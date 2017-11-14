Додон: У Приднестровья два пути - остаться в составе Молдавии или оказаться частью Украины

Ситуация в Украине влияет на то, что происходит у нас. Та нестабильность, которую мы видим в последние годы там, нас беспокоит, тем более что в Молдове очень большая украинская диаспора. Мы хотим, чтобы в Украине все было хорошо – это наши соседи, братья, у нас общие исторические корни, общий Днестр – с общими проблемами. Что касается Румынии, то там на уровне государственных институтов власти существует политика, рассчитанная на объединение с Молдовой. Я категорически против такой позиции. Если Румыния считает себя дружественным для Молдовы народом, то она не должна вести политику, направленную на ликвидацию нашего государства.

Все знают о моей позиции федеративного государственного устройства. Но на самом деле неважно, как это будет называться: федерация, автономия... Важно, чем этот статус будет наполнен. Я считаю, что все полномочия, которые сегодня есть у Приднестровья, ему нужно оставить. Парламент, президент, правительство, флаг. И из Приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика… Общие границы.

Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально.