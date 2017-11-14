В ВВО поступил новый транспортный вертолет Ми-26

Летчики соединения армейской авиации совершили перелет протяженностью свыше 10 тысяч километров, совершив 8 дозаправок на маршруте следования. По прибытии в авиачасть командир экипажа доложил об успешном перелете, представители командования соединения поздравили личный состав эскадрильи Ми-26 с поступлением новой авиационной техники

Соединение армейской авиации Восточного военного округа, базирующееся в Хабаровском крае, пополнилось новым вертолетом Ми-26, передает пресс-служба ВВОЭкипаж самого большого в мире серийно выпускаемого транспортного вертолета совершил перелет из Ростова-на-Дону, где расположен завод-изготовитель, на аэродром постоянного базирования в Хабаровске.- добавили в пресс-службеНовая винтокрылая машина пополнила парк уже стоящих на вооружении соединения армейской авиации округа тяжелых транспортных вертолетов.