Мэттис: США останутся в Сирии, чтобы поддержать мирное разрешение кризиса
Пентагон не планирует уходить из Сирии, пока не дождется успехов на переговорах в Женеве, передает РИА Новости заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.
США в составе западной коалиции наносят в Сирии удары по террористам группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), хотя делают это без разрешения официального Дамаска. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.
Мы не будем просто уходить сейчас, до того как прорежется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся. Некоторые войска уйдут. Я просто говорю, что мы обставим это условиями. Я таких решений пока не принимал,сказал Мэттис журналистам.
Мы обеспечим, чтобы были заложены условия для дипломатического решения… Не так, чтобы провести военную часть и затем сказать "пока" всему остальному. Мы для этого и делаем это – чтобы поддержать дипломатическое решение,добавил он.
США в составе западной коалиции наносят в Сирии удары по террористам группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), хотя делают это без разрешения официального Дамаска. В стране находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые помогают местному ополчению.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти