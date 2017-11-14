15:06 14 ноября

Глава Пентагона назвал обычным делом учения с тремя авианосцами у берегов КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал в понедельник обычным делом начавшиеся в субботу совместные маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех американских атомных авианосцев Nimitz, Theodore Roosevelt и Ronald Reagan с кораблями сопровождения. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Пентагоне.

Я слышал про три авианосца... Мы не собираемся посылать [проведением этих маневров] каких-либо важных сигналов. Это обычное дело, которым мы занимаемся вместе с нашими союзниками. Это обычные действия по [отработке] оперативной совместимости и взаимодействия
- цитирует Мэттиса пресс-служба оборонного ведомства.

Глава Пентагона назвал обычным делом учения с тремя авианосцами у берегов КНДР



Он признался, что ничего странного в участии трех авианосцев в маневрах нет. "Мы, безусловно, можем собирать их вместе", - сказал министр, добавив, что учения были запланированы.

Маневры продлятся четыре дня. Для участия в них мобилизованы также 11 американских кораблей, оснащенных комплексами противоракетной обороны Aegis. С южнокорейской стороны в них будут задействованы три эсминца, из которых два оборудованы Aegis, а также четыре фрегата.

Напряженность на Корейском полуострове сохраняется из-за активного развития КНДР ракетной и ядерной программ, а также военных маневров США и их союзников в регионе. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда. Совет Безопасности ООН в связи с этим резко ужесточил режим международных санкций в отношении республики. передает ТАСС



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 18

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  1. Шура пермский Сегодня, 11:54
    Они же вообще ребята скромные,это мы знаем
    Шура пермский
    1. dorz Сегодня, 11:59
      Это обычное дело, которым мы занимаемся вместе с нашими союзниками

      Геноцид и развязывание войн - обычная работа.
      dorz
    2. 79807420129 Сегодня, 12:10
      Я слышал про три авианосца..

      А если бы не слышал. laughing Это кто министр обороны или шут гороховый?Ничего не вижу,ничего не слышу,но пургу гоню. yes
      79807420129
      1. Partyzan Сегодня, 12:33
        Цитата: 79807420129
        Я слышал про три авианосца..

        А если бы не слышал. laughing Это кто министр обороны или шут гороховый?Ничего не вижу,ничего не слышу,но пургу гоню. yes

        так они ж давеча долго искали одну авианосную группу - то в японию пошла, то в австралию laughing они наверное информацию из газет получают
        Partyzan
  2. Вас Влад Сегодня, 11:56
    Обычное дело request Ну как же признаться что в мире тихо идёт революция(передел мира)?Сша не могут признать свою несостоятельность yes
    Вас Влад
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    ... "песик войны" озвучил полувразумительное... других морей и океанов что ли нет?... angry
    a.s.zzz888
  4. pvv113 Сегодня, 12:00
    совместные маневры в акватории Корейского полуострова с участием трех американских атомных авианосцев

    Когда Псаки обещала к берегам Белоруссии подогнать авианосец, то весь мир посчитал это серьезной угрозой wink А три штуки возле Северной Кореи - дело житейское
    pvv113
    1. Partyzan Сегодня, 12:34
      не трогайте наше внутренне море - нам лишний риф не нужен laughing
      Partyzan
      1. pvv113 Сегодня, 12:42
        Так я и переживал, вдруг мой огород зацепит wink
        pvv113
  5. Гардамир Сегодня, 12:05
    Ну и кто после всего смеет в чём то обвинять Ына? Американская военщина у границ, как должно реагировать руководство КНДР?
    Гардамир
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    Я слышал про три авианосца...

    Оказывается министр обороны слышал (интересно от кого) о том, что три авианосца Сша находятся в этом регионе. Это, что такая шутка? Странно, но для американцев обычным делом являются учения с участием трех авианосных групп во взрывоопасном регионе. Действительно в военной и политической верхушке Сша групповое помешательство.
    rotmistr60
    1. sogdy Сегодня, 12:53
      Цитата: rotmistr60
      Оказывается министр обороны слышал (интересно от кого) о том, что три авианосца Сша находятся в этом регионе. Это, что такая шутка?

      У амеров министр обороны ни к войскам, ни к воорйжениям, ни к перемещению отношения не имеет. У него несколько меньше полномочий, чем у Нач.Тыла.
      sogdy
  7. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:12
    А сами вонь подымают, когда РФ и союзники учения проводят недалеко от границ стран НАТО. Двойные стандарты как есть.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. AlexG83 Сегодня, 12:14
    Авианосцы иногда тонут, "обычное дело".
    AlexG83
  9. К0щей Сегодня, 12:15
    Я слышал про три авианосца

    уже смешно))) он не уверен. как грязи этих авианосцев, чесслово laughing
    Он признался, что ничего странного в участии трех авианосцев в маневрах нет ... учения были запланированы

    как и в запланированных ответных яд. испытаниях КНДР.
    К0щей
    1. Partyzan Сегодня, 12:35
      Цитата: К0щей
      как и в запланированных ответных яд. испытаниях КНДР.

      все идет по плану laughing
      Partyzan
  10. Антианглосакс Сегодня, 12:33
    Такую зацепку, как агрессия Ына матрасня ни за что не пропустит - будет цепляться к северокорейской угрозе изо всех сил!
    Антианглосакс
  11. Евродав Сегодня, 13:48
    Цитата: Гардамир
    Ну и кто после всего смеет в чём то обвинять Ына? Американская военщина у границ, как должно реагировать руководство КНДР?

    Так его только больные и обвиняют, здравомыслящему в голову не придет... Ведь если у тебя под окном баражируют гопники и стучат в твою дверь, значит ты обязан озаботиться решетками на окна и стальной дверью, чтоб семью защитить... Ну и ружьишко конечно смазал...
    Евродав
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