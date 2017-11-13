Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов

Около 40 самолетов и вертолетов ЦВО переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору, в которых задействованы коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ

Летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечат доставку грузов военного назначения и высадку десантов

Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа были переброшены в Таджикистан на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.— сказал он.По словам Рощупкина, шесть бомбардировщиков Су-24М совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ — с российской авиабазы Кант, расположенной в Киргизии. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачево.- рассказал Рощупкин.Он добавил, что в маневрах примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы — всего более пяти тысяч солдат и офицеров.