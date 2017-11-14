14:58 14 ноября

Военные Алжира высоко оценили российский «Бережок»

Модернизированные при помощи российских специалистов БМП-2М с боевым модулем «Бережок», по мнению алжирских военных, можно считать одними из лучших в мире, пишет Российская газета.



Контракт на модернизацию машин был подписан с тульским ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». В результате алжирская армия получила боевые машины с новейшими системами управления огнем, отвечающие самым современным требованиям.




«В распоряжение наводчиков-операторов поступили комбинированные прицелы с тепловизионным каналом. Это дает возможность действовать ночью так же эффективно, как днем. Лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель с системой датчиков существенно повышают точность стрельбы 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ», – говорится в материале.

Командир, благодаря современному панорамному прицелу, имеет возможность не только помогать наводчику в поиске целей, но и при необходимости дублировать его действия.



Огневая мощь машины увеличена за счет 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом до 300 гранат и противотанкового комплекса «Корнет».

Согласно сообщениям алжирского военного ресурса www.forcesdz.com, военнослужащие очень довольны имеющейся у них техникой. Неудивительно, что после модернизации первой партии в 400 машин, было решено усовершенствовать оставшиеся.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:28
    ... понимают алжирцы, "что такое хорошо, и что такое плохо"... fellow
    a.s.zzz888
  2. Partyzan Сегодня, 12:30
    Согласно сообщениям алжирского военного ресурса www.forcesdz.com, военные очень довольны имеющейся у них техникой. Неудивительно, что после модернизации первой партии в 400 машин, было решено усовершенствовать оставшиеся.
    хорошая новость, а свои танки не собираются модернизировать?
    Partyzan
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:37
      вроде собираются покупать в довесок к купленным 180 - т-90

      контракты появились после революций в Тунисе и Египте и войны в Ливии. а Алжир богат

      Наши мастрасные друзья решили сыграть в ХПП с Владом wassat После этого и Египет купил Катранов и саудиты с турками к Оборонэкспорту пришли

      Есть тут актер циркового жанра Федя на сайте - новость специально для него
      с-т Petrov
    2. Alexey RA Сегодня, 12:56
      Цитата: Partyzan
      хорошая новость, а свои танки не собираются модернизировать?

      Не просто собираются - уже контракт подписали.
      Как сообщила Госкорпорация "Ростех", 29 сентября 2017 года генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов запустил новый цех модернизации легкобронированной техники на тульском предприятии «Щегловский Вал» (входит в "Ростех"). Он будет использоваться для модернизации боевых машин БМП-2 и БМД-2 – соответствующий договор подписан между "Ростехом" и Министерством обороны России.

      Образец модернизированной БМП-2 с боевым отделением Б05Я01 "Бережок" во время подписания соглашения на модернизацию БМП-2 и БМД-2 для Министерства обороны России. Соглашение подписали заместитель министра обороны России Юрий Борисов и управляющий директор тульского "КБ приборостроения" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Дмитрий Коноплев. Тула, 29.09.2017 (с) ГК "Ростех"

      Как пояснил "РГ" главный конструктор АО "Щегловский вал" Олег Ситников, в новом цехе машины будут разбирать, дажее шасси и боевой модуль станут улучшаться отдельно. На БМП-2 поставят комплекс вооружений "Бережок", оснастят машину прицелами наводчика и командира, отчего те смогут выполнять задачи в любую погоду днем и ночью. Также на машину установят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и другое вооружение.
      © bmpd
      Alexey RA
  3. 210окв Сегодня, 12:31
    Ещё бы им не быть довольными.Получили новую технику.
    210окв
  4. ded100 Сегодня, 12:32
    Хорошая обкатаная машина а после модернизации так самый раз алжирцам будет по цене и качеству!
    ded100
  5. maw Сегодня, 12:43
    Цитата: a.s.zzz888
    ... понимают алжирцы, "что такое хорошо, и что такое плохо"...

    Наверное остерегаются, что "демократия" может и к ним придти. wink
    maw
  6. san4es Сегодня, 14:49
    БМП-2М с боевым модулем «Бережок»
    soldier
    san4es
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