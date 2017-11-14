Украина нашла «мощного инвестора» для производства самолетов Ан-74
ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» и американская Oriole Capital Group достигли договоренности по привлечению «мощных инвестиций». Согласно договоренностям Харьковское предприятие получит заказ на серийное изготовление самолетов на сумму $ 150 млн, сообщает концерн «Укроборонпром».
Договоренности достигнуты на международной выставке Dubai Airshow 2017, которая сейчас проходит в Дубае.
«В первую очередь речь идет о серийном производстве на мощностях ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" самолетов Ан-74 в различных модификациях. В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов. Ключевым элементом этого стратегического партнерства является модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3000 специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74», – приводит блог Дианы Михайловой сообщение украинского концерна.
Кроме того, Харьковское предприятие получит заказы «на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов».
Другими словами, харьковчане должны получить стабильный многолетний план развития, который обеспечит его эффективную работу, расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение прибыли.
По его словам, «практически, это четкий сигнал, "зеленый свет" для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность».
Автор материала поясняет, что Oriole Capital Group была основана руководителями Wamar International, многопрофильной производственной и сервисной компании, занимающейся производством бронированных машин, газовых турбин и авиатехнологиями, а также авиалогистической компанией Aero-Pioneer Group, которая владеет и эксплуатирует самолеты в сложных условиях от имени крупных компаний и международных организаций.
Примечание ресурса: «Первая же попытка познакомиться с этим "мощным инвестором" дала очень любопытные результаты:
1. Сайт www.oriolecapitalgroup.com не содержит информации ни о руководителях, ни о реализуемых проектах. Пустой сайт-открытка. Для "мощного международного инвестора это очень странно.
2. Сам электронный адрес был зарегистрирован 16 мая 2017 года.
3. Практически никаких упоминаний в интернете до "харьковского контракта" об этой компании нет.
4. Офис компании находится в скромном бизнес-центре класса Б, офис № 203.
5. Aero-Pioneer – компания, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках в Восточной Африке, своего флота нет, выручка 9.6 млн. долларов, 48 сотрудников. Фамилии "американских" менеджеров: Константин Жучков и Михайло Моисеенко».
Договоренности достигнуты на международной выставке Dubai Airshow 2017, которая сейчас проходит в Дубае.
«В первую очередь речь идет о серийном производстве на мощностях ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" самолетов Ан-74 в различных модификациях. В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов. Ключевым элементом этого стратегического партнерства является модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3000 специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74», – приводит блог Дианы Михайловой сообщение украинского концерна.
Кроме того, Харьковское предприятие получит заказы «на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов».
Другими словами, харьковчане должны получить стабильный многолетний план развития, который обеспечит его эффективную работу, расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение прибыли.
Эта договоренность по привлечению инвестиций из США является сверхважным событием для Украины. Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет. Это является доказательством того, что предприятия "Укроборонпрома" являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов,заявил Гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов.
По его словам, «практически, это четкий сигнал, "зеленый свет" для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность».
Инвестиционная и операционная поддержка Oriole значительно повысит коммерческие производственные возможности страны в регионе и за его пределами и представляет собой стратегическую возможность продемонстрировать объединенные возможности партнерства Украины и США,добавил Романов.
Автор материала поясняет, что Oriole Capital Group была основана руководителями Wamar International, многопрофильной производственной и сервисной компании, занимающейся производством бронированных машин, газовых турбин и авиатехнологиями, а также авиалогистической компанией Aero-Pioneer Group, которая владеет и эксплуатирует самолеты в сложных условиях от имени крупных компаний и международных организаций.
Примечание ресурса: «Первая же попытка познакомиться с этим "мощным инвестором" дала очень любопытные результаты:
1. Сайт www.oriolecapitalgroup.com не содержит информации ни о руководителях, ни о реализуемых проектах. Пустой сайт-открытка. Для "мощного международного инвестора это очень странно.
2. Сам электронный адрес был зарегистрирован 16 мая 2017 года.
3. Практически никаких упоминаний в интернете до "харьковского контракта" об этой компании нет.
4. Офис компании находится в скромном бизнес-центре класса Б, офис № 203.
5. Aero-Pioneer – компания, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках в Восточной Африке, своего флота нет, выручка 9.6 млн. долларов, 48 сотрудников. Фамилии "американских" менеджеров: Константин Жучков и Михайло Моисеенко».
Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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