Нетаньяху: Израиль будет действовать в Сирии, исходя из собственных интересов

Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности

Мы доказали это в прошлом, и мы докажем это снова в будущем

Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.— цитирует радиостанция главу кабинета, который выступал перед членами парламентской фракции правящей партии "Ликуд".Ранее израильский министр по делам разведслужб Исраэль Кац заявил агентству Associated Press, что хотя Израиль и считает позитивным развитием событий совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Сирии, но сам Израиль не является участником российско-американских договоренностей по Сирии и будет защищать свои интересы.- заявил министр.Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.