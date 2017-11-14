11:26 14 ноября

РФ, КНР и Боливия бойкотировали встречу в ООН по Венесуэле

Россия, Китай и Боливия бойкотировали в понедельник неформальную встречу Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, организованную американской стороной, передает ТАСС.

РФ, КНР и Боливия бойкотировали встречу в ООН по Венесуэле


Постоянные представители трех стран при с венесуэльским коллегой Рафаэлем Рамиресом вместе вышли к журналистам, чтобы выразить протест против американской инициативы.


Рамирес поблагодарил коллег за солидарность, подчеркнув, что Венесуэла «осуждает незаконный характер неформальной встречи» и усматривает в ней «вмешательство в свои внутренние дела».

Это явное нарушение принципов и целей, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций. Очень важные страны, такие как Россия, Китай, Боливия и Египет отсутствовали на встрече, осознавая, что Венесуэла не включена в повестку дня СБ, так как не представляет угрозу для международного мира и безопасности,
сказал Рамирес.

Постпред РФ Василий Небензя согласился с венесуэльским дипломатом, отметив, что «происходящее в Венесуэле не имеет отношения к вопросам мира и безопасности, которыми должен заниматься СБ ООН».

По его словам, инициируя подобные встречи, «американская сторона злоупотребляет площадкой» Совбеза, а также вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

Мы желаем Венесуэле разрешить свои внутренние вопросы мирно, без внешнего вмешательства. Мы не думаем, что на данный момент СБ ООН должен заниматься этим вопросом,
сказа Небензя.

Неформальное заседание Совбеза было организовано американской делегацией при поддержке Италии, являющейся председателем СБ в ноябре. На встречу были приглашены генсек Организации американских государств Луис Альмагро, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн и представитель неправительственной правозащитной организации Foro Penal Хулио Энрикес.

Однако это мероприятие не нашло широкой поддержки в СБ. Как позже отметил Рамирес, «эта встреча по формуле Аррия была катастрофой, на нее практически никто не явился».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. andre Сегодня, 10:10
    Вот блин дожили, мужиков с железом ниже пояса не осталось. Одни толерантные "дамочки". Ну или завезли что то от Хулио)) Энрикеса, белое и пушисто порошистое, а на банкет никто и не пришел.
    Надеюсь бан от сайта не получу,за нетерпимость и не толерантность)).
    andre
    1. 210окв Сегодня, 10:15
      Вот так и надо с ними вести ...Жестко.И без истерии,гнуть свою линию.
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 10:17
        Без Китая России и США любое решение ООН - пустой звук...
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 10:24
          А оно и с ними пустой звук..Только зачастую решениями ООН прикрывается агрессия.Которая была бы и без решения ООН..
          Цитата: Чёрный
          Без Китая России и США любое решение ООН - пустой звук...
          210окв
          1. Татьяна Сегодня, 10:27
            Очень даже неплохо страны-отказники присутствовать на заседании СБ ООН поставили США на место, напомнив всем саму суть заседаний членов СБ ООН по формуле Аррии - обмена мнений без выноса каких-либо заведомо предвзятых официальных решений, которое предполагали вынести США!
            СПРАВКА
            Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные конфиденциальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которым они хотели бы что‑то сообщить.
            Татьяна
        2. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:11
    ... бриванули мерикатосов в очередной раз!... laughing
    a.s.zzz888
    1. Partyzan Сегодня, 10:14
      Цитата: a.s.zzz888
      ... бриванули мерикатосов в очередной раз!... laughing

      они наглые, будут и дальше лезть, сейчас что-нибудь новое придумают
      Partyzan
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
        Partyzan Сегодня, 10:14 ...они наглые, будут и дальше лезть, сейчас что-нибудь новое придумают

        hi ! ... вот и надо придумать новую гайку, с новой резьбой... bully
        a.s.zzz888
    2. Джедай Сегодня, 10:16
      Приветствую! hi Надо все их инициативы рубить на корню чтобы не упивались своей исключительностью и вседозволенностью. yes
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:19
        Джедай Сегодня, 10:16 ↑ Новый ... Надо все их инициативы рубить на корню...

        И Вам, не болеть, hi! ... и не только "инициативы"... angry
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 10:23
          Привыкли что их желаниям все потакают, пора бы и честь знать! Хотя о чём это я? США и "честь" даже рядом ставить абсурдно...
          Джедай
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
            .. ещё с времён Дикого Запада у прибывших его покорять, основным аргументом был "Кольт"... с тех пор у мерикатосов, ничего не изменилось... bully
            a.s.zzz888
            1. Джедай Сегодня, 10:42
              Так ведь наследственность. Достаточно вспомнить из какого сброда преимущественно формировалось то, что сейчас именуется США.
              Джедай
  3. svp67 Сегодня, 10:16
    Один раз уже СССР бойкотировал заседание в СБ ООН, в результате в Корею были направлены войска ООН, во главе с США. Надо очень аккуратно к бойкотам относиться...
    svp67
    1. destination Сегодня, 10:20
      Вот приятно почитать взвешенный и умный комментарий-спасибо... hi А то все-
      destination
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:23
      Корею были направлены войска ООН, во главе с США.


      Китайцы свои войска...СССР своих летунов...в итоге две Кореи.
      Нельзя вмешиваться во внутренние дела других стран без воли их народов.
      Тот же ЛЕХА
      1. BlackMokona Сегодня, 10:48
        Две Кореи было и до Корейской войны
        BlackMokona
    3. Гильятон Сегодня, 10:25
      И что!? Получили в Корее полосаты по соплям, по полной программе!!! bully hi
      А будут выёживаться - получат снова ! wassat
      Гильятон
    4. sogdy Сегодня, 11:09
      Цитата: svp67
      Один раз уже СССР бойкотировал заседание в СБ ООН, в результате в Корею были направлены войска ООН, во главе с США

      Параллельная реальность? Или - авось, проскочит?
      sogdy
  4. Egorovich Сегодня, 10:23
    Почаще нужно матрасников опускать на грешную землю.
    Egorovich
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    Это явное нарушение принципов и целей, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций

    А когда последний раз американцы задумывались о принципах и целях ООН? Для них главное - свои цели, которые необходимо протолкнуть через эту организацию. Без России и Китая все разговоры действительно пустой звук, а тем более неформальные.
    rotmistr60
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:38
    Степень озабоченности США,проблемами демократии и правами человека,прямо пропорционально объему углеводородов,найденных в той стране,на которую " упало око Саурона"
    Сибирский цирюльник
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