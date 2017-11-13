Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска

У Америки на севере Сирии пять баз, и ещё восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?

Говорится, что военным путем этот кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решение кризиса будут политическим. Давайте вместе искать пути к выборам (в Сирии).