Военные Алжира высоко оценили российский «Бережок»
Модернизированные при помощи российских специалистов БМП-2М с боевым модулем «Бережок», по мнению алжирских военных, можно считать одними из лучших в мире, пишет Российская газета.
Контракт на модернизацию машин был подписан с тульским ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». В результате алжирская армия получила боевые машины с новейшими системами управления огнем, отвечающие самым современным требованиям.
«В распоряжение наводчиков-операторов поступили комбинированные прицелы с тепловизионным каналом. Это дает возможность действовать ночью так же эффективно, как днем. Лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель с системой датчиков существенно повышают точность стрельбы 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ», – говорится в материале.
Командир, благодаря современному панорамному прицелу, имеет возможность не только помогать наводчику в поиске целей, но и при необходимости дублировать его действия.
Огневая мощь машины увеличена за счет 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом до 300 гранат и противотанкового комплекса «Корнет».
Согласно сообщениям алжирского военного ресурса www.forcesdz.com, военнослужащие очень довольны имеющейся у них техникой. Неудивительно, что после модернизации первой партии в 400 машин, было решено усовершенствовать оставшиеся.
Контракт на модернизацию машин был подписан с тульским ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». В результате алжирская армия получила боевые машины с новейшими системами управления огнем, отвечающие самым современным требованиям.
«В распоряжение наводчиков-операторов поступили комбинированные прицелы с тепловизионным каналом. Это дает возможность действовать ночью так же эффективно, как днем. Лазерный дальномер и цифровой баллистический вычислитель с системой датчиков существенно повышают точность стрельбы 30-мм пушки 2А42 и пулемета ПКТ», – говорится в материале.
Командир, благодаря современному панорамному прицелу, имеет возможность не только помогать наводчику в поиске целей, но и при необходимости дублировать его действия.
Огневая мощь машины увеличена за счет 30-мм гранатомет АГ-17 с боекомплектом до 300 гранат и противотанкового комплекса «Корнет».
Согласно сообщениям алжирского военного ресурса www.forcesdz.com, военнослужащие очень довольны имеющейся у них техникой. Неудивительно, что после модернизации первой партии в 400 машин, было решено усовершенствовать оставшиеся.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти