18:14 14 ноября

"Би-Би-Си": Имела место секретная сделка по выходу игиловцев из сирийской Ракки

Продолжают поступать обращающие на себя внимание об откровенном сотрудничестве США и Британии с террористами ИГИЛ (*запрещено в России). К сведениям Минобороны РФ о фактическом отказе войск американской коалиции наносить удары по боевикам так называемого «Исламского государства» (*) в районе Абу-Кемаля, весьма примечательной выглядит публикация «Би-Би-Си».

В материале британского средства массовой информации рассказывается о том, что США и Британия прекрасно знали о заключении так называемым Сирийским демократическим союзом сделки с террористами псевдохалифата в районе Ракки. Напомним, что тогда сотни боевиков ИГИЛ (*) смогли спокойно покинуть город, прихватив при этом ещё и свои вооружения, а также амуницию. Сделка Вашингтоном и Лондоном была поддержана.

В материале «Би-Би-Си» сообщается о том, что имел место и вывоз иностранных наёмников. Напомним, что когда эта информация появилась в российских СМИ, на Западе назвали её фейком. Теперь об этом пишут и в самой Британии.


"Би-Би-Си": Имела место секретная сделка по выходу игиловцев из сирийской Ракки


«Би-Би-Си» ссылается на одного из водителей конвоя. Его имя Абу Фази, который, как сам сообщает, решил принять участие в вывозе боевиков, так как ему обещали существенное денежное вознаграждение.

В материале рассказывается, что колонна боевиков из Ракки растянулась примерно на 7 км. В ней двигались около полусотни грузовиков, 13 автобусов и сотни пикапов.

Би-Би-Си:
Представители международной коалиции признают, что участвовали в заключению этой сделки. В итоге 250 игиловцев и членов их семей покинули Ракку.


Это даёт повод в очередной раз задаться вопросом: если боевикам спокойно давали выходить, то какова была эффективность проведения ковровых бомбардировок Ракки, к тому моменту фактически покинутой основными группами боевиков? Замести все следы?..

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. destination Сегодня, 15:03
    Раскрыт секрет Полишенеля... laughing laughing laughing Чтоб никто не догадался!!!
    destination
  2. INVESTOR Сегодня, 15:06
    Почему не применить новейшее секретное оружие?
    INVESTOR
    1. starogil Сегодня, 15:50
      Израильтянами уже применялся, в Хайфе, в 1939 году.
      starogil
  3. Altona Сегодня, 15:06
    Уже даже сами западные СМИ удивляются политике двойных стандартов своих властей. В США некоторые издания осудили действия властей по признанию RT иноагентом, высказавшись, что читатель,слушатель или зритель сами вправе определять, что информация, а что пропаганда.
    Altona
  4. DEZINTO Сегодня, 15:08
    Секрет Полишенеля
    DEZINTO
    1. Джедай Сегодня, 15:11
      Цитата: DEZINTO
      Секрет Полишенеля

      Для нас - да. Но не для западного обывателя.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 15:27
        Тем более само ББС сказало , это точно , что то в их конторах пошло не так.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 15:31
          Очень хочу верить что волна подобных разоблачений будет нарастать в западных СМИ. yes
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 15:38
            А я вот как то побаиваюсь за их здоровье.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 15:46
              Это ты зря - читывал как-то что многие тамошние журналюги такие информационные бомбы в сейфах банковских держат (которые вскроют только после их смерти), что иначе как "страховой полис" они это и не называют.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 15:55
                Теперь буду переживать и за сейфы вместе с банками laughing , а если серьезно вывели они всех тех журналюг , которые были ещё лет 30 назад , а сейчас к "эфиру" пускают только ангажированных.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 16:06
                  Но и при все ангажированности западных СМИ такое попадает в эфир, так что мои надежды на рост таких публикаций небезоснователен.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 16:11
                    Хочется верить , что так и будет , поскольку пошел раздрай между США и Европой.
                    Идущий
                    1. _Jack_ Сегодня, 16:22
                      Раздрай может быть быть между равными, между хозяином и вассалами это называется неподчинение и жестоко карается. Европа давно и прочно под штатами.
                      _Jack_
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:20
        доброго дня Максим,так этож западная коалиция в действии,либо ковровые бомбежки городов(списание потраченного бюджета),либо эвакуация этих религиозных выродков(чтобы канитель не заканчивалась),а до западного обывателя реально что то допрет,только в случае вывоза этих гаденышей в европу к ним во дворы к порогу,остальное им да фонаря hi
        Ратник с пулеметом
        1. Джедай Сегодня, 16:29
          Евгений, рад видеть! hi Причём главарю этой коалиции не важны издержки. А то что вывезенные бармалеи зальют кровью Европу им даже выгодно : меньше единства и больше паники - проще навязывать свою волю.
          Джедай
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:33
            взаимно рад видеть,заскочил на пару минут перед стартом домой))вот исходя из всего выше сказанного надо стараться им самим закинутые угольки возвращать,и варианты есть,пальба в штатах по гражданам уже каждый месяц,надо еще головняков им накидать,какая разница,все равно нас обвинят.
            Ратник с пулеметом
  5. voyaka uh Сегодня, 16:09
    Из Алеппо все боевики были выпущены в Идлиб.
    Не помню, чтоб было возмущение по этому поводу.
    Армия Асада постоянно идет на такие сделки: в Хомсе, Хаме.
    Хизбалла выпустила ИГИЛовцев из котла около ливанской
    границы. И они свободно проехали колонной по всей Сирии в Ирак.
    voyaka uh
    1. GRF Сегодня, 16:54
      Даже при полной аналогичности, действия армии страны и интервентов - различны, ньюанс, однако...
      GRF
      1. voyaka uh Сегодня, 17:29
        Назвать сирийских курдов интервентами...? они такие же сирийские
        граждане, как и солдаты армии. И так же, как и солдаты, хотят побеждать
        радикальных исламистов, но не умирать зря.
        voyaka uh
  6. Livonetc Сегодня, 17:23
    Цитата: GRF
    Даже при полной аналогичности, действия армии страны и интервентов - различны, ньюанс, однако...

    И еще один момент.
    Действия по спасению жизней мирных жителей путеем договоренности с бандитами в случаях С Сирийским правительством имели открытый прозрачный характер.
    Велась он лайн трансляция.
    Были выделены средства транспорта для семей незаконных вооруженных формирований и гарантирована безопасность.
    В случае сговора интервентов с террористами все происходило тайно, а захват Ракки осуществлялся варварскими методами не взирая на потери среди мирных жителей и тотальное разрушение инфраструктуры.
    Янки с иглами гоу ту нафиг!

    Ну и на закусь.
    Россия осуществляет полномасштабную гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Сирии.
    Западосы и коалиция раздают только бомбы на головы.
    Жлобы поганые!
    Livonetc
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