МиГ-35 получит оружие большой дальности

Истребители МиГ-35 получат новые авиационные средства поражения большой дальности. Об этом на авиасалоне Dubai Airshow-2017 сообщила официальный представитель корпорации "МиГ" Анастасия Кравченко.Кравченко уточнила, что в состав вооружения МиГ-35 планируется ввести перспективные авиационные средства поражения, в том числе большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО. Также ожидается, что в новом авиационном комплексе будет применена расширенная номенклатура вооружения, которая будет включать целый ряд новых видов управляемых авиационных средств поражения классов "воздух - поверхность" и "воздух - воздух"Уже состоялись испытания, в том числе и новой системы обнаружения и раннего оповещения МиГ-35, состоящей из ОЛС, АФАР, БРЛС и других. Удалось отработать более полусотни различных режимов, опробовать всю номенклатуру вооружений, включая управляемые и неуправляемые ракеты классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" с различными системами наведения на цель. А еще на Миг-35 в составе вооружения класса "воздух - поверхность" впервые внедрены системы, позволяющие атаковать по целям, подсвеченным бортовым лазером-подсветчиком от оптико-электронных систем нового поколения или по целям, подсвеченным внешним наземным или воздушным подсветчиком, передает ТАСС