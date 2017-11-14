В войска поступила партия самоходных минометов «Тюльпан»
Предприятие-производитель в рамках гособоронзаказа 2017 года поставило в войска партию самоходных минометов 2С4, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно».
В ходе глубокой модернизации в боевых машинах установлены современные средства управления и связи.
В пресс-службе отметили, что «перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия изготовителя».
Партию модернизированных 240-мм самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» в рамках ГОЗ-17 передало в подразделения Минобороны России предприятие изготовитель,говорится в релизе ведомства.
Сообщается, что «2С4 "Тюльпан" предназначен для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, скоплений живой силы и бронетехники противника, а также уничтожения объектов и целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно».
В ходе глубокой модернизации в боевых машинах установлены современные средства управления и связи.
В пресс-службе отметили, что «перед отправкой в войска все образцы прошли проверку под руководством офицеров военного представительства на испытательном комплексе предприятия изготовителя».
Использованы фотографии: МИинобороны РФ
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