Ситуация в Сирии
Под ударами ВВС западной коалиции погибли 25 мирных жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака, открыта трасса Хама – Алеппо, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская столица подверглась новым атакам радикалов. Боевики выпустили ракеты по району Аль-Халь. В результате обстрела со стороны незаконных формирований несколько мирных жителей Дамаска получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Правительственные войска атаковали укрепрайоны радикальной группировки в окрестностях Джобара. САА установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.
Сирийская армия провела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в районе развилки дороги Ханасер – Алеппо. Также артиллерия нанесла удары по укрепрайонам боевиков на трассе, ведущей к аэропорту Абу Зухур. Позже военный источник сообщил, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.
В провинции Дейр-эз-Зор продолжилась операция по освобождению от ИГ (Группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет бои с исламистами. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Военные источники писали, что главари ИГ стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. Тем временем ВВС западной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. В результате бомбардировки погибли 10 мирных жителей. В результате атаки смертника на позиции SDF погибло 15 бойцов курдского ополчения.
Главари ИГ заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар. В новое подконтрольное ИГ формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным источников, достигает 1500 боевиков.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) населенные пункты. Правительственные войска освободили от боевиков поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенного пункта Каср ибн Вардан. На севере региона артиллерия армии САР продолжила вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Также источники сообщают о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо.
ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по району Тель аш-Шаир провинции Хасака. В результате авианалета погибли 15 мирных жителей.
Сирийская столица подверглась новым атакам радикалов. Боевики выпустили ракеты по району Аль-Халь. В результате обстрела со стороны незаконных формирований несколько мирных жителей Дамаска получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной оппозицией. Правительственные войска атаковали укрепрайоны радикальной группировки в окрестностях Джобара. САА установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.
Сирийская армия провела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в районе развилки дороги Ханасер – Алеппо. Также артиллерия нанесла удары по укрепрайонам боевиков на трассе, ведущей к аэропорту Абу Зухур. Позже военный источник сообщил, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.
В провинции Дейр-эз-Зор продолжилась операция по освобождению от ИГ (Группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет бои с исламистами. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Военные источники писали, что главари ИГ стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. Тем временем ВВС западной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. В результате бомбардировки погибли 10 мирных жителей. В результате атаки смертника на позиции SDF погибло 15 бойцов курдского ополчения.
Главари ИГ заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар. В новое подконтрольное ИГ формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным источников, достигает 1500 боевиков.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) населенные пункты. Правительственные войска освободили от боевиков поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов в окрестностях населенного пункта Каср ибн Вардан. На севере региона артиллерия армии САР продолжила вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Также источники сообщают о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо.
ВВС западной коалиции нанесли ряд ударов по району Тель аш-Шаир провинции Хасака. В результате авианалета погибли 15 мирных жителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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