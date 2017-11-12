23:56 12 ноября

СМИ: Саудовская Аравия запросила проведение экстренного заседания ЛАГ по Ирану

Экстренное заседание Лиги арабских государств созывает Саудовская Аравия. Поводом к созыву является, по мнению СА, "вмешательство" Ирана, сообщила в воскресенье газета Sada El-Balad. Эр-Рияд "запросил встречу для обсуждения путей противодействия иранскому вмешательству в дела арабских стран".

Запрос был подан постпредом королевства. Чрезвычайную сессию на уровне глав МИД предлагается созвать в воскресенье, 19 ноября. По предварительным данным, эту идею уже поддержали ОАЭ и Бахрейн.

СМИ: Саудовская Аравия запросила проведение экстренного заседания ЛАГ по Ирану



2 ноября саудовские силы ПВО перехватили баллистическую ракету Burkan-2, выпущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в направлении международного аэропорта в 35 км к северу от Эр-Рияда. Ее осколки упали в незаселенной местности, не причинив вреда. Вслед за этим представители возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции обвинили Иран в предоставлении хуситам баллистических ракет, оказании им помощи в их развертывании на йеменской территории и участии военных экспертов ИРИ в пусках по саудовскому королевству.

В понедельник альянс объявил о введении в ответ на обстрел морской, воздушной и наземной блокады Йемена, позднее ослабив ее в районах, подконтрольных легитимному с точки зрения мирового сообщества руководству страны. В МИД Исламской Республики отвергли все обвинения коалиции, назвав их "безосновательными, безответственными, разрушительными и провокационными".

Не исключено, что в случае созыва министерской встречи ЛАГ речь также подойдет о ситуации в Ливане. По поступающей из различных региональных источников информации, Эр-Рияд призвал заморозить членство Ливана в Лиге в связи с событиями в этой стране вокруг отставки премьер-министра Саада Харири. Никаких официальных заявлений по этому поводу не поступало, однако ряд арабских стран уже выступил категорически против, в частности, Ирак и Катар заявили, что если это произойдет, то они выйдут из ЛАГ. В Кувейте также считают, что Ливан не допустил никаких нарушений в ущерб общеарабской деятельности; Лига однозначно дала понять, что не собирается приостанавливать членство Ливана и "отвергает любые попытки спровоцировать нестабильность в Ливане", передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 76

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  1. хрыч Сегодня, 21:08
    Надо принцепад списать на Иран laughing
    хрыч
    1. Комментарий был удален.
    2. Идущий Сегодня, 21:25
      Слава Богу хоть не на Россию.
      Идущий
      1. Anarchist Сегодня, 21:30
        Цитата: Идущий
        Слава Богу хоть не на Россию.

        Так скажут, что с помощью России...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 21:39
          Александр hi , России уже по барабану сколько "развалин" по всему миру спишут на нас.
          Идущий
          1. Кроу Сегодня, 23:51
            Каждая мнимая развалина - это новая санкция нам в актив! Ну или пассив, кому как нравится...
            Кроу
    3. Монос Сегодня, 21:35
      Я думаю, это связано с тем, что, взяв Абу-Камаль, иранцы пробили себе коридор к Средиземному морю и они будут им активно пользоваться, так как Асад им должен. Вот саудиты и хотят их тормознуть. Но это так, рассуждения дилетанта геополитики. smile
      Монос
      1. Anarchist Сегодня, 21:38
        Цитата: Монос
        рассуждения дилетанта геополитики

        Мысли, что первыми пришли на ум, обычно оказываются самыми верными! А все дальнейшие рассуждения только отдаляют от цели, путая мысли...
        Anarchist
        1. Идущий Сегодня, 21:47
          Первая мысль всегда самая верная.
          Идущий
        2. БМП-2 Сегодня, 23:11
          Цитата: Anarchist
          Мысли, что первыми пришли на ум, обычно оказываются самыми верными! А все дальнейшие рассуждения только отдаляют от цели, путая мысли...

