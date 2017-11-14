14:57 14 ноября

В ВВО поступил новый транспортный вертолет Ми-26

Соединение армейской авиации Восточного военного округа, базирующееся в Хабаровском крае, пополнилось новым вертолетом Ми-26, передает пресс-служба ВВО

В ВВО поступил новый транспортный вертолет Ми-26


Экипаж самого большого в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета совершил перелет из Ростова-на-Дону, где расположен завод-изготовитель, на аэродром постоянного базирования в Хабаровске.


Летчики соединения армейской авиации совершили перелет протяженностью свыше 10 тысяч километров, совершив 8 дозаправок на маршруте следования. По прибытии в авиачасть командир экипажа доложил об успешном перелете, представители командования соединения поздравили личный состав эскадрильи Ми-26 с поступлением новой авиационной техники
- добавили в пресс-службе

Новая винтокрылая машина пополнила парк уже стоящих на вооружении соединения армейской авиации округа тяжелых транспортных вертолетов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. НасРать Сегодня, 12:30
    Пролетел такой на прошлой недели, над нашей деревушкой... жена аж выбежала на улицу, посмотреть... шумел здОрово, говорит о-о-очень большой и низко прошел... не ожидала, и не сняла на камеру..
    НасРать
  2. a.hamster55 Сегодня, 13:13
    Доводилось как то на таком КОРАБЛЕ пассажиром Торжок- Уфа - Торжок . Экипаж 5 суперменов ! Поразила грузоподъёмность и прожорливость . Шумность как всегда - но зато как хорошо после выключения движков ....
    a.hamster55
  3. BAI Сегодня, 13:35
    Иногда большой размер - минус. Когда в Чечне сбили, сразу 126 человек погибло.
    BAI
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