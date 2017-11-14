Американские СМИ назвали угрозой рекордный урожай пшеницы в РФ
Крупный урожай зерновых в России стал главной причиной падения цен на пшеницу в Соединенных Штатах, утверждает издание The Wall Street Journal (WSJ).
«Вследствие этого США закрывают торговое представительство "Пшеничной ассоциации" в Египте», – приводит статью газета Известия.
По словам автора публикации, американские «фермеры уступили старому сопернику». Он отметил, также что ожидаемый урожай 130 млн тонн пшеницы «укрепил возрождение страны (России) как сельскохозяйственной сверхдержавы».
Издание сообщает, что «цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в РФ в июле и составили $4,19 за бушель (35,2 л)». По данным WSJ, обойти Америку как мирового экспортера пшеницы «России помогли крупные инвестиции и слабеющий рубль».
Аналитики ожидают, что урожай пшеницы в США упадет на четверть из-за засухи. При этом американская пшеница составит всего 15% от мирового экспорта, тогда как в 1970-х этот показатель был на уровне 50-ти процентов.
В Минсельхозе США предполагают, урожай РФ в этом сезоне будет вдвое больше, чем в их стране.
В этом году Россия начала экспортировать пшеницу в Венесуэлу. Первая партия зерна (30 тонн) прибыла в эту республику 1 сентября.
«Вследствие этого США закрывают торговое представительство "Пшеничной ассоциации" в Египте», – приводит статью газета Известия.
По словам автора публикации, американские «фермеры уступили старому сопернику». Он отметил, также что ожидаемый урожай 130 млн тонн пшеницы «укрепил возрождение страны (России) как сельскохозяйственной сверхдержавы».
Издание сообщает, что «цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в РФ в июле и составили $4,19 за бушель (35,2 л)». По данным WSJ, обойти Америку как мирового экспортера пшеницы «России помогли крупные инвестиции и слабеющий рубль».
Аналитики ожидают, что урожай пшеницы в США упадет на четверть из-за засухи. При этом американская пшеница составит всего 15% от мирового экспорта, тогда как в 1970-х этот показатель был на уровне 50-ти процентов.
В Минсельхозе США предполагают, урожай РФ в этом сезоне будет вдвое больше, чем в их стране.
В этом году Россия начала экспортировать пшеницу в Венесуэлу. Первая партия зерна (30 тонн) прибыла в эту республику 1 сентября.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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