3 из 29. Так о чём поговорили в Белграде?

Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. США передали свои предложения к российскому проекту резолюции Совбеза ООН. Американский документ состоит из 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми.

Неудивительно, что США и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние обсуждения и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы.