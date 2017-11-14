11:27 14 ноября

Тереза Мэй выступила за продуктивные отношения с Россией

Великобритания хочет наладить с Россией продуктивные отношения, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Терезы Мэй.



Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву,
сказала Мэй.


Она отметила, что многие страны смотрят с надеждой на постсоветскую Россию. По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».

Премьер напомнила, что Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, «несет ответственность за международную стабильность».

Россия может, и я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят,
сказала она.

Затем Мэй вновь обвинила Москву в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также во вмешательстве в выборы в ряде стран.

Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете,
добавила премьер-министр.

Ранее Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 64

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  1. pvv113 Сегодня, 08:45
    Затем Мэй вновь обвинила Москву в незаконном присоединении Крыма

    Пусть англосаксы похвастаются хоть одной территорией,которую они захватили законно
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 08:59
      Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира

      Если в словах Мэй Россию заменить на США, то получится чистая правда! yes
      Джедай
      1. Монос Сегодня, 09:09
        Привет, старина! smile hi
        сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира

        Какая ёмкая фраза ! Сразу говорит и о желании, чтобы Россия жила по их правилам; и о том, что Россия этого не делает; и о том, что делать этого не собирается. Считаю это высокой оценкой действий нашего руководства. smile
        Монос
        1. Идущий Сегодня, 09:15
          Доброе утро всем! hi , если прочитать внимательно , что сказала мадам или написал автор , то получается все и не о чем :
          “Россия может, и я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят,
          сказала она.
          Идущий
          1. krot Сегодня, 09:23
            Видимо опять испугались нашего новейшего оружия и хотят, чтобы мы разоружились..) А это только лаской можно.. усыпить бдительность.. как в 90-е.
            krot
            1. Татьяна Сегодня, 10:08
              Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву, сказала Мэй.

              Ха! Уж не хотят ли британцы со своими НЕИЗМЕННЫМИ политическими установками, по словам премьер-министра Терезы Мэй, встретиться с Путиным в Кремле с целью его преднамеренной возможной агентурной вербовки?
              Вспомните, как "железная леди" Маргерет Тэтчер в своё время провела свой "кастинг" Мишки Горбачёва на предмет возможности его агентурной иностранной вербовки в качестве компрадорского руководителя СССР! Правда, Горбачёву для "кастинга" - т.е. для встречи с Тэтчер - пришлось самому ехать в Лондон!
              Татьяна
          2. Чёрный Сегодня, 09:31
            Прочитал и, бог весть почему, на память из далекой молодости (времен "холодной войны";) пришли слова шутливой песенки, написанные на мотив какой-то очень тогда популярной заграничной песни (не помню, какой). Слова такие: "Тереза, Тереза! Два зуба, четыре протеза. Одна рука, одна нога, на нитке висит голова. Тереза, Тереза! Стрелял я в тебя из обреза..." (дальше не помню). И как вот это объясниить? - Тереза Мэй всячески стыдит, обвиняет Россию, а у меня такие ассоциации wassat
            Чёрный
            1. Джедай Сегодня, 09:58
              hi Это называется "естественная реакция на внешний раздражитель". bully
              Джедай
          3. Ныробский Сегодня, 10:24
            Цитата: Идущий
            Доброе утро всем! , если прочитать внимательно , что сказала мадам или написал автор , то получается все и не о чем :

            Ну как же ни о чём? Как раз о том, что Запад ностальгирует о том времени в 90-х годах,когда Россия пошла по пути сдачи своих интересов. Они тем временем ржали как лошади и громили международное право. Теперь, когда Россия чувствительно щёлкнула их по носу, они встрепенулись и ищут способы вернуть Россию на "этот другой путь", дабы никто не мешал им выстраивать новый мировой порядок заточенный под США, Англию и Израиль.
            Ныробский
        2. Джедай Сегодня, 09:16
          И тебе не хворать! hi Классический случай: если Запад недоволен - значит, всё делаем правильно! good
          Джедай
          1. cniza Сегодня, 09:49
            Приветствую Макс!, да так было во все времена , но если начинают хвалить - беда пришла в Россию.
            cniza
            1. Джедай Сегодня, 09:56
              Витя, доброго дня! hi
              Цитата: cniza
              но если начинают хвалить - беда пришла в Россию.

