06:44 13 ноября

Прославленному советскому разведчику Джорджу Блейку - 95

В минувшую субботу своё 95-летие отметил легендарный советский разведчик Джордж Блейк (Джордж Бехар – имя при рождении). Родившийся в голландском Роттердаме, он участвовал во время Второй мировой в местном сопротивлении, в итоге был вынужден перебраться в Британию, спасаясь от нацистской оккупации Нидерландов. Через несколько лет получил военное образование, поступил в британскую спецслужбу MI6. В круг его задач входила вербовка агентов британской разведки в странах Восточной Европы, так называемого соцлагеря.

По личным убеждениям (вследствие увлечённости коммунистическими идеями) и после получения свидетельств о зверствах западных стран в Корее, Джордж Блейк в итоге перешёл на службу в советскую разведку и в течение длительного времени передавал в Москву секретную информацию о деятельности MI6. Благодаря Блейку были разоблачены десятки агентов западных спецслужб, работавших против СССР. Была получена информация о так называемом берлинском тоннеле.

Через некоторое время был разоблачён в Британии и оказался в тюрьме, получив от суда рекордный по такому делу срок – 42 года заключения. Из тюрьмы бежал, перебрался в Москву, где до сих пор и проживает. Получил звание полковника КГБ СССР. Длительное время преподавал в Академии Службы внешней разведки России.


Прославленному советскому разведчику Джорджу Блейку - 95


В программе «Вести в субботу» Сергей Брилёв в ходе интервью спросил у Блейка, не жалеет ли он о переходе на службу Страны советов.
На что Георгий Иванович (так зовут Блейка в России) ответил, что если бы у него была такая возможность, то он повторил бы свой жизненный путь.

Джордж Блейк выразил надежду на то, что через определённое время начнут своё возрождение идеи общества социальной справедливости и настоящего равенства, которые вдруг исчезли с развалом Советского Союза.

Поздравляем прославленного разведчика с 95-летним юбилеем!

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 2

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  1. 210окв Сегодня, 06:36
    Здоровья Вам и искренные поздравления! hi
    210окв
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:38
    Прославленному советскому разведчику Джорджу Блейку - 95

    Пожелаю этому легендарному человеку долгих лет жизни и здоровья...а дальше что БОГ пошлет.
    Тот же ЛЕХА
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