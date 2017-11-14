В Армении проведена тренировка сил ВВС и ПВО Южного округа

В ходе тренировки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в районе расквартирования российского соединения, и оказания помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие,

Военнослужащие дежурных авиационных смен из российской базы в Армении приняли участие в совместной тренировке по взаимодействию с силами и средствами войск ВВС и ПВО Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.говорится в релизе.Полеты дежурной смены истребителей проходили в зонах дежурства сил ПВО на высотах от 100 до 5000 метров.Сообщается, что «особенностью проводимой тренировки сил и средств ВВС и ПВО в Закавказье заключается в том, что полеты проводятся исключительно опытными летчиками, подготовленными к ведению маневренных воздушных боев в составе пар и звеньев в простых и сложных климатических высокогорных условиях».В мероприятии было задействовано около 300 военнослужащих и более 50-ти единиц военной техники, в том числе ЗРК Бук-М1, С-300В и истребители МиГ-29 военной базы Эребуни.