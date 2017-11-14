11:24 14 ноября

Ситуация в Сирии

ВКС РФ уничтожили штаб террористов в провинции Дейр-эз-Зор. В Ракке при взрыве мины погибли 13 мирных жителей. 25 боевиков сдались САА в Алеппо. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Сирийская арабская армия (САА) перешла в наступление на позиции радикалов в районах Джобар и Айн Тарма (Дамаск). Боевики несут потери в живой силе. Также отмечались перестрелки между САА и радикальными антиправительственными формированиями к югу от Дамаска и в районе населенного пункта Дума.


ВВС Сирии совместно с ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) на юге провинции Алеппо. По итогам переговоров, в которых принимали участие и российские военные, 25 боевиков радикальной оппозиции сдались сирийской армии.

В районе сирийско-иракской границы (провинция Дейр-эз-Зор) продолжилась военная операция по зачистке от ИГ (группировка запрещена в РФ) города Абу Кемаль. В результате одного из рейдов уничтожены 3 полевых командира ИГ. ВКС РФ нанесли ряд ударов по объектам террористов в окрестностях города. Уничтожен штаб ИГ и несколько боевиков.

Между тем бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжили захват территории провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается об установлении контроля над поселением Зир и населенным пунктом Аш Шахиль.

Тринадцать мирных жителей административного центра провинции Ракка погибли при взрыве мины, заложенной в одном из кварталов города террористами ИГ. Напомним, разминированием города занимаются Демократические силы Сирии (SDF). Когда работы по зачистке населенного пункта только начинались, бойцы ополчения оградили город десятком блокпостов, чтобы не допустить стихийного возвращения мирных жителей. Стоит отметить, что сегодня взрыв произошел в районе Ракки, который был объявлен безопасным.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила зачищать от исламистов населенные пункты в северо-восточной части провинции Хама. Террористы выбиты из населенных пунктов Абу аль-Гар и Дума. В окрестностях Акербата обнаружен склад оружия, оставленный игиловцами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 09:16
    Уничтожили штаб.В Дейр-Зоре?В городе?По сообщениям его уже освободили полностью.В провинции?Тогда согласен.Оттуда полно сообщений друг друга исключающих..
    210окв
    1. destination Сегодня, 09:31
      Привет!Блин,сколько же у них там генералов-уничтожили штаб...Как у нас,чтоль-Одни штабы с начальниками,такое складывается впечатление,когда слушаешь новости из зомбоящика...
      destination
    2. Маз Сегодня, 09:32
      Там сейчас Шараф - песчаная буря. Ни фига не видно, даже солнце . Вертушки точно стоят на приколе. Ну бородатые и пользуются. Это временно. А не Шараф закончился видимость 16км. Значит начнут продолжать мочить бородатых.
      Маз
    3. Тралл Сегодня, 10:21
      Цитата: 210окв
      Уничтожили штаб.В Дейр-Зоре? В городе? По сообщениям его уже освободили полностью.

      Рано утром 13 ноября 2017 г. около 06:00 по местному времени группа из 6-и боевиков чеченского происхождения, переодетых в форму российской армии, подъехала к КПП военного аэродрома под Дейр-эз-Зором. Дежурный офицер вызвал военнослужащего владеющего русским языком Мохаммеда Ханана, который после короткой беседы сообщил, что прибывшие "российские военные" прибыли для "сканирования" базы на предмет взрывных устройств.

      Мохаммед Ханан сел в машину, чтобы и дальше выполнять роль переводчика. Автомобиль с переодетыми боевиками проехал через КП и припарковался неподалеку у казармы и здания управления полетами. Сразу после этого, убив переводчика, пятеро боевиков выскочили наружу, рассеялись по территории объекта и открыли огонь из автоматического оружия по группе сирийских военных.

      Почти одновременно с началом стрельбы оставшийся в автомобиле террорист привел в действие мощное взрывное устройство. В первые секунды от взрыва и стрельбы погибли 5 человек - подполковник Фрейз Азиз Уда, лейтенант Юсуф Айна, рядовой Шимон Юсуф, рядовой Муханнад Аль-Абд Аль-Ханнан и рядовой Мохаммед Ханан.

      После взрыва боевики побежали к ближайшим самолетам и подожгли от 2 до 3. Сирийские военные из состава гарнизона начали преследование террористов. Четверо из них были убиты в перестрелке, пятый заперся в здании пожарной станции и привел в действие пояс смертника при попытке штурма.

      Ответственность за террористическую атаку взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), заявившая об уничтожении трех самолетов и "десятков солдат Асада". Сирийские СМИ сообщили сначала об одном, затем о трех погибших. Точное количество жертв неизвестно, источники с места происшествия сообщают минимум о семи.
      Тралл
    4. kenig1 Сегодня, 11:03
      В окрестностях и в городе разные понятия.
      kenig1
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