3 из 29. Так о чём поговорили в Белграде?
В Белграде завершилась встреча спецпредставителей России и США по Украине. Основная тематика встречи, как сообщалось ещё до её начала, связана с вопросjv возможного ввода на Донбасс миротворческой миссии. Информационное агентство ТАСС приводит заявление Владислава Суркова:
Отмечено, что встреча проходила за закрытыми дверями. После встречи Курта Волкера и Владислава Суркова в американском посольстве в РФ сделали заявление следующего характера:
На Украине по поводу этой весьма скупой информации о встрече в Белграде выдали целую гору материалов, многие из которых вновь сводились к «перемоге». Якобы Россия сама себя поставила в затруднительное положение тем, что одобрила лишь 3 из 29 американских предложений. При этом в Киеве никто слова не написал о том, что Украина настолько «самодостаточная» сегодня держава, что её судьба решается уже даже без участия собственно украинских представителей.
Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. США передали свои предложения к российскому проекту резолюции Совбеза ООН. Американский документ состоит из 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми.
Отмечено, что встреча проходила за закрытыми дверями. После встречи Курта Волкера и Владислава Суркова в американском посольстве в РФ сделали заявление следующего характера:
Неудивительно, что США и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, но мы продолжим совместную работу в этом направлении. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние обсуждения и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы.
На Украине по поводу этой весьма скупой информации о встрече в Белграде выдали целую гору материалов, многие из которых вновь сводились к «перемоге». Якобы Россия сама себя поставила в затруднительное положение тем, что одобрила лишь 3 из 29 американских предложений. При этом в Киеве никто слова не написал о том, что Украина настолько «самодостаточная» сегодня держава, что её судьба решается уже даже без участия собственно украинских представителей.
Использованы фотографии: gk170.ru
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