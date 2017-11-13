16:06 13 ноября

Численность американских наемников псевдо-халифата была преувеличена

После падения в середине октября 2017 года сирийской Ракки, которая была последним бастионом ИГ (запрещена в РФ), со всей актуальностью встал вопрос об иностранных бойцах группировки, пишет бюллетеня TTU. Статью приводит блог bmpd.



Другие страны интересовало, «будут ли боевики возвращаться на свою родину и в первую очередь в Европу, или же они рассеются по другим конфликтогенным зонам, каковыми уже являются Ливия, Йемен, Афганистан или отдельные страны в Африке?».


«В случае стран-основных «поставщиков» бойцов для ИГ (Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Тунис), 10% бооевиков уже вернулись. Аналогичная ситуация имеет место во Франции: из 2000 французов-исламистов, которые, как считается, воевали в Ираке и Сирии, 271, по данным МВД Франции, вернулся. В целом, на протяжении трех лет общая оценка числа иностранцев в рядах ИГ практически не менялась – 35000 человек. Все государства относились к ней как к данности, и именно от нее отталкивались в своих подсчетах», – говорится в материале.

Тем не менее, «полевые эксперты» в этой цифре стали сомневаться после свидетельств сирийского и иракского гражданского населения в освобожденных городах: отряды ИГ в основном были представлены местными жителями.

Число трупов иностранных боевиков, которые находят в каждом освобожденном городе, на самом деле намного меньше приводимых цифр. При этом довольно сложно оценить количество иностранцев, которые смешавшись с беженцами, направились в другие страны либо сидят в сирийских, иракских и турецких тюрьмах.

И всё же, у сирийского и иракского населения очень сильно ощущение, что «людские ресурсы ИГ, в особенности его иностранная компонента, были сильно переоценены для того, чтобы оправдать применение военных методов для борьбы с организацией, ставшей приоритетом для западных и местных государств», отмечает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 13:57
    Ну что тут сказать..Будут вам нежданчики..А у янкесов,и у франков с иными немцами..
    210окв
    1. Partyzan Сегодня, 14:17
      французкое МВД знает - но ничего не делает, или у них это (иг) не террористическая организация?
      Partyzan
      1. Идущий Сегодня, 14:20
        Разводки по засекречиванию истинного положения дел.
        Идущий
        1. Partyzan Сегодня, 14:23
          Цитата: Идущий
          Разводки по засекречиванию истинного положения дел.

          это наводит на мысль что их вернулось гораздо больше
          Partyzan
          1. Идущий Сегодня, 14:25
            Естественно и переброшены в другие регионы.
            Идущий
            1. Partyzan Сегодня, 14:26
              Цитата: Идущий
              Естественно и переброшены в другие регионы.

              а в этом можно было и не сомневаться
              Partyzan
              1. Идущий Сегодня, 14:27
                Они практически не скрывали и есть масса свидетелей.
                Идущий
            2. INVESTOR Сегодня, 14:36
              Я не понимаю зачем изобретать велосипед, есть же проверенный метод.
              INVESTOR
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:03
    Скорее всего, что часть иностранных боевиков были заранее вывезены из Сирии, и передеслацированы как в Европу, так и в странах спонсорах игил, типа саудитии....Они еще не сыграли своей "скрипки "в деле переделки сфер влияния, а значит в любом регионе мира может внезапно начаться гражданская война.
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 14:40
      И всё же, у сирийского и иракского населения очень сильно ощущение, что «людские ресурсы ИГ, в особенности его иностранная компонента, были сильно переоценены для того, чтобы оправдать применение военных методов для борьбы с организацией, ставшей приоритетом для западных и местных государств», отмечает издание.

      Ну не цинизм ли? angry Сколько бы ни было наемников и инструкторов из 15 стран на стороне ИГИЛ, цель проекта-уничтожение Сирии как суверенного государства
      Цитата: Геркулесыч
      Геркулесыч Сегодня, 14:03
      Скорее всего, что часть иностранных боевиков были заранее вывезены из Сирии, и передеслацированы как в Европу, так и в странах спонсорах игил, типа саудитии....Они еще не сыграли своей "скрипки "в деле переделки сфер влияния, а значит в любом регионе мира может внезапно начаться гражданская война.

      Из того , что я вижу в СМИ и в инете, у меня тоже такая же картинка. Исламский экспедиционный корпус под видом беженцев еще не сказал своего слова. Мало инфы о практически целой армии террористов ИГИЛ, которые через Афганистан перебрасываются в среднюю Азию (если это не фейк). Жаль наших парней, погибших в Сирии, почти полурота. Только из нашего региона трое, последний подполковник спецназа, участвовал в охране трубопроводов на стороне правительства Сирии. Светлая им память.
      Балу
  3. Sergey53 Сегодня, 14:16
    Наёмники на данный момент, тех кого не убили, уже давно начали перебрасываться в Афганистан. США кого-то же вывозили вертолётами и для какой-то цели. Ну а часть рассосалась по соседним странам. Гибнуть уже никто из них не хочет.
    Sergey53
  4. Стирбьорн Сегодня, 14:23
    В Мосуле американские наемники воевали с американской 9-й дивизией?! Нормально так
    Стирбьорн
  5. Монархист Сегодня, 14:34
    А ведь их было и не мало. Вот в новостях сейчас сказали,что вернулись в Россию жены и дети тех которые поехали в ИГил,а их мужья куда делись? Добро если они ад отправились,а если они вернутся домой? Нам такое возвращение не желательно
    Монархист
  6. voyaka uh Сегодня, 14:52
    "в этой цифре стали сомневаться после свидетельств сирийского и иракского гражданского населения
    в освобожденных городах: отряды ИГ в основном были представлены местными жителями."////

    Местными жителями, а не иностранными наемниками или добровольцами. И что теперь Асад с этими местными
    жителями собирается делать? Переубеждать, перевоспитывать, расстреливать?
    И Ираке собираются учредить суннитскую автономию, чтобы местные жители-сунниты
    не тянулись к радикалам, вроде ИГИЛ. А в Сирии?
    voyaka uh
    1. Sergej1972 Сегодня, 15:46
      Толку от этой суннитской автономии. Курдская есть, суннитская будет. Может, тогда Ираку лучше вообще стать федерацией из трёх субъектов: курдского, арабско-суннитского и арабско-шиитского?
      Sergej1972
      1. voyaka uh Сегодня, 15:54
        Это было бы лучше всего, но малореально без гражданской войны.
        voyaka uh
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