          Да, такая точка зрения широко распространена, но современная психология её не разделяет. request Мысль, первой пришедшая на ум - это всего лишь самая приемлемая из доступных. А все дальнейшие рассуждения - это всего лишь попытка убедить самого себя в том, что первая мыль - правильная. yes
          Да, предложенное объяснение вполне логично и очевидно. Хотя на фоне огромной неполноты информации об отношениях арабских стран, возможно, есть и гораздо более веские причины для происходящего... wink
          БМП-2
      2. poquello Сегодня, 21:40
        Цитата: Монос
        Я думаю, это связано с тем, что, взяв Абу-Камаль, иранцы пробили себе коридор к Средиземному морю и они будут им активно пользоваться, так как Асад им должен. Вот саудиты и хотят их тормознуть. Но это так, рассуждения дилетанта геополитики. smile

        да что-то информация прошла что чернота Абу-Кемаль обратно отбила
        poquello
        1. Монос Сегодня, 21:42
          Цитата: poquello
          да что-то информация прошла что чернота Абу-Кемаль обратно отбила

          Я слышал, что просто не всё ещё зачистили. В любом случае это дело времени.
          Монос
          1. Идущий Сегодня, 21:49
            Там работы ещё на много хватит.
            Идущий
            1. Anarchist Сегодня, 21:52
              Цитата: Монос
              Я слышал, что просто не всё ещё зачистили

              Цитата: Идущий
              Там работы ещё на много хватит.

              Anarchist
          2. bouncyhunter Сегодня, 21:52
            Привет , Витя ! И привет всем моим друзьям на ВО ! hi Подведу итог всему выше прочитанному : во всём опять обвинят Кремль , хотя всем видны звёздно-полосатые уши . Поправьте меня если я ошибаюсь .
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 21:59
              Паша, здравствуй ! smile hi
              Цитата: bouncyhunter
              всем видны звёздно-полосатые уши

              Из какого только г.... эти уши не торчат ! smile
              Монос
              1. Идущий Сегодня, 22:04
                Привет Паша и Витя! hi в интересное время мы живем , история пишется с листа .
                Идущий
              2. bouncyhunter Сегодня, 22:05
                Вот это точно , друже : куда не плюнь где кровь , война и хаос - всегда попадёшь в морду Матрасии !!! am
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 22:08
                  Их само значимость и погубит , не знают они наших сказок. lol
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 22:14
                    А в этом и беда их - не знают , не понимают и не пытаются понять нас . А почему ? Ответ прост как мычание коровы : почему "исключительные" должны понимать варваров ? Рим тоже так думал , пока готты и гунны не сравняли его с землёй ! Учите Историю пока не поздно , матрасы ! soldier
                    bouncyhunter
                    1. Anarchist Сегодня, 22:18
                      В том-то и дело, что мы не Варвары! И они об этом знают... Мы просто другие! Отличные от них... Чему я несказанно рад! Чего они несказанно боятся...
                      Лишь в этом наша вина, перед ними...
                      Anarchist
                      1. Идущий Сегодня, 22:22
                        Саша , это их и бесит - мы другие и никогда на колени не станем.
                        Идущий
                      2. bouncyhunter Сегодня, 22:27
                        Цитата: Anarchist
                        Мы просто другие! Отличные от них... Чему я несказанно рад! Чего они несказанно боятся...

                        Это знаем и мы и они . Но им не нужны непокорные славяне .
                        Цитата: Идущий
                        Саша , это их и бесит - мы другие и никогда на колени не станем.

                        Это не только их бесит - они так как мы не умеют . И никогда не смогут , как бы не старались . soldier
                        bouncyhunter
                      3. Идущий Сегодня, 22:49
                        Цитата: Anarchist
                        Ахиллесова пята, или что-то на конце? lol


                        Я бы сказал да забанят , а так кирдык им и США не помогут.
                        Идущий
                    2. Идущий Сегодня, 22:32
                      Это не только их бесит - они так как мы не умеют . И никогда не смогут , как бы не старались .


                      Вот их болевая точка , вот игла кощее и она не защищена.
                      Идущий
                      1. Anarchist Сегодня, 22:44
                        Ахиллесова пята, или что-то на конце? lol
                        Anarchist
                      2. bouncyhunter Сегодня, 22:50
                        Цитата: Идущий
                        Вот их болевая точка , вот игла кощее и она не защищена.

                        Цитата: Anarchist
                        Ахиллесова пята, или что-то на конце?

                        Браво , друзья мои ! good drinks
                        bouncyhunter
            2. vovanpain Сегодня, 22:15
              Цитата: bouncyhunter
              Подведу итог всему выше прочитанному : во всём опять обвинят Кремль

              А вы думаете зря главный ваххабит на поклон к Путину ездил. wink
              Президент России Владимир Путин 1 ноября посетил с официальным визитом Тегеран, где встретился с главами Ирана Хасаном Рухани и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Одними из главных тем обсуждения стали региональная безопасность, иранская ядерная программа и сирийский вопрос.

              Ясен пень,все они агенты Кремля,а нам
              Цитата: Идущий
              России уже по барабану сколько "развалин" по всему миру спишут на нас.

              Эт точно! hi drinks
              vovanpain
              1. bouncyhunter Сегодня, 22:20
                Братишка , здрав буде ! hi drinks Вот ты как думаешь : какую позицию займёт Россия в данном вопросе ? wink
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 22:23
                  А вы думаете зря главный ваххабит на поклон к Путину ездил.


                  Он получил добро на зачистку.
                  Идущий
                2. vovanpain Сегодня, 22:33
                  Цитата: bouncyhunter
                  Братишка , здрав буде ! hi drinks Вот ты как думаешь : какую позицию займёт Россия в данном вопросе ? wink

                  Братко! drinks hi Ну ты зверь request Там в этом змеином клубке никто разобратся не может,теперь мне всю ночь башку ломать. laughing Хотя если будет так:
                  Через несколько лет мир будет во всем мире,но МЕЧТЫ,МЕЧТЫ,МЕЧТЫ. request
                  vovanpain
                  1. bouncyhunter Сегодня, 23:01
                    Брат , так я знал твою реакцию на такой вопрос - потому и задал , уж прости старого садиста . Я полностью разделяю твои ожидания !!! good soldier drinks
                    bouncyhunter
          3. poquello Сегодня, 22:00
            Цитата: Монос
            Цитата: poquello
            да что-то информация прошла что чернота Абу-Кемаль обратно отбила

            Я слышал, что просто не всё ещё зачистили. В любом случае это дело времени.

            там вроде их вождь Абу-бигуди в подвале прятался вот навалились
            Из отчетов, предоставленных пресс-службой ВС САР, силы сирийской армии, а также различных добровольческих формирований «не имели возможности выстроить мощную защиту», поэтому были вынуждены покинуть Абу Камаль.

            Источник новости Free-News:
            poquello
      3. Вадим237 Сегодня, 22:00
        Абу-Камаль снова ИГИЛ захватило.
        Вадим237
        1. Идущий Сегодня, 22:09
          Получается , как в "Свадьба в Малиновке".
          Идущий
          1. Anarchist Сегодня, 22:24
            Цитата: Идущий
            Получается , как в "Свадьба в Малиновке".


            Там где-то есть куратор США
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 22:28
              Там нет других хозяев , полосатые продолжают мутить.
              Идущий
              1. Anarchist Сегодня, 23:16
                Цитата: Идущий
                Там нет других хозяев , полосатые продолжают мутить.


                Ладно братцы, я на боковую. Но вы не спите, ведь враг не дремлет drinks
                Anarchist
      4. хрыч Сегодня, 22:07
        По большему счету даиш - наемная армия саудовского короля, причем мотивированная и профессиональная. Её благополучно уничтожили. Иранский КСИР, так сказать, освободил силы для Йемена, Бахрейна и самой СА. В частности ливанские предатели (Харири якобы христианин бежит к королю-вахабиту belay ) уже удрали ибо Хезболла, закаленная в боях, будет однозначно хозяином Ливана. Верней Нашруллах - король Ливана. СА очень уязвима для ракетных атак ибо состоит из оазисов в пустыне, поэтому атака на аэропорт так их напугала, так и по дворцам короля вмажут. А так, чудны дела твои, Господи!
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 22:36
          Здравствуй , братка ! hi drinks Я вот не силён в амбициях арабских стран того региона . Но вот хотелки матрасов и их главного союзника wink в этом регионе понятны и очевидны .
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 22:58
            Привет, Белорусый Брат drinks Трампушка, нам таки дал уничтожить даишаков в Сирии, что сам и обещал и всеж в Ираке их тоже бил, правда по традиции вместе с мирными. Дело сделано большое, а чтоб клинтонши-глобалисты не вмешались, организовал концерт с Ыном. Кроме устоявшей Сирии состоялся шиитский Ирак и Ливан победителю на блюде. Залезем мы в Ливан или нет, не знаю, но тема интересная drinks
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 23:12
              Насчёт Ливана - это точно что интересно . Но пока об этом рассуждать преждевременно - в Сирии ещё не поставлена точка . Хотя не сомневаюсь что кое-кто такие планы уже обкашлял и деталями реализации озаботился . wink
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 23:22
                Цитата: bouncyhunter
                в Сирии ещё не поставлена точка