              Это точно, достаточно 90-е вспомнить. negative
              Джедай
        3. Чёрный Сегодня, 09:29
          Не хочет холодной войны с Россией,но продолжает гадить,гадить,гадить. Не верится в эти потуги.
          Чёрный
      2. stalkerwalker Сегодня, 09:10
        Цитата: Джедай
        Если в словах Мэй Россию заменить на США, то получится чистая правда!

        Да что вы слушаете этот бред, смысл которого прост как однопенсовая монета "Хотим Россию, которая "ляжет" под нас, великих и ужасных", когда Темнейший уйдёт."
        Желаю ВВП и на новом сроке руководства так же давить на гнилой Запад, а то и жёстче.
        stalkerwalker
        1. Джедай Сегодня, 09:15
          hi
          Цитата: stalkerwalker
          как однопенсовая монета

          Высоковато Вы оценили слова этой недожелезной леди. Я бы и фартинга не дал. В остальном - присоединяюсь к Вашим словам. drinks
          Джедай
          1. stalkerwalker Сегодня, 09:20
            Цитата: Джедай
            Я бы и фартинга не дал.

            Фартинг нынче - раритет. И стоит явно подороже пенса.... laughing
            drinks
            stalkerwalker
            1. Джедай Сегодня, 09:23
              Но Вы-то поняли что я хотел сказать. good
              Джедай
            2. Svarog51 Сегодня, 10:36
              Ильич, приветствую hi Давненько Вас не видел.
              Фартинг нынче - раритет. И стоит явно подороже пенса....

              А сколько это в рублях, ежели не секрет?
              ЗЫ Поздравляю с вице-адмиралом drinks drinks drinks
              Svarog51
              1. cniza Сегодня, 10:58
                Приветствую Сергей! hi тысячу лет не видел , вот бы не видеть так долго англичанок и еже с ними. laughing
                cniza
                1. Svarog51 Сегодня, 11:16
                  Виктор, приветствую hi drinks Да я это, как филин, по ночам в основном читаю. feel А когда нет никого, то и писАть вроде не о чем. wink
                  Svarog51
              2. stalkerwalker Сегодня, 11:24
                Цитата: Svarog51
                Ильич, приветствую

                Сергей, моё почтение!
                hi
                Цитата: Svarog51
                Давненько Вас не видел.

                Всё в делах и хлопотах - зарабатывал на хлеб насущный, бороздя просторы мирового океана.... wassat
                Цитата: Svarog51
                Поздравляю с вице-адмиралом

                Спасибо!
                Теперь я - обер-контрик.... laughing
                drinks drinks drinks
                stalkerwalker
      3. pvv113 Сегодня, 09:21
        Но против США англичане никогда не пойдут, и слова поперек не скажут. Как говорится, англосакс англосаксу глаз не выклюет wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 09:24
          Угу, мелкобрит наглосаксу глаз не выклюет, зато наглосакс мелкобриту - запросто! yes
          Джедай
      4. venik Сегодня, 10:28
        Цитата: Джедай
        Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира

        ===========
        Еще один "момент" -а КТО эти "правила" устанавливал??? Англосаксы??? Так, ПОЧЕМУ Россия должна "играть по правилам", установленным англосаксами???
        venik
        1. Джедай Сегодня, 10:38
          Они считают что устанавливать правила - их привилегия. С Россией это не работает. "Договариваться" и "диктовать условия" это разные понятия.
          Джедай
    2. 79807420129 Сегодня, 09:03
      Цитата: pvv113
      По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».

