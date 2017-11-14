Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса

Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал,

Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения… Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать "пока" всему остальному. Мы для этого и делаем это – чтобы поддержать дипломатическое решение,