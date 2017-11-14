РФ, КНР и Боливия бойкотировали встречу в ООН по Венесуэле

Это явное нарушение принципов и целей, заложенных в Уставе Организации Объединенных Наций. Очень важные страны, такие как Россия, Китай, Боливия и Египет отсутствовали на встрече, осознавая, что Венесуэла не включена в повестку дня СБ, так как не представляет угрозу для международного мира и безопасности,

Мы желаем Венесуэле разрешить свои внутренние вопросы мирно, без внешнего вмешательства. Мы не думаем, что на данный момент СБ ООН должен заниматься этим вопросом,