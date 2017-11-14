Тереза Мэй выступила за продуктивные отношения с Россией
Великобритания хочет наладить с Россией продуктивные отношения, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Терезы Мэй.
Она отметила, что многие страны смотрят с надеждой на постсоветскую Россию. По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».
Премьер напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, «несет ответственность за международную стабильность».
Затем Мэй вновь обвинила Москву в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также во вмешательстве в выборы в ряде стран.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву,сказала Мэй.
Она отметила, что многие страны смотрят с надеждой на постсоветскую Россию. По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».
Премьер напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, «несет ответственность за международную стабильность».
Россия может, и я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят,сказала она.
Затем Мэй вновь обвинила Москву в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также во вмешательстве в выборы в ряде стран.
Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете,добавила премьер-министр.
Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти