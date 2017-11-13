21:03 13 ноября

Нетаньяху: Израиль будет действовать в Сирии, исходя из собственных интересов

Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.

Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности
— цитирует радиостанция главу кабинета, который выступал перед членами парламентской фракции правящей партии "Ликуд".


Нетаньяху: Израиль будет действовать в Сирии, исходя из собственных интересов


Ранее израильский министр по делам разведслужб Исраэль Кац заявил агентству Associated Press, что хотя Израиль и считает позитивным развитием событий совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Сирии, но сам Израиль не является участником российско-американских договоренностей по Сирии и будет защищать свои интересы.

Мы доказали это в прошлом, и мы докажем это снова в будущем
- заявил министр.

Израильские власти обвиняют Иран в стремлении превратить Сирию во "враждебный форпост" с десятками тысяч бойцов шиитских милиций, собственными воздушными и морскими базами. Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым и обещают противодействовать ему силовыми средствами, если не сработает дипломатия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 116

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  1. Тралл Сегодня, 19:12
    А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.
    Тралл
    1. Арон Заави Сегодня, 19:16
      Цитата: Тралл
      А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

      Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние с ней.
      Арон Заави
      1. To be or not to be Сегодня, 19:18
        Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник вечером в Сочи начали переговоры в узком составе.

        С турецкой стороны в переговорах примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, начальник генштаба ВС Турции Хулуси Акар и руководитель национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
        To be or not to be
        1. хрыч Сегодня, 19:59
          Цитата: To be or not to be
          примут участие глава МИД республики Мевлют Чавушоглу

          А где Йылдырым?
          хрыч
          1. To be or not to be Сегодня, 20:22
            Молния ..
            Бинали́ Йылдыры́м видно не взяли - на хозяйстве остался
            To be or not to be
            1. хрыч Сегодня, 20:27
              Цитата: To be or not to be
              Молния ..

              Молниеносный...
              Томатами озабочен...
              хрыч
      2. Геркулесыч Сегодня, 19:30
        Арон, а вас там случайно не трясло, а то у соседей как вам известно есть крупные человеческие жертвы? ??
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 19:35
          Цитата: Геркулесыч
          Арон, а вас там случайно не трясло, а то у соседей как вам известно есть крупные человеческие жертвы? ??

          Говорят на высоких этажах чувствовали. Не знаю. Я на 7 живу и ничего . Возможно в горных районах чувствовали лучше.
          Арон Заави
          1. профессор Сегодня, 19:53
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: Геркулесыч
            Арон, а вас там случайно не трясло, а то у соседей как вам известно есть крупные человеческие жертвы? ??

            Говорят на высоких этажах чувствовали. Не знаю. Я на 7 живу и ничего . Возможно в горных районах чувствовали лучше.

            Наоборот. Трясло в Тель-Авиве, а у нас в горах нет. hi
            профессор
            1. Partyzan Сегодня, 20:32
              Цитата: профессор
              Наоборот. Трясло в Тель-Авиве, а у нас в горах нет.

              а у вас сейсмостойкие горы? поделитесь ноу-хау - пожалуйста belay
              Partyzan
            2. Банщик-М Сегодня, 20:37
              Цитата: профессор
              Наоборот. Трясло в Тель-Авиве, а у нас в горах нет.

              Впереди у вас большая "трясучка" ...Волны пойдут на весь мир, кроме России! laughing bully
              Банщик-М
        2. Дембель77 Сегодня, 19:43
          Придёт время, когда Сирия поступит точно также... только на территории Израиля. Представляю, какой визг поднимется.
          Дембель77
          1. Монос Сегодня, 20:34
            Турция исходит из своих интересов, Иран - из своих, сауды - из своих, Россия, Штаты, Ирак, Иордания, Катар ... Чё вы на евреев то набросились ? У них тоже есть свои интересы. Они, в конце концов, там живут.
            P.S. Камрады из Израиля, то, что я сказал, ничего не значит. Я всё равно к вам отношусь с подозрением.
            Монос
            1. Монос Сегодня, 20:52
              А RT, между тем, всё таки зарегистрировалась в качестве "иностранного агента".
              МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США.

              Будем посмотреть, как отреагирует Минкомсвязи.
              Монос
      3. Банщик-М Сегодня, 19:31
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Тралл
        А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

        Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние с ней.

