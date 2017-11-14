11:20 14 ноября

Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса

Пентагон не планирует уходить из Сирии, пока не дождется успехов на переговорах в Женеве, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.



Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал,
сказал Мэттис журналистам.


Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения… Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать "пока" всему остальному. Мы для этого и делаем это – чтобы поддержать дипломатическое решение,
добавил он.

США в составе западной коалиции наносят в Сирии удары по террористам группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), хотя делают это без разрешения официального Дамаска. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47

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  1. destination Сегодня, 08:25
    Ага...Я тебе,конечно,верю-разве могут быть сомненья... laughing
    destination
    1. volodya Сегодня, 08:28
      Цитата: destination
      Ага...Я тебе,конечно,верю-разве могут быть сомненья... laughing

      Это самое плохое,чего нибудь да подс...тоесть подгадят!
      volodya
      1. BerBer Сегодня, 08:33
        Будут поддерживать "демократических головорезов" до конца, а потом объявят о своей победе. Причём при любом исходе.
        BerBer
        1. Anarchist Сегодня, 08:36
          Цитата: destination
          Ага...Я тебе,конечно,верю-разве могут быть сомненья... laughing

          Я и сам все это видел! это наш с тобой секрет...
          Anarchist
          1. destination Сегодня, 08:40
            laughing laughing laughing Наш с тобою секрет!!! hi
            destination
            1. Татьяна Сегодня, 08:47
              Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса
              Мог бы об этом и не говорить- все и так знают, что войска США торчат до упора везде, пока и где им есть чем-нибудь поживиться!
              Татьяна
              1. Клебер Сегодня, 09:04
                Так у них армия заточена под коммерческие интересы корпораций США.
                Клебер
    2. 79807420129 Сегодня, 08:30
      Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения

      Как вы обеспечиваете в этом давно все убедились.
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 08:35
        Влад, привет! hi drinks
        Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса

        Джимми, кому ты горбатого лепишь? Профукали, а теперь к чужой победе примазываетесь, да ещё и на раздаче наград хотите урвать побольше? Думаете, в 45-ом прокатило и тут пролезете? Вот же животные с ветвистыми рогами! am
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 08:42
          Привет, Максим! У них в 1945 не только прокатило, они теперь на пупе изворачиваются, чтобы нашу Победу полностью себе приписать. Да и в Сирии тоже - фото и видео наших авиаударов они за свои успехи выдают. Контры лицемерные
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 08:53
            Володя, привет! hi
            Цитата: pvv113
            Контры лицемерные

            США - страна-паразит! am Живут за счёт чужого горя и чужих достижений.
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 09:19
              “Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал,
              сказал Мэттис журналистам.


              Словоблуд , в общем пока Асад не уйдет...
              Идущий
              1. Клебер Сегодня, 09:27
                Не Асад им нужен, а природные ресурсы Сирии.
                Клебер
                1. Идущий Сегодня, 09:30
                  Естественно , но пока там Асад им их не видать.
                  Идущий
                  1. Клебер Сегодня, 09:44
                    Если бы Асад им сильно мешал, то он бы давно скоропостижно скончался.
                    Клебер
              2. Джедай Сегодня, 09:30
                Виктор, привет! hi До чего же бесстыжие отродья эти "светочи демократии", приличных слов не хватает...
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 09:34
                  Доброе утро Максим!, " А Васька слушает да ест" - так они и живут , говорите что хотите , но мы не уйдем , только пинок их оттуда уберет.
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 09:40
                    Цитата: Идущий
                    только пинок их оттуда уберет

                    Давно пора создать прецедент и вышвырнуть США из Сирии, чтобы стало понятно как можно и нужно с ними поступать. Да что-то не торопятся "решалы" применить тот язык, который США понимает, а именно - силу!
                    Джедай
            2. pvv113 Сегодня, 09:43
              Это точно, на нашей планете США явно лишние
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 09:48
                Что же Колумб-зараза не утоп на пути в Америку... feel
                Джедай
      2. 210окв Сегодня, 08:35
        Ни одной стране они не принесли мир.И мир туда приходит только после того как заштатникам там давали люлей..
        Цитата: 79807420129
        Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения

        Как вы обеспечиваете в этом давно все убедились.
        210окв
      3. a.s.zzz888 Сегодня, 08:35
        79807420129 Сегодня, 08:30 https://topwar.ru/uploads/posts/2017-11/151063749
        1_lzyq332.jpg
        ... "выглядят одинаково", разница только в количестве...
        a.s.zzz888
      4. Хагалаз Сегодня, 09:09
        Цитата: 79807420129
        Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения

        Как вы обеспечиваете в этом давно все убедились.

