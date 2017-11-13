Численность американских наемников псевдо-халифата была преувеличена
После падения в середине октября 2017 года сирийской Ракки, которая была последним бастионом ИГ (запрещена в РФ), со всей актуальностью встал вопрос об иностранных бойцах группировки, пишет бюллетеня TTU. Статью приводит блог bmpd.
Другие страны интересовало, «будут ли боевики возвращаться на свою родину и в первую очередь в Европу, или же они рассеются по другим конфликтогенным зонам, каковыми уже являются Ливия, Йемен, Афганистан или отдельные страны в Африке?».
«В случае стран-основных «поставщиков» бойцов для ИГ (Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Тунис), 10% бооевиков уже вернулись. Аналогичная ситуация имеет место во Франции: из 2000 французов-исламистов, которые, как считается, воевали в Ираке и Сирии, 271, по данным МВД Франции, вернулся. В целом, на протяжении трех лет общая оценка числа иностранцев в рядах ИГ практически не менялась – 35000 человек. Все государства относились к ней как к данности, и именно от нее отталкивались в своих подсчетах», – говорится в материале.
Тем не менее, «полевые эксперты» в этой цифре стали сомневаться после свидетельств сирийского и иракского гражданского населения в освобожденных городах: отряды ИГ в основном были представлены местными жителями.
Число трупов иностранных боевиков, которые находят в каждом освобожденном городе, на самом деле намного меньше приводимых цифр. При этом довольно сложно оценить количество иностранцев, которые смешавшись с беженцами, направились в другие страны либо сидят в сирийских, иракских и турецких тюрьмах.
И всё же, у сирийского и иракского населения очень сильно ощущение, что «людские ресурсы ИГ, в особенности его иностранная компонента, были сильно переоценены для того, чтобы оправдать применение военных методов для борьбы с организацией, ставшей приоритетом для западных и местных государств», отмечает издание.
Другие страны интересовало, «будут ли боевики возвращаться на свою родину и в первую очередь в Европу, или же они рассеются по другим конфликтогенным зонам, каковыми уже являются Ливия, Йемен, Афганистан или отдельные страны в Африке?».
«В случае стран-основных «поставщиков» бойцов для ИГ (Россия, Саудовская Аравия, Иордания и Тунис), 10% бооевиков уже вернулись. Аналогичная ситуация имеет место во Франции: из 2000 французов-исламистов, которые, как считается, воевали в Ираке и Сирии, 271, по данным МВД Франции, вернулся. В целом, на протяжении трех лет общая оценка числа иностранцев в рядах ИГ практически не менялась – 35000 человек. Все государства относились к ней как к данности, и именно от нее отталкивались в своих подсчетах», – говорится в материале.
Тем не менее, «полевые эксперты» в этой цифре стали сомневаться после свидетельств сирийского и иракского гражданского населения в освобожденных городах: отряды ИГ в основном были представлены местными жителями.
Число трупов иностранных боевиков, которые находят в каждом освобожденном городе, на самом деле намного меньше приводимых цифр. При этом довольно сложно оценить количество иностранцев, которые смешавшись с беженцами, направились в другие страны либо сидят в сирийских, иракских и турецких тюрьмах.
И всё же, у сирийского и иракского населения очень сильно ощущение, что «людские ресурсы ИГ, в особенности его иностранная компонента, были сильно переоценены для того, чтобы оправдать применение военных методов для борьбы с организацией, ставшей приоритетом для западных и местных государств», отмечает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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