14:58 14 ноября

Украина нашла «мощного инвестора» для производства самолетов Ан-74

ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» и американская Oriole Capital Group достигли договоренности по привлечению «мощных инвестиций». Согласно договоренностям Харьковское предприятие получит заказ на серийное изготовление самолетов на сумму $ 150 млн, сообщает концерн «Укроборонпром».



Договоренности достигнуты на международной выставке Dubai Airshow 2017, которая сейчас проходит в Дубае.


«В первую очередь речь идет о серийном производстве на мощностях ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" самолетов Ан-74 в различных модификациях. В свою очередь Oriole Capital Group получит право на инвестиции в производство, модернизацию и сбыт этих самолетов. Ключевым элементом этого стратегического партнерства является модернизация существующего производства, полное вовлечение всех 3000 специалистов харьковского предприятия, а также программа по модернизации самолетов и авионики, которая поможет повысить уникальные эксплуатационные возможности самолета Ан-74», – приводит блог Дианы Михайловой сообщение украинского концерна.

Кроме того, Харьковское предприятие получит заказы «на изготовление запасных частей для летательных аппаратов, проведение технического обслуживания и обучение пилотов».

Другими словами, харьковчане должны получить стабильный многолетний план развития, который обеспечит его эффективную работу, расширение производственных мощностей, создание новых рабочих мест и увеличение прибыли.

Эта договоренность по привлечению инвестиций из США является сверхважным событием для Украины. Впервые на авиастроительное предприятие нашей страны заходит мощный инвестор международного уровня, который планирует вкладывать средства в течение многих лет. Это является доказательством того, что предприятия "Укроборонпрома" являются надежными партнерами мирового уровня, которые гарантируют качественное и своевременное выполнение заказов,
заявил Гендиректор «Укроборонпрома» Роман Романов.

По его словам, «практически, это четкий сигнал, "зеленый свет" для других инвесторов, которые сейчас обдумывают возможности инвестиций в украинскую высокотехнологичную промышленность».

Инвестиционная и операционная поддержка Oriole значительно повысит коммерческие производственные возможности страны в регионе и за его пределами и представляет собой стратегическую возможность продемонстрировать объединенные возможности партнерства Украины и США,
добавил Романов.

Автор материала поясняет, что Oriole Capital Group была основана руководителями Wamar International, многопрофильной производственной и сервисной компании, занимающейся производством бронированных машин, газовых турбин и авиатехнологиями, а также авиалогистической компанией Aero-Pioneer Group, которая владеет и эксплуатирует самолеты в сложных условиях от имени крупных компаний и международных организаций.

Примечание ресурса: «Первая же попытка познакомиться с этим "мощным инвестором" дала очень любопытные результаты:

1. Сайт www.oriolecapitalgroup.com не содержит информации ни о руководителях, ни о реализуемых проектах. Пустой сайт-открытка. Для "мощного международного инвестора это очень странно.

2. Сам электронный адрес был зарегистрирован 16 мая 2017 года.

3. Практически никаких упоминаний в интернете до "харьковского контракта" об этой компании нет.

4. Офис компании находится в скромном бизнес-центре класса Б, офис № 203.

5. Aero-Pioneer – компания, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках в Восточной Африке, своего флота нет, выручка 9.6 млн. долларов, 48 сотрудников. Фамилии "американских" менеджеров: Константин Жучков и Михайло Моисеенко».

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 13:50
    А вдруг это другие грабли?Подумал скакунс наступая на них.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 13:53
      Уже который год идут эти прожекты, фантазии и мрии, а в реальной жизни третий год пошел с НУЛЕМ построенных самолетов. laughing..............Замечательный распил, только украниским спецам врядли что перепадет, США сами вложат сами и потратят а потом скажут.. Украинская коррупция виновата!
      Чёрный
      1. Pharao7766 Сегодня, 14:01
        А когда то антоновцы в одном поле с подобными "инвесторами" спать не стали...
        Но вообще наши тоже еще те прожекты впаривают.

        https://life.ru/t/новости/1057118/kaluzhskii_disn
        ieiliend_za_2_mlrd_postroiat_k_2024_ghodu
        Калужский "Диснейленд" за $2 млрд построят к 2024 году.