                Банды басмачей на шайтан-арбах будут еще долго, хотя с современной техникой может и не особо, но Халифат уничтожен, армия повержена, а как у них хорошо все начиналось, пока не пришли Белые Боги laughing
                хрыч
      5. Ныробский Сегодня, 23:05
        Цитата: Монос
        Я думаю, это связано с тем, что, взяв Абу-Камаль, иранцы пробили себе коридор к Средиземному морю и они будут им активно пользоваться, так как Асад им должен. Вот саудиты и хотят их тормознуть. Но это так, рассуждения дилетанта геополитики. smile

        Саудиты - сунниты и ваххабиты. Сейчас складывается шиитская дуга Иран, Ирак(зря матрасы убрали Хуссейна), Сирия, Ливан + иранский интерес в Йемене. То, что иранцы хотят поставить свою базу в послевоенной Сирии и легализовать своё присутствие на Средиземном море, уже не является секретом, но является головной болью Израиля и С.Аравии, а посему они обращаются к Москве, что бы она повлияла на Иран. За два года войны в Йемене, саудиты смогли добиться "ничего" и несут потери, опять же благодаря поддержке Ирана, который получил возможность испытать свои ракеты в реальных боевых условиях, против своего геополитического врага, руками хуситов. Дамаск устоял, Ливан всегда был под Дамасском. Иран и Дамаск сейчас вообще склеены как эпоксидкой, Ирак малость встаёт на ноги и ничего не имеет против Тегерана и Дамаска совместно зачищая поголовье игиловцев вдоль границы. Турция глядя на то, как меняется расклад сил в регионе и учитывая риски создания Курдистана, будет действовать согласовано, отложив в сторонку амбиции по созданию новой Османской Империи. Израилю и С.Аравии при таком раскладе становится не очень уютно, т.к. "поставили не на ту лошадку". А вообще, в том бардаке, что там творится - кто, кого и как различает, сам чёрт ногу сломит. Надо пару тройку лет просто наблюдать как будут развиваться события.
        Ныробский
        1. Монос Сегодня, 23:20
          Цитата: Ныробский
          Израилю и С.Аравии при таком раскладе становится не очень уютно

          Ну,я где-то так себе всю эту "кашу" и представлял. smile
          Монос
    4. Маз Сегодня, 22:18
      Ха! А вот что пишут газеты Израиля:
      http://news.israelinfo.co.il/world/69249 12 ноября 2017
      США, Россия и Иордания подписали соглашение о прекращении огня на юго-западе Сирии, предусматривающее удаление «Хизбаллы» и других иранских сил из приграничной зоны на Голанах, сообщает обозреватель 10 телеканала Барак Равид со ссылкой на «высокопоставленного сотрудника американской администрации».
      О необходимости «юго-западной зоны деэскалации» в Сирии говорилось в совместном заявлении Путина и Трампа, подписанном во время саммита АТЭС во Вьетнаме.
      Конкретные детали соглашения, включая график вывода иностранных сил и глубину приграничной зоны, из которой они выводятся, журналисту неизвестны. Американский источник сообщил лишь, что Россия взяла на себя обязательство обеспечить отсутствие иранских сил «в ограниченном районе».

      http://news.israelinfo.co.il/world/69249
      Маз
      1. хрыч Сегодня, 22:23
        Так это ведь замечательно, Хезболла вернется в Ливан, у Харири уже пятки сверканули laughing Иорданцы со своим нейтралитетом пусть сидят в тряпочку. Все довольны.
        хрыч
  2. pvv113 Сегодня, 21:12
    Поводом к созыву является, по мнению СА, "вмешательство" Ирана

    Что-то мне кажется, что штаты решили до Ирана руками саудитов дотянуться
    pvv113
    1. Андрей К Сегодня, 21:20
      Цитата: pvv113
      ...Что-то мне кажется, что штаты решили до Ирана руками саудитов дотянуться...

      Да там и без штатов такая, пардоньте-с, паучья банка...
      Саудиты засунули свой нос куда их не просили - в гражданскую войну в Йемене. Так как народная арабская мудрость не позволяла влезть в драку одному - сколотили целую "коалицию", для удобства (тут влияние "учителей" из супердемократической страны явное)...
      Получив очередных люлей (не без помощи Ирана), поджав хвост, "решатели" судеб Ближнего Востока пытаются сделать финт и подписать под раздачу всех...
      Андрей К
      1. Идущий Сегодня, 21:28
        Это их норма , всех подставить , а себя обелить и понимают , что теперь Россия серьезный игрок.
        Идущий
        1. Anarchist Сегодня, 21:33
          Россия - да, а США - нет! За них доллар всю политику ведёт! И рулит тоже он...
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 21:41
            "Желудок" их ведущий и пока не нажрутся до икоты , не угомонятся.
            Идущий
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:07
              Виктор , привет ! hi У матрасов булемия - пока сами не лопнут (или им не помогут со стороны wink ) - нифига не угомонятся .
              bouncyhunter
              1. Идущий Сегодня, 22:17
                Привет Павел! hi , их желудок не имеет размеров , жрать могут бесконечно , а вот переварить - тут они не рассчитали.
                Идущий
                1. bouncyhunter Сегодня, 22:30
                  Так надо им соответствующую клизьму внедрить . lol
                  bouncyhunter
                  1. Идущий Сегодня, 22:39
                    Им бы мозги внедрить , но это не реально , у них задницы чешутся и зудят.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter Сегодня, 23:03
                      Цитата: Идущий
                      у них задницы чешутся и зудят.

                      Виктор , это мощно ! good drinks
                      bouncyhunter
    2. Ныробский Сегодня, 23:13
      Цитата: pvv113
      Что-то мне кажется, что штаты решили до Ирана руками саудитов дотянуться

      Бесперспективно. Ну, если только для того, что бы "упразднить" саудитов как своих кредиторов, обнулив свой долг перед королевством. Саудиты уже два года в Йемене ничего не могут сделать с хуситами обутыми в тапочки и в основном вооружёнными старыми калашами, а тут Иран......
      Ныробский
      1. pvv113 Сегодня, 23:25
        Саудиты возглавляют арабскую коалицию против ИГИЛ. Так мало ли что...
        pvv113
  3. shans2 Сегодня, 21:12
    как в блоге у Кота Моти написано - Израиль и саудиты соревнуются, на кого списать ответственность за нападение на Ливан)) ,в общем, огребут оба)

    "На радостях Сауды решили дать Израилю миллиард долларов, чтоб те напали на Ливан , как я вижу . израильтян это почему то не слишком вдохновляет , вот если бы вместе , или бы Сауды сами напали...такая паучья компания в баночке , сидят думают как бросить друг друга первыми в бой на Хизболлу, Смелые ребята в общем и те и другие , чужими руками они всегда " за", а вот рисковать собственным здоровьем как то не комильфо ." (с) Кот Мотя
    shans2
    1. Krasnodar Сегодня, 22:03
      Цитата: shans2
      как в блоге у Кота Моти написано - Израиль и саудиты соревнуются, на кого списать ответственность за нападение на Ливан)) ,в общем, огребут оба)

      "На радостях Сауды решили дать Израилю миллиард долларов, чтоб те напали на Ливан , как я вижу . израильтян это почему то не слишком вдохновляет , вот если бы вместе , или бы Сауды сами напали...такая паучья компания в баночке , сидят думают как бросить друг друга первыми в бой на Хизболлу, Смелые ребята в общем и те и другие , чужими руками они всегда " за", а вот рисковать собственным здоровьем как то не комильфо ." (с) Кот Мотя

