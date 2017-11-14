14:59 14 ноября

В войска поступила партия самоходных минометов «Тюльпан»

Предприятие-производитель в рамках гособоронзаказа 2017 года поставило в войска партию самоходных минометов 2С4, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В войска поступила партия самоходных минометов «Тюльпан»


Партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в рамках ГОЗ-17 передало в подразделения Минобороны России предприятие изготовитель,
говорится в релизе ведомства.


Сообщается, что «2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно».

В ходе глубокой модернизации в боевых машинах установлены современные средства управления и связи.

В пресс-службе отметили, что «перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия изготовителя».

Использованы фотографии: МИинобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. Соломон Кейн Сегодня, 12:44
    Информация раскрыта не полностью, один момент упущен , а именно:
    Уральский завод транспортного машиностроения модернизировал партию 240-мм минометов «Тюльпан», способных стрелять ядерными минами.
    После модернизации минометы получили новые системы связи, прицеливания и навигации. Точное количество модернизированных минометов не сообщается — это военная тайна.
    2С4 «Тюльпан» — это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного главнокомандования. «Тюльпаны» зарекомендовали себя во время войны в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника. Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».

    Соломон Кейн
    1. хрыч Сегодня, 12:49
      Самая главная фишка - тактический ядерный заряд
      Цитата: Соломон Кейн
      и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны

      Причем сдерживать броневой кулак НАТО или там толпу маоистов, причем дешевейшим способом. В этом смысле этот миномет замыкает линейку от Сармата до Искандера, как бы следующий laughing наших сил сдерживания неспокойных соседей good
      хрыч
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:53
        ......наших сил сдерживания неспокойных соседей

        При чем на любом рубеже "от нашей калитки до их дальнего огорода" wink
        Соломон Кейн
        1. хрыч Сегодня, 13:01
          Цитата: Соломон Кейн
          При чем на любом рубеже "от нашей калитки до их дальнего огорода"

          Именно drinks Причем в отличии от авиации, флота и ракет, ооочень бюджетно в применении, однако 2 килотонны не мелочь и повторные залпы не возбраняются согласно скорострельности laughing
          хрыч
          1. jjj Сегодня, 13:21
            Реальная система: выстрелил и забыл. О противнике
            jjj
            1. хрыч Сегодня, 14:13
              Цитата: jjj
              Реальная система: выстрелил и забыл. О противнике

              Навсегда laughing
              хрыч
    2. Alex777 Сегодня, 13:01
      Когда в войсках есть Тюльпаны - как-то спокойнее становится. hi
      Alex777
    3. Лопатов Сегодня, 13:02
      Цитата: Соломон Кейн
      способных стрелять ядерными минами.

      Если они ещё остались.
      "Тюльпан"- штука нишевая, заточенная под поддержку наступления на мощную в инженерном отношении оборону. Ну или для ведения боёв в населённых пунктах.
      А для ядрёных хватит и 152-го калибра
      Лопатов
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:10
        Вам довелось использовать этот инструмент? очень внушает
        с-т Petrov
        1. Лопатов Сегодня, 13:17
          Сам- нет. Но с 24-м дивизионом пересекался, и видел, как работают. И на ОП и на КНП. Видел, как действуют и "Смельчаки", и обычные, и кассетные
          Лопатов
      2. san4es Сегодня, 14:27
        Цитата: Лопатов
        ... заточенная под поддержку наступления на мощную в инженерном отношении оборону. Ну или для ведения боёв в населённых пунктах.

        История тяжёлой арты СССРsoldier
        san4es
    4. Монос Сегодня, 13:10
      Цитата: Соломон Кейн
      Кроме обычных, в боекомплект 2С4 входят и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины «Сайда» с напалмом, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата».

      С новыми прицельным оборудованием и системой позиционирования - жуткая "кувалда" !
      Монос
      1. Комментарий был удален.
  2. 210окв Сегодня, 12:45
    Это все хорошо конечно.Только сколько лет этой разработке?Я это в 1984 году видел..
    210окв
    1. хрыч Сегодня, 12:52
      Старое и надежное не есть плохое.
      Цитата: 210окв
      Я это в 1984 году видел..

      Этож ствольная артиллерия, она крайне консервативна, по этому превосходит даже стрелковое оружие, а ведь АК уже 70 лет скоро и нет альтернативы.
      хрыч
      1. 210окв Сегодня, 12:59
        Я и не спорю.Про мину "Смельчак"к данному миномёта забыли..
        210окв
        1. Вадим237 Сегодня, 13:54
          Для этого миномёта нужна новая управляемая реактивная мина, с дальностью стрельбы 40 километров.
          Вадим237
      2. Лопатов Сегодня, 13:13
        Цитата: хрыч
        Этож ствольная артиллерия, она крайне консервативна

        Я бы не сказал... Иногда "условия игры" меняются кардинально. Контрбатарейная сделала в последние десятилетия скачок, сравнимый с переходом к стрельбе с закрытой ОП.
        "Тюльпан"- для гнобления всякого рода боевиков. Для нормальной войны у него слишком низкие мобильность и скорострельность. Один выстрел в минуту, из из походного в бое­вое за 5 минут и обратно за 10... Не жилец. Разве что только после полного подавления артиллерии противника и при полном господстве в воздухе. Что маловероятно
        Лопатов
        1. слава1974 Сегодня, 13:23
          Для нормальной войны у него слишком низкие мобильность и скорострельность.

          При модернизации не могли улучшить эти параметры?
          слава1974
          1. Лопатов Сегодня, 13:35
            Цитата: слава1974
            При модернизации не могли улучшить эти параметры?

            Нет. Тут дело в чистой механике.
            Но электроника должна повысить точность и уменьшить возможность ошибок. Что, к примеру, во время боёв в городе очень и очень важно. Кроме того, она здорово снизит время на открытие огня по неплановой цели уже развёрнутых на огневой в боевое положение подразделений. Информатизация артиллерии- это важно.

            Короче, отличный, но морально устаревший инструмент для "операций по стабилизации" вроде той, что сейчас в Сирии происходит
            Лопатов
    2. лаврентий павлович Сегодня, 13:04
      Цитата: 210окв
      Это все хорошо конечно.Только сколько лет этой разработке?Я это в 1984 году видел..

      Хорошо, что модернизировали. Про Коалицию слышал нехорошие новости, слепили для парада, а заявленные характеристики не достигнуты и куча разной мелочи, в серии не скоро увидим.
      лаврентий павлович
      1. Просто человек Сегодня, 13:34
        Вот зачем чушь писать - слепили для парада. Эта установка, разрабатываямая в рамках НИОКР в течении нескольких лет проходит сейчас завершающие испытания, показывая прекрасные характеристики.
        Просто человек
  3. BAI Сегодня, 13:21
    "Тюльпан" создавался в первую очередь для использования ядерных боеприпасов. Как уже многие отметили. И стоять может где угодно. Ну про восстановление производства сверхмалых ЯБП, надеюсь, мы не услышим.
    BAI
    1. хрыч Сегодня, 14:12
      Цитата: BAI
      производства сверхмалых ЯБП

      Их полно, сколько тысяч неизвестно, если не десятков тысяч. Они не подпадали ни под какие договора, а наследство СССР составляло 40 000 боеголовок belay
      хрыч
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:49
    ..Тереза Мэй, фрау Меркель, королева,и прочие одиозные дамы,были бы "рады"принять сии скромные "цветы" на 8 марта..))
    Сибирский цирюльник
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