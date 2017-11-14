07:18 14 ноября

От Варшавы потребовали обуздать польских радикалов

В Польше разгорелся скандал по поводу прошедшего марша националистических движений. Примечательно, что первым на марш внимание польских властей обратил Израиль, призвав не допускать прославление идей национальной нетерпимости. После этого заявления польские оппозиционные движения обратились к действующей власти с аналогичными требованиями.

Марш националистических организаций под названием «Желаем Бога» проходил под знамёнами с надписями «Европа для белых», «Белое европейское братство» и т.п. Кроме того, акционисты несли плакат, на котором содержались слова «Помним о Вильнюсе».

На акции в центре Варшавы собрались, по оценкам полиции, около 60 тысяч человек. Многие шли с зажжёнными факелам и так называемыми файерами, закрыв лица балаклавами.


От Варшавы потребовали обуздать польских радикалов


Оппозиционное польское движение «Новочесна» распространила сообщение о том, что Польша, пережившая ужасы нацизма, теперь сама скатывается в нацизм и его поддержку. В этом "Новочесна" обвинила действующие власти страны.

Напомним, что ранее польские власти обращались к Украине с требованием навести порядок и не заниматься игнорированием выступлений радикалов на улицах украинских городов. В Варшаве отметили, что «в современной Европе не может быть места проявлениям ксенофобии и расизма». Теперь ровно с теми же требованиями обращаются и к самой Варшаве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 05:57
    Интересно...А как на это прореагирует Литва?...С Израилем все понятно.А вот то что в Европе образуется нацистская сладкая парочка-ляхи да хохолики,это понятно.Не понятно почему наши ведут с ними душеспасительные беседы.Историю забыли?
    210окв
  2. трассер Сегодня, 05:59
    Ну вот понеслось с факелами по Европе. Тополя тополя это ля это фа......
    трассер
    1. Чёрный Сегодня, 07:14
      Так нам и так видно, как развивается фашизм в Польше по тем, кто из поляков выступает у нас в России на политических ток-шоу. Мы не только видим их действия, но и слышим их идей, мысли и устремления. Они нас просвещают - что там реально происходит и что нам стоит ждать от них.
      Чёрный
  3. Немезида Сегодня, 06:04
    Пусть Израиль сперва решит вопрос со своими : Тягнебоком-Фротманом,Кличко-Этинзоном,Порошенко-В
    альцманом,Коломойским и им подобными на Украине...а заодно с Каспаровым,Макаревичем,Явлинским и им подобными в РФ...А то русофобия этих лиц зашкаливает,а Израиль,делает вид,что не замечает ...
    Немезида
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:12
    Ну, ничего страшного для евросоюза, просто о себе заявили "ониженацисты "польского разлива! Вот когда начнутся массовые погромы и резня, тогда Европа зачешется, но будет поздно!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    по оценкам полиции, около 60 тысяч человек

    Не хило. Осуждая бандеровцев на Украине сами маршируют под нацистскими лозунгами. Странно, что Израиль сразу обратил на это внимание при этом скромно пряча глазки под пейсами помалкивает о фашиствующих на Украине. Или там можно и промолчать так как у власти практически все со своими (национальными) фамилиями?
    rotmistr60
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