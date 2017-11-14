18:16 14 ноября

Кузьмук: Чтобы захватить Донбасс, нужно уничтожить Донецк и Луганск

Украинской армии для захвата Донбасса придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие крупные города региона. Об этом в интервью телеканалу ZIK заявил генерал украинской армии, бывший министр обороны страны Александр Кузьмук.

Кстати, у них (ополченцев Донбасса) очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все-таки может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города
— сказал Кузьмук.

Кузьмук: Чтобы захватить Донбасс, нужно уничтожить Донецк и Луганск



Он добавил, что при попытке осуществления таких военных операций будет много жертв среди мирного населения.

Представьте, как можно штурмовать Донецк — это невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим же причинам его выполнить невозможно
— отметил генерал.

13 ноября командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось, передает "Лента.ru"


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Комментарии 23

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  1. хрыч Сегодня, 17:37
    Усыпить кузмука, чтоб не мучился
    хрыч
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:42
      офицер бывшей СА. имел партийный билет как не крути. так и живем. шифровались твари под людей, служили вместе с парнями из Луганска да Донецка, а теперь этот убогий решил города уничтожать, планы рисовать.

      Украинец реально это болезнь мозга
      с-т Petrov
      1. Logall Сегодня, 18:13
        Цитата: с-т Petrov
        Украинец реально это болезнь мозга

        Не согласен! украинец''-да, это болезнь! Украинец - национальность. Не нужно путать понятия, в каждой национальности майданутых хватает. Русских там тоже немало скачет. Все укро-огры!
        Logall
    2. Ami du peuple Сегодня, 17:44
      Цитата: хрыч
      Усыпить кузмука, чтоб не мучился

      Да ну, это же великий украинский стратег! Помнится, в его бытность министром обороны, укро-ПВО сбили в 2001-м российский Ту-154 над Чёрным морем. Так он отмазывался до последнего..
      Короче, опыт сбивания гражданских самолетов у него есть. Но как это пригодится в открытой войне с Россией?
      Ami du peuple
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
        Короче, опыт сбивания литакив у него есть. Считают, что это пригодится в открытой войне с Россией?


        кровью повязан уже давно, поэтому и сидит там где сидит. и сделает что скажут. перед самим собой это жевотное уже давно себя оправдало
        с-т Petrov
      2. 79807420129 Сегодня, 17:55
        Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы.

        И в его словах есть зерно истины,хунтята могут попытаться сделать попытку.Об этом кстати и говорит этот министер экс обороны.
        Однако украинская армия все-таки может выйти на границу с Россией.

        Если перекроют границу с Россией то и удавят блокадой ЛДНР,к чему этот гэнераль и призывает. yes
        79807420129
    3. 210окв Сегодня, 17:44
      Какие негодяи!Слов нет.Осина и пеньковая веревка плачет по нему.
      Цитата: хрыч
      Усыпить кузмука, чтоб не мучился
      210окв
      1. volodya Сегодня, 17:50
        Цитата: 210окв
        Какие негодяи!Слов нет.Осина и пеньковая веревка плачет по нему.
        Цитата: хрыч
        Усыпить кузмука, чтоб не мучился

        volodya
    4. Банщик-М Сегодня, 17:52
      Украинской армии для захвата Донбасса придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие крупные города региона

      Кузьмук все правильно сказал...Донбасс не сломить, даже если туда войска НАТО введут!
      Воинский дух ,там на высочайшем уровне...Сопротивляться будут до последнего ополченца!
      А ополченцами будут большинство в России, потоком пойдем и стар и млад.. soldier
      Банщик-М
      1. shark Сегодня, 17:58
        Стар может и пойдет. А млад в очередь за новым огрызком отправится
        shark
  2. svp67 Сегодня, 17:38
    По потенциалу и могуществу мы это можем, но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города
    — сказал Кузьмук.
    Г-н Кузьмук, Вам проще СРАЗУ и САМИМ ЗАСТРЕЛИТЬСЯ.
    svp67
  3. Клебер Сегодня, 17:41
    По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.


    Пора бы уже потенциальное удобрение в тоннах считать, а не в тысячах.
    Клебер
  4. solzh Сегодня, 17:41
    придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города

    Во время Великой Отечественной войны, нацисты уничтожили очень много советских населённых пунктов. Ну и где они те захватчики? То же будет и с всу.
    solzh
    1. Клебер Сегодня, 17:49
      Цитата: solzh
      придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и другие города

      Во время Великой Отечественной войны, нацисты уничтожили очень много советских населённых пунктов. Ну и где они те захватчики? То же будет и с всу.


      Как где? Кто ещё живой маршируют в форме SS по городам Украины.
      Клебер
    2. с-т Petrov Сегодня, 17:49
      обидно что тогда противник был достойный. а сейчас...
      с-т Petrov
  5. лом123 Сегодня, 17:44
    скорее всего сами себя поимеете всей своей кучкой шизофренников....
    лом123
  6. ul_vitalii Сегодня, 17:46
    Не один баян порвал пока служил, ну и рожа.
    ul_vitalii
  7. pvv113 Сегодня, 17:51
    бывший министр обороны страны Александр Кузьмук

    Этот Кузьмук имеет огромаднейший боевой опыт lol
    Из Википедии:
    Заметную часть своей известности генерал приобрёл благодаря двум громким скандалам, связанным с трагическими последствиями армейских учений во время своего первого пребывания на посту главы Минобороны. В первом случае, 20 апреля 2000 года, неудачно пущенная с полигона в Черниговской области ракета класса «земля-земля» попала в жилой дом в Броварах Киевской области. Три человека погибли, пять получили ранения.
    4 октября 2001-го очередное ЧП: ракета «земля-воздух», стартовавшая на учениях войск ПВО в Крыму, сбила над Чёрным морем самолёт ТУ-154 с 78 пассажирами и членами экипажа, летевший рейсом «Тель-Авив — Новосибирск». В обоих случаях в течение нескольких дней после ЧП высшие чины Минобороны во главе с министром пытались убедить журналистов и общественность, что армия к ним отношения не имеет. В отставку глава оборонного ведомства подал лишь на пике второго скандала

    wassat
    pvv113
    1. turbris Сегодня, 18:01
      Как может бывший министр обороны превратится в такого дебила или он таким все время и был? Сидел бы уже не позорился! Помню как Кучма и он убеждали всех, что они не причем в истории с Ту-154 - чисто по украински, хоть в глаза с........ все божья роса. Украина до сих пор не возместила ущерб авиакомпании и после этого она может называться вообще каким-то государством?
      turbris
      1. pvv113 Сегодня, 18:11
        В последнее время министры обороны Украины больше похожи на каких-то скоморохов, чем на руководителей военного ведомства
        pvv113
  8. штольц Сегодня, 17:53
    Цитата: хрыч
    Усыпить кузмука, чтоб не мучился

    Точно, судя морде лица на фото, он постоянно бухой и не протрезвляется, Это истинно украинский офицер, берёт пример с главы государства.
    штольц
  9. ded100 Сегодня, 17:57
    Откуда такие гниды беруться вроде Родился учился в союзе а тут такая дегродация! согласен с первым постом только не усыпить а удавить как кота помойного!
    ded100
  10. Банщик-М Сегодня, 17:58
    Не доработал СМЕРШ после 45-года , вот они все во всей красе размножились и мстят нам..

    Опять все повторять придется, только уже сложней на много будет и крови больше..
    Банщик-М
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