      Забыла тетя добавить:-"Сильная и преуспевающая Россия,которая играет по нашим правилам".А правила ваши в 90-е отпечатались.
      79807420129
      1. pvv113 Сегодня, 09:46
        Нынешние правила России англосаксов не устраивают
        pvv113
    3. Topotun Сегодня, 09:30
      Особенно пусть вспомнят про маленький междусобойчик - Фолкленды....
      Topotun
    4. To be or not to be Сегодня, 10:19
      Мэится Мэй .. laughing
      Не будет Россия играть по правилам . которые только в национальных интересах Великобритания, США ,Германии .Франции...О чем неоднократно и говорил Президент РФ
      To be or not to be
    5. andrewkor Сегодня, 10:30
      Вот страхолюдина то ли плечевая ,то ли вокзальная бл....!
      andrewkor
    6. штольц Сегодня, 10:40
      Вот и закончились у Терезки критические дни, наступило просветление разума.
      штольц
    7. Маз Сегодня, 11:12
      Как они сразу прозревают после вынесения недоверия, импичмента, отставки... а так , на должностях , прям слепые как кроты в норах
      Маз
  2. Немезида Сегодня, 08:45
    Cудя по антироссийской политике ,мира с РФ они точно не хотят
    Немезида
    1. destination Сегодня, 09:01
      Хотят меня одного оставить,чтоб я трубу обслуживал... hi
      destination
      1. Смог Сегодня, 09:31
        Дык нету в Наглию нашей то трубы. Так что пролет, то есть хана, безработный оннако.
        Если только из своего куреня , так в полдюйма диаметром. бросите. Вот токо не знаю попадет это под 3-й энергопакет или нет? Чес слово не знаю. Это лучше в Брюсселе проконсультироваться.
        Смог
        1. destination Сегодня, 09:42
          Доброе утро,Константин!!! hi Я проконсультируюсь,вот с работой разгребусь,и сразу в Брюссель с первым обозом рыбным! laughing laughing laughing
          destination
          1. Смог Сегодня, 09:59
            Цитата: destination
            с первым обозом рыбным!

            Так с обозом или трубой? Или все в одном флаконе?
            Смог
            1. destination Сегодня, 10:11
              Эт мы там сами с Терезой разберёмся.Не переживай-вас-то никого не оставят,это я умею нефть добывать и по-трубе в европу гнать её,родимую...Вы,форумчане,-нет...Так что не судьба вам тут никому,простите,мне пора уже- tongue drinks
              destination
              1. Смог Сегодня, 10:58
                Мдяяяяяя!!!! это я про фото...... fool Богата земля русская на ................
                Смог
                1. Svarog51 Сегодня, 11:19
                  Костя, приветствую hi Да не обращай внимания, нормальных всё равно больше. drinks
                  Svarog51
  3. 210окв Сегодня, 08:46
    А не послать ли тебя тетя куда подальше!У себя на острове хвост зажали?Вот и верещишь как потерпевшая..
    210окв
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:47
    Продуктивные отношения это колбаса, сыр, мясо..? what
    ul_vitalii
    1. japs Сегодня, 10:26
      Ну да, Бориска приедет через пару месяцев коммивояжером. Ленд-лиз, толи Лиз-ленд.
      Квартиры в ЛондОне для "утомленных непосильным трудом" ...
      japs
  5. BerBer Сегодня, 08:48
    В очередной раз убеждаюсь - адекватность западных оппонентов зависит от наших Вооружённых Сил. Только так и никак иначе.
    BerBer
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:53
    Тереза Мэй выступила за продуктивные отношения с Россией


    Ну чего смеяться то smile ...
    я вижу четкую взаимосвязь между выступлением Мэй и недавним обнародованием скандального сообщение о проделках королевы Елизаветы 2 ...

    около 10 млн фунтов (13 млн долларов) из частных состояний королевы Елизаветы II инвестированы в оффшоры. Их в фонды на Каймановых островах и на Бермудах вкладывало Герцогство Ланкастерское


    деньги инвестированы в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в обогащении на бедных. Также «королевские деньги» найдено в компании Threshers. Эта сеть британских магазинов обанкротилась, оставив 6 тісяч безработных и 17,5 миллионе фунтов неуплаченных налогов.


    Снова русские виноваты...снова длинная рука Путина добралась до бедной старушки. smile
    Тот же ЛЕХА
  7. Uncle Lee Сегодня, 08:53
    во вмешательстве в выборы
    Вот и делай людям добро ! Помогли ей с выборами и мы же виноваты !
    Добра не помнит - переизберем ! stop
    Uncle Lee
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:54
    Точно к отставке готовится. А на по... Приедет этот неадекват - о чем с ним говорить... Этот Борис - просто клоун...
    Горный стрелок
    1. Esoteric Сегодня, 09:19
      Цитата: Горный стрелок
      Этот Борис - просто клоун...

