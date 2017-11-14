14:59 14 ноября

3 из 29. Так о чём поговорили в Белграде?

В Белграде завершилась встреча спецпредставителей России и США по Украине. Основная тематика встречи, как сообщалось ещё до её начала, связана с вопросjv возможного ввода на Донбасс миротворческой миссии. Информационное агентство ТАСС приводит заявление Владислава Суркова:

Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. США передали свои предложения к российскому проекту резолюции Совбеза ООН. Американский документ состоит из 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми.


3 из 29. Так о чём поговорили в Белграде?



Отмечено, что встреча проходила за закрытыми дверями. После встречи Курта Волкера и Владислава Суркова в американском посольстве в РФ сделали заявление следующего характера:
Неудивительно, что США и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние обсуждения и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы.

На Украине по поводу этой весьма скупой информации о встрече в Белграде выдали целую гору материалов, многие из которых вновь сводились к «перемоге». Якобы Россия сама себя поставила в затруднительное положение тем, что одобрила лишь 3 из 29 американских предложений. При этом в Киеве никто слова не написал о том, что Украина настолько «самодостаточная» сегодня держава, что её судьба решается уже даже без участия собственно украинских представителей.

Использованы фотографии: gk170.ru
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 12:53
    А.А.Громыко и трёх бы не утвердил..
    210окв
    1. 79807420129 Сегодня, 13:05
      3 из 29. О чём поговорили Сурков и Волкер в Белграде?

      Пивка попили,анекдот дежурный рассказали,да разошлись.Ниочем. yes
      79807420129
      1. jjj Сегодня, 13:19
        Да, известный ППР
        jjj
  2. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:58
    Был бы Громко и Ко.То и такие вопросы показались бы дикостью.
    Сибирский цирюльник
    1. 210окв Сегодня, 13:07
      Жаль что это дикость.И что больше нет Громыко и ко..
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Был бы Громко и Ко.То и такие вопросы показались бы дикостью.
      210окв
      1. Кент0001 Сегодня, 14:39
        Просто нет той Державы, которую эти люди представляли со всеми вытекающими. Да и люди измельчали.
        Кент0001
  3. Million Сегодня, 13:01
    Сурков так похож на актера из Интернов!
    Million
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:02
    А не сойдутся позиции. Никогда. Задачи разные.
    Горный стрелок
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. 16112014nk Сегодня, 13:26
        Грузин не знал, что он грузин. Но догадывался. © yes "Авас" М. Жванецкий.
        16112014nk
        1. Serg65 Сегодня, 13:37
          Цитата: 16112014nk
          Грузин не знал, что он грузин

          what Ну наверное вы правы....
          Из воспоминаний Светланы Аллилуевой
          "Брат мой Василий как то сказал мне в те дни: "А знаешь, наш отец раньше был грузином", Мне было лет 6 и я не знала, что это такое - быть грузином..."
          Serg65
  6. Roma-1977 Сегодня, 13:07
    Одних этих двух фамилий рядом достаточно. Ни о чём хорошем не договорятся.
    Roma-1977
    1. Ныробский Сегодня, 14:19
      Цитата: Roma-1977
      Одних этих двух фамилий рядом достаточно. Ни о чём хорошем не договорятся.

      Будем посмотреть. По крайней мере Волкер поплёлся в Вашингтон переписывать домашнее задание.
      Ныробский
  7. злой партизан Сегодня, 13:16
    Американский документ состоит из 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми.
    Т.е., если я правильно перевёл с дипломатического языка на нормальный человеческий, то наши американцев послали на ... 26 раз. yes
    злой партизан
    1. LiSiCyn Сегодня, 13:47
      Правильно, думаете... good И, чем больше, мы их будем посылать , тем выгоднее для нас.. Время на нас работает.. Ну, шо 404 ,и эту зиму переживешь ? what
      LiSiCyn
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:32
    Цитата: 210окв
    Жаль что это дикость.И что больше нет Громыко и ко..
    Цитата: Сибирский цирюльник
    Был бы Громко и Ко.То и такие вопросы показались бы дикостью.

    Так,уж, мы устроены, наверное (
    Создаём проблемы,потом их преодолеваем.
    Как будут рубить этот узел? Или никак??
    Сибирский цирюльник
Картина дня