        Ну давайте поиграем Израиль...Вы просто не представляете с кем вы связались!
        Мы помним ваших ВСЕХ перебежчиков , мы не США и Европа!
        Гробанули вы Россию мощно, придется заплатить...Как ,сами думайте? Нарываетесь вы конкретно..
        Хесболла это цветочки Арон...!
        Банщик-М
        1. Krasnodar Сегодня, 19:34
          Цитата: Банщик-М
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Тралл
          А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

          Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние с ней.

          Ну давайте поиграем Израиль...Вы просто не представляете с кем вы связались!
          Мы помним ваших ВСЕХ перебежчиков , мы не США и Европа!
          Гробанули вы Россию мощно, придется заплатить...Как ,сами думайте? Нарываетесь вы конкретно..
          Хесболла это цветочки...!

          А где блин моя доля? :)
          Krasnodar
          1. Геркулесыч Сегодня, 19:39
            Краснодар -что вы подрозумеваете под фразой "где моя доля " wassat ???В Краснодаре не искали lol ????
            Геркулесыч
            1. Krasnodar Сегодня, 19:44
              Цитата: Геркулесыч
              Краснодар -что вы подрозумеваете под фразой "где моя доля " wassat ???В Краснодаре не искали lol ????

              Таки нашёл )))
              Но если евреи ограбили Россию, так где, блин, моя доля?
              Банщик спер...клянусь свободой (палестинского народа)!
              Krasnodar
          2. Васян1971 Сегодня, 19:43
            Цитата: Krasnodar
            А где блин моя доля? :)

            В самом центре Мёртвого моря. На дне.
            Васян1971
          3. Банщик-М Сегодня, 20:32
            Цитата: Krasnodar
            А где блин моя доля? :)

            У Березовского и т.д....
            Банщик-М
      4. товарищ ШУХЕР Сегодня, 20:01
        Цитата: Арон Заави
        И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние с ней.

        Неплохая отмазка, из множества генерируемых Израилем проблем, для прикрытия создания на Ближнем Востоке еврейского фашизма.
        товарищ ШУХЕР
      5. изя топ Сегодня, 20:27
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Тралл
        А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

        Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние с ней.

        пуп земли? что там турки-янкесы им сказали "фу"?
        изя топ
      6. словак Сегодня, 20:36
        Какого ... евреи вообще лезут в Сирию? Их звали, их ждут?
        словак
      7. Vlad.by Сегодня, 21:01
        Я полагаю Израилю не сильно понравится, когда окрепшая Сирия станет действовать исходя из интересов собственной безопасности на территории Израиля. А Иран, в интересах собственной безопасности нанесет ракетный удар по паре израильских ядерных и производственных центров?
        Так сказать зеркальный и симметричный ответ, разве что, немногг запоздалый.
        Что скажете? Или вам можно, а им нельзя?
        Vlad.by
    2. Навигатор 1 Сегодня, 20:03
      евреи сказали своё слово и все laughing
      Навигатор 1
      1. изя топ Сегодня, 20:29
        Цитата: Навигатор 1
        евреи сказали своё слово и все laughing

        каждый еврей знает как лучше(еврейская народная мудрость) tongue
        изя топ
    3. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 19:15
    Вот за что следует уважать Израиль.А действуют они всегда против своих врагов жёстко и без разговоров.
    210окв
    1. Лопатов Сегодня, 19:27
      Цитата: 210окв
      Вот за что следует уважать Израиль

      За что уважать, за глупость?
      Разве нельзя было поставить перед якобы Главным союзником вопрос ребром: "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"
      Лопатов
      1. gml Сегодня, 19:30
        "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"
        А как было уговорить Обамбу? Он и понёс в народ "умное, доброе, вечное". Типа в Каире как на броневичке стоял.
        gml
        1. Лопатов Сегодня, 19:39
          Цитата: gml
          А как было уговорить Обамбу?

          Кардинально.
          Хорошо так совпало, что ни египетским военным, ни египетскому бизнесу перспективы страны под властью террористов не понравились. Иначе сожжённым посольством всё бы не обошлось.
          И тогда бы Израиль получил кроме Сирии, поддерживающей Хезболлу, ещё и Египет с "Братьями Мусульманами" во главе, поддерживающий на деньги Катара свою дочернюю структуру Хамас
          Лопатов
      2. Арон Заави Сегодня, 19:32
        Цитата: Лопатов

        За что уважать, за глупость?
        Разве нельзя было поставить перед якобы Главным союзником вопрос ребром: "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"

