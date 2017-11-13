10:12 13 ноября

Ситуация в Сирии

Под ударами ВВС западной коалиции погибли 25 мирных жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака, открыта трасса Хама – Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Сирийская столица подверглась новым атакам радикалов. Боевики выпустили ракеты по району Аль-Халь. В результате обстрела со стороны незаконных формирований несколько мирных жителей Дамаска получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Правительственные войска атаковали укрепрайоны радикальной группировки в окрестностях Джобара. САА установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.


Сирийская армия провела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в районе развилки дороги Ханасер – Алеппо. Также артиллерия нанесла удары по укрепрайонам боевиков на трассе, ведущей к аэропорту Абу Зухур. Позже военный источник сообщил, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.

В провинции Дейр-эз-Зор продолжилась операция по освобождению от ИГ (Группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет бои с исламистами. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Военные источники писали, что главари ИГ стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. Тем временем ВВС западной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. В результате бомбардировки погибли 10 мирных жителей. В результате атаки смертника на позиции SDF погибло 15 бойцов курдского ополчения.

Главари ИГ заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар. В новое подконтрольное ИГ формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным источников, достигает 1500 боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) населенные пункты. Правительственные войска освободили от боевиков поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенного пункта Каср ибн Вардан. На севере региона артиллерия армии САР продолжила вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Также источники сообщают о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо.

ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по району Тель аш-Шаир провинции Хасака. В результате авианалета погибли 15 мирных жителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 09:07
    Пора остальную шваль ликвидировать.
    лаврентий павлович
    1. Leeds Сегодня, 09:54
      Нет ни одной фотографии-подтверждения, о том, что сирийцы вообще входили в Абу-Кемаль, хотя было оапортовано о его освобождении, потом о его захвате духами, а затем один известный человек опроверг информацию о том, что город отбит боевиками назад. С этим нельзя не согласиться, так как его и не захватывали ещё, а на словах это произошло дней 5 назад. Война дезинформации.
      Единственное белое пятно, выпил нашими ВКС духов проходит весьма эффективно.
      Leeds
  2. 210окв Сегодня, 09:28
    Им бы ещё и тылы зачистить.Там явно всякой дряни...по паре.
    210окв
  3. Deadушка Сегодня, 09:30
    Цитата: 210окв
    ещё и тылы зачистить.Там явно всякой дряни...по паре

    hi
    это к гейропе.... там специалисты в этом laughing
    Deadушка
    1. Джедай Сегодня, 09:49
      Виталий, привет! hi Намекаешь на заднеприводность и толерастные ценности? lol
      Джедай
      1. Deadушка Сегодня, 10:11
        Максим, hi
        скорее констатация winked
        Deadушка
  4. Симон Сегодня, 09:31
    В результате авианалета погибли 15 мирных жителей. - Я, чего то понять не могу - америкоши с игиловцами воюют или с мирным населением? recourse
    Симон
    1. Чёрный Сегодня, 09:39
      Цитата: Симон
      Я, чего то понять не могу - америкоши с игиловцами воюют или с мирным населением?

      Конечно с игиловцами...плечом к плечу..
      Чёрный
    2. ПалБор Сегодня, 09:43
      Цитата: Симон
      В результате авианалета погибли 15 мирных жителей. - Я, чего то понять не могу - америкоши с игиловцами воюют или с мирным населением? recourse

      Американцы?!С игиловцами?!Да вы шутник lol Со странами,которые самостоятельную политику пытаются вести оне воюют sad
      ПалБор
  5. perepilka Сегодня, 09:31
    Ну, ежели всё как написано, бармалеи скоро все в Ирак сбегут what
    З.ы. Да и фиг с ним, с Ираком, теперь уж сами, хотя нефтянка what
    perepilka
  6. ватник Сегодня, 09:36
    Успехов САА нашим ВКС а так же Хезболле и иранским и иракским добровольцам в деле уничтожения террористов в Сирии.
    Под Абу Кемаль

    ватник
  7. Livonetc Сегодня, 09:48
    Цитата: perepilka
    Ну, ежели всё как написано, бармалеи скоро все в Ирак сбегут what
    З.ы. Да и фиг с ним, с Ираком, теперь уж сами, хотя нефтянка what

    Если не заметили по сообщениям на этом эе форуме.
    Иракская армия координирует дейсвия с САА.
    В один момент даже вошли на территорию Сирии.
    Совместные усилия направлены на установление полноценного контроля на Сирийско Иракской границе.
    Так что бегать тараканам становится затруднительно.
    Livonetc
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