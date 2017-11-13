13:21 13 ноября

Фото «Объекта 477» – главной тайны советского танкостроения

В интернете появились изображения главной тайны советского танкостроения – основного боевого танка «Объект 477», который разрабатывался в Харькове в конце 1980-х годов, сообщает Вестник Мордовии.

Фото «Объекта 477» – главной тайны советского танкостроения


Сообщается, что 57-тонная боевая машина была вооружена 152-мм пушкой. На нее предполагалось установить двигатель мощностью в 1500 л.с. Однако харьковчанам до распада Советского Союза машину нового поколения довести до ума не удалось.


«Все было сырым и плохо работало. Двигатель так и не смог превысить 1200-сильный рубеж мощности. Уже после распада СССР в сотрудничестве с Россией предпринимались новые попытки довести машину до ума. Появлялись очень интересные модернизации. Но, в конце концов, Россия решила делать собственную машину нового поколения», пишет автор материала Лев Романов.



Какое-то время работы на Харьковском заводе шли по инерции, но вскоре прекратились совсем.

В настоящее время эта техника в нерабочем состоянии ржавеет, где-то на полигоне под Харьковом.

Использованы фотографии: из Архива Алексея Хлопотова
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Комментарии 13

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  1. Sergey53 Сегодня, 12:46
    Если вспомнят то продадут кому нибудь с чертежами. САТАНУ ЖЕ ХОТЕЛИ ПРОДАТЬ.
    Sergey53
    1. Partyzan Сегодня, 12:50
      помнить они то помнят, ищут кому продать недотанк
      Partyzan
    2. ИмПерц Сегодня, 13:21
      Цитата: Sergey53
      Если вспомнят то продадут кому нибудь с чертежами.

      Насколько помню, то РД-180 тоже уходил с чертежами, так как должно было организовываться производство на территории США, но...
      Американцам пришлось идти на нарушение собственных законов и правил.
      ИмПерц
  2. Андрей К Сегодня, 12:46
    Суть статьи
    Фото «Объекта 477» – главной тайны советского танкостроения

    Лишнее подтверждение поговорки наших небратьев: "И сам "не гам", и другому не дам "...
    Разрабатывали при Союзе совместно с харьковчанами, потом харьковчане решили раскрутить сами, в итоге обнаружили эту разработку где-то на свалке истории...
    Андрей К
  3. К0щей Сегодня, 12:49
    Но, в конце концов, Россия решила делать собственную машину нового поколения.
    какое счастье. хоть с танками у нас геморроя нет - все свое.
    К0щей
  4. Sergei75 Сегодня, 12:58
    Ну и слава Богу! Пусть там всё заржавеет, спать людям в ДНР и ЛНР спокойнее будет.
    Sergei75
  5. Polkovodetz Сегодня, 12:58
    Простите за глупый комментарий, но не могу удержаться) Все кто занимается моделизмом могут радоваться и начинать копить деньги на новинку! Китайцам хватит этих двух мутных фотографий чтобы сделать модели в масштабе 1/72 и 1/35, ждем!)

    Простите еще раз)
    Polkovodetz
    1. DenZ Сегодня, 13:07
      Ну, думаю, что у Менг моделс от Хлопотова эти фото давно уже есть. Только Менг не та контора которая будет делать модель по этим фото ( какой- ни будь Таком, возможно)
      DenZ
  6. Шурале Сегодня, 13:01
    Если варгейминги его в игру введут , это будет первый ТТ с возможностью оглушения laughing
    Шурале
  7. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:03
    Здесь подробно и с фото: https://topwar.ru/86184-proekt-osnovnogo-tanka-ob
    ekt-477.html
    iaroslav.mudryi
  8. san4es Сегодня, 13:11
    В настоящее время эта техника в нерабочем состоянии ржавеет, где-то на полигоне под Харьковом.


    san4es
  9. Геркулесыч Сегодня, 13:12
    За основу, если судить по ходовой части, взяли Т 64??? belay
    Геркулесыч
  10. Berkut24 Сегодня, 13:17
    По фото видно, что ходовая взята от Т-64. Этот проект изначально был обречен стать не более чем концептом. Глупо продвигать на новом проекте то, что являлось слабым местом еще в начале 60-х.
    Berkut24
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