14:59 14 ноября

МиГ-35 получит оружие большой дальности

Истребители МиГ-35 получат новые авиационные средства поражения большой дальности. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow-2017 сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.

Кравченко уточнила, что в состав вооружения МиГ-35 планируется ввести перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Также ожидается, что в новом авиационном комплексе будет применена расширенная номенклатура вооружения, которая будет включать целый ряд новых видов управляемых авиационных средств поражения классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух"

МиГ-35 получит оружие большой дальности



Уже состоялись испытания, в том числе и новой системы обнаружения и раннего оповещения МиГ-35, состоящей из ОЛС, АФАР, БРЛС и других. Удалось отработать более полусотни различных режимов, опробовать всю номенклатуру вооружений, включая управляемые и неуправляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" с различными системами наведения на цель. А еще на Миг-35 в составе вооружения класса "воздух - поверхность" впервые внедрены системы, позволяющие атаковать по целям, подсвеченным бортовым лазером-подсветчиком от оптико-электронных систем нового поколения или по целям, подсвеченным внешним наземным или воздушным подсветчиком, передает ТАСС

Использованы фотографии: Корпорация "МиГ"
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Комментарии 12

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  1. Комментарий был удален.
  2. Александр 3 Сегодня, 11:43
    Всё это радует,внедрять это оборудование необходимо.Конечно на такой дальности пуска ракет только внешняя подсветка поможет достичь точности. Разведчики у нас умелые.
    Александр 3
    1. Кот Всапогах Сегодня, 11:46
      А чем вам беспилотники для подсветки не угодили? drinks
      Кот Всапогах
      1. Александр 3 Сегодня, 12:08
        Беспилотник это тот же разведчик.
        Александр 3
    2. Scoun Сегодня, 12:18
      Цитата: Александр 3
      Всё это радует,внедрять это оборудование необходимо.Конечно на такой дальности пуска ракет только внешняя подсветка поможет достичь точности.

      Ну тут как сказать ))) МиГ-35 нету а ракета есть а КРЭТ вот что ещё говорит -
      Извините что всё запостил, но к самолёту выделил жирным текстом да и может кому интересно будет.


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      17 Сентября 2016
      Завершен первый этап исследования в рамках ОКР «РОФАР»
      КРЭТ успешно завершил первый этап исследований по ОКР «РОФАР». В результате была подтверждена принципиальная достижимость целей проекта.
      «Концерн Радиоэлектронные технологии» завершил разработку и изготовление стенда для исследования и измерения характеристик радиофотонной элементной базы, радиофотонных устройств и приемно-передающих модулей (ППМ) и создание макета радиофотонных устройств РОФАР. Проект РОФАР планируется завершить в 2019 году после пяти этапов опытно-конструкторских работ.

      Макет передающего тракта радиофотонного (ППМ) РОФАР полностью построен на разработанных в ходе этапа отечественных ключевых радиофотонных элементах. Макет демонстрирует практическую реализацию принципа фотонной генерации с модуляцией радиочастотным сигналом, а так же эффективное фотовальтическое детектирование с последующей передачей по радиотракту мощных наносекундных импульсов в широком диапазоне частот их повторения.

      Использование на корабле радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР) позволит сократить массогабаритные характеристики радиоэлектронного оборудования в 5-7 раз. Радиооптические фазированные антенные решетки значительно расширят возможности современных средств связи и радаров – их разрешающая способность увеличится в десятки раз. Если у современного локатора частота излучения 10 ГГц, 3 см с шириной спектра 1-2 ГГц, то у РОФАР эта частота может составлять от 1 Гц до 100 ГГц одновременно. На практике это означает, что РОФАР может давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него. К примеру, на дальности 400 км можно не просто увидеть человека, а узнать его лицо.
      Носителями этой технологии будут военно-морские платформы, в частности радиолокационные станции кораблей. В перспективе технология РОФАР будет использоваться и на подводных лодках новейших проектов.
      Сверхширокополосность сигнала РОФАР позволяет получить практически телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне. Технология радиофотоники, в частности, должна открыть новые возможности для улучшения «умной обшивки» на российских вертолетах и самолетах последнего поколения.

      По словам советника первого заместителя генерального директора КРЭТ В.Г. Михеева, РОФАР позволит нам увидеть самолет, находящийся в 500 километрах, так, словно мы стоим в 50 метрах от него на аэродроме, его портрет в видеодиапазоне. Более того, если нужно, эта технология позволит заглянуть и в сам самолет, узнать, какие люди и техника в нем находятся, поскольку сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены.
      http://kret.com/media/news/zavershen-pervyy-etap-
      issledovaniya-v-ramkakh-okr-rofar/

      Отсюда следует что МиГ-35 проталкивают чисто на экспорт, где МиГ сможет более чем достойно бороться с Ф15/16/18 а если наши самолёты получат РОФАРовскую начинку - то уже наштампованные Ф-22 и 35 очень серьёзно отстанут от наших самолётов и по времени и по деньгам, на модернизации/интеграции и тд. Конечно это моё сумбурное ИМХА. hi
      Scoun
      1. Вадим237 Сегодня, 13:17
        За то наши по авиационному вооружению отстают, большая часть того, что сейчас в арсенале ВВС -советского производства .
        Вадим237
  3. Симон Сегодня, 11:48
    Кравченко уточнила, что в состав вооружения МиГ-35 планируется ввести перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Во, нормально! Не входя самолетом в зону работы вражеского ПВО, можно выпустить средство поражения и оно поразит цель! good Вот еще одна заноза для вражеского ПВО! Теперь у них опять появится головная боль, как бороться с этим "недугом". crying
    Симон
    1. Alex777 Сегодня, 13:26
      Что в статье забыли упомянуть, так это то, что Миг дешевле Сушек будет. Хотя, при нехватке пилотов, мы это толком не используем... hi
      Alex777
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 11:57
    подсвеченным внешним наземным или воздушным подсветчиком,

    ... едет вражеский танчик себе, летит вражеский самолётик, а у них на борту "красная" точка... bully
    a.s.zzz888
  5. PROXOR Сегодня, 11:58
    Не от хорошей жизни старичка 29го допиливают до поколения 4++. Сделать однодвигательный легкий истребитель не могут, двигателя достаточно мощного нету.
    PROXOR
    1. К0щей Сегодня, 12:11
      Цитата: PROXOR
      Сделать однодвигательный легкий истребитель не могут, двигателя достаточно мощного нету.

      а зачем? топливо экономить? с этим в нашей стране проблем нет вроде. ну заметней он на америкосовских радарах, чем с одним соплом (наверное). на наших как-то одинаково.
      К0щей
    2. Александр 3 Сегодня, 12:11
      Много двигательные самолёты спроектировали для безопасности и живучести.
      Александр 3
      1. Вадим237 Сегодня, 13:18
        Только вот они чаще всего разбиваются.
        Вадим237
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