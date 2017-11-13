ФСВТС: отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности страны

Это противоречит логике. Наши машины - основа ВВС Афганистана. Это лучшие машины, приспособленные к их рельефу местности и так далее. В конце концов, афганские летчики и даже американские летчики отзываются о машине исключительно позитивно

Сегодня взять и вычеркнуть этот парк - это просто нанесение ущерба собственным вооруженным силам

Отказ Афганистана от российских вертолетов ударит по боеспособности афганских вооруженных сил, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.- сказал он.- добавил Шугаев. Глава ФСВТС отметил, что пока рано ставить "жирную точку" в вопросе использования российских вертолетов афганскими вооруженными силами.Напоминаем, что ранее и. о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что страна больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает машины производства стран НАТО. В то же время он подчеркнул, что на время перехода с российских вертолетов на натовские Афганистану потребуется помощь в качественном обслуживании находящихся в эксплуатации российских машин.Отмечается, что сейчас это обслуживание проводится не лицензионными компаниями, а через некоторые другие страны, в том числе некоторые восточноевропейские государства НАТО, которые еще используют вертолеты советского производства и имеют опыт в их обслуживании, передает ТАСС