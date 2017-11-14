21:01 14 ноября

В ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ с применением «Буков»

Украинские силовики готовят провокацию с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

В ЛНР заявили, что эти данные получены от звонившего на "горячую линию" МВД ЛНР. Заявитель рассказал, что "в октябре на базе 250 отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11 зенитