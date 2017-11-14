15:07 14 ноября

Американские СМИ назвали угрозой рекордный урожай пшеницы в РФ

Крупный урожай зерновых в России стал главной причиной падения цен на пшеницу в Соединенных Штатах, утверждает издание The Wall Street Journal (WSJ).



«Вследствие этого США закрывают торговое представительство "Пшеничной ассоциации" в Египте», – приводит статью газета Известия.


По словам автора публикации, американские «фермеры уступили старому сопернику». Он отметил, также что ожидаемый урожай 130 млн тонн пшеницы «укрепил возрождение страны (России) как сельскохозяйственной сверхдержавы».

Издание сообщает, что «цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в РФ в июле и составили $4,19 за бушель (35,2 л)». По данным WSJ, обойти Америку как мирового экспортера пшеницы «России помогли крупные инвестиции и слабеющий рубль».

Аналитики ожидают, что урожай пшеницы в США упадет на четверть из-за засухи. При этом американская пшеница составит всего 15% от мирового экспорта, тогда как в 1970-х этот показатель был на уровне 50-ти процентов.

В Минсельхозе США предполагают, урожай РФ в этом сезоне будет вдвое больше, чем в их стране.

В этом году Россия начала экспортировать пшеницу в Венесуэлу. Первая партия зерна (30 тонн) прибыла в эту республику 1 сентября.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 107

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  1. Шура пермский Сегодня, 12:04
    Они них любые хорошие новости из России угроза
    Шура пермский
    1. 79807420129 Сегодня, 12:07
      Цитата: Шура пермский
      Они них любые хорошие новости из России угроза

      Для них само существование России угрозой считается. winked
      79807420129
      1. Кот Маркиз Сегодня, 12:17
        А чего радоваться? Вывезут перекупщики все зерно из России и продадут за валюту, а мы будем жрать подорожавший "хлеб" из низкосортной пшеницы с турецкими "выпухлителями"....
        Кот Маркиз
        1. хрыч Сегодня, 12:19
          Цитата: Кот Маркиз
          А чего радоваться? Вывезут перекупщики все зерно из России и продадут за валюту, а мы будем жрать подорожавший "хлеб" из низкосортной пшеницы с турецкими "выпухлителями"....

          Говорит кот Маркиз дочь кота Леопольда (поверьте, с пшеном не все так однозначно, мыши поели laughing ), под американским флагом wassat wassat wassat
          хрыч
        2. Чёрный Сегодня, 12:19
          Цитата: Кот Маркиз
          А чего радоваться? Вывезут перекупщики все зерно из России и продадут за валюту, а мы будем жрать подорожавший "хлеб" из низкосортной пшеницы с турецкими "выпухлителями"...

          Вы бы сперва флажок на профиле сменили, а потом бы радели за нас smile
          Чёрный
          1. Mestny Сегодня, 12:23
            Так это он может про своих пишет
            а мы будем жрать подорожавший "хлеб" из низкосортной пшеницы с турецкими "выпухлителями"....
            Mestny
            1. хрыч Сегодня, 12:29
              Он выпухлителя перекушал на Брайтоне wassat
              хрыч
          2. Кот Маркиз Сегодня, 12:30
            Вот так всегда-все норовят котика обидеть.... то ногой пнут, то "Собаку" натравят и всегда флагом попрекают несчастное животное..... sad
            Кот Маркиз
            1. ando_bor Сегодня, 13:15
              Цитата: Кот Маркиз
              Вот так всегда-все норовят котика обидеть.... то ногой пнут, то "Собаку" натравят и всегда флагом попрекают несчастное животное..... sad

              За хвост и об землю такого котика, - cpaнь госдеповскую.
              ando_bor
            2. Hammerlock Сегодня, 13:21
              а ты (число ПИ)(3)ди поменьше, глядишь и колбаски дадут
              Hammerlock
        3. Scoun Сегодня, 12:26
          Цитата: Кот Маркиз
          А чего радоваться? Вывезут перекупщики все зерно из России и продадут за валюту,

          Да хоть бы так, вчера по новостям показывали, ещё куча зерна не убрано, банально хранить негде!!! И РЖД подвело а РЖД говорит что собственники вагонов виноваты.......
          УРОЖАЙ есть а максимальной пользы и из этого, мы без пинка получить не можем.
          Стрелки только перекидывают друг на друга.

          Хлеб пропадёт? В Курганской области собранный урожай гниёт на полях | АиФ Челябинск
          chel.aif.ru/kyrgan…urozhay_gniyot…
          Турбо · В Курганской области небывалый урожай. Ещё не закончилась уборочная кампания, а уже собрано два миллиона тонн зерна. ... Фермеры высокой урожайности не рады
          Scoun
          1. хрыч Сегодня, 12:34
            Скажу вам по-секрету, что в крайнем случае, если мощности не позволяют обработать, можно его просто бросить и делов. Перегной почве на радость laughing Поэтому сильно не переживайте нашей удаче laughing Кстати, корма станут дешевле и мясная индустрия получит бонус. На фоне санкций и импортозамещения, небеса за нас good
            хрыч
          2. Alexey RA Сегодня, 13:02
            Дык... ещё с советских времён небывалый урожай - самое страшное бедствие на селе. Ибо приходит он всегда неожиданно, и что делать с ним - не знают. smile
            Alexey RA
          3. Кент0001 Сегодня, 14:45
            Урожай в этом году -офигенное стечение погодных условий, а не агрорывок отреасли вследствие выхода нашего с/х на новый уровень. Сомневаюсь что это повторится в следующем сезоне.
            .
            Кент0001
        4. Вадим237 Сегодня, 13:22
          А не всё ли равно, из какого сорта пшеницы хлеб.
          Вадим237
          1. sogdy Сегодня, 13:41
            Цитата: Вадим237
            из какого сорта пшеницы хлеб

            Нет. Из твердых сортов _хлеб_ не получится. И тогда большая часть помола в муке заменяется кукурузой (есть и другие заменители). Вкус отвратный, сохнет, нужно менять режим приготовления.
            sogdy
            1. Вадим237 Сегодня, 14:04
              Сейчас вроде смесями занимаются.
              Вадим237
      2. Чёрный Сегодня, 12:17
        Угроза это то , что бабка Варвара через забор прокричала. laughing
        Чёрный
      3. 210окв Сегодня, 12:17
        Главное что бы для нас этот урожай не стал "бедствием" как в прошлые годы..
        210окв
        1. Krasnodar Сегодня, 12:23
          Цитата: 210окв
          Главное что бы для нас этот урожай не стал "бедствием" как в прошлые годы..

          Покупать сельхоз землицу надо ближе к Новороссийску - гарантированно продашь раньше всех и за адекватную цену - самая дешёвая логистика до порта - все экспортеры и перекупы телефон оборвут ещё до того, как начнётся уборка урожая
          Krasnodar
          1. Гильятон Сегодня, 12:48
            На Кубани понаехав и так хватает, своим деваться не куда! am
            Гильятон
            1. Krasnodar Сегодня, 13:00
              Цитата: Гильятон
              На Кубани понаехав и так хватает, своим деваться не куда! am

              Вот чудак человек - больше народа - легче заработать.
              Krasnodar
          2. Monster_Fat Сегодня, 12:51
            Покупать сельхоз землицу надо ближе к Новороссийску

            Ага. там такой "хвостяра" из зерновозов выстраивается-от порта и, наверное, до самого Краснодара если не дальше-не только главные, но и все объездные забиты машинами. Неделями в очереди стоят, ожидая погрузки.. Местные матюкаются-ни проехать ни пройти. А что на Стандарте делается-таксисты отказываются возить пассажиров на ЖД вокзал-все фурами забито, люди с вещами от Магистральной пешочком, через мост....
            Monster_Fat
            1. Krasnodar Сегодня, 13:28
              Цитата: Monster_Fat
              Покупать сельхоз землицу надо ближе к Новороссийску

              Ага. там такой "хвостяра" из зерновозов выстраивается-от порта и, наверное, до самого Краснодара если не дальше-не только главные, но и все объездные забиты машинами. Неделями в очереди стоят, ожидая погрузки.. Местные матюкаются-ни проехать ни пройти. А что на Стандарте делается-таксисты отказываются возить пассажиров на ЖД вокзал-все фурами забито, люди с вещами от Магистральной пешочком, через мост....

              В Новорос часто мотаюсь, такого коллапса там не наблюдал, если честно
              Krasnodar
          3. Вадим237 Сегодня, 13:25
            Для этого нужно ещё одну сеть дорог, с многочисленными развязками, а также ещё один порт построить.
            Вадим237
            1. Krasnodar Сегодня, 13:53
              Цитата: Вадим237
              Для этого нужно ещё одну сеть дорог, с многочисленными развязками, а также ещё один порт построить.

              Я пишу о том, как сейчас продать быстрее. Экспортёры и перекупы покупают прежде всего у тех, кто ближе к Новоросу - доставка дешевле. А насчёт дорог и ещё одного порта - правильно. Надо. От Ростова до Краснодара М4 хорошая, а от Краснодара на моря - так себе...
              Krasnodar
        2. Кент0001 Сегодня, 14:46
          У нас по другому не бывает.
          Кент0001
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:58
            Цитата: Кент0001
            У нас по другому не бывает.

            Правильно: сначала битва за урожай, а потом битва с урожаем! yes
            СРЦ П-15
      4. Лелёк Сегодня, 12:27
        Цитата: 79807420129
        Для них само существование России угрозой считается.


        Привет.
        В связи со сказанным Вами, отрадно сознавать, что эта угроза расширяется не только в военной области. Мы слишком долго сидели в арьергарде (не без усилий к тому тех же американцев). Но из этих небольших успехов не надо устраивать гонку за лаврами, а планомерно устраивать апгрейд всем ветвям хозяйствования и уходить от ликования по поводу роста цен на сырьё, особливо на нефть и газ, которые не бесконечны. yes
        Лелёк
        1. Кент0001 Сегодня, 14:47
          Это не про наших чинуш. Для них цены на нефть это все.
          Кент0001
    2. SOF Сегодня, 12:56
      Цитата: Шура пермский
      Для них любые хорошие новости из России угроза

      ...разумеется, ведь здесь снова отличились русские хакеры, изрядно накаченные мильдонием...
      SOF
    3. антивирус Сегодня, 13:54
      лучшие друзья Маккейна - мышки
      антивирус
    4. Барбулятор Сегодня, 14:03
      Цитата: Шура пермский
      Они них любые хорошие новости из России угроза

      Шурик, сам то хоть понял, что наваял? Или от избытка чуйств собой не управляешь, аль лишь бы отметиться?
      Барбулятор
  2. fedor13 Сегодня, 12:08
    Про 30 тонн непонял, может 30000 тонн?!?! Что тоже не много.
    fedor13
  3. Ив762 Сегодня, 12:10
    «цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в РФ в июле и составили $4,19 за бушель (35,2 л)»
    - Пф-ф-ф.. bully .. Граждане, бросайте свои "палаты", и идите бягом в наши магазины торговать. Там цены на соответствующие товары растут независимо от урожаевъ!
    Ив762
    1. НасРать Сегодня, 12:16
      Не удивлюсь, если цена на хлеб, на прилавках наших магазинов, опять поползет вверх! И наше руководство, сумеет таки объяснить это явление населению... yes
      НасРать
      1. Muvka Сегодня, 12:33
        Цитата: НасРать
        Не удивлюсь, если цена на хлеб, на прилавках наших магазинов, опять поползет вверх! И наше руководство, сумеет таки объяснить это явление населению... yes

        Опять? Подскажите, а когда она ползла вверх? Хлеб как стоил в 12-13 году, так и сейчас столько же стоит. Ну может на рубль вырос, но это нормально, т.к. есть такое понятие, как инфляция. Может хватит врать?
        Muvka
        1. НасРать Сегодня, 12:45
          Цитата: Muvka

          Опять? Подскажите, а когда она ползла вверх? Хлеб как стоил в 12-13 году, так и сейчас столько же стоит. Ну может на рубль вырос, но это нормально, т.к. есть такое понятие, как инфляция. Может хватит врать?

          Хе-хе...
          НасРать
          1. Muvka Сегодня, 13:00
            Хе-хе... Получается хлеб подешевел.
            А сравните дополнительно цены на яйца, рыбу. А такие как вы, постоянно ноют, что все дорожает. А вот сравниваем 2 таблицы - и все дешевеет. Какие будут ваши аргументы?
            Muvka
            1. НасРать Сегодня, 13:04
              Цитата: Muvka
              Хе-хе... Получается хлеб подешевел.

              Картинка не читабельна.... negative исправили замечательно..
              И бензин тоже подешевел... И металл то же подешевел... И электроэнергия... bully

              Кстати, какого сорта зерно собрали? ...рекордсмен..
              НасРать
              1. Muvka Сегодня, 13:21
                Мы вроде говорили про хлеб. Что цены на него из-за огромных сборов растут. Разве нет? Ну а если хотите, давайте посчитаем, сколько пунктов подешевело, а сколько подорожало. Я за.
                Muvka
                1. НасРать Сегодня, 14:06
                  Про хлеб - спекут вам каравай из фуражной пшеницы, добавят химии - цена ещё подешевеет... главное, что бы ректорат радовался...
                  НасРать
              2. НасРать Сегодня, 13:23
                Если смотреть не на «вал», с которым, безусловно, все в порядке, а на качество производимого в нашей стране зерна, то придется констатировать, что оно снижается, причем весьма существенно.

                Производство пшеницы твердых сортов (I и II классов) в 2016 году составило около 600 тысяч тонн из 73,3 млн тонн общего сбора, или менее 1%. При этом снижается и качество мягкой пшеницы: в 2016 году на долю зерна III класса приходилось 22,3% (в 2015 году — 36%), IV класса — 49,1% (44,1%), а V класса — 28,6% (19,9%). В этом году дисбаланс в сторону пшеницы IV–V классов только усилится: доля зерна III класса снизится до 11–12%.
                Следует сказать, что для нужд хлебопекарной промышленности советские ГОСТы разрешали использовать пшеницу не ниже III класса (22–24% клейковины). Теперь же хлеб повсеместно пекут из муки, смолотой из смеси зерна III–IV класса, применяя специальные «улучшающие» добавки: так получается дешевле. Но белка от этого в хлебе, само собой, не прибавляется. То же самое касается муки, макарон и прочей зерновой бакалеи. Так что если считать «по белку» (клейковине), то до уровня конца 70-х–начала 80-х годов нашему сельскому хозяйству пока еще далековато.

                Кстати, IV и V классы пшеницы были введены только ГОСТом 1990 года, а до того вся пшеница с содержанием клейковины ниже 22% относилась к фуражной, то есть годной на корм исключительно скоту. Но для рынка существует только прибыль, и если цену на товар повышать в нужной степени нельзя, то приходится снижать качество продукции.
                НасРать
                1. НасРать Сегодня, 13:26
                  Наш среднестатистический соотечественник ежегодно потребляет 118–120 кг хлебопродуктов (в пересчете на муку), что обеспечивает примерно треть калорийности его рациона. Поскольку «хлебные» калории, наряду с «картофельными», являются самыми дешевыми, то в случае падения доходов населения потребление хлеба, абсолютное и относительное, увеличивается, а в случае их роста — напротив, снижается.

                  Отсюда понятно, что стоимость основных сортов хлеба по необходимости оказывается, так или иначе, привязанной к уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) в том или ином регионе. Данная привязка означает возможность покупать на десятую часть МРОТ 1500 «хлебных» килокалорий в день, что примерно соответствует 500 г белого хлеба.
                  Следовательно, цепочку улучшения качества производимого в России зерна можно запустить только с уровня повышения доходов населения и при условии чрезвычайно гибкого и точного государственного регулирования каждого из звеньев этой цепочки в обратном порядке — условно говоря, от прилавка до поля.

                  К сожалению, рассчитывать на это в ближайшей перспективе не приходится, а значит, судя по всему, новое обострение «хлебной проблемы» внутри страны, несмотря на рекордные урожаи зерновых, не за горами.
                  НасРать
                2. Krasnodar Сегодня, 13:55
                  Цитата: НасРать
                  Если смотреть не на «вал», с которым, безусловно, все в порядке, а на качество производимого в нашей стране зерна, то придется констатировать, что оно снижается, причем весьма существенно.

                  Производство пшеницы твердых сортов (I и II классов) в 2016 году составило около 600 тысяч тонн из 73,3 млн тонн общего сбора, или менее 1%. При этом снижается и качество мягкой пшеницы: в 2016 году на долю зерна III класса приходилось 22,3% (в 2015 году — 36%), IV класса — 49,1% (44,1%), а V класса — 28,6% (19,9%). В этом году дисбаланс в сторону пшеницы IV–V классов только усилится: доля зерна III класса снизится до 11–12%.
                  Следует сказать, что для нужд хлебопекарной промышленности советские ГОСТы разрешали использовать пшеницу не ниже III класса (22–24% клейковины). Теперь же хлеб повсеместно пекут из муки, смолотой из смеси зерна III–IV класса, применяя специальные «улучшающие» добавки: так получается дешевле. Но белка от этого в хлебе, само собой, не прибавляется. То же самое касается муки, макарон и прочей зерновой бакалеи. Так что если считать «по белку» (клейковине), то до уровня конца 70-х–начала 80-х годов нашему сельскому хозяйству пока еще далековато.

                  Кстати, IV и V классы пшеницы были введены только ГОСТом 1990 года, а до того вся пшеница с содержанием клейковины ниже 22% относилась к фуражной, то есть годной на корм исключительно скоту. Но для рынка существует только прибыль, и если цену на товар повышать в нужной степени нельзя, то приходится снижать качество продукции.

                  Клейковина 22% это круто ...
                  Krasnodar
              3. Вадим237 Сегодня, 13:28
                Не важно какого оно сорта - всё пригодно к переработке и употреблению.
                Вадим237
                1. НасРать Сегодня, 13:31
                  Цитата: Вадим237
                  Не важно какого оно сорта - всё пригодно к переработке и употреблению.


                  Согласен, птицеводы и свиноводческие хозяйства потирают руки...
                  НасРать
                  1. Вадим237 Сегодня, 14:06
                    А вы сами себе можете хлеб печь, маневрируя рецептами приготовления.
                    Вадим237
                    1. НасРать Сегодня, 14:09
                      Можно печь самим, можно скорняжничать самим, можно плотничать, картоху и ту самим....потому и не помер русский человек! Не на государя же доброго надеяться!
                      НасРать
                      1. Krasnodar Сегодня, 14:21
                        Цитата: НасРать
                        Можно печь самим, можно скорняжничать самим, можно плотничать, картоху и ту самим....потому и не помер русский человек! Не на государя же доброго надеяться!

                        Лен и хлопок выращивать самим
                        Шить одежду самим ;))))
                        Krasnodar
      2. Alexey RA Сегодня, 13:10
        Дык... это ещё с нефтью и бензином было.
        Если цена на нефть упала - значит бензин подорожает: нефтянке нужно компенсировать убытки.
        Если цена на нефть поднялась - значит бензин подорожает: ибо сырьё НПЗ подорожало. smile
        Alexey RA
      3. Кент0001 Сегодня, 14:49
        Так и есть. Сейчас самый дешевый хлеб фиг знает из чего делают. А то что из нормальных компонентов то это уже не дешево.
        Кент0001
    2. с-т Petrov Сегодня, 12:35
      и на сколько рублей подорожал хлеб у вас?
      с-т Petrov
  4. Sergei75 Сегодня, 12:14
    Для кого угроза? Мы, в России, даже хорошее можем как-то так повернуть, что оно уже и не хорошее.
    Проблема в том, что урожай-то большой, но его себестоимость выше продажной цены! Вот как-так мы умудряемся себе в убыток работать?
    Sergei75
    1. хрыч Сегодня, 12:24
      Цитата: Sergei75
      урожай-то большой, но его себестоимость выше продажной цены!

      Вы что несете? С какого перепугу laughing РФ, благодаря Темнейшему, первая по экспорту пшеницы, третья по экспорту зерновых (ни царизм, ни большевизм страну не мог прокормить кстати). А здесь очередная истерика ибо вышибаем главного конкурента с рынка. Большой урожай, можем демпинговать и выбросить конкурента с рынка. Разорится куча фермеров, а ведь надо триллион на СЯС и пр. Понять их можно и простить wassat
      хрыч
      1. Sergei75 Сегодня, 12:45
        Вышибем? что-то я сумлеваюсь, сегодня мы завалим весь мир своим зерном по бросовой цене, т.к. мы практически хранить его не можем, в отличии от наших импортных конкурентов, но себестоимость выше чем продажная цена, соответственно кредиты отдать не сможем, соответственно на следующий год столько не посеем, соответственно цена взлетит и мы будем закупать, конечно если только не накидают ещё кредитов, а сегодняшние не реструктуризируют.
        Sergei75
        1. хрыч Сегодня, 12:56
          Цитата: Sergei75
          т.к. мы практически хранить его не можем

          Вы видимо не в курсе, но у нас что, что, а элеваторные мощности, хранилища Госрезерва и просто, превосходят кого бы то ни было. Поэтому не ищите в хорошем минусы, вы надеюсь не враг нашего народа, их и так хватает без вас laughing
          хрыч
      2. Paranoid50 Сегодня, 12:55
        Цитата: хрыч
        Понять их можно и простить wassat

        Ага,отпустить грехи... Соборовать... Спеть отходную... После,раз в год, цветочки сажать да оградку поправлять. yes А так-то да,однако, догнали и перегнали. Даже несколько неожиданно,но при этом спокойно,вроде как и должно быть. Только, вот, матрасы жалуются... laughing К бабуське не ходи, - сейчас должны ввалить каких-нибудь санкций нашему сельскому хозяйству. yes
        Paranoid50
      3. ando_bor Сегодня, 13:22
        Наемных зacpaнцев и их безмозглых жертв уже больше половины в ленте, - информационная война в действии, заскулят любой позитив.
        ando_bor
    2. Кент0001 Сегодня, 14:51
      Так производство построено. Управленцы га местах пилят бюджеты агрохолдингов вместе с поставщиками тмц. Ничего нового.
      Кент0001
  5. Krasnodar Сегодня, 12:15
    так и в России цены на пшеницу упали
    Кукурузу все придерживают, т.к. цены ниже плинтуса
    Krasnodar
    1. НасРать Сегодня, 12:17
      Ждем, когда упадут цены на хлеб.... bully




      НасРать
      1. Krasnodar Сегодня, 12:19
        Цитата: НасРать
        Ждем, когда упадут цены на хлеб.... bully

        )))))
        Ага .... :)
        Krasnodar
      2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 12:21
        Мука подешевела заметно. 2 кг пакет пшеничной муки в/с - 35 рублей, а был в районе полтинника.
        Анкыпельгыгыргын
      3. Muvka Сегодня, 12:36
        А вы к этой табличке могли бы приложить таблицу с средней ЗП в те времена?
        Muvka
        1. НасРать Сегодня, 12:51
          идите в нет и поищите, я Вам не справочная..
          НасРать
          1. Muvka Сегодня, 13:05
            Вы выложили эту таблицу. А разницу рублей не указываете. Вы обычный дешевый манипулятор.
            Muvka
            1. НасРать Сегодня, 13:14
              Манипуляция в том что, государство в 1947-53гг старалось снять тяжелое бремя с населения, не в пример в 2014-2017гг tongue
              НасРать
              1. Вадим237 Сегодня, 13:33
                К несчастью, у нас сейчас экономика не плановая, а рыночная - на ней другие правила. И за счёт чего сейчас бремя снимать?
                Вадим237
                1. НасРать Сегодня, 13:34
                  За счет грабежа населения!!! laughing
                  НасРать
                2. Krasnodar Сегодня, 13:57
                  Цитата: Вадим237
                  К несчастью, у нас сейчас экономика не плановая, а рыночная - на ней другие правила. И за счёт чего сейчас бремя снимать?

                  А я думал, что плановая экономика в числе прочего Союз развалила...
                  Krasnodar
                  1. Вадим237 Сегодня, 14:08
                    Советский Союз развалило плановое обеспечение половины мира, всем - за дармо.
                    Вадим237
                    1. НасРать Сегодня, 14:12
                      Добавил бы еще - предательство руководства страны!!! - это главное!
                      НасРать
                    2. Krasnodar Сегодня, 14:22
                      Цитата: Вадим237
                      Советский Союз развалило плановое обеспечение половины мира, всем - за дармо.

                      И это тоже
                      Krasnodar
                  2. Кент0001 Сегодня, 14:52
                    Жаль минуса отменили.
                    Кент0001
      4. Sergei75 Сегодня, 12:49
        цена на хлеб не упадёт!
        В каждом батоне сейчас заложена стоимость как минимум 2-х +прибыль, т.к. магазины продают хлеб от хлебокомбинатов на условиях возврата продукции если она не продана, иногда возврат составляет до 40%. вместо того, чтобы прогнозировать спрос, магазины просто берут... сколько хочется, ответственности никакой.
        Sergei75
      5. Горный стрелок Сегодня, 12:54
        Не хватает на хлеб? Или так просто написал?
        Горный стрелок
        1. НасРать Сегодня, 12:55
          А что, готов присылать каждый день на хлеб и макароны? Я пришлю р/счет - будешь платить?
          bully
          НасРать
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:20
    Российские "либералы" уже во всю обыгрывают эту статью себе во благо. Оказывается это природа и только она дала такую возможность, а те кто пахал землю, сажал хлеб, а затем его убирал во внимание не берутся.
    rotmistr60
    1. Mestny Сегодня, 12:27
      Так на то они и либералы - говорят например что ВО войну выиграл "генерал-мороз".
      Ну то есть что мы тут сами ни на что не способны - природа помогает.
      И что характерно, все эти говорящие без перерыва как на подбор одной известной национальности.
      А ещё они любят вопрошать со слезою и надрывом - "Ну за что, за что вы нас не любите?"
      Mestny
  7. Сергей-svs Сегодня, 12:23
    Крупный урожай зерновых в России стал главной причиной падения цен на пшеницу в Соединенных Штатах, утверждает издание The Wall Street Journal (WSJ)...Вследствие этого США закрывают торговое представительство "Пшеничной ассоциации" в Египте...

    Бедный - бедный Америка, ну везде ее Россия обижает..... я плакаль.... tongue lol
    Сергей-svs
  8. К0щей Сегодня, 12:24
    как живущий в Сибири:
    наши фермеры тут воют, что пшеницы-то они: 1) собрали до..я; 2) а вот хранить ее негде - все элеваторы заняты, ибо не справляются, т.е. сейчас она гниет на улице под мокрым снегом; 3) продают за бесценок, а цены в магазинах на хлеб, в лучшем случае, не меняются; 4) ну и соответственно, что не успеют продать по большей части пропадет, а кредиты отдавать надо...
    так что урожай - это хорошо, но его мало вырастить, его еще и реализовать надо. а он к сожалению имеет свойство портиться.
    К0щей
    1. Krasnodar Сегодня, 12:40
      Цитата: К0щей
      как живущий в Сибири:
      наши фермеры тут воют, что пшеницы-то они: 1) собрали до..я; 2) а вот хранить ее негде - все элеваторы заняты, ибо не справляются, т.е. сейчас она гниет на улице под мокрым снегом; 3) продают за бесценок, а цены в магазинах на хлеб, в лучшем случае, не меняются; 4) ну и соответственно, что не успеют продать по большей части пропадет, а кредиты отдавать надо...
      так что урожай - это хорошо, но его мало вырастить, его еще и реализовать надо. а он к сожалению имеет свойство портиться.

      На эти кредиты лучше элеватор построить - если их не хватает
      У меня тесть довольно крупный Фермер - там головняков столько...
      А вообще самая выгодная культура - Семочка СПК.
      Krasnodar
      1. К0щей Сегодня, 12:46
        Цитата: Krasnodar
        На эти кредиты лучше элеватор построить - если их не хватает

        кредиты на элеватор не субсидируют (да и хбз сколько на него денег надо), а на посадку культур - да, но, по-моему, требуется засеять определенное кол-во гектар
        К0щей
        1. Krasnodar Сегодня, 13:12
          Цитата: К0щей
          Цитата: Krasnodar
          На эти кредиты лучше элеватор построить - если их не хватает

          кредиты на элеватор не субсидируют (да и хбз сколько на него денег надо), а на посадку культур - да, но, по-моему, требуется засеять определенное кол-во гектар

          Элеватор от 2-3 млн баков стоит
          Субсидии лимитированы, дают только "своим"
          Krasnodar
          1. Вадим237 Сегодня, 13:38
            Хороший элеватор будет миллионов 500 рублей стоить.
            Вадим237
            1. Krasnodar Сегодня, 13:58
              Цитата: Вадим237
              Хороший элеватор будет миллионов 500 рублей стоить.

              Это да. Очень хороший. Действующий.
              Krasnodar
              1. sogdy Сегодня, 14:26
                Таки да. При тщательно выращенном _своем_ инженере-строителе можно и скидываться.
                sogdy
    2. sogdy Сегодня, 12:44
      Цитата: К0щей
      как живущий в Сибири:

      вот и займись хранением и переработкой. Таки я лично не мешаю, только ЗА.

      И да, хлеб из зерна не делают. Так что каким образом урожай пшеницы (твердой!?) этого года может влиять на стоимость мягкой пшеницы, яйца, молока и масла, обслуживания и ремонта оборудования в ЭТОМ году?
      sogdy
      1. К0щей Сегодня, 12:53
        Цитата: sogdy
        вот и займись хранением и переработкой. Таки я лично не мешаю, только ЗА

        не займусь, не хочу продавать свои органы, чтобы займы отдать.
        Цитата: sogdy
        И да, хлеб из зерна не делают.

        его делают из муки, мука бывает разных сортов, к сожалению, по данным Роспотребнадзора, очень многие производители идут на удешевление производства и вместо высшего сорта используют более дешевые сорта.
        ну и в прошлом году у нас тоже был рекорд, только тогда он продавался по более высоким ценам.
        а если хотите конкретики вот часть интервью:
        У более мелких новосибирских сельхозпредприятий и самих контрактов на поставку зерна за рубеж нет. Обычно пшеницу продавали только на внутреннем рынке. В этом году в России собрали большой урожай и цены на зерно в стране сильно упали.
        https://news.mail.ru/economics/31627787/
        К0щей
        1. sogdy Сегодня, 13:10
          Цитата: К0щей
          мука бывает разных сортов

          Аха, и состоит не только из помола пшеницы.
          Насчет твердой/мягкой не услышал - а это и есть суть вопроса.
          Цитата: К0щей
          а если хотите конкретики

          кто-то там под танки бросался чтоб так жить.
          Цитата: К0щей
          не займусь, не хочу продавать свои органы, чтобы займы отдать

          Цитата: Krasnodar
          На эти кредиты лучше элеватор построить - если их не хватает

          Скидывайтесь органами - или так и останется, только жалеть о вас никто не будет. Кисмет, блин, под танки кидаться не надо было - теперь так под танки и до конца жизни.
          А если без матов - спонсоров, инвестиции и прочие чудеса искать самим и внутри страны - иначе отдавать будете за долги.
          sogdy
          1. К0щей Сегодня, 13:26
            Цитата: sogdy
            Скидывайтесь органами - или так и останется, только жалеть о вас никто не будет. Кисмет, блин, под танки кидаться не надо было - теперь так под танки и до конца жизни.
            А если без матов - спонсоров, инвестиции и прочие чудеса искать самим и внутри страны - иначе отдавать будете за долги.

            да никто не нуждается в вашей и чьей-то там жалости, особенно в Сибири, тут хлипкие и сейчас не долго живут. просто радоваться только тому, что в общем по стране огромный урожай толку мало. радоваться надо, когда этот урожай весь продан будет.
            К0щей
            1. sogdy Сегодня, 14:00
              Цитата: К0щей
              в вашей и чьей-то там жалости, особенно в Сибири

              Так ить и я в Сибири. Сегодня -23. Три ветви моей семьи здесь (севернее) не менее 10000 лет живут. Так шо мммееестные мы. Что за урожаи, какой пшеницы (и не только) - таки не ново.
              Цитата: К0щей
              радоваться только тому, что в общем по стране огромный урожай толку мало.

              Вот потому озаботились (слово хорошее!) продажей через границу, которая ближе, чем элеватор, хранилище и переработка со своими складами. Чтобы на _возможные_ доходы таки выстроили свои комплексы переработки и хранения. Но, увы, уже САМИ.
              Не бывали в районах золотарей? Там ТАКИЕ (с придыханием!) дороги, транспортники с танками садятся. Дороги на деньги от добычи. Еще и войска содержат. А в 1916 это было низкорентабельно.
              Ну шо, таки я не прав?
              sogdy
            2. sogdy Сегодня, 14:09
              Цитата: К0щей
              радоваться надо, когда этот урожай весь продан будет.

