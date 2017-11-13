До 2020 года ВСУ полностью перейдут на оснащение турецкими радиостанциями Aselsan
До 2020 года все боевые военные части ВСУ перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan. Об этом во время брифинга сообщил начальник войск связи Вооруженных Сил Украины — начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Владимир Рапко.
Со слов Рапко, по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan более всего отвечают требованиям ВСУ по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.
В период 2018-2020 годов все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение ультракоротковолновыми радиостанциями турецкой компании Aselsan. Отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученные в рамках программы военной помощи от США. Радиостанции Motorola будут использоваться в подразделениях оперативного обеспечения— уточнил генерал-майор Владимир Рапко.
Со слов Рапко, по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan более всего отвечают требованиям ВСУ по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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