Украина нашла «мощного инвестора» для производства самолетов Ан-74

Эта договоренность по привлечению инвестиций из США является сверхважным событием для Украины. Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет. Это является доказательством того, что предприятия "Укроборонпрома" являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов,

Инвестиционная и операционная поддержка Oriole значительно повысит коммерческие производственные возможности страны в регионе и за его пределами и представляет собой стратегическую возможность продемонстрировать объединенные возможности партнерства Украины и США,