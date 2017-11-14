Ситуация в Сирии
ВКС РФ уничтожили штаб террористов в провинции Дейр-эз-Зор. В Ракке при взрыве мины погибли 13 мирных жителей. 25 боевиков сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление на позиции радикалов в районах Джобар и Айн Тарма (Дамаск). Боевики несут потери в живой силе. Также отмечались перестрелки между САА и радикальными антиправительственными формированиями к югу от Дамаска и в районе населенного пункта Дума.
ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо. По итогам переговоров, в которых принимали участие и российские военные, 25 боевиков радикальной оппозиции сдались сирийской армии.
В районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор) продолжилась военная операция по зачистке от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль. В результате одного из рейдов уничтожены 3 полевых командира ИГ. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Уничтожен штаб ИГ и несколько боевиков.
Между тем бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили захват территории провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается об установлении контроля над поселением Зир и населенным пунктом Аш Шахиль.
Тринадцать мирных жителей административного центра провинции Ракка погибли при взрыве мины, заложенной в одном из кварталов города террористами ИГ. Напомним, разминированием города занимаются Демократические силы Сирии (SDF). Когда работы по зачистке населенного пункта только начинались, бойцы ополчения оградили город десятком блокпостов, чтобы не допустить стихийного возвращения мирных жителей. Стоит отметить, что сегодня взрыв произошел в районе Ракки, который был объявлен безопасным.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила зачищать от исламистов населенные пункты в северо-восточной части провинции Хама. Террористы выбиты из населенных пунктов Абу аль-Гар и Дума. В окрестностях Акербата обнаружен склад оружия, оставленный игиловцами.
Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление на позиции радикалов в районах Джобар и Айн Тарма (Дамаск). Боевики несут потери в живой силе. Также отмечались перестрелки между САА и радикальными антиправительственными формированиями к югу от Дамаска и в районе населенного пункта Дума.
ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо. По итогам переговоров, в которых принимали участие и российские военные, 25 боевиков радикальной оппозиции сдались сирийской армии.
В районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор) продолжилась военная операция по зачистке от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль. В результате одного из рейдов уничтожены 3 полевых командира ИГ. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Уничтожен штаб ИГ и несколько боевиков.
Между тем бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили захват территории провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается об установлении контроля над поселением Зир и населенным пунктом Аш Шахиль.
Тринадцать мирных жителей административного центра провинции Ракка погибли при взрыве мины, заложенной в одном из кварталов города террористами ИГ. Напомним, разминированием города занимаются Демократические силы Сирии (SDF). Когда работы по зачистке населенного пункта только начинались, бойцы ополчения оградили город десятком блокпостов, чтобы не допустить стихийного возвращения мирных жителей. Стоит отметить, что сегодня взрыв произошел в районе Ракки, который был объявлен безопасным.
Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила зачищать от исламистов населенные пункты в северо-восточной части провинции Хама. Террористы выбиты из населенных пунктов Абу аль-Гар и Дума. В окрестностях Акербата обнаружен склад оружия, оставленный игиловцами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти