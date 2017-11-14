"Би-Би-Си": Имела место секретная сделка по выходу игиловцев из сирийской Ракки

Представители международной коалиции признают, что участвовали в заключению этой сделки. В итоге 250 игиловцев и членов их семей покинули Ракку.

Продолжают поступать обращающие на себя внимание об откровенном сотрудничестве США и Британии с террористами ИГИЛ (*запрещено в России). К сведениям Минобороны РФ о фактическом отказе войск американской коалиции наносить удары по боевикам так называемого «Исламского государства» (*) в районе Абу-Кемаля, весьма примечательной выглядит публикация «Би-Би-Си».В материале британского средства массовой информации рассказывается о том, что США и Британия прекрасно знали о заключении так называемым Сирийским демократическим союзом сделки с террористами псевдохалифата в районе Ракки. Напомним, что тогда сотни боевиков ИГИЛ (*) смогли спокойно покинуть город, прихватив при этом ещё и свои вооружения, а также амуницию. Сделка Вашингтоном и Лондоном была поддержана.В материале «Би-Би-Си» сообщается о том, что имел место и вывоз иностранных наёмников. Напомним, что когда эта информация появилась в российских СМИ, на Западе назвали её фейком. Теперь об этом пишут и в самой Британии.«Би-Би-Си» ссылается на одного из водителей конвоя. Его имя Абу Фази, который, как сам сообщает, решил принять участие в вывозе боевиков, так как ему обещали существенное денежное вознаграждение.В материале рассказывается, что колонна боевиков из Ракки растянулась примерно на 7 км. В ней двигались около полусотни грузовиков, 13 автобусов и сотни пикапов.Би-Би-Си:Это даёт повод в очередной раз задаться вопросом: если боевикам спокойно давали выходить, то какова была эффективность проведения ковровых бомбардировок Ракки, к тому моменту фактически покинутой основными группами боевиков? Замести все следы?..