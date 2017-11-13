МИД Сербии: Мы не будем вводить санкции против России

Сербия хочет в ЕС, но мы никогда не пойдем против собственных национальных интересов и никогда не введем санкции против друзей

Как иначе растолковать последние заявления американского дипломата Хойта Йи во время его недавнего визита в Белград?

Что это, если не давление?