Кузьмук: Чтобы захватить Донбасс, нужно уничтожить Донецк и Луганск

Кстати, у них (ополченцев Донбасса) очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все-таки может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города

Представьте, как можно штурмовать Донецк — это невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим же причинам его выполнить невозможно

Украинской армии для захвата Донбасса придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие крупные города региона. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил генерал украинской армии, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук.— сказал Кузьмук.Он добавил, что при попытке осуществления таких военных операций будет много жертв среди мирного населения.— отметил генерал.13 ноября командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось, передает "Лента.ru"