        Попробуйте найти что нибудь вразумительное об Moschanko Investment Group.
        Но зато наши чинуши уже взасос с Геннадием Мошковичем (американцем из ЛосАнжелеса)
        Pharao7766
        1. хрыч Сегодня, 14:50
          Цитата: Pharao7766
          А когда то антоновцы в одном поле с подобными "инвесторами" спать не стали...

          мощный инвестор laughing
          хрыч
    2. 79807420129 Сегодня, 14:13
      Хотят быть лохами,пусть будут.
      79807420129
      1. rocket757 Сегодня, 14:57
        Да, да и зори\закаты здесь будут феерические ... мож и по ночам подсветочька образуется!
        rocket757
    3. Ami du peuple Сегодня, 14:44
      Опять интернет-мем "испанский лыжный инструктор"? Кто не в курсе, погуглите, это реально прикольно, как забугорный самозванец, дал Украине газу на 1 млрд долларов.
      Ami du peuple
  2. Клебер Сегодня, 13:52
    Короче ясно. Решили власти своих граждан взбодрить ненадолго фейковой новостью.
    Клебер
    1. 210окв Сегодня, 14:00
      В итоге распилят завод на металл.
      Цитата: Клебер
      Короче ясно. Решили власти своих граждан взбодрить ненадолго фейковой новостью.
      210окв
  3. LiSiCyn Сегодня, 13:55
    Жучков и Моисеенко.... Походу, документацию сопрут и на этом, все.. Хотя, можно под бумажки и собственность отжать.
    LiSiCyn
    1. Клебер Сегодня, 14:18
      Собственность, вна Украине? Я тя умоляю, кому она нужна. А документацию кому надо уже давно скопировали и продали.
      Клебер
  4. Комментарий был удален.
  5. ded100 Сегодня, 13:56
    Кто то хапнет 150 лямов а хохлоф оставят у разбитого корыта!! wassat
    ded100
    1. eugraphus Сегодня, 14:17
      Не убивайте мечты укрпатриотов,
      eugraphus
  6. RoTTor Сегодня, 14:17
    Жуликов интересует земля со всеми коммуникациями + аэхродром практически близко к центру Харькова.
    В Киеве такая же история с заодом Антонова.
    Страна дураков, но без поля чудес.
    RoTTor
  7. askort154 Сегодня, 14:21
    ".....Aero-Pioneer - компания, специализирующаяся на грузовых авиаперевозках в Восточной Африке..."


    Да уж. Африка - это музей хлама военной техники, как советской так и западной. Африка - "аллигатор" по её заглатыванию. Самый расцвет, это 90-е годы. "Русланы", или морские суда, привозили на крупные аэродромы, всё от "макарова и "калаша", до танков. А, АН-12, Ан-26 и Ми-8 ,купленные такими компаниями, как пчелиный рой , растаскивали это "добро" по всей Африке. При чём, вся эта авиационная армада, продававшаяся туда, как горячие пирожки, для вот таких компаний - однодневок, так и осталась там до полной её непригодности. Говорю это не "понаслышке". yes
    askort154
  8. rudolff Сегодня, 14:40
    Нравиться мне Чебурашка. Если Антонов сохранит его производство, буду только рад. Нам бы по хорошему выкупить права на эту машину, да у себя клепать.
    rudolff
  9. Berkut24 Сегодня, 14:53
    С кем только хохлы и чего только не подписывали... 3000 специалистов харьковского завода - они последний раз что и когда в небо запускали? Ан-132Д с корпусом от списанного Ан-26?
    Berkut24
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