              радоваться надо когда хлеб в магазине по 12 и 16 копеек килограммовая буханка лежать будет. Тот, который не сохнет по 3-4 дня без всяких пакетов.
              sogdy
    3. Кент0001 Сегодня, 14:56
      А у нас элеватор вообще второй год не работает. Никому не нужен.
      Кент0001
  9. alfa19638 Сегодня, 12:26
    Ещё одна причина для продления санкций !
    alfa19638
  10. Laksamana Besar Сегодня, 12:36
    SNN, BBS: cрочно в номер! Битва за урожай! Русские хакеры взломали сервера Чигакской ТП и обвалили цены на пшеницу! Россия испытала на территории США нанооружие вызывающее засуху! Путин ввёл эмбарго на доставку дождей в США! smile
    Laksamana Besar
  11. iliitchitch Сегодня, 12:43
    Урожай пшеницы - угроза , неурожай пшеницы - опять угроза . Может , от зоологической русофобии небывалый урожай "Цирконов" и "Сарматов" поможет ?
    iliitchitch
  12. Горный стрелок Сегодня, 12:52
    Ждем санкций? За интервенцию пшеницей? Агрессивная русская пшеница захватывает рынки?
    Горный стрелок
  13. Monster_Fat Сегодня, 13:01
    Мне вот интересно: в России всегда была проблема с сохранением урожая и потому при СССР планомерно строили элеваторы-зернохранилища. Я это к чему-сколько элеваторов построили в путинской России (стадионы, олимпиады,саммиты и пр. прошу не поминать-хе-хе wink ) или все изначально планируется на вывоз-чего его хранить? winked
    Monster_Fat
    1. Вадим237 Сегодня, 13:45
      Сейчас надо сразу заключать контракт на пшеницу и крупы на экспорт, делать контейнеры, собрал, оговоренный в контракте, урожай прямо в эти спец контейнеры для зерновых и отправил зарубеж.
      Вадим237
      1. Krasnodar Сегодня, 14:15
        Цитата: Вадим237
        Сейчас надо сразу заключать контракт на пшеницу и крупы на экспорт, делать контейнеры, собрал, оговоренный в контракте, урожай прямо в эти спец контейнеры для зерновых и отправил зарубеж.

        )))))
        Все должно быть рентабельно
        Krasnodar
    2. sogdy Сегодня, 14:36
      Цитата: Monster_Fat
      сколько элеваторов построили в путинской России

      Я знаю о трех в нашей области - не государственных.
      А кто обещал, что государство, дотируя производителей, будет само строить?
      sogdy
    3. Кент0001 Сегодня, 14:59
      Дофига построили. И еще строят. Плюс есть технология хранения в пластиковых рукавах. Так что Каргил скоро в Путинской России будет производить больше чем на территории пи ндостпна.
      Кент0001
  14. Hiss Сегодня, 13:21
    Просыпаюсь, значит, с утреца - и по привычке угрожаю сша заместо умывания.
    Сажусь в электричку, здороваюсь со знакомыми - и тут же угрожаем сша сообща.
    На работу приехал, с ребятами поручкался - садимся на "утреннике" угрожать сша.
    А потом еще обед с угрозами, и обратная поездка, снова с угрозами. И дома обязательно с семьей угрожаем.
    В этом смысл нашей простой русской жизни - всегда и во всем угрожать сша. Других дел у нас по определению нет, ну, разве что иногда на при прибалтийские вымираты отвлекаемся, да на кастрюльню с европой, но это так, по выходным. Скоро , простите, газы опосля "музыкальной похлебки" атакой на "свободный мир" назовут, а сам супчик допингом.
    Это что вообще такое, есть хоть что то в нас не представляющее угрозы для них..?
    Hiss
    1. Комментарий был удален.
      1. iliitchitch Сегодня, 13:42
        Цитата: Кот Маркиз
        А вам не приходит в голову, что это специально ваши СМИ собирают любую "плохую" новость о России и тиражируют ее только для того, чтобы уверить вас, что именно против вас "весь мир" ополчился, чтобы вы не думали ни о чем другом, кроме как о "злокознях" США и ЕС и не задавали "неудобных" вопросов своим властям?

        Не , не приходит . Потому что мы атлично знаем , что из себя представляет наша власть , кастрюли на голову не одеваем и неудобных вопросов не задаём . Потому что это мечта полосатых уродов и прочих европедов - что бы мы всё сами у себя и похерили . А мы , понимашь , как-то живём . И дальше собираемся , даже когда согласно заветам Ильича запад окончательно загниёт . Трупные пятна по всему миру уже , факт . drinks
        iliitchitch
  15. Евродав Сегодня, 13:36
    Цитата: Кот Маркиз
    А чего радоваться? Вывезут перекупщики все зерно из России и продадут за валюту, а мы будем жрать подорожавший "хлеб" из низкосортной пшеницы с турецкими "выпухлителями"....

    И Путина, Путина вставьте, ведь это он, лично, "вывезет перекупщикам все зерно из России", ну а валюту всю себе заберет! Тогда ваша мысль будет полной!
    Евродав
Картина дня