        Вот когда наш главный союзник будет от нашего вето в СБ ООН зависеть,вот тогда мы ему ультиматумы и будем выдвигать. А пока живем в предлагаемых обстаятельствах.
        Арон Заави
        1. Лопатов Сегодня, 19:41
          Да ладно... А вам не наплевать на все эти рэзолюции? Давно пора забить на мнение некоторых властных элит, выдаваемое ими за "мировое общественное"
          Лопатов
          1. Арон Заави Сегодня, 19:46
            Цитата: Лопатов
            Да ладно... А вам не наплевать на все эти рэзолюции? Давно пора забить на мнение некоторых властных элит, выдаваемое ими за "мировое общественное"

            Вот как только ООН разгонят, так и плюнем. А пока даже РФ вынуждена играть в ее стенах хотя уж вы то "совсем чуть-чуть" посильнее будете.
            Арон Заави
        2. Васян1971 Сегодня, 19:46
          Цитата: Арон Заави
          А пока живем в предлагаемых обстаятельствах.

          Понятно. Кушаете, что дают. Свобода определяется длиной поводка. Впрочем, это не только к вам относится. recourse
          Васян1971
        3. poquello Сегодня, 19:56
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Лопатов

          За что уважать, за глупость?
          Разве нельзя было поставить перед якобы Главным союзником вопрос ребром: "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"

          Вот когда наш главный союзник будет от нашего вето в СБ ООН зависеть,вот тогда мы ему ультиматумы и будем выдвигать. А пока живем в предлагаемых обстаятельствах.

          вот совсем не против, а то там цирк какой-то, бенефис американского шапито и нанятых клоунов
          poquello
        4. Pirogov Сегодня, 21:02
          Цитата: Арон Заави
          Вот когда наш главный союзник будет от нашего вето в СБ ООН зависеть,вот тогда мы ему ультиматумы и будем выдвигать. А пока живем в предлагаемых обстаятельствах.

          Арон добрый вечер . Так можно и без ультиматумов ,так тихонечко по еврейски намекнуть......... ,ваших же в Сша поболее будет чем даже в Израиле .
          Pirogov
      3. Krasnodar Сегодня, 19:37
        Цитата: Лопатов
        Цитата: 210окв
        Вот за что следует уважать Израиль

        За что уважать, за глупость?
        Разве нельзя было поставить перед якобы Главным союзником вопрос ребром: "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"

        Да создали арабские весны социальная несправедливость и коррупция в арабских же странах - американцы это дело просто поддержали. Причём спустя штаны, без фанатизма. Про вторжение в Ирак и шиитский треугольник израильские аналитики их тоже предупреждали.
        Krasnodar
        1. Лопатов Сегодня, 19:47
          Цитата: Krasnodar
          Да создали арабские весны социальная несправедливость и коррупция в арабских же странах - американцы это дело просто поддержали

          Э...
          А они "не знали", что те, кто "оседлал" это общественное движение- обычные террористы?

          С другой стороны американцы выделили деньги Иордании, чтобы тамошняя "весна" прекратилась на корню. Так же они вполне лояльно отнеслись к подавлению "весны" в Бахрейне коалицией во главе с саудитами. Почему Израилю так "повезло"?
          Лопатов
        2. Dart2027 Сегодня, 19:48
          Цитата: Krasnodar
          Да создали арабские весны социальная несправедливость и коррупция в арабских же странах - американцы это дело просто поддержали.

          Как-то так:
          Dart2027
        3. poquello Сегодня, 20:01
          Цитата: Krasnodar
          американцы это дело просто поддержали.

          фраза официальной американской и кривой версии, не поддержали а использовали, ещё про укропию расскажите - как там просто поддержали
          poquello
      4. 210окв Сегодня, 20:47
        Глупость-это идти на сговор с нашими врагами.Я имею в виду режим в Киеве и непонятные действия по отношению к Турции.И ещё много чего.А Израиль делает то что считает нужным.Быстро и четко.
        Цитата: Лопатов
        Цитата: 210окв
        Вот за что следует уважать Израиль

        За что уважать, за глупость?
        Разве нельзя было поставить перед якобы Главным союзником вопрос ребром: "А не заняться ли вам поддержкой "арабских вёсен" где-нибудь в Канаде или Мексике, а не у нас под боком"
        210окв
        1. Лопатов Сегодня, 20:54
          Цитата: 210окв
          А Израиль делает то что считает нужным.Быстро и четко.

