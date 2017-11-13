Нетаньяху: Израиль будет действовать в Сирии, исходя из собственных интересов
Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.
Ранее израильский министр по делам разведслужб Исраэль Кац заявил агентству Associated Press, что хотя Израиль и считает позитивным развитием событий совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Сирии, но сам Израиль не является участником российско-американских договоренностей по Сирии и будет защищать свои интересы.
Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.
Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.
Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности— цитирует радиостанция главу кабинета, который выступал перед членами парламентской фракции правящей партии "Ликуд".
Ранее израильский министр по делам разведслужб Исраэль Кац заявил агентству Associated Press, что хотя Израиль и считает позитивным развитием событий совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Сирии, но сам Израиль не является участником российско-американских договоренностей по Сирии и будет защищать свои интересы.
Мы доказали это в прошлом, и мы докажем это снова в будущем- заявил министр.
Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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