Мощь обновленного "Панциря" вырастет вдвое

В России завершаются опытно-конструкторские работы по созданию перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ", сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. Он уточнил, что полное завершение работ планируется на 2019 год. Сейчас созданы несколько опытных образцов этой боевой системы, которые проходят испытания.Денисов также заметил, что высокоскоростная зенитная управляемая ракета, созданная для модернизированного "Панциря" является унифицированной и может использоваться в комплексах предыдущих поколений.Кроме того, по словам гендиректора, боевая мощь модернизированного "Панциря-СМ" по сравнению с предыдущим "Панцирем-С1" вырастет в полтора-два раза.Из открытых источников известно, что "Панцирь-СМ" должен получить новую высокоскоростную ракету, а дальность обнаружения и уничтожения целей возрастет примерно вдвое.Ожидается, что "Панцирь-СМ" сможет "увидеть" цель на расстоянии в 75 километров и уничтожить ее на расстоянии в 40 километров. У "Панциря-С1" эти показатели составляют 40 и 20 километров, передает "РГ-Сила"