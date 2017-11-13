13:24 13 ноября

МИД Сербии: Мы не будем вводить санкции против России

Сербия стремится вступить в Евросоюз, но не будет присоединяться к антироссийскому курсу Брюсселя и вводить санкции в отношении Москвы. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей
- сказал он. Дачич пояснил, что "Сербия останется последовательной в своей политике и не будет присоединяться к европейским антироссийским санкциям".

МИД Сербии: Мы не будем вводить санкции против России



Глава сербского МИД при этом отметил, что на Белград осуществляется давление с тем, чтобы он присоединился к курсу ЕС в отношении России.

Как иначе растолковать последние заявления американского дипломата Хойта Йи во время его недавнего визита в Белград?
- продолжил Дачич. -
Что это, если не давление?


Ранее заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в выступлении на 17-м Сербском экономическом форуме заявил, что Сербия должна сделать выбор между Россией и Западом, а не "сидеть на двух стульях сразу", если она хочет вступить в ЕС. В качестве примера американский дипломат привел Хорватию и Черногорию - обе являются членами НАТО, Хорватия также входит в Евросоюз, а Черногория имеет статус страны - кандидата на вступление.

Полемика вокруг отношений Сербии и России обострилась в последние недели также в результате ряда заявлений посла Украины в Белграде Александра Александровича, который обвинил Сербию в том, что она не проводит самостоятельной политики и используется Москвой в качестве инструмента для дестабилизации обстановки на Балканах. МИД Сербии пригрозил высылкой украинского посла за антисербские и русофобские высказывания\, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Logall Сегодня, 12:39
    Да вводите, что тут такого? Мы к предательству привыкли!
    С американцами учения проводят, пора санкции вводить...
    Logall
    1. bagr69 Сегодня, 12:41
      Президент Молдавии тоже много чего не хотел...
      А вышло, как сказали "с верху".
      bagr69
      1. Logall Сегодня, 12:42
        Цитата: bagr69
        Президент Молдовы много чего тоже не хотел...

        У них ''табор'' всё решает!
        Logall
        1. ИмПерц Сегодня, 13:01
          Цитата: Logall
          У них ''табор'' всё решает!

          ИмПерц
    2. К0щей Сегодня, 12:45
      Цитата: Logall
      С американцами учения проводят, пора санкции вводить...

      на мой взгляд их давно пора "отпустить". пусть сами решают с кем и что, главное только их не спонсировать безвозмездно на пути туда.
      К0щей
  2. Sergey53 Сегодня, 12:43
    Дёргаться долго ей\Сербии\ не дадут. Или спровоцируют переворот, или задавят экономически и финансово. Выхода к морю у неё нет. Или в недалёком будущем придут к власти либерас.. А уж эти демократы всё сделают как надо главному демократизатору мира.
    Sergey53
  3. Egorovich Сегодня, 12:43
    Сербы практически те же русские. Даже не зная сербского всегда можно друг друга понять. И мыслим мы одинаково. Сербы свои в доску!
    Egorovich
    1. ПалБор Сегодня, 12:56
      Сербы - те же русские?Ух ты!Всегда использовали русских в своих мелочных интересах.Я уже приводил здесь сербскую присказку:"Как враг напал -братушки,помогите!Как мир - Запад,мы любим тебя!"Лицемеры negative
      ПалБор
      1. ПалБор Сегодня, 13:06
        Я не буду писать банальности про союзников:армия,флот,РВСН,ВДВ...это понятно.У России есть ситуативные партнёры:Иран,Венесуэла,Стивен Сигал...
        ПалБор
      2. Egorovich Сегодня, 13:10
        Не хотел вам отвечать, но отвечу. Сербы первыми пришли на помощь в Донбасс, как и русские, а это о многом говорит.
        Egorovich
        1. ПалБор Сегодня, 13:13
          Не хотел вам отвечать,но отвечу -первые в Донбасс пришли русские.
          Цитата: Egorovich
          Не хотел вам отвечать, но отвечу. Сербы первыми пришли на помощь в Донбасс, как и русские, а это о многом говорит.
          ПалБор
          1. ПалБор Сегодня, 13:15
            Пришли из сербов человек 15...и что?
            ПалБор
            1. ПалБор Сегодня, 13:19
              Западноевропейцев:итальянцев,немцев,британцев больше было...Вы мне ещё про любящих Россию болгар или румын расскажите.Одна цыганская фигня.
              ПалБор
    2. garnik Сегодня, 13:20
      С вами согласен,но есть многие на сайте которым не ведомы дружеские отношения,они считают что дружба это безропотное послушание в угоду кому -то. У нас одни интересы ,общие враги и друзья. Но если мы будем простыми наблюдателями за ситуацией в Сербии, то конечно мы потеряем сербов,не погибать же им в ожидании братской помощи (инвестиции) России.
      garnik
  4. Идущий Сегодня, 12:46
    Ранее заместитель помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи в выступлении на 17-м Сербском экономическом форуме заявил, что Сербия должна сделать выбор между Россией и Западом, а не "сидеть на двух стульях сразу", если она хочет вступить в ЕС.


    Вот американец решает , кому и как вступать в Е.С.
    Идущий
    1. Logall Сегодня, 12:52
      Евросоюз давно стал их шарагай! Они в Брюсселе хорошо обосновались... Основательно!
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 12:54
        А мне кажется это был изначально их проект , а так о чем говорить , если Европа оккупирована США.
        Идущий
        1. Logall Сегодня, 12:58
          Может быть, но в девяностых Европа противопоставила себя Америке! Тогда у них не было России на прицеле. Ждали когда развалится основательно... Делили сферы влияния! А потом что-то произошло...
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 13:01
            В это время они создали сначала Экю , потом Евро , а США почевал на лаврах победы в холодной войне , а потом до них дошло Евро конкурент бакса , ну и понеслось , что понеслось.
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 13:04
              Ну, как-то так, я, это и представляю... hi
              Logall
        2. Partyzan Сегодня, 13:00
          Цитата: Идущий
          А мне кажется это был изначально их проект , а так о чем говорить , если Европа оккупирована США.

          все правильно - только наглосаксы это поняли и свалили по тихому laughing
          Partyzan
          1. Идущий Сегодня, 13:08
            Наглосаксы были засланным казачком , а теперь другая задача.
            Идущий
  5. Противный Сегодня, 12:51
    Вопрос времени, когда Сербия присоединится к санкциям. Иллюзий нет, иначе в ЕС папа не позволит.
    Противный
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:15
    Спать теперь неделю не смогу wassat , как же мы без Сербских санкций то будем жить? ?? wassat Тот случай, когда голая же -па показала ежу язык!!!!! wassat
    Геркулесыч
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