Сурков и Волкер обсудили возможность размещения миссии ООН на Украине
Россия и США подробно обсудили возможность размещения миссии ООН на востоке Украины. Об этом сообщил помощник президента России Владислав Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
На переговорах представитель США передал дополнения к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе.
Нынешняя встреча представителей РФ и США стала третьей в этом году. Предыдущие переговоры Суркова и Волкера состоялись 7 октября также в Белграде и 21 августа в Минске, передает ТАСС
На переговорах представитель США передал дополнения к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе.
Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль- отметил помощник президента России. По его словам, стороны "решили продолжать работу по сближению позиций".
Представители России и США солидарны в главном - минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта- добавил Сурков.
Нынешняя встреча представителей РФ и США стала третьей в этом году. Предыдущие переговоры Суркова и Волкера состоялись 7 октября также в Белграде и 21 августа в Минске, передает ТАСС
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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