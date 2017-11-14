От Варшавы потребовали обуздать польских радикалов

В Польше разгорелся скандал по поводу прошедшего марша националистических движений. Примечательно, что первым на марш внимание польских властей обратил Израиль, призвав не допускать прославление идей национальной нетерпимости. После этого заявления польские оппозиционные движения обратились к действующей власти с аналогичными требованиями.Марш националистических организаций под названием «Желаем Бога» проходил под знамёнами с надписями «Европа для белых», «Белое европейское братство» и т.п. Кроме того, акционисты несли плакат, на котором содержались слова «Помним о Вильнюсе».На акции в центре Варшавы собрались, по оценкам полиции, около 60 тысяч человек. Многие шли с зажжёнными факелам и так называемыми файерами, закрыв лица балаклавами.Оппозиционное польское движение «Новочесна» распространила сообщение о том, что Польша, пережившая ужасы нацизма, теперь сама скатывается в нацизм и его поддержку. В этом "Новочесна" обвинила действующие власти страны.Напомним, что ранее польские власти обращались к Украине с требованием навести порядок и не заниматься игнорированием выступлений радикалов на улицах украинских городов. В Варшаве отметили, что «в современной Европе не может быть места проявлениям ксенофобии и расизма». Теперь ровно с теми же требованиями обращаются и к самой Варшаве.