      Этот Борис - Трамп утром с бодуна... laughing
      Esoteric
  9. afrikanez Сегодня, 08:55
    Говорит-одно, думает-второе а делает-третье.И о каких продуктивных отношениях может идти речь, если англо-саксонский мир хочет над всем править? negative
    afrikanez
  10. Романенко Сегодня, 09:02
    И вот что характерно, как только над кем-нибудь из европейских политиков начинают сгущаться тучи - тут же включается тема о налаживании отношений с Россией.
    Может пора либо этих политиков, все-таки, под зад коленом, или возвращаться к диалогам?
    Романенко
  11. Wedmak Сегодня, 09:04
    По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».

    Забыли сказать, чьи это правила.
    Затем Мэй вновь обвинила Москву в

    А нет, не забыли. wassat Странно было бы думать, что в очередную болтологию из Великобритании можно верить.
    Wedmak
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
    По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».

    ... или приболела, или переобувается в воздухе... bully
    a.s.zzz888
  13. 320423 Сегодня, 09:11
    Это тот случай когда по мне, лучше вообще не иметь ни каких отношений. Пусть там какой 3 секретарь сидит, чтобы цветочки отнести на могилку королеве и усе. До свидания.
    320423
  14. rocket757 Сегодня, 09:14
    "Англичанка гадит" - эт практически постулат ... но когда была Железная Леди, эт хотя бы "красиво" выглядело!!!
    rocket757
  15. Hariton Laptev Сегодня, 09:15
    Она отметила, что многие страны смотрят с надеждой на постсоветскую Россию. По ее словам, «сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира».

    Не возможно и не разумно играть по правилам которые устанавливаются в интересах одной стороны, а кроме этого постоянно нарушаются или меняются в зависимости от того какой ветер подует.
    Сто раз говорил ни с англичанами ни с американцами ни о чем договариваться нельзя. Политика государств построена на лжи. Ложь ложь и только ложь, всем и везде с одной единственной целью господство в мире.
    Hariton Laptev
  16. Alexey-74 Сегодня, 09:16
    "Россия может, и я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят."- ключевое слово "Наши интересы и наш миропорядок"...Пардон мадам, ваш мир это англосаксонский???? Так он нас вообще не устраивает.
    Alexey-74
  17. Esoteric Сегодня, 09:20
    Тереза Мэй выступила за продуктивные отношения с Россией

    Российские олигархи перестали вкладывать российские деньги в экономику GB?
    Esoteric
  18. RUS96 Сегодня, 09:29
    Премьер Британии Тереза Мэй подвергла Москву жесткой критике, обвинив ее в подрыве международного порядка...
    RUS96
  19. sds87 Сегодня, 09:34
    Опять англы на "путь истинный" наставляют. Не угомонятся никак. Когда объединенный Запад пойдет на провокацию и выставит Россию всемирным агрессором, "обстрелявшим" мирное население как-нибудь прибалтийской страны? А ведь будет что-то подобное. Такие игры просто так не ведутся. Сначала обрабатывают свое население "агрессией неугодной страны", а потом сами инициируют прецедент в той стране или у ее границ, где виновным оказывается эта "неугодная страна". Затем руки у западных политиков развязываются. И начинается военная интервенция.
    sds87
  20. Topotun Сегодня, 09:36
    Это она еще не проснулась. Как проснется - вспомнит про санкции....
    Topotun
  21. лысова Сегодня, 09:54
    --- " Затем Мэй вновь обвинила Москву в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также во вмешательстве в выборы в ряде стран." --- Это бочка дёготя, с ложкой поддельного мёда - Англия всегда копала яму против России.
    лысова
  22. Sverdlov Сегодня, 10:22
    Да, в этой майке даже я её иметь не хочу...
    Sverdlov
  23. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    Они (Великобритания) очень бы хотели наладить хорошие отношения с Россией, но последняя не желает играть по установленным ими правилам (беспрекословного подчинения). Так нечего тогда лапшу на уши вешать о своих "желаниях". У вас одно желание - чтобы Россия исчезла с карты мира. Не дождетесь. Мы еще на ваших гробах спляшем.
    rotmistr60
  24. Forcecom Сегодня, 11:01
    Цитата: stalkerwalker
    Желаю ВВП и на новом сроке руководства так же давить на гнилой Запад, а то и жёстче.


    В первую очередь Темнейшему нужно желать здоровья, нагрузки у него дичайшие, я вообще плохо представляю когда он спит, а возраст уже приличный.
    Forcecom
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