистая прибыль!

      У меня то же самое, только я 12 лет в такой "фирме" отработал. Вся трудовая исписана (пришлось даже вкладыш вставлять). Сплошные увольнения и приемы на работу одним днем. А по существу, даже за дверь не выходил.
      Piramidon
    4. vovanpain Сегодня, 19:54
      Цитата: Anarchist
      3 года назад я работал в одной шараге – так за полтора года, эта фирма, четыре раза название меняла...Мутные схемы - чистая прибыль!

      Саня! drinks hi У нас в корпусе на заводе делают реконструкцию,уже четвертый год laughing С рабочими и начальниками уже чуть ли не родные стали yes Но название их фирмы меняется с каждым годом. laughing
      vovanpain
      1. dsk Сегодня, 20:08
        Перенимать активнее "китайский" опыт, в СССР учились десятки тысяч китайских студентов. Нефть дорожает, а бакс растёт... "русский" феномен. hi
        dsk
      2. Anarchist Сегодня, 20:16
        hi drinks Володя, я первый раз за много лет белую зарплату получаю! Всю! Появилась надежда на нормальную пенсию!
        Теперь собрался жить вечно! Пока всё идёт по плану good
        Anarchist
        1. destination Сегодня, 20:31
          Пардон муа,мусьи,но вы не дождётесь...
          destination
  2. voyaka uh Сегодня, 19:41
    Санкции. Финансовая удавка.
    Жалко Путину не удалось поговорить с Трампом во Вьетнаме.
    voyaka uh
    1. svp67 Сегодня, 19:47
      Цитата: voyaka uh
      Жалко Путину не удалось поговорить с Трампом во Вьетнаме.

      О чем Трамп явно не жалеет, хоть по этому вопросу его "клевать" не будут. Хотя, я бы на месте американских демократов начал его "клевать", за то что он не поговорил с Путиным..., а что б не расслаблялся.
      svp67
      1. Идущий Сегодня, 20:42
        Цитата: voyaka uh
        Санкции. Финансовая удавка.
        Жалко Путину не удалось поговорить с Трампом во Вьетнаме.


        Это не приятно - да , но насчет удавки ? , палка всегда о двух концах...
        Идущий
    2. Anarchist Сегодня, 19:48
      Вояка, Всегда рад узнать ваше мнение! Ведь соседу лучше знать, что творится у меня дома... Даже если он живёт в соседнем подъезде... Или доме... Или улице.... Или городе.... И т.д. и т.п.
      Anarchist
    3. _Jack_ Сегодня, 19:51
      Наивно думать что они что то могут изменить побеседовав. Тут, похоже, Трамп ничего изменить не может, его самого за яйца держат крепко. Он у них и так "агент кремля" и т.д. Так что санкции будут продолжаться, Трамп это не решает.
      _Jack_
    4. vovanpain Сегодня, 19:57
      Цитата: voyaka uh
      Санкции. Финансовая удавка.

      Удавили Алексей Батькович совсем laughing что ваши санкции,тьфу и растереть(к Израилю это не относится-он санкций не вводил)Вот санкции нашего правительства против нас это да. what
      vovanpain
      1. Krasnodar Сегодня, 20:23
        Цитата: vovanpain
        Цитата: voyaka uh
        Санкции. Финансовая удавка.

        Удавили Алексей Батькович совсем laughing что ваши санкции,тьфу и растереть(к Израилю это не относится-он санкций не вводил)Вот санкции нашего правительства против нас это да. what

        Налоговое законодательство в РФ классное. И законы здесь хорошие. Вот соблюдал бы их кто....
        Krasnodar
    5. Krasnodar Сегодня, 20:21
      Санкции лишили деловой сектор РФ долгих дешевых денег. А в остальном не в них дело.
      Krasnodar
  3. Горный стрелок Сегодня, 19:41
    Гайки в "обналичке" закрутили, пришлось чаще банкротить "стиральные машинки". Особенно в стройке.
    Горный стрелок
    1. ltc35 Сегодня, 19:58
      Наличные деньги всегда нужны строительной кампании. А гайки уже "перекрутили" так, что хуже некуда. Ибо если всегда "играть по правилам" центробанка и правительства, то можно не начинать бизнес вообще. Я и мои работники не просим пособий у государства - сами себе зарабатываем. Не жируем, не жалуемся, но работать сейчас непросто.
      ltc35
      1. Krasnodar Сегодня, 20:25
        Цитата: ltc35
        Наличные деньги всегда нужны строительной кампании. А гайки уже "перекрутили" так, что хуже некуда. Ибо если всегда "играть по правилам" центробанка и правительства, то можно не начинать бизнес вообще. Я и мои работники не просим пособий у государства - сами себе зарабатываем. Не жируем, не жалуемся, но работать сейчас непросто.

        Ну так и расплачиваются за все, что можно, метрами. Строительные компании. Для строительства сейчас период довольно сложный.
        Krasnodar
  4. svp67 Сегодня, 19:45
    По данным экспертов, «в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% – по сравнению с третьим кварталом 2016 года».
    За то у нас ИНФЛЯЦИЯ рекордно минимальная. Вот скоро вся промышленность от нехватки денег "задохнется"и вообще уровень инфляции станет почти нулевой... Одни Банки "жируют"...
    svp67
  5. vladimirvn Сегодня, 19:47
    .... «отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов».. negative
    vladimirvn
  6. Yarhann Сегодня, 19:58
    в кризисные времена всегда меняються собственники - банкротство это удобная форма перехода собственности из одних рук в другие .
    народонаселению особо переживать по этому не стоит . понятное дело что будут как обычно принято в капстранах рефинансирование и тп для помощи новым собственникам естественно по большей части из государственных резервов .
    Но тут ничего не поделаешь крупный мировой капитал всегда будет заделывать свои дыры за счет обычного народонаселения - уж так устроенна мировая финансовая система - бедные платят за ошибки богатых .
    Yarhann
  7. Старый Хрен Сегодня, 20:01
    Да ладно вам, мы же всех победили. Америку просто раздавили... деньгами России. Так им, америкосам! Пускай умрут от обжорства. Вот это "хитрый план". Четко мы их развели. А почему? А потому что у нас гений, может быть даже наногений.
    Старый Хрен
  8. kefan Сегодня, 20:08
    Зато у нашего либерально - экономического блока Правительства и ЦБ все хорошо.
    kefan
  9. KudrevKN Сегодня, 20:13
    Да ну? Да не может такого быть!? Если бы так было - по "ящику" бы сказали! А так "валотильность" "валотилится", а "торкретность" "торкретируется"! Вот только я почему - то предпочитаю интернет (читай статью Ильи Полонского:"Кто заблокировал 500 тысяч банковских карт россиян" или как Государство "помогает" малому и среднему бизнесу! Кирдык котенку - гадить не будет!?
    KudrevKN
  10. faterdom Сегодня, 20:22
    Че-то за чубайсов мотоцикл беспокоиться начинаю - неуж не профинансируют? Ведь его еще разрабатывать и разрабатывать!
    faterdom
  11. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:38
    Могли бы написать еще в статье про кол-во банкротств физических лиц (чаще учредителей своих богаделен выступавших поручителями при получении кредитов для своих ООО "Рога и Копыта")
    MOSKVITYANIN
  12. Идущий Сегодня, 20:39
    Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе.


    Самый прибыльный сектор и в то же время самый криминальный.
    Идущий
  13. Egorovich Сегодня, 20:49
    А если бы компании не банкротились, их сейчас было бы как собак не резаных. Все так и должно быть, это бизнес.
    Egorovich
Картина дня