18:41 13 ноября

Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска

Готовясь к своему очередному в этом году визиту в Россию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал совместное заявление по Сирии, одобренное на саммите АТЭС президентами России и США. По словам Эрдогана, если Владимир Путин и Дональд Трамп заявляют о необходимости поиска политического пути выхода из кризиса, то должны сделать главный шаг.

Этот шаг, как считает Эрдоган, должен заключаться в выводе российских и американских войск с территории Сирии.

Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска



РИА Новости приводит заявление президента Турции:
У Америки на севере Сирии пять баз, и ещё восемь в других регионах — всего 13. Есть оружие, которое поставила туда Америка. У России в Сирии пять баз. Как быть с этими очевидными вещами?


Эрдоган добавляет:
Говорится, что военным путем этот кризис не решить. Тогда пусть они отзовут своих военных, и решение кризиса будут политическим. Давайте вместе искать пути к выборам (в Сирии).


Примечательно, что такое заявление делает президент страны, армейские подразделения которой вошли в Идлиб (Сирия); страны, которая неоднократно пересекала сирийскую границу, фактически отодвигая её с помощью технических средств вглубь территорий компактного проживания в САР курдов. Потому Эрдогану было бы неплохо для начала определиться с турецкими военными на сирийской земле – тем более при учёте того, что войска Турции находятся в САР не по санкции Совбеза ООН и не по приглашению официального Дамаска.

Напомним, что Турция позиционирует себя партнёром России по так называемому Астанинскому формату. Не так давно, Москва дала добро на продажу Анкаре ЗРК С-400.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/RecepTayyipErdogan
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Комментарии 58

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  1. Андрей К Сегодня, 16:51
    Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска

    Аааааа...
    Вот это курнул wassat
    Жги Эдик, жги laughing
    В своём огороде с курдами уже полвека бодается, а туда же - судьбинушку соседа решать belay
    Андрей К
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:54
      Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска


      Ага ...турецкий султан не просто курнул... а завис в наркотическом угаре.
      Похоже помидоры не помогли...нужно что нибудь покруче.
      Тот же ЛЕХА
      1. maxim947 Сегодня, 17:03
        Вот это поворот! Вот это ересь, надо же такую чушь пороть. Похоже психика не выдерживает...
        maxim947
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:12
          Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска

          Россия готова пока вывести тараканов из твоей головы, г-н Эрдоган! yes
          СРЦ П-15
          1. Татьяна Сегодня, 17:13
            Тот же ЛЕХА
            Ага ...турецкий султан не просто курнул... а завис в наркотическом угаре.
            Да Эрдоган с самого начала ИГИЛовской эпопеи в САР таким был! Его семейство богатело на ворованной в Сирии боевиками ИГИЛ нефти и её дальнейшей перепродажи через турецкие порты по всему миру. Эрдоган будет искать всяческие пути для своего дальнейшего обогащения на природных богатствах Сирии..
            Непонятно, зачем с учётом этого Москва дала добро на продажу Анкаре ЗРК С-400!!! Ведь Эрдоган в отношении своего открытого - публичного - предательства России даже не стесняется!
            Зачем России вновь наступать на эту фальшивую турецкую кочку - на Эрдогана - в этом топком вражеском болоте, по названию Эрдогановская Турция?!
            Татьяна
        2. Scoun Сегодня, 18:21
          Цитата: maxim947
          Вот это поворот! Вот это ересь, надо же такую чушь пороть. Похоже психика не выдерживает...

          Похоже он это больше для внутреннего потребления говорит а сам гребёт подальше от доллара.

          С иносми

          Кристиан Зиденбидель (Christian Siedenbiedel)
          Россия и Турция стали крупнейшими в мире покупателями золота за последние три месяца. Россия купила 63 тонн золота на сумму 2,6 миллиарда долларов и заняла — с большим отрывом — первое место, вторым номером стала Турция, которая приобрела 30 тонн золота, а на третьем месте оказался Казахстан (10 тонн). В Германии за тот же период Немецкий федеральный банк продал 0,4 тонн золота, и не кому-нибудь, а министерству финансов для выпуска золотых монет.
          http://inosmi.ru/politic/20171113/240749991.html
          Scoun
      2. Комментарий был удален.
      3. Partyzan Сегодня, 18:34
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ага ...турецкий султан не просто курнул... а завис в наркотическом угаре.
        Похоже помидоры не помогли...нужно что нибудь покруче.

        мстит сволочь
        Partyzan
      4. НЕКСУС Сегодня, 18:35
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Похоже помидоры не помогли...нужно что нибудь покруче.

        Этот шаг, как считает Эрдоган, должен заключаться в выводе российских и американских войск с территории Сирии.

        Пусть смотрит,что его не вывели не только за пределы Сирии,но и за пределы Турции.
        НЕКСУС
    2. Банщик-М Сегодня, 16:55
      А что неплохое заявление, если США и т.д. выведут базы и Россия тоже это сделает! Пора мир на Ближнем востоке восстанавливать!
      Эрдоган конечно сделал это заявление с оглядкой на Путина, но США вряд ли на это пойдут в ближайшие годы!
      Банщик-М
      1. ghby Сегодня, 17:02
        Цитата: Банщик-М
        Эрдоган конечно сделал это заявление с оглядкой на Путина, но США вряд ли на это пойдут в ближайшие годы!

        Здесь вопрос в том что в его словах главнее, что Россия должна вывести или что США должны вывести. И мог ли он сказать только про США без упоминания России. Если учесть что Россия находится в Сирии законно, то получается что одна страна НАТО говорит другой стране НАТО о выводе войск из Сирии.
        ghby
      2. лаврентий павлович Сегодня, 17:10
        Ну да, Россия и сша выведут войска, а Израиль с Турцией поделят Сирию. Выводить войска должны непрошеные гости, а России должна помочь оккупантам дорогу домой найти или там же похоронить.
        лаврентий павлович
        1. Ami du peuple Сегодня, 17:24
          Цитата: лаврентий павлович
          Россия и сша выведут войска, а Израиль с Турцией поделят

          Не будет он с Израилем делиться. У нео-султана свербит в одном месте от великотурецких амбиций - Сирия четыре века находилась в составе Османской империи. А еще и территория современного Израиля, к слову, туда же входила. Так что товарищам евреям подготовиться: потом до вас Эрдоган тоже доколышется, в силу "исторической справедливости"
          А если серьезно, не Реджеп-паше решать, кому и что выводить из САР. Калибр у него не тот.
          Ami du peuple
          1. gml Сегодня, 17:28
            Так что товарищам евреям подготовиться: потом до вас Эрдоган тоже доколышется, в силу "исторической справедливости"
            Вполне логично.
            gml
      3. andr327 Сегодня, 17:14
        Не будь наивным! вывести и США, и Россию, а кто останется? ответ: остатки САР,, полубандитские группки иракцев и бравые воины Турции. Мир на все времена. laughing
        Эрдоган просто Сирию на халяву захотел
        andr327
      4. Pirogov Сегодня, 17:19
        Цитата: Банщик-М
        А что неплохое заявление, если США и т.д. выведут базы и Россия тоже это сделает! Пора мир на Ближнем востоке восстанавливать!
        Эрдоган конечно сделал это заявление с оглядкой на Путина, но США вряд ли на это пойдут в ближайшие годы!

        Что то Вы Виталик теряете нюх . База России в Сирии была там и до этой про плаченной западом войны . Вот пусть матрасы и убираются на УД и заберут с собой султаншу
        Pirogov
        1. Банщик-М Сегодня, 17:35
          Цитата: Pirogov
          Что то Вы Виталик теряете нюх . База России в Сирии была там и до этой про плаченной западом войны . Вот пусть матрасы и убираются на УД и заберут с собой султаншу

          Да что вы все так "возбудились" ..? Это политика и эти заявления , просто слова ..
          Вдумайтесь в это просто..
          Готовясь к своему очередному в этом году визиту в Россию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

          Все было обговорено с Путиным! Это все для "общественного мнения мирового" ..
          А вы все шум подняли в "камере" хе хе Все по плану идет мужики!
          Банщик-М
          1. Pirogov Сегодня, 17:44
            Цитата: Банщик-М
            А вы все шум подняли в "камере" хе хе Все по плану идет мужики!

            Вы меня успокоили ,а то я уже подумал ,а не заболели ли Вы .)
            Pirogov
            1. Partyzan Сегодня, 17:58
              Цитата: Pirogov
              Вы меня успокоили ,а то я уже подумал ,а не заболели ли Вы .)

              Виталий - живее всех живых laughing
              Partyzan
              1. Банщик-М Сегодня, 18:32
                Цитата: Partyzan
                Цитата: Pirogov
                Вы меня успокоили ,а то я уже подумал ,а не заболели ли Вы .)

                Виталий - живее всех живых laughing

                Именно так Партизан! Это уже дело принципа, выжить ..Шашка затупилась , весь в шрамах (на сердце и т.д.) Врешь не возьмешь! fellow
                Банщик-М
    3. 79807420129 Сегодня, 16:55
      Тогда пусть они отзовут своих военных

      Давай,но покажи пример,сначала сам выведи своих вояк из Идлиба и севера Сирии. yes
      79807420129
    4. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:56
      да он веселый малый,басни рассказывает и под шумок,без приглашения и ООН,свои банды по чуть чуть подбрасывает давно и постоянно hi
      Ратник с пулеметом
    5. BerBer Сегодня, 16:57
      Вот это курнул[i][/i][b][/b]
      Помидоров объелся.
      BerBer
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:23
        а ведь еще его сородич по папе товарищ Бендер советовал-" не ешьте сырых помидоров на ночь." lol
        Ратник с пулеметом
        1. Logall Сегодня, 17:33
          А ещё, всем своим, рябчика с ананасами предлагал...
          Женя, Приветствую! hi
          Logall
    6. Венд Сегодня, 17:06
      Цитата: Андрей К
      Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска

      Аааааа...
      Вот это курнул wassat
      Жги Эдик, жги laughing
      В своём огороде с курдами уже полвека бодается, а туда же - судьбинушку соседа решать belay

      У Эрдогона совсем крыша поехала. А ничего что российские войска находятся там с согласия Сирии.
      Венд
    7. krops777 Сегодня, 17:07
      Эрдоган: Россия и США должны вывести из Сирии свои войска


      Меня, на фоне того что он несет, периодически посещает одна и та же мысль, а Эрдоган психически здоров?
      krops777
  2. 210окв Сегодня, 16:54
    Ну что?Как вам "партнёр"?Чуть было не сказал-союзник.
    210окв
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:58
      так еще император Петр говаривал-"не турку и ..."вторую часть не будем использовать))
      Ратник с пулеметом
    2. Вадим237 Сегодня, 18:09
      Он шакал паршивый - но ни как не союзник и тем более не партнёр, у таких как он, партнёрство очень кратковременное, а дальше кидалово.
      Вадим237
  3. Горный стрелок Сегодня, 16:56
    Ага! А турки - оккупировать Сирию. Наивные!
    Горный стрелок
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 17:01
    Во как! Старик П ердоган решил выступить в роли лесника, который выгнал из леса всех кроме своих?
    Вождь краснокожих
  5. pvv113 Сегодня, 17:02
    Осмелел, видать помидоры уже продал
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 18:02
      Цитата: pvv113
      Осмелел, видать помидоры уже продал

      это его сущность иногда просыпается, или вылазит
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 18:21
        А улыбка превращается в кривую ухмылку wink
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 18:24
          Цитата: pvv113
          А улыбка превращается в кривую ухмылку wink

          ну наверное как то так laughing
          Partyzan
  6. ПРАВОкатор Сегодня, 17:03
    Эрдоган сказал то,что хотят сказать многие....Просто Он стал первым.
    ПРАВОкатор
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:26
      это имело бы смысл,если бы он квакнул первым,но с другой стороны планеты,а не копаясь в карманах Сирии в то же время.
      Ратник с пулеметом
  7. DPN Сегодня, 17:04
    Будем надеяться что проданные С-400 не смогут помешать нашим ВКС ,так как пути Эрдогана неисповедимы.
    DPN
    1. To be or not to be Сегодня, 17:08
      Да бросьте !
      Все он говорит ,что нужно говорить перед визитом в Россию.
      Смотрим продолжение игры... laughing
      To be or not to be
  8. Симон Сегодня, 17:07
    Этот шаг, как считает Эрдоган, должен заключаться в выводе российских и американских войск с территории Сирии. - Не будет по ему, Россия не уйдет, а американцев пускай выгоняет. Он думает, что все уйдут, а он туда залезет свои проблемы решать! fool
    Симон
  9. Zaurbek Сегодня, 17:08
    И в Сирии опять начнут действовать "не военные" про иранские, про саудитские и про турецкие отряды...
    Zaurbek
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 17:27
      они там уже несколько лет "действуют"
      Ратник с пулеметом
  10. Pacifist Сегодня, 17:10
    Ну начнем по порядку hi
    Вывести свои войска с территории суверенного государства должны все те, кто находится там незаконно. Т.е. Турция, США и все шавки матрасников, а Россия находится там по просьбе официальных властей Сирии и выйдет оттуда только если они же попросят или без просьб сама решит что нужно уйти, что вряд-ли. Так что г-н Эрдоган как-то погорячился с заявлением. Очень неловко получилось... как обделаться на банкете. lol
    Pacifist
  11. поневолебрат Сегодня, 17:16
    Ага. Конечно, только его и слушали. Нашим МО руководит не Эрдоган, а Шойгу и у него наверное другие планы на этот счет laughing Не успел Реджеп Таипыч заключить сделку по С-400 - и уже понес по кочкам. Знает ведь, что "помидорами не обделается". Еще пару самолетов завалит из этих С-400 - ему и ЯРС продадут.
    поневолебрат
  12. Sergei75 Сегодня, 17:24
    Прикольно, у США 13 баз!!!
    А вообще он дело говорит, после уничтожения боевиков можно и вывести, только я думаю, что США на это не пойдут и раздел Сирии уже фактически произошёл, на боевые столкновения с США ни Россия, ни Сирия не пойдут.
    Sergei75
  13. mlad Сегодня, 17:24
    А может мы всего не знаем, может ему все голос свыше сказал, после кальяна wassat
    mlad
  14. п-к Опарышев Сегодня, 17:32
    Эрдогаша! Ну куда ты так торопишься?Осади своих коней.Россия пока решает за тебя.
    п-к Опарышев
  15. Livonetc Сегодня, 17:34
    Цитата: Pacifist
    Ну начнем по порядку hi
    Вывести свои войска с территории суверенного государства должны все те, кто находится там незаконно. Т.е. Турция, США и все шавки матрасников, а Россия находится там по просьбе официальных властей Сирии и выйдет оттуда только если они же попросят или без просьб сама решит что нужно уйти, что вряд-ли. Так что г-н Эрдоган как-то погорячился с заявлением. Очень неловко получилось... как обделаться на банкете. lol

