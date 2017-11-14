18:11 14 ноября

В Армении проведена тренировка сил ВВС и ПВО Южного округа

Военнослужащие дежурных авиационных смен из российской базы в Армении приняли участие в совместной тренировке по взаимодействию с силами и средствами войск ВВС и ПВО Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

В Армении проведена тренировка сил ВВС и ПВО Южного округа


В ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в районе расквартирования российского соединения, и оказания помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие,
говорится в релизе.


Полеты дежурной смены истребителей проходили в зонах дежурства сил ПВО на высотах от 100 до 5000 метров.

Сообщается, что «особенностью проводимой тренировки сил и средств ВВС и ПВО в Закавказье заключается в том, что полеты проводятся исключительно опытными летчиками, подготовленными к ведению маневренных воздушных боев в составе пар и звеньев в простых и сложных климатических высокогорных условиях».

В мероприятии было задействовано около 300 военнослужащих и более 50-ти единиц военной техники, в том числе ЗРК Бук-М1, С-300В и истребители МиГ-29 военной базы Эребуни.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:21
    Переброска 40 самолетов и вертолетов в Таджикистан и учения в Армении, говорит о опасении обострения в Афганистане!
    Владыка Ситх
    1. DEZINTO Сегодня, 15:28
      А что там может обострится, куда уж больше? Там кажется вялотекущая бесконечная войнушка, просто тянется и тянется......



      Как и на Донбасе, со всем уважением и сочувствием......
      DEZINTO
      1. Владыка Ситх Сегодня, 15:34
        Там ИГИЛовцев уже 15000 и они три провинции под себя подмяли.
        Владыка Ситх
  2. ButchCassidy Сегодня, 17:26
    Цитата: Владыка Ситх
    Переброска 40 самолетов и вертолетов в Таджикистан и учения в Армении, говорит о опасении обострения в Афганистане!

    Таджикистан определенно связан с Афганистаном, но не Армения. Армения является как частью Большого Кавказа, так и "воротами" на Ближний Восток, как пример, от границы Армении до Ирака 300 км лету на самолете. Поэтому вероятнее связь с событиями в Сирии и Ираке.
    ButchCassidy
Картина дня