СМИ: Саудовская Аравия запросила проведение экстренного заседания ЛАГ по Ирану

Экстренное заседание Лиги арабских государств созывает Саудовская Аравия. Поводом к созыву является, по мнению СА, "вмешательство" Ирана, сообщила в воскресенье газета Sada El-Balad. Эр-Рияд "запросил встречу для обсуждения путей противодействия иранскому вмешательству в дела арабских стран".Запрос был подан постпредом королевства. Чрезвычайную сессию на уровне глав МИД предлагается созвать в воскресенье, 19 ноября. По предварительным данным, эту идею уже поддержали ОАЭ и Бахрейн.2 ноября саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету Burkan-2, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в направлении международного аэропорта в 35 км к северу от Эр-Рияда. Ее осколки упали в незаселенной местности, не причинив вреда. Вслед за этим представители возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции обвинили Иран в предоставлении хуситам баллистических ракет, оказании им помощи в их развертывании на йеменской территории и участии военных экспертов ИРИ в пусках по саудовскому королевству.В понедельник альянс объявил о введении в ответ на обстрел морской, воздушной и наземной блокады Йемена, позднее ослабив ее в районах, подконтрольных легитимному с точки зрения мирового сообщества руководству страны. В МИД Исламской Республики отвергли все обвинения коалиции, назвав их "безосновательными, безответственными, разрушительными и провокационными".Не исключено, что в случае созыва министерской встречи ЛАГ речь также подойдет о ситуации в Ливане. По поступающей из различных региональных источников информации, Эр-Рияд призвал заморозить членство Ливана в Лиге в связи с событиями в этой стране вокруг отставки премьер-министра Саада Харири. Никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало, однако ряд арабских стран уже выступил категорически против, в частности, Ирак и Катар заявили, что если это произойдет, то они выйдут из ЛАГ. В Кувейте также считают, что Ливан не допустил никаких нарушений в ущерб общеарабской деятельности; Лига однозначно дала понять, что не собирается приостанавливать членство Ливана и "отвергает любые попытки спровоцировать нестабильность в Ливане", передает ТАСС