06:39 13 ноября

Экс-главы спецслужб США: Трамп боится Путина

В эфире телеканала CNN экс-глава американской национальной разведки Джеймс Клеппер и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан прокомментировали заявление Дональда Трампа о том, что «против хороших отношений с Россией выступают только дураки». По словам Бреннана, заявления президента США о необходимости выстраивать позитивные отношения с Россией свидетельствуют о том, что Трамп «может находиться под влиянием Владимира Путина».

В свою очередь Джеймс Клеппер отметил примерно следующее:
Либо Трамп находится в зависимости от Владимира Путина, попав в эту зависимость в последнее время, либо он изначально работает в интересах России.


Экс-главы спецслужб США: Трамп боится Путина



В чём конкретно заключается работа нынешнего президента США «в интересах России», экс-глава нацразведки США не пояснил.

В заявлении Джона Бреннана также прозвучала мысль о том, что Трамп и вовсе «боится российского президента». Далее Бреннан добавил, что Россия и Китай «стараются воспользоваться своим влиянием на Трампа в интересах Москвы и Пекина».

Как видно, конспирология в США относительно президентства Трампа только набирает обороты.

Использованы фотографии: сайт Кремля
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Комментарии 8

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  1. Krasnodar Сегодня, 05:39
    Все не могут смириться с победой Трампа на выборах.
    Krasnodar
    1. svp67 Сегодня, 06:04
      Цитата: Krasnodar
      Все не могут смириться с победой Трампа на выборах.
      У этого г-на свои счеты к Трампу, за то, что он вынужден был к своей должности добавить приставку "экс"
      svp67
      1. Krasnodar Сегодня, 06:29
        Цитата: svp67
        Цитата: Krasnodar
        Все не могут смириться с победой Трампа на выборах.
        У этого г-на свои счеты к Трампу, за то, что он вынужден был к своей должности добавить приставку "экс"

        Сейчас там идёт борьба элит - демократы со ставленниками не хотят сдавать позиции республиканцам, а республиканцы старого формата не хотят выдвижения новых выскочек типа Трампа со товарищи.
        Krasnodar
    2. Геркулесыч Сегодня, 06:13
      Краснодар hi -не могут смириться с тем что у власти бизнесмен, который реально имеет огромные как полномочия, так и возможности! !!
      Геркулесыч
      1. Krasnodar Сегодня, 06:27
        Цитата: Геркулесыч
        Краснодар hi -не могут смириться с тем что у власти бизнесмен, который реально имеет огромные как полномочия, так и возможности! !!

        Тут я с Вами несогласен - бизнесмены зачастую рациональнее профессиональных политиков, типа Обамки или Клинтонши
        Krasnodar
  2. 210окв Сегодня, 06:00
    Ну,если боится-значит уважает..
    210окв
  3. Ретвизан 8 Сегодня, 06:01
    Вот логика двух иди@т@в!
    Если Трамп говорит, что с Россией надо иметь дружеские отношения ( на минуточку со страной которая является ядерной державой)- это будет хорошо. Значит он боится Путина.
    А если бы Трамп начал Россию хаять, значит он имеет независимое мнение и он молодец?
    Ретвизан 8
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:11
    Чепуха чистой воды -Трамп действует как бизнесмен, он же не станет нас застовлять покупать их к примеру боевую технику массово! !! fool К тому же, введя санкции, Трамп желает частями подмять под сша многие направления на нашем рынке -со временем, конечно же, и бояться здесь ему некого.
    Геркулесыч
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