          К примеру, "быстро и чётко" никак не отреагировал на то, что при поддержке США в Египте пришли к власти "Братья Мусульмане"? Кстати, в России запрещённая организация. Задолго до инспирированных ими событий в Сирии.
          Лопатов
    2. Владимир16 Сегодня, 19:29
      Цитата: 210окв
      Вот за что следует уважать Израиль

      Уважать за агрессию??? Матрасов тоже уважать предлагаете за Ирак, Вьетнам, Корею, Югославию и др.???
      Они всем скопом регулярно лезут в Россию "исходя из собственных интересов". За это морду бить нужно. Как минимум.
      Владимир16
      1. vasilub Сегодня, 20:44
        слонам читать устав караульной службы
        vasilub
    3. Primoos Сегодня, 19:37
      Цитата: 210окв
      Вот за что следует уважать Израиль.А действуют они всегда против своих врагов жёстко и без разговоров.

      К тому же врагами евреев являются все неевреи. Как же трудно живется этой человеконенавистной нации. За это тоже надо уважать?
      Primoos
      1. Krasnodar Сегодня, 19:46
        Цитата: Primoos
        Цитата: 210окв
        Вот за что следует уважать Израиль.А действуют они всегда против своих врагов жёстко и без разговоров.

        К тому же врагами евреев являются все неевреи. Как же трудно живется этой человеконенавистной нации. За это тоже надо уважать?

        Ох, у меня еврея дома врагов то...
        Жена и три ребёнка
        Четыре гоя...
        Krasnodar
        1. Primoos Сегодня, 19:50
          Хуже, когда наоборот. Когда у нееврея жена еврейка и куча еврейских детишек. Вот тут впору в петлю!
          Primoos
        2. poquello Сегодня, 20:05
          Цитата: Krasnodar
          Ох, у меня еврея дома врагов то...
          Жена и три ребёнка
          Четыре гоя...

          да Вы вообще не еврей - Вы полукровка тьфу на Вас, одно слово - советский )
          poquello
    4. stas Сегодня, 19:44
      Как только США перестанут помогать Израилю побегут евреи опять в Россию, в Биробиджан. .
      Евреи в своём величии живут в окружении постоянных своих заклятых врагов арабов, и каждый век нарываются на большую Паландру, потом стонут "За что, мы мирные евреи".
      stas
      1. профессор Сегодня, 20:00
        Цитата: stas
        Как только США перестанут помогать Израилю побегут евреи опять в Россию, в Биробиджан. .

        И не мечтайте. Пока евреи бегут из России.
        http://www.newsru.co.il/israel/29dec2016/aliya_70
        7.html
        Отчет "Сохнута": в 2016 году наибольшее число репатриантов - из России
        В 2016 году из России прибыли почти 7.000 репатриантов (в 2015 их было примерно 6.600), из Украины – 5.500 (7.221), из Франции – 5.000 (7.900), из США – 2.900 (3.070). В 2014 и 2015 из этих стран также прибыло наибольшее число репатриантов, но в 2016 году Франция, в последние два года стабильно занимавшая первое место, переместилась на третье
        профессор
        1. Tusv Сегодня, 20:12
          Цитата: профессор
          И не мечтайте. Пока евреи бегут из Росси

          Это вы размечтались. Меня и в России Матушке не плохо кормят. А если вы не нашли себя на Руси, то какие вы нафиг евреи? Сбежали от трудностей? Или за сладкой жизьню подались? Нытеги
          Tusv
          1. профессор Сегодня, 20:28
            Цитата: Tusv
            Это вы размечтались. Меня и в России Матушке не плохо кормят. А если вы не нашли себя на Руси, то какие вы нафиг евреи? Сбежали от трудностей? Или за сладкой жизьню подались? Нытеги

            Не то и не другое. Подались подальше от вас.
            профессор
          2. Арон Заави Сегодня, 20:30
            Цитата: Tusv

            Это вы размечтались. Меня и в России Матушке не плохо кормят. А если вы не нашли себя на Руси, то какие вы нафиг евреи? Сбежали от трудностей? Или за сладкой жизьню подались? Нытеги

            Мы просто не хотим что ббы наши дети росли рядом с г-ми , которы пишут зздесь под никами "ватник","евродав","primos" и многие другие. Пусть лучше растут подальше от них. А насчет "сладкой жизни". Так в своей стране живем,а это дорогого стоит хотя и платим самую высокую цену.
            Арон Заави
            1. ватник Сегодня, 20:40
              Цитата: Арон Заави
              Мы просто не хотим что ббы наши дети росли рядом с г-ми , которы пишут зздесь под никами "ватник","евродав","primos" и многие другие.

              Вот-вот и я очень хочу чтобы мои дети не росли с разными как ты выразился "г-ми" вроде "Арона" "профессора" "voyaka uh" и подобными вам.
              ватник
              1. Арон Заави Сегодня, 20:43
                Цитата: ватник

                Вот-вот и я очень хочу чтобы мои дети не росли с разными как ты выразился "г-ми" вроде"Арона" "профессора" "voyaka uh" и подобными вам.