    Очень даже ловко получилось.
    Российские базы на долгосрочной легитимной основе, да и до того там находились издавна.
    Все на законных основаниях.
    А вот что сверх непременно вывести.
    Ну... несколько военных советников и пару кашеваров у которых постоянно пригорает.
    А вот США пущай выводят свои вооруженные силы и вдобавок незаконные вооруженные формирования с собой забирают.
    Эрдоганыч же пусть этому содействует по мере сил.
    Livonetc
  16. ЗВС Сегодня, 17:37
    Турок рамсы совсем попутал. Пусть выведет свои войска из Сирии.
    ЗВС
  17. Геркулесыч Сегодня, 17:42
    Чтобы ты gad,s помидорами своими подавился! Пригрели мерзость саррумана fool на свою голову! Теперь этот фрукт и нам в Сирии будет мешать, или хуже того начнет руками недобитков из игила и нусры охоту на наших военных в Сирии.
    Геркулесыч
  18. Piramidon Сегодня, 17:47
    "Тайпик" совсем припух. Вроде бы и с Путиным общался, и Россию не по наслышке знает, но такую хрень городит. Или со своими "тараканами" в башке не дружит, или его кто то за шнурки дергает и он банальная марионетка.
    Piramidon
  19. Shuttle Сегодня, 17:50
    Россия и США должны вывести из Сирии свои войска...

    Эрдоган: - Избущька, избущька - стань к лэсу пэредом, ко мнэ задом и присядь немножько...
    РСЗО "Избушка" - Ага, щаз, погоди, только БК поменяю...

    Вообще, я считаю, что Россия вполне могла бы вывести свои войска из Сирии. В Турцию. И уже прекратить этот поток нефтевозов через сирийско-турецкую границу. Да и вообще...
    Shuttle
  20. ochakow703 Сегодня, 17:51
    Так-с, еще один указчик-регулировщик объявился. Вы б Эрдогавша своих боевиков в стойло поставили, а то забылось как то в вашем околотке, что у суверенных стран имеется неприкасаемая суверенная территория... гуляют, понимаешь, турки по степям сирийского курдистана. А он приехал нашего лечить, мол выводи, мы там быстро "политический" порядок наведем. Про амеров, ну там все понятно, у них тариф "Везде как дома - хотите или не хотите", этих только поганой метлой и можно выгнать, но произойдет это, к сожалению, не скоро.
    ochakow703
  21. andrej-shironov Сегодня, 17:58
    Кто такой Эрдоган? Кто нить слышал о таком? Если РФ и США чтото порешают по Сирии, Эрдогана точно не спросят.
    andrej-shironov
  22. Вежливый Лось Сегодня, 18:03
    Тогда пусть они отзовут своих военных, и решение кризиса будут политическим.

    Последний шанс у Эрдогана аннексировать "на лоха" кусочек Сирии. Других не осталось.
    Вах, какой хитрый.
    Вежливый Лось
  23. Троль Сегодня, 18:05
    Это он похоже чисто для внутреннего потребления ляпнул, бо всем известно, что ни Росийских, ни Американских войск в Сирии не существует. Ведь инструктора, помошники и волонтеры войсками не являются
    Троль
  24. Esoteric Сегодня, 18:05
    Эрдган стал президентом Сирии? Как Асад скажет, так и будет... stop должно быть... yes
    Esoteric
  25. ltc35 Сегодня, 18:26
    Неспроста он про это заявил! И Путин встречается с Эрдоганом не просто так. Назревает новый расклад. Какой? Скоро будет ясно.
    ltc35
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