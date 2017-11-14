15:00 14 ноября

Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений

Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата", а также авиационных комплексов фронтовой и дальней авиации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во вторник в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений


Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки: это "Армата", танк Т-14, это перспективной авиационный комплекс фронтовой авиации, это перспективный комплекс дальней авиации и многое-многое другое
- сказал он.


Конечно, это формирование нового задела, который по сути дела связан с переходом на шестой технологический уклад
- добавил Рогозин.

Шестой технологический уклад - совокупность новых технологий в связи с научным и техническим прогрессом. Среди основных отраслей: нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, использование стволовых клеток, инженерия живых тканей, робототехника, искусственный интеллект, конструкционные материалы с заданными свойствами, передает ТАСС

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 19

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  1. rocket757 Сегодня, 14:43
    Как только про нано начинают говорить, мне так "ВЕСЕЛО" становится ... почему то рыжий чёрт с его ваучерами и прочими "достижениями" вспоминается???
    rocket757
    1. DEZINTO Сегодня, 14:44
      Да да да такая - же реакция.

      "Арматы" давно ждём сколько их штук 20 ? Небось проблема в компьютерах и мониторах, тут и коснулись нас санкции.
      Это как с автовазом, до-сих пор не понимаю как страна открывшая человечеству космос! не может б зделать нормальный автомобиль??
      DEZINTO
      1. Logall Сегодня, 14:46
        Меня и от этого типа телепать начинает!
        Но Чубайс вне конкуренции! Почему он еще не сидит...?
        Logall
        1. Alexey-74 Сегодня, 14:50
          Он же памятник, кто ж его посадит...... laughing
          Alexey-74
        2. maxim947 Сегодня, 14:52
          ...предполагает серийные поставки танков "Армата", а также авиационных комплексов фронтовой и дальней авиации хотелось бы знать их количество. А так, примут программу и хорошо, лишь бы не "корректировали" по два раза на год.
          maxim947
        3. Гардамир Сегодня, 14:55
          Почему он еще не сидит...?
          какой из двух вариантов вам больше нравится. Не с кем работать будет и своих не сажают.
          Гардамир
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:45
      Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений

      А мне почему-то вспомнился фильм "Особенности национальной рыбалки".
      СРЦ П-15
      1. destination Сегодня, 14:50
        Пилят ь,твою ты ........ть,Я как его увижу где,завсегда слова нехорошие с глубин Души льются сами am
        destination
      2. Alexey-74 Сегодня, 14:52
        Точно..."Кузьмич, а у тебя есть мечта? Есть конечно-бросить пить! Так брось...не могу, как же жить потом без мечты!!!!"
        Alexey-74
    3. Клебер Сегодня, 14:51
      А чего вы ещё хотите от этого журналиста??)))))))))
      Клебер
    4. Ami du peuple Сегодня, 14:53
      Цитата: rocket757
      почему то рыжий чёрт с его ваучерами и прочими "достижениями" вспоминается???

      А мне чё-то вспоминается Рогозин-младший - генерал-майор, вице-президент ОАК и Гендиректор Авиационного комплекса им. Ильюшина в одном флаконе. Такой вот шустрый и талантливый мальчишка 1983-го года выпуска.
      У выдающегося папы не менее выдающийся сын, правда?
      Ami du peuple
    5. 79807420129 Сегодня, 14:54
      Когда то на 2 Волги обещали,любуюсь теперь ее берегами. laughing
      79807420129
  2. 210окв Сегодня, 14:45
    Давно он не ванговал..Будем ждать переносов сроков исполнения программы?
    210окв
    1. Logall Сегодня, 14:51
      Ему бы в целители пойти... Результаты не заставили бы себя долго ждать laughing
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 14:53
        Бурное комсомольское прошлое даёт о себе знать.Был наверное каким нибудь секретарем..Александр hi
        Цитата: Logall
        Ему бы в целители пойти... Результаты не заставили бы себя долго ждать laughing
        210окв
  3. Громобой Сегодня, 14:48
    Вообщем ,ничего нового он не сказал.Всё это уже декларировалось им или другими чиновниками много раз.Вот ,если бы озвучил планы по семейству "Армата" и ПАК ФА на 2018 год,то появилась бы тема для обсуждения.А так...
    Громобой
  4. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:51
    нано- и биотехнологии, наноэнергетика

    Чубайс, как там с НАНОй дела обстоят, поди до сих пор о светодиодных лампочках как о вершине прогресса бормочешь? wink
    Анкыпельгыгыргын
  5. HAM Сегодня, 14:51
    Этот дядька совсем потерял авторитет почему то,"батуты" не той системы что ли?
    HAM
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:53
    Поживем увидим, вот когда Арматы начнут колесить общевойсковые полигоны, участвовать в Учениях, тогда и будем обсуждать.
    Alexey-74
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