                Ну вот и прекрасно. Видишь как наши цели тут совпали.
                Арон Заави
              2. Tusv Сегодня, 20:55
                Цитата: ватник
                Вот-вот и я очень хочу чтобы мои дети не росли с разными как ты выразился "г-ми" вроде "Арона" "профессора" "voyaka uh" и подобными вам.

                Кстати, я одним родом с ними. И ты со мной живешь hi
                Tusv
                1. ватник Сегодня, 20:59
                  Цитата: Tusv
                  Кстати, я одним родом с ними. И ты со мной живешь

                  Ну ты же хоть и еврей не уехал в Израиль и насколько я понимаю по твоим постам в разворовывании СССР не участвовал
                  Или я ошибаюсь?
                  ватник
            2. Tusv Сегодня, 20:45
              Цитата: Арон Заави
              Так в своей стране живем,а это дорогого стоит хотя и платим самую высокую цену.

              Это цена предательства. Не находишь? Кстати вы не фига рак лечить не можете. Так заманили мою сеструху ради двух племяшек
              Tusv
              1. Арон Заави Сегодня, 20:56
                Цитата: Tusv

                Это цена предательства. Не находишь? Кстати вы не фига рак лечить не можете. Так заманили мою сеструху ради двух племяшек

                Ну если ты так на свою позицию смотришь, то тебе виднее. Но по мне ты слишком самокритичен. Ты просто решил разорвать связи с еврейским народом. Имеешь полное право. Не ты первый,не ты последний.
                P.S. давай мне ты про медицину рассказывать не будешь. Пол семьи медики,обмениваются опытом и информацией с коллегами и из РФ и из Украины, так что сравнить могут.
                Арон Заави
        2. Partyzan Сегодня, 20:41
          Цитата: профессор
          Отчет "Сохнута": в 2016 году наибольшее число репатриантов

          прочитал - и задумался - толи Беларуси их нет - толи второй Израиль recourse
          Partyzan
          1. Арон Заави Сегодня, 20:57
            Цитата: Partyzan

            прочитал - и задумался - толи Беларуси их нет - толи второй Израиль recourse

            Так и нет почти.
            Арон Заави
  3. Евродав Сегодня, 19:16
    Цитата: Тралл
    А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

    Боятся, это мягко сказано!
    Сейчас появятся, скажут, что мы не правы...
    Евродав
    1. gml Сегодня, 19:27
      Боятся, это мягко сказано!
      А что, боятся это грех? Боятся и потому действуют. Спросите этого в платье и в бункере. И потому суннитская революция проваливается, а еврейская набрала силу. Ничего не боятся только дураки, а Израильтяне к таковым не относятся.
      gml
  4. GaLe Сегодня, 19:23
    а чего персам не сидится дома,тоже хотят урвать свой кусок от сирийского пирога?
    GaLe
    1. gml Сегодня, 19:32
      чего персам не сидится дома
      Персы мечтают о выходе к Средиземному морю. нефть туда качать. Ох и вырастет вам соперник.
      gml
      1. GaLe Сегодня, 19:52
        не думаю,пущай только попробуют провести свою трубу к средиземке,вкс их тут же признают террористами и сравняют с землей laughing
        GaLe
      2. Tusv Сегодня, 20:25
        Цитата: gml
        Персы мечтают о выходе к Средиземному морю. нефть туда качать. Ох и вырастет вам соперник.
        С чего вы всяли? В Трубах Газпрома и конкурент внутренний, и Туркменский, и Иранский газ. К примеру Китаю нужно 100 миллиардов кубов. Сила Сибири может дать до 30, американцы обещают добавить 20. Что имеем 50 миллиардов дефицита. Так что клиентов всем хватит
        Tusv
  5. Геркулесыч Сегодня, 19:28
    Иранцы сейчас почти что "вне игры "в Сирии, из за сильного землятрясения, чем израильтяне пользуются с выгодой для себя. Нужно было в эти переговоры включить третьей стороной Израиль, с обязательным подписанием, и выполнением результатов переговоров, в противном случае, Иранцы должны были получить от России и сша карт -бланш на свои действия в Сирии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще раз вырожаю всему Иранскому народу соболезнования, по поводу гибели людей из за природной катастрофы! !!! hi
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 19:40
      Цитата: Геркулесыч
      Иранцы сейчас почти что "вне игры "в Сирии, из за сильного землятрясения, чем израильтяне пользуются с выгодой для себя. Нужно было в эти переговоры включить третьей стороной Израиль, с обязательным подписанием, и выполнением результатов переговоров, в противном случае, Иранцы должны были получить от России и сша карт -бланш на свои действия в Сирии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще раз вырожаю всему Иранскому народу соболезнования, по поводу гибели людей из за природной катастрофы! !!! hi

