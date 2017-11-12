Уровень банкротств российских компаний приблизился к историческому максимуму

Достигнутый по итогам августа-сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года. Более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума (октябрь 2009 года),

Уровень банкротств юридических лиц в РФ в сентябре приблизился к историческому максимуму, достигнутому в октябре 2009 года, передает РИА Новости сообщение Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).По данным экспертов, «в третьем квартале число банкротств в экономике РФ выросло на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,4% – по сравнению с третьим кварталом 2016 года».говорится в обзоре центра.Самая негативная динамика отмечена в строительном секторе. Здесь уровень банкротств в сентябре обновил исторический максимум – 242 строительные компании РФ объявлены банкротами (предыдущие максимумы были достигнуты в сентябре 2014-го и марте 2015 года – по 241 компании).Сообщается, что «в торговле, пищевой промышленности и машиностроительном комплексе численность банкротств вернулась к максимальным значениям в этих отраслях – 300, 33 и 29 компаний соответственно стали банкротами в сентябре.В сельском хозяйстве и электроэнергетике интенсивность банкротств, сохраняется на прежнем уровне – 43 и 32 компании соответственно.«Сокращение числа юрлиц-банкротов зафиксировано лишь в сфере коммерческих услуг (193 компании), а также в металлургии, где ситуация наиболее благоприятная (всего 19 компаний)», – говорится в материале.Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам третьего квартала зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.Среди факторов, влияющих на ситуацию, эксперты отметили «отсутствие позитива в части потребительского спроса – двенадцатый квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов», а также «политику весьма консервативного снижения ключевой ставки ЦБ».