Фото «Объекта 477» – главной тайны советского танкостроения
В интернете появились изображения главной тайны советского танкостроения – основного боевого танка «Объект 477», который разрабатывался в Харькове в конце 1980-х годов, сообщает Вестник Мордовии.
Сообщается, что 57-тонная боевая машина была вооружена 152-мм пушкой. На нее предполагалось установить двигатель мощностью в 1500 л.с. Однако харьковчанам до распада Советского Союза машину нового поколения довести до ума не удалось.
«Все было сырым и плохо работало. Двигатель так и не смог превысить 1200-сильный рубеж мощности. Уже после распада СССР в сотрудничестве с Россией предпринимались новые попытки довести машину до ума. Появлялись очень интересные модернизации. Но, в конце концов, Россия решила делать собственную машину нового поколения», пишет автор материала Лев Романов.
Какое-то время работы на Харьковском заводе шли по инерции, но вскоре прекратились совсем.
В настоящее время эта техника в нерабочем состоянии ржавеет, где-то на полигоне под Харьковом.
Сообщается, что 57-тонная боевая машина была вооружена 152-мм пушкой. На нее предполагалось установить двигатель мощностью в 1500 л.с. Однако харьковчанам до распада Советского Союза машину нового поколения довести до ума не удалось.
«Все было сырым и плохо работало. Двигатель так и не смог превысить 1200-сильный рубеж мощности. Уже после распада СССР в сотрудничестве с Россией предпринимались новые попытки довести машину до ума. Появлялись очень интересные модернизации. Но, в конце концов, Россия решила делать собственную машину нового поколения», пишет автор материала Лев Романов.
Какое-то время работы на Харьковском заводе шли по инерции, но вскоре прекратились совсем.
В настоящее время эта техника в нерабочем состоянии ржавеет, где-то на полигоне под Харьковом.
Использованы фотографии: из Архива Алексея Хлопотова
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