      Соболезнования иранцам, быстрейшего восстановления и выздоровления!
      Так кто из них сядет с Израилем за стол переговоров?
      Ненависть к Израилю это их консенсус, чуть ли не единственный.
      Krasnodar
      1. Геркулесыч Сегодня, 20:24
        Краснодар hi -если бы Иранцы реально хотели вас унечтожить, то они хотя бы попытались, а так это просто политические заявления, не подкрепленные действиями! Иначе власть уже сметена по приказу айятоллы Хомейнии! ! sad
        Геркулесыч
  6. gml Сегодня, 19:36
    Не ясно чего тут удивительного, а исходя из чьих итересов им надо действовать? Всегда действовали исходя из своих, так продолжать и надо.
    gml
  7. q75agent Сегодня, 19:37
    Цитата: Арон Заави
    Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние

    laughing
    q75agent
    1. Krasnodar Сегодня, 19:49
      Цитата: q75agent
      Цитата: Арон Заави
      Не боимся, но вполне серьезно осознаем и ее силу и тот ущерб ,который она нам может нанести. И исходя из возможностей Хезболлы планируем противостояние

      laughing

      О, спарринг партнёр
      Как делы? )))))))))
      Krasnodar
  8. Egorovich Сегодня, 19:38
    Персы и "Хезбалла" воевали за Асада, поэтому имеют на Сирию свои виды. Они победители. А вот удастся ли евреям обезопасить свои границы, что то верится с трудом. Многим они на БВ жизнь попортили. Отвечать все равно придется.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Сегодня, 20:05
      good Всё правильно , вот только у Израиля как всегда своя точка зрения . wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich Сегодня, 20:25
        Всем в жизни воздастся по заслугам, а уж евреи точно не исключение из этого правила.
        Egorovich
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:30
          Цитата: Egorovich
          евреи точно не исключение из этого правила

          Не мешало бы им об этом не забывать . Или хотя бы вспоминать , начиная очередное кровопролитие . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich Сегодня, 20:39
            Они считают, что они избранные и им все позволено.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Сегодня, 20:43
              Вот потому "избранные" так дружат с "исключительными" . Высшая каста , однако ... negative
              bouncyhunter
              1. Egorovich Сегодня, 20:49
                Если бы не было"исключительных", то от "избранных" остался один ПШИК и то не громкий.
                Egorovich
                1. bouncyhunter Сегодня, 20:52
                  Это точно . "Избранные" чувствуют поддержку "исключительных" , а потому позволяют себе слишком многое . Но так будет не всегда .
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Сегодня, 20:56
                    Все ответят за свои подлости, а уж "избранные" точно.
                    Egorovich
      2. Partyzan Сегодня, 20:43
        Цитата: bouncyhunter
        good Всё правильно , вот только у Израиля как всегда своя точка зрения . wink

        и она не всегда совпадает с точкой зрения Господа request
        Partyzan
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:47
          А их это сильно парит , ты думаешь ? wink
          bouncyhunter
    2. chenia Сегодня, 20:25
      Цитата: Egorovich
      Персы и "Хезбалла" воевали за Асада, поэтому имеют на Сирию свои виды


      Вот тут евреи как раз и нужны, иначе Иран потихоньку стал бы выживать Россию из Сирии. И не надо строить иллюзии на этот счет.
      России надо как то потихонечку и курдскую партию разыгрывать, так не сильно дразня Турцию и Иран.
      Создание Курдистана очень выгодно для России.
      chenia
      1. ватник Сегодня, 20:32
        Цитата: chenia
        Вот тут евреи как раз и нужны

        То есть вы предлагаете поддерживать Израиль этого сателлита США который возможно по приказу Вашингтона уже нацелил свои ядерные ракеты на города России и готов по команде нанести по нам удар?
        ватник
        1. chenia Сегодня, 20:38
          Цитата: ватник
          Вашингтона уже нацелил свои ядерные ракеты на города России и готов по команде нанести по нам удар?


          Вы точно евреев не знаете. Они за кого то будут выполнять грязную работу? Затем. что бы поменять радиоактивную Палестину на солнечный Биробиджан?
          У вас бурная Фантазия.

