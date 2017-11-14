РФ, КНР и Боливия бойкотировали встречу в ООН по Венесуэле
Россия, Китай и Боливия бойкотировали в понедельник неформальную встречу Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле, организованную американской стороной, передает ТАСС.
Постоянные представители трех стран при с венесуэльским коллегой Рафаэлем Рамиресом вместе вышли к журналистам, чтобы выразить протест против американской инициативы.
Рамирес поблагодарил коллег за солидарность, подчеркнув, что Венесуэла «осуждает незаконный характер неформальной встречи» и усматривает в ней «вмешательство в свои внутренние дела».
Постпред РФ Василий Небензя согласился с венесуэльским дипломатом, отметив, что «происходящее в Венесуэле не имеет отношения к вопросам мира и безопасности, которыми должен заниматься СБ ООН».
По его словам, инициируя подобные встречи, «американская сторона злоупотребляет площадкой» Совбеза, а также вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.
Неформальное заседание Совбеза было организовано американской делегацией при поддержке Италии, являющейся председателем СБ в ноябре. На встречу были приглашены генсек Организации американских государств Луис Альмагро, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн и представитель неправительственной правозащитной организации Foro Penal Хулио Энрикес.
Однако это мероприятие не нашло широкой поддержки в СБ. Как позже отметил Рамирес, «эта встреча по формуле Аррия была катастрофой, на нее практически никто не явился».
Постоянные представители трех стран при с венесуэльским коллегой Рафаэлем Рамиресом вместе вышли к журналистам, чтобы выразить протест против американской инициативы.
Рамирес поблагодарил коллег за солидарность, подчеркнув, что Венесуэла «осуждает незаконный характер неформальной встречи» и усматривает в ней «вмешательство в свои внутренние дела».
Это явное нарушение принципов и целей, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций. Очень важные страны, такие как Россия, Китай, Боливия и Египет отсутствовали на встрече, осознавая, что Венесуэла не включена в повестку дня СБ, так как не представляет угрозу для международного мира и безопасности,сказал Рамирес.
Постпред РФ Василий Небензя согласился с венесуэльским дипломатом, отметив, что «происходящее в Венесуэле не имеет отношения к вопросам мира и безопасности, которыми должен заниматься СБ ООН».
По его словам, инициируя подобные встречи, «американская сторона злоупотребляет площадкой» Совбеза, а также вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.
Мы желаем Венесуэле разрешить свои внутренние вопросы мирно, без внешнего вмешательства. Мы не думаем, что на данный момент СБ ООН должен заниматься этим вопросом,сказа Небензя.
Неформальное заседание Совбеза было организовано американской делегацией при поддержке Италии, являющейся председателем СБ в ноябре. На встречу были приглашены генсек Организации американских государств Луис Альмагро, верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн и представитель неправительственной правозащитной организации Foro Penal Хулио Энрикес.
Однако это мероприятие не нашло широкой поддержки в СБ. Как позже отметил Рамирес, «эта встреча по формуле Аррия была катастрофой, на нее практически никто не явился».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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