      Ага. Особенно трусливы израильтяне. Поголовно в армии служат, а как война, так в свои резервисткие части с ПМЖ за границей добровольно прилетают :)
      Для того, чтобы о чем бы то ни было рассусоливать, надо иметь хотя бы небольшое понятие о предмете обсуждения. Подчерпнутое из личного опыта или серьёзных источников, а не собственных болезненных хотелок или урапатриотических желтых изданий.
      Krasnodar
  4. Yoshi Сегодня, 21:12
    Новая власть видимо уже определилась не только с вопросами устранения внутриполитического противодействия и выжимания из родственников денег, но с внешнеполитическими векторами. Похоже, что они паралельны американским или продолжают их.
    Yoshi
  5. destination Сегодня, 21:19
    Как всё сложно там...Хуситы,Эр-Рияд,Тегеран......Нас только не вплетайте туда,своих проблем выше крыши...
    destination
    1. лесовозник Сегодня, 21:25
      Цитата: destination
      Как всё сложно там...Хуситы,Эр-Рияд,Тегеран......Нас только не вплетайте туда,своих проблем выше крыши...

      А без нас , как бы мы не отнекивались похоже не обойдётся
      лесовозник
  6. anjey Сегодня, 21:30
    в направлении международного аэропорта в 35 км к северу от Эр-Рияда. Ее осколки упали в незаселенной местности, не причинив вреда. Вслед за этим представители возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции обвинили Иран
    чем то похоже на обстрелы-провокации "аля израиль",сами организовали а крики и стоны на весь мир-политический театр...
    anjey
  7. Egorovich Сегодня, 21:34
    Как аукнется, так и откликнется. Саудиты думали, что им все сойдет с рук. В этом случае вряд ли получится. Сами с войной в Йемен пришли.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 21:42
      Тут , как говориться к бабке не ходи , они себя спалили сами.
      Идущий
      1. Egorovich Сегодня, 22:03
        Ну все из себя пуп земли корчат, а как доходит до ответа, сразу жаловаться бегут или в тину. А бармалеев в Сирии вооружали по полной программе.
        Egorovich
        1. Идущий Сегодня, 22:18
          Не вижу прошедшего времени , будут продолжать.
          Идущий
          1. Egorovich Сегодня, 22:28
            Так то да, в Идлибе их целая армия. Ничего не слышали про Абу-Кемаль, вроде бы опять к бармалеям перешел?
            Egorovich
            1. Идущий Сегодня, 22:45
              Да там полная неразбериха , вроде опять ИГИЛ вошел.
              Идущий
  8. anjey Сегодня, 21:38
    сша и израиль толкают саудитов на международную провокацию,обостряют ситуацию,тем более в Сирии САА ,прошла инфа -потеряли Абу -Кебаль...
    anjey
    1. Идущий Сегодня, 22:24
      Конечно , им нужен постоянный конфликт.
      Идущий
    2. anjey Сегодня, 22:37
      Абу -Кемаль,поправлюсь ...
      anjey
      1. Идущий Сегодня, 22:55
        Да без разницы , но такая информация есть.
        Идущий
  9. perepilka Сегодня, 22:35
    Алё, саудиты, КАРАМУЛЬТУК И НА ВЕРБЛЮДЫ!.
    Если вы пытаетесь использовать американское оружие, то воспринимайте использование хуситами аналогичной ответки. Охрендопупили в конец. Третий закон Ньютона помните, он ваще жизненный
    perepilka
  10. faterdom Сегодня, 23:02
    Цитата: хрыч
    По большему счету даиш - наемная армия саудовского короля,

    Да нет, скорее конкретно ДАИШ - это Катара. А вот Аль-Каеда и Нусра в частности - это саудо-израильское творчество. А Братья-мусульмане в основном в Египте базируются и поддерживаются, хотя вот и Турция этим заболела. А у США вообще полный спектр отношений, Пентагон "воюет" с теми, кого поддерживает ЦРУ и АНБ, а также вполне конкретные сенаторы Конгресса США.
    faterdom
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