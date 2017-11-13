13:20 13 ноября

Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов

Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа были переброшены в Таджикистан на антитеррористические учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Около 40 самолетов и вертолетов ЦВО переброшены из России на три оперативных аэродрома Таджикистана для участия в совместных учениях по антитеррору, в которых задействованы коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ
— сказал он.

Россия перебросила в Таджикистан около 40 самолетов и вертолетов



По словам Рощупкина, шесть бомбардировщиков Су-24М совершили перелет с южноуральского аэродрома Шагол, столько же штурмовиков Су-25СМ — с российской авиабазы Кант, расположенной в Киргизии. Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-24 были перевезены в Душанбе с новосибирской авиабазы Толмачево.

Летчики прикроют с воздуха развертывание войск, нанесут удары по боевым порядкам условных бандгрупп, обеспечат доставку грузов военного назначения и высадку десантов
- рассказал Рощупкин.

Он добавил, что в маневрах примут участие органы военного управления штаба ОДКБ, вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, горнострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы — всего более пяти тысяч солдат и офицеров.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 11:20
    Похоже опыт боевых действий в Сирии углубят и разовьют...
    Vard
    1. хрыч Сегодня, 11:57
      Цитата: Vard
      углубят и разовьют...

      Что-то слово углУбить резануло laughing
      хрыч
  2. pvv113 Сегодня, 11:21
    Около 40 самолетов и вертолетов Центрального военного округа были переброшены в Таджикистан

    Попадалась статья, в которой супостаты с уважением говорят о нашей способности к переброске войск в оперативных целях
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 11:37
      Цитата: pvv113
      супостаты с уважением говорят

      "Уважает - значит, боится" (с) wink
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 11:40
        Боится - это хорошо. Но статья польстила wink
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 11:50
          Что то там назревает , вот и готовимся.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 12:02
            Вопрос мобильности всегда был актуален, я сам участвовал в разработке планов перебазирования полка. Но сегодня российские ВКС не раз продемонстрировали высокую готовность к переброске и ведению действий с оперативных аэродромов
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 12:04
              Так не только ВКС , без хвальбы , Запад удивляется скоростью наших передислокаций.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 12:06
                Не спорю, просто мне ВВС ближе hi
                А это не только самолеты
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 12:10
                  Я не спец в ВВС , но понимаю , что с самолетами как раз меньше всего проблем , а вот вся база и прочее
                  Идущий
                  1. pvv113 Сегодня, 12:14
                    Понимаешь все очень правильно
                    pvv113
  3. с-т Petrov Сегодня, 11:21
    наученные горьким опытом 90-х
    с-т Petrov
  4. Sergei75 Сегодня, 13:15
    Вот блин, Таджикистан охраняем, им-то некем, все здесь работают.
    Sergei75
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