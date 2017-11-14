Рогозин назвал особенности новой госпрограммы вооружений

Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки: это "Армата", танк Т-14, это перспективной авиационный комплекс фронтовой авиации, это перспективный комплекс дальней авиации и многое-многое другое

Конечно, это формирование нового задела, который по сути дела связан с переходом на шестой технологический уклад

Государственная программа вооружения на 2018-2027 годы предполагает серийные поставки танков "Армата", а также авиационных комплексов фронтовой и дальней авиации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин во вторник в интервью программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".- сказал он.- добавил Рогозин.Шестой технологический уклад - совокупность новых технологий в связи с научным и техническим прогрессом. Среди основных отраслей: нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная, клеточная и ядерная технологии, использование стволовых клеток, инженерия живых тканей, робототехника, искусственный интеллект, конструкционные материалы с заданными свойствами, передает ТАСС