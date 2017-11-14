Тереза Мэй выступила за продуктивные отношения с Россией

Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Мы должны остерегаться, но хотим и взаимодействовать, именно поэтому в ближайшие месяцы глава МИД Великобритании посетит Москву,

Россия может, и я надеюсь, однажды выберет этот, другой путь, но пока она этого не сделала, мы будем действовать вместе, чтобы защитить наши интересы и международный порядок, от которого они зависят,

Мы знаем, что вы делаете, и вы в этом не преуспеете,