          А вот Туркам и Иранцам доверять нельзя. это пока они наши " союзнички."
          chenia
          1. ватник Сегодня, 20:48
            Цитата: chenia
            Вы точно евреев не знаете.

            Естественно евреев вы знаете значительно лучше ведь судя по вашему флагу вы житель Украины а почти всё её руководство включая президента и премьера это евреи lol
            Цитата: chenia
            Затем. что бы поменять радиоактивную Палестину на солнечный Биробиджан?

            Да зачем они в нашем Биробиджане то сдались?
            Цитата: chenia
            А вот Туркам и Иранцам доверять нельзя

            Да это видимо турки или иранцы а не они разрушили и разворовали мою страну в 90 - годы.
            Честно говоря меня ваша наивность поражает.
            ватник
            1. chenia Сегодня, 20:59
              Цитата: ватник
              Честно говоря меня ваша наивность поражает.


              Мою страну СССР развалили мы сами, по большой и огромной глупости. И большие партийные боссы, где евреям пробиться легче чем верблюду в игольчатое ушко.

              А Украину мы сами разграбили, вот у России есть исторический иммунитет. на каком то этапе остановились - у вас воруют по отведенным нормам (по чину). А у нас без удержу.
              chenia
      2. Egorovich Сегодня, 20:33
        Курдистан будет в Сирии только автономией и никак иначе. Курды со своим государством нужны только евреям. Что будет с сирийскими курдами хорошо видно по Ираку.
        Egorovich
        1. chenia Сегодня, 20:40
          Цитата: Egorovich
          Курдистан будет в Сирии только автономией и никак иначе.


          Уже не плохо, вот только Иран не будет очень доволен.
          chenia
          1. Egorovich Сегодня, 20:44
            Договариваться о сирийских курдах будут Россия и США. И никто более.
            Egorovich
            1. chenia Сегодня, 20:49
              Цитата: Egorovich
              о сирийских курдах будут Россия и США.


              Во! значит усилия были не напрасны.
              chenia
  9. ul_vitalii Сегодня, 19:38
    У Ирана тоже есть Кузькина мать, американских моряков заставили плакать,на кинокадрах все в соплях сидели.
    ul_vitalii
  10. ochakow703 Сегодня, 19:39
    Вот страна, смотреть не на что, а поди ж ты. А наш самолет турки завалили, мы им помидорами, а сейчас в десны целуемся. Дрон хохольный залетел в наше небо, мы им целый протест высказали. Пока не начнем действовать на опережение, а не по хвостам бить, как сейчас, никто в мире (имею в виду уродов маминых) с нами считаться не будет, и все наши инициативы пустой брех. Ну вот не пустят нас на Олимпиаду... дак мы протест напишем. А то что эту рваную ВаДУ в порошок стереть, и этого мелкого пакостника из сышыа вынуть - это все, кишка тонка. Нам бы лучше поговорить...
    ochakow703
  11. panov_panov Сегодня, 19:48
    Цитата: Владимир16
    Цитата: 210окв
    Вот за что следует уважать Израиль
    Уважать за агрессию??? Матрасов тоже уважать предлагаете за Ирак, Вьетнам, Корею, Югославию и др.???
    Они всем скопом регулярно лезут в Россию "исходя из собственных интересов". За это морду бить нужно. Как минимум.

    Уважать не за агрессию,) а за защиту и отстаивание своих национальных интересов))
    panov_panov
  12. профессор Сегодня, 19:51
    Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности

    Не точная цитата. Он сказал: "Я дал понять нашим друзьям и в Вашингтоне и в Москве, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности"
    профессор
    1. ватник Сегодня, 20:21
      Цитата: профессор
      Он сказал: "Я дал понять нашим друзьям и в Вашингтоне и в Москве, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности"

