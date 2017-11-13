Экс-главы спецслужб США: Трамп боится Путина

Либо Трамп находится в зависимости от Владимира Путина, попав в эту зависимость в последнее время, либо он изначально работает в интересах России.

В эфире телеканала CNN экс-глава американской национальной разведки Джеймс Клеппер и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан прокомментировали заявление Дональда Трампа о том, что «против хороших отношений с Россией выступают только дураки». По словам Бреннана, заявления президента США о необходимости выстраивать позитивные отношения с Россией свидетельствуют о том, что Трамп «может находиться под влиянием Владимира Путина».В свою очередь Джеймс Клеппер отметил примерно следующее:В чём конкретно заключается работа нынешнего президента США «в интересах России», экс-глава нацразведки США не пояснил.В заявлении Джона Бреннана также прозвучала мысль о том, что Трамп и вовсе «боится российского президента». Далее Бреннан добавил, что Россия и Китай «стараются воспользоваться своим влиянием на Трампа в интересах Москвы и Пекина».Как видно, конспирология в США относительно президентства Трампа только набирает обороты.