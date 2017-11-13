16:12 13 ноября

ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны

Отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности афганских вооруженных сил, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Это противоречит логике. Наши машины - основа ВВС Афганистана. Это лучшие машины, приспособленные к их рельефу местности и так далее. В конце концов, афганские летчики и даже американские летчики отзываются о машине исключительно позитивно
- сказал он.

ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны



Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам
- добавил Шугаев. Глава ФСВТС отметил, что пока рано ставить "жирную точку" в вопросе использования российских вертолетов афганскими вооруженными силами.

Напоминаем, что ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО. В то же время он подчеркнул, что на время перехода с российских вертолетов на натовские Афганистану потребуется помощь в качественном обслуживании находящихся в эксплуатации российских машин.

Отмечается, что сейчас это обслуживание проводится не лицензионными компаниями, а через некоторые другие страны, в том числе некоторые восточноевропейские государства НАТО, которые еще используют вертолеты советского производства и имеют опыт в их обслуживании, передает ТАСС

Использованы фотографии: © РИА Новости
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Комментарии 19

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  1. Partyzan Сегодня, 14:25
    ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО.
    кого интересует боеспособность - деньги и еще раз деньги hi
    Partyzan
    1. Logall Сегодня, 14:34
      Цитата: Partyzan
      деньги и еще раз деньги

      Серьёзно? А я думал что они на добровольных началах.. laughing
      Logall
      1. AlexanderVP Сегодня, 14:38
        Цитата: Logall
        Цитата: Partyzan
        деньги и еще раз деньги

        Серьёзно? А я думал что они на добровольных началах.. laughing

        А Россия вертолеты нахаляву поставляет в Афганистан, да? Ох уж, эти западные дельцы, все им деньги... :)
        AlexanderVP
      2. Partyzan Сегодня, 14:38
        Цитата: Logall
        А я думал что они на добровольных началах..

        в добровольно-принудительном порядке -
        Partyzan
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:44
        афганские грабли в амерском исполнении,лет десять назад уже была подобная канитель,ничего не получилось,не понимают афганы как на пиндельских ветушках летать,а на наших умеют))
        Ратник с пулеметом
    2. 79807420129 Сегодня, 14:35
      Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам

      А их проблемы,хотят падать,пускай падают,хотят влезть в долги,не наши проблемы.
      79807420129
      1. x.andvlad Сегодня, 14:56
        Цитата: 79807420129
        А их проблемы,хотят падать,пускай падают,хотят влезть в долги,не наши проблемы.

        Вот и я о том же. Ни к чему эти излишние переживания за афганскую обороноспособность.
        Я бы только поднял цену раза в три на обслуживание и запчасти оставшихся у них вертушек. А дальше пусть как хотят, и обслуживаются тоже у кого хотят.
        x.andvlad
    3. Sergey53 Сегодня, 15:00
      Скоро Афганистан как и Украина Вырвутся вперёд на халявной технике. Аж оторопь берёт.
      Sergey53
      1. 79807420129 Сегодня, 15:03
        Цитата: Sergey53
        Скоро Афганистан как и Украина Вырвутся вперёд на халявной технике. Аж оторопь берёт.

        Халява Коллега только в мышеловке,да и то защелкой по носу хлопнет laughing За все придется и Украине и Афганистану расплачиваться, hi
        79807420129
        1. Partyzan Сегодня, 15:13
          Цитата: 79807420129
          только в мышеловке,да и то защелкой по носу хлопнет

          кому хлопнет - а кто и гешефт получит laughing
          Partyzan
  2. Incvizitor Сегодня, 14:28
    Какая боеспособность в оккупированной стране? laughing
    Incvizitor
  3. Симон Сегодня, 14:34
    Отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности афганских вооруженных сил --- Понятно, кто то на лапу, кому то отвалил! Зеленые бумажки увидел и забыл про обороноспособность страны. fool
    Симон
  4. svp67 Сегодня, 14:35
    Они от того, что есть НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. Но и новых покупать не будут. Так как деньги на эти покупки дают американцы, они и правят бал...
    svp67
    1. Джедай Сегодня, 14:50
      ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны

      Продолжу :
      что будет способствовать безопасной передислокации и развёртыванию боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан.
      Джедай
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:36
    Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам


    Украинство заразно, видать пиносы и туда бациллы занесли.
    Анкыпельгыгыргын
  6. AlexanderVP Сегодня, 14:36
    Прям вот удар по боеспособности? Когда станет известно, какие именно вертолеты НАТО заменят российские, тогда и можно будет сравнить боеспособность.
    AlexanderVP
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Ну, в почете у них мазохизм, wassat любят они себе гири на ноги ронять wassat -мы же им этого не сможем запретить! !! lol
    Геркулесыч
  8. faiver Сегодня, 14:40
    боеспособность афганских вооруженных сил? шо ви гаварите? laughing
    а она у них была? и боеспособность против кого?
    faiver
  9. Монархист Сегодня, 14:53
    Цитата: faiver
    боеспособность афганских вооруженных сил? шо ви гаварите? laughing
    а она у них была? и боеспособность против кого?

    Это не существенно. Мой двоюродный брат был там и говорил,что ихние ВС были весьма посредственным. Им хорошо за спиной америкосов
    Монархист
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