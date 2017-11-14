Глава Пентагона назвал обычным делом учения с тремя авианосцами у берегов КНДР

Я слышал про три авианосца... Мы не собираемся посылать [проведением этих маневров] каких-либо важных сигналов. Это обычное дело, которым мы занимаемся вместе с нашими союзниками. Это обычные действия по [отработке] оперативной совместимости и взаимодействия

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал в понедельник обычным делом начавшиеся в субботу совместные маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех американских атомных авианосцев Nimitz, Theodore Roosevelt и Ronald Reagan с кораблями сопровождения. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Пентагоне.- цитирует Мэттиса пресс-служба оборонного ведомства.Он признался, что ничего странного в участии трех авианосцев в маневрах нет. "Мы, безусловно, можем собирать их вместе", - сказал министр, добавив, что учения были запланированы.Маневры продлятся четыре дня. Для участия в них мобилизованы также 11 американских кораблей, оснащенных комплексами противоракетной обороны Aegis. С южнокорейской стороны в них будут задействованы три эсминца, из которых два оборудованы Aegis, а также четыре фрегата.Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении республики. передает ТАСС