Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска
Готовясь к своему очередному в этом году визиту в Россию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал совместное заявление по Сирии, одобренное на саммите АТЭС президентами России и США. По словам Эрдогана, если Владимир Путин и Дональд Трамп заявляют о необходимости поиска политического пути выхода из кризиса, то должны сделать главный шаг.
Этот шаг, как считает Эрдоган, должен заключаться в выводе российских и американских войск с территории Сирии.
РИА Новости приводит заявление президента Турции:
Эрдоган добавляет:
Примечательно, что такое заявление делает президент страны, армейские подразделения которой вошли в Идлиб (Сирия); страны, которая неоднократно пересекала сирийскую границу, фактически отодвигая её с помощью технических средств вглубь территорий компактного проживания в САР курдов. Потому Эрдогану было бы неплохо для начала определиться с турецкими военными на сирийской земле – тем более при учёте того, что войска Турции находятся в САР не по санкции Совбеза ООН и не по приглашению официального Дамаска.
Напомним, что Турция позиционирует себя партнёром России по так называемому Астанинскому формату. Не так давно, Москва дала добро на продажу Анкаре ЗРК С-400.
Этот шаг, как считает Эрдоган, должен заключаться в выводе российских и американских войск с территории Сирии.
РИА Новости приводит заявление президента Турции:
У Америки на севере Сирии пять баз, и ещё восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?
Эрдоган добавляет:
Говорится, что военным путем этот кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решение кризиса будут политическим. Давайте вместе искать пути к выборам (в Сирии).
Примечательно, что такое заявление делает президент страны, армейские подразделения которой вошли в Идлиб (Сирия); страны, которая неоднократно пересекала сирийскую границу, фактически отодвигая её с помощью технических средств вглубь территорий компактного проживания в САР курдов. Потому Эрдогану было бы неплохо для начала определиться с турецкими военными на сирийской земле – тем более при учёте того, что войска Турции находятся в САР не по санкции Совбеза ООН и не по приглашению официального Дамаска.
Напомним, что Турция позиционирует себя партнёром России по так называемому Астанинскому формату. Не так давно, Москва дала добро на продажу Анкаре ЗРК С-400.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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