        Метко. Подумал, ну гипотетически так, было б забавно отпечатать это на английском в виде листовок и тайно распространить в самих Штатах.
        Хагалаз
        1. Клебер Сегодня, 09:17
          В российском народе это бы прокатило, но у американцев менталитет другой. Они ещё этим гордится будут.
          Клебер
  2. askort154 Сегодня, 08:27
    Вот также надо и нам. Заехать на Донбасс, для мирного разрешения кризиса.
    askort154
    1. Лопатов Сегодня, 08:34
      Неудачный пример. Больше подошла бы высадка в Северной Ирландии. И стоять там "для обеспечения мирного процесса" до морковного заговенья. Создав "зону безопасности", недоступную британским силовикам, и открыв лагеря подготовки боевиков ИРА
      Лопатов
  3. Лопатов Сегодня, 08:27
    Ну вот... А нас некоторые в "империализьме" обвиняют...
    Лопатов
    1. Клебер Сегодня, 08:43
      Да России по большому счёту должно быть глубоко наплевать на всех обвиняльщиков. Нужно делать так, как того требуют национальные интересы России, а не прислушиваться к мнению запада ... тем более западу давно плевать на мнение России.
      Клебер
      1. Лопатов Сегодня, 08:52
        Цитата: Клебер
        Да России по большому счёту должно быть глубоко наплевать на всех обвиняльщиков.

        Для этого государство должно быть сильным. Люди, экономика, армия. Иначе произойдёт как с Северной Кореей, когда амбиции простираются далеко за рамки возможностей
        Лопатов
        1. Клебер Сегодня, 09:00
          Сравнивать Россию с КНДР как минимум нелепо. Люди есть, Экономика, конечно не такая как у Китая, но порвать в клочья американцам не удалось, а армия вторая по мощности в мире по мнению американских властей, хотя аналитики американских ЧВК с этим не согласны и ставят на первое место.
          Клебер
  4. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:29
    Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса

    Еще один перл от представителя американских властей:)
    IGOR GORDEEV
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:35
      Ага, как по классике - войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется...
      Анкыпельгыгыргын
    2. БМП-2 Сегодня, 08:57
      Мэттис хотел сказать, что США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса огнём и вооружениями! lol
      БМП-2
  5. сергей32 Сегодня, 08:30
    Aмеры ложат как хотят на мировое общественное мнение. Стоит у них поучится. Наших военных на Донбассе пытаются с лупой пайти. По моему, давно пора сказать - в борьбе с нацистким режимом будем действовать так, как посчитаем нужным.
    сергей32
  6. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:32
    Останутся конечно, если их оттуда не вынесут, что вполне вероятно.
    Анкыпельгыгыргын
  7. iliitchitch Сегодня, 08:33
    Не всех ещё подопечных в афган вывезли . Не , никак уходить нельзя , пока новую войну не начали .
    iliitchitch
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:47
      Цитата: iliitchitch
      Не всех ещё подопечных в афган вывезли . Не , никак уходить нельзя , пока новую войну не начали .

      Говорят по плану после разгрома Сирии у них был Афганистан для поджигания Ср. Азии. Мне так кажется, что наши уже подготовились к теплой встрече.
      ...Может "ЦРУ-шник" пошел не тот или наши стали шибко продвинутыми и действовать на опережение:)
      IGOR GORDEEV
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:36
    А это теперь не совсем наша забота. Больше турецкая.
    Горный стрелок
  9. лысова Сегодня, 08:38
    Кто бы тырындел - выгоняя дипмиссии из своей страны - балаболы.
    лысова
  10. venik Сегодня, 08:46
    "...Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. .... Я просто говорю, что мы обставим это условиями. ....."
    ==============
    Кто бы сомневался??? Они просто обожают все "обставлять условиями". Старая гнусная тактика.....
    venik
  11. Романенко Сегодня, 08:59
    Как-то одно с другим не связывается - или мирное решение вопросов, или присутствие США в регионе...
    Стране, которая кровно заинтересована в ведении третьей мировой войны региональными конфликтами, вдруг начинает заявлять о своей мирной направленности в решении Сирийского конфликта.
    БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!
    Романенко
    1. Esoteric Сегодня, 09:28
      Цитата: Романенко
      БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!

      Бред- не бред..Наверно Йеллоустонская кальдера стала расширяться... belay
      Esoteric
  12. Комментарий был удален.
  13. rocket757 Сегодня, 09:18
    Вот уж замирители???
    Посмотреть, где они там ради мира влезли и остались ... вот уж там "мир" наступил, все живут и радуются!!!
    rocket757
  14. Esoteric Сегодня, 09:25
    Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса


    А мы тут волосы рвём, чего это Израиль на сирийской границе "ерепенится"? А оно, вон как...Друзья-то не уходят...
    А как вопросы территориальной целостности и невмешательства в государственное устройство других стран?
    Esoteric
  15. Topotun Сегодня, 09:29
    Сами не уйдут, разве что пинка получат. Вопрос только от кого и когда .....
    Topotun
    1. Идущий Сегодня, 09:32
      Будут цепляться до последнего.
      Идущий
      1. Topotun Сегодня, 09:33
        После их "последнего" любую страну заново надо воссоздавать.
        Topotun
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