16:09 13 ноября

До 2020 года ВСУ полностью перейдут на оснащение турецкими радиостанциями Aselsan

До 2020 года все боевые военные части ВСУ перейдут на оснащение радиостанциями Aselsan. Об этом во время брифинга сообщил начальник войск связи Вооруженных Сил Украины — начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Владимир Рапко.

До 2020 года ВСУ полностью перейдут на оснащение турецкими радиостанциями Aselsan


В период 2018-2020 годов все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение ультракоротковолновыми радиостанциями турецкой компании Aselsan. Отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученные в рамках программы военной помощи от США. Радиостанции Motorola будут использоваться в подразделениях оперативного обеспечения
— уточнил генерал-майор Владимир Рапко.


Со слов Рапко, по результатам тестовых испытаний радиостанции УКВ диапазона Aselsan более всего отвечают требованиям ВСУ по показателям совместимости, качества и цены. Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 27

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  1. Клебер Сегодня, 13:45
    К 2020 году я подозреваю, ВСУ перейдет в разряд мировой истории.
    Клебер
    1. BerBer Сегодня, 13:47
      Удивительно, что они ещё какие-то планы строят.
      BerBer
    2. d1m1drol Сегодня, 13:49
      С языка снял)
      d1m1drol
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 13:54
        Ну-ну... Тешьте себя надеждами, молодые люди... Я уже три года наблюдаю за "похоронами".... То "Антонова", то ВСУ, то Украины в целом...
        Вождь краснокожих
        1. Клебер Сегодня, 14:02
          Всего три года. Вон полмира с 1917 наблюдало падение комунистического строя в России .... дождалось.
          Клебер
        2. К0щей Сегодня, 14:05
          Цитата: Вождь краснокожих
          Ну-ну... Тешьте себя надеждами, молодые люди... Я уже три года наблюдаю за "похоронами".... То "Антонова", то ВСУ, то Украины в целом...

          надеждами?) да всем уже начхать на этот театр бреда, и люди просто стебутся) а на счет производства: что-то не заметил прогресса там в производстве, разве что Антонов договорился о ремонте наших ИЛ-ов, а мы их АН-ов. все)))
          К0щей
        3. cariperpaint Сегодня, 14:08
          ну это как посмотреть. страна теряет территории . Антонов как холдинг приказал долго жить.ВСУ превратилось в стадо которому впихивают новые звания форму идеологию. т.е. от старого мало что осталось. так что померло . а вот что потом... тут не угадать.
          cariperpaint
    3. Starover_Z Сегодня, 15:49
      В период 2018-2020 годов все боевые воинские части Вооруженных Сил Украины постепенно перейдут на оснащение ультракоротковолновыми радиостанциями турецкой компании Aselsan. Отдельные воинские части и подразделения продолжат использование радиостанций Harris, полученные в рамках программы военной помощи от США.

      И это бывшая Советская Украина, которая, как и все союзные республики была просто набита заводами радиоэлектронной промышленности !
      И где всё ?! Чего своё на делают ?!
      Теперь гордые украинцы покупают турецкие радиостанции,идущие на смену старым американским ...
      Starover_Z
  2. 210окв Сегодня, 13:48
    Жаль на сало турецкое они не смогут перейти.А то своего скоро не будет..
    210окв
    1. Не либероид Русский Сегодня, 14:01
      и так уже экспортируют с европы
      Не либероид Русский
  3. Какой-то Компот Сегодня, 13:48
    ВСУ полностью перейдут на оснащение турецкими радиостанциями

    Пиши пропало
    Какой-то Компот
  4. штольц Сегодня, 13:49
    Полагаю, что свои Р-105М и Р-109 уже продали и давно пропили, теперь очередь до турецких скоро дойдёт.
    штольц
    1. 210окв Сегодня, 13:54
      У них кстати есть производители...Но похоже да,все пропало..
      Цитата: штольц
      Полагаю, что свои Р-105М и Р-109 уже продали и давно пропили, теперь очередь до турецких скоро дойдёт.
      210окв
      1. Антарес Сегодня, 14:29
        Цитата: 210окв
        У них кстати есть производители.

        Одесский Телекард не попал даже на конкурс.Запорожский Радиоприбор в ауте, тернопольский Орион рекламирует, например, аналоговые Р-173М, хотя предлагает её модификацию с ППРЧ (программно-перестраиваемыми радиочастотами)
        тендера-то и не было. А был отбор производителей на соответствие техническим требованиям украинских заказчиков (повторюсь, всех). И действительно среди таковых были определены в т.ч. Thales (Франция), Harris (США), Elbit (Израиль). Если под тендером юридически понимать торги с целью закупки продукции, то, повторюсь, их как раз и не было
        Антарес
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:52
    Дали бы статью про землятрясение в Иране -сейчас это важнее! !! am
    Геркулесыч
    1. Клебер Сегодня, 14:05
      А что на других сайтах комменты уже отключили?
      Клебер
  6. штольц Сегодня, 13:55
    Цитата: 210окв
    Жаль на сало турецкое они не смогут перейти.А то своего скоро не будет..

    Но вы совсем тёмный: какое у турков сало, они ж мусульмане? Самогона тоже нет, ибо коран пъянство запрещает, только радиостанции и остались.
    штольц
    1. Дедкастарый Сегодня, 13:57
      Цитата: штольц
      Но вы совсем тёмный: какое у турков сало, они ж мусульмане?

      баранье...
      Дедкастарый
      1. Не либероид Русский Сегодня, 14:02
        истинный свидомый жретс только свининус
        Не либероид Русский
  7. Sergey53 Сегодня, 14:04
    Хороший выбор панове.
    Sergey53
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:08
      Да, им ещё угандийские радары и точно всех пэрэможут smile
      Анкыпельгыгыргын
  8. Симон Сегодня, 14:07
    Если доживут до этого года! laughing
    Симон
  9. Симон Сегодня, 14:27
    Отвечают требованиям ВСУ по показателям совместимости, качества и цены. --- Ели бюджет не разворуют.
    Симон
  10. лысова Сегодня, 14:32
    --- " Кроме этого планируется развернуть производство данных радиостанций на территории Украины." --- О чём речь - радиоэлектроника похоронена. Разве что два спичечных коробка и между ними нитка. Придётся покупать.
    лысова
  11. злой партизан Сегодня, 15:17
    А эти радиостанции не будут вырубаться на время совершения намаза? what
    злой партизан
  12. BAI Сегодня, 15:26
    Чем больше импорта - тем слабее развита собственная промышленность. Флаг в руки.
    BAI
  13. Moskovit Сегодня, 15:55
    За разрешение поставок помидоров Эрдоган привез в Сочи код мгновенного блокирования радиостанций Aselsan.
    Moskovit
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