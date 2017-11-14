11:21 14 ноября

Сурков и Волкер обсудили возможность размещения миссии ООН на Украине

Россия и США подробно обсудили возможность размещения миссии ООН на востоке Украины. Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

На переговорах представитель США передал дополнения к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе.

Сурков и Волкер обсудили возможность размещения миссии ООН на Украине



Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль
- отметил помощник президента России. По его словам, стороны "решили продолжать работу по сближению позиций".

Представители России и США солидарны в главном - минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта
- добавил Сурков.

Нынешняя встреча представителей РФ и США стала третьей в этом году. Предыдущие переговоры Суркова и Волкера состоялись 7 октября также в Белграде и 21 августа в Минске, передает ТАСС

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 11:12
    Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции
    Чьи друзья? Суркова? Может хватит уже некоторым нашим официальным представителям лтбезить перед американцами?....Любая наша уступка воспринимается ими как слабость. А со слабыми у них не принято церемониться.
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 11:17
      Это помощник Президента..Значит и друзья Президента?Тот их пока только "партнерами" называет....Враги это наши..А никакие партнеры и друзья...Хотя в Кремле может думают иначе.
      Цитата: Чёрный
      Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции
      Чьи друзья? Суркова? Может хватит уже некоторым нашим официальным представителям лтбезить перед американцами?....Любая наша уступка воспринимается ими как слабость. А со слабыми у них не принято церемониться.
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 11:12
    Миссия может быть только одна!Штаб нашего контингента в Донбассе!Достала эта подковерная игра.
    210окв
  3. destination Сегодня, 11:12
    Нашли,блин,кого послать на переговоры...Тьфу...........
    destination
  4. Евродав Сегодня, 11:18
    Цитата: destination
    Нашли,блин,кого послать на переговоры...Тьфу...........

    Ну так предложите, кого должны были послать? Чем не устраивает данный персонаж? Что тьфукаться то?
    Евродав
    1. 210окв Сегодня, 11:21
      Ну,наверное по тому что действительно персонаж..А не "Спецпредставитель".Хотя может и представить нечего.
      Цитата: Евродав
      Цитата: destination
      Нашли,блин,кого послать на переговоры...Тьфу...........

      Ну так предложите, кого должны были послать? Чем не устраивает данный персонаж? Что тьфукаться то?
      210окв
  5. Клебер Сегодня, 11:20
    Американские друзья передали свои предложения - отметил помощник президента России


    Он бы ещё роднёй их назвал. Американцы вон не стесняются называть Россию осью зла и врагом.
    Клебер
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:20
    Американские друзья

    Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты.
    rotmistr60
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