      Смешно кто вам разрешит то? "Цыкнет" на вас США и будите как шёлковые на цыпочках бесшумно передвигаться.
      Ты лучше бы озаботился что скоро Трамп будет ваш Израиль на две части расчленять lol
      А шиитский пояс из союзных нам стран Иран-Ирак-Сирия-Ливан создать просто необходимо если мы хотим контролировать БВ и создать противовес сателлитам США Израилю-Саудовской Аравии-ОАЭ-Катару-Кувейту-Бахрейну -Оману и различным террористам которые "работают" в тесной связке с этими странами.
      ватник
  13. Волька Сегодня, 19:51
    глупость, зря евреи так себя ведут...
    Волька
  14. Серж Васькин Сегодня, 19:53
    Это простой намёк, что Израиль не признает ни какие договорённости и просто будет решать свои проблемы, другими словами они оставляют за собой право бомбить везде где заблагорассудится под предлогом уничтожения "Хэзболы" или Иранских террористов или ещё что нибудь придумают и не важно были они там или нет, им просто показалось. Другими словами России нужно поставить Сирии несколько более современных комплексов ЗРС, и организовать нормально ПВО, что бы пару штук самолётов сбили и всё станет на свои места.
    "Постоянное иранское военное присутствие в соседней стране в целом и приграничных районах в частности в Иерусалиме называют неприемлемым"
    Вот доказательство, они уже ставят условия третей стороне, где им строить базы а где нет.
    Серж Васькин
  15. DPN Сегодня, 19:54
    Пример для РОССИИ, только так должен действовать Российский президент.
    DPN
  16. perepilka Сегодня, 20:08
    Блии-н!
    Эт чо, ещё в Израиль миротворцев?
    Не, я за, обеими руками, там такие девчонки, с автоматом за плечом, мммм-няшки!
    perepilka
    1. ватник Сегодня, 20:11
      Цитата: perepilka
      там такие девчонки, с автоматом за плечом, мммм-няшки!

      Не думаю что красивых девочек в Израиле много в основном еврейки - "носатые" темненькие и страшненькие.
      ватник
      1. Partyzan Сегодня, 20:47
        Цитата: ватник
        Не думаю что красивых девочек в Израиле много в основном еврейки - "носатые" темненькие и страшненькие.

        ну не надо акцентировать внимание на ортодоксальных - они все равно вам все внутренние органы достанут laughing
        Partyzan
  17. A.D.T. Сегодня, 20:11
    Что-то здесь скучно становиться. Бывает что знающий со знающим спорит , в мелочи расходятся , и в этой мелочи весь азарт спора , ну и смысл , конечно если оба разумные.
    А тут более половины кричат что по хате чертики бегают . И ничего им не докажешь , да и смысла доказывать нет.
    A.D.T.
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:52
      Так вы того -закройте двери, и гоните чертей в окошко! !! belay А насчет скуки -спойте песню, и жизнь станет веселее! !! hi
      Геркулесыч
  18. Балу Сегодня, 20:15
    Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности, цитирует государственная радиостанция "Кан" премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
    Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.
    Кто бы сомневался.
    Балу
  19. Александр War Сегодня, 20:20
    )) Заклюют все ВВС израиля суровые птицы Сирии laughing как ф-35
    Александр War
  20. Александр War Сегодня, 20:25
    Надо памятник поставить в Москве перед посольством израиля Вануну
    Александр War
  21. винторез Сегодня, 20:28
    Интересно девки пляшут.Значит евреи имеют право превентивно и не очен на соседей наезжать,а Россия даже к границам своих соседей только с разрешения?
    винторез
  22. q75agent Сегодня, 20:29
    Цитата: Серж Васькин
    Другими словами России нужно поставить Сирии несколько более современных комплексов ЗРС, и организовать нормально ПВО, что бы пару штук самолётов сбили и всё станет на свои места.

    пусть Иран свои поставит дальность 150 км , тем более бомбят ихнюю хизбаллу , а то все Россия должна отдуваться
    q75agent
    1. ватник Сегодня, 20:56
      Цитата: q75agent
      пусть Иран свои поставит
      дальность 150 км

      Не Sayyad-2 на столько не бьёт максимум километров 100 да и то он ещё "сырой" поэтому они так и стремились купить наши ЗРК С-300ПМУ-2
      ватник
  23. vasilub Сегодня, 20:50
    Цитата: Тралл
    А Хэзбаллу то боятся храбрые евреи. Невежливые человечки страшнее зелёных.

    а ты ни кого не боишся?
    vasilub
  24. Livonetc Сегодня, 20:54
    Цитата: gml
    чего персам не сидится дома
    Персы мечтают о выходе к Средиземному морю. нефть туда качать. Ох и вырастет вам соперник.

    У нас США за парнеров.
    Даже с саудами отношения налаживаются
    А уж с соседями сможем договориться .
    Livonetc
  25. vasilub Сегодня, 20:57
    Цитата: ватник
    Цитата: q75agent
    пусть Иран свои поставит
    дальность 150 км

    Не Sayyad-2 на столько не бьёт максимум километров 100 да и то он ещё "сырой" поэтому они так и стремились купить наши ЗРК С-300ПМУ-2
    vasilub
    1. vasilub Сегодня, 20:58
      молодец стал по делу коментировать
      vasilub
Картина дня