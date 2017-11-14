Додон: У Приднестровья два пути - остаться в составе Молдавии или оказаться частью Украины
Молдавский президент Игорь Додон дал интервью изданию «Независимая газета». В интервью были прокомментированы вопросы внешнеполитического вектора современной Молдовы, её взаимоотношений с Приднестровьем и др.
По словам Игоря Додона, если Молдова будет отказываться от диалога с Россией, от взаимовыгодного сотрудничества, это приведёт к тяжёлым последствиям для страны. Президент РМ отметил, что экономическая ситуация в Молдавии и сегодня выглядит печально, добавив, что если Молдова продолжит противопоставлять себя Российской Федерации, то и вовсе может потерять свою государственность.
Журналисты «Независимой газеты» поинтересовались у Додона, пытаются ли оказывать влияние на ситуацию в стране Румыния и Украина?
Ответ президента РМ звучал так:
Далее Додон привёл заявление небезызвестного Якова Кедми, который высказался о том, что готовящийся к открытию в Кишинёве офис НАТО «будет работать над объединением Молдавии с Румынией».
Коснулся Додон и вопроса возможности обретения независимости ПМР.
Молдавский президент отметил, что сегодня у ПМР только два сценария: либо остаться частью Молдовы, либо стать частью Украины.
Додон:
Далее Додон отметил, что для Кишинёва урегулирование приднестровского вопроса должно стать задачей номер один.
По словам Игоря Додона, если Молдова будет отказываться от диалога с Россией, от взаимовыгодного сотрудничества, это приведёт к тяжёлым последствиям для страны. Президент РМ отметил, что экономическая ситуация в Молдавии и сегодня выглядит печально, добавив, что если Молдова продолжит противопоставлять себя Российской Федерации, то и вовсе может потерять свою государственность.
Журналисты «Независимой газеты» поинтересовались у Додона, пытаются ли оказывать влияние на ситуацию в стране Румыния и Украина?
Ответ президента РМ звучал так:
Ситуация в Украине влияет на то, что происходит у нас. Та нестабильность, которую мы видим в последние годы там, нас беспокоит, тем более что в Молдове очень большая украинская диаспора. Мы хотим, чтобы в Украине все было хорошо – это наши соседи, братья, у нас общие исторические корни, общий Днестр – с общими проблемами. Что касается Румынии, то там на уровне государственных институтов власти существует политика, рассчитанная на объединение с Молдовой. Я категорически против такой позиции. Если Румыния считает себя дружественным для Молдовы народом, то она не должна вести политику, направленную на ликвидацию нашего государства.
Далее Додон привёл заявление небезызвестного Якова Кедми, который высказался о том, что готовящийся к открытию в Кишинёве офис НАТО «будет работать над объединением Молдавии с Румынией».
Коснулся Додон и вопроса возможности обретения независимости ПМР.
Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия... Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президент, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы.
Молдавский президент отметил, что сегодня у ПМР только два сценария: либо остаться частью Молдовы, либо стать частью Украины.
Додон:
Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально.
Далее Додон отметил, что для Кишинёва урегулирование приднестровского вопроса должно стать задачей номер один.
Использованы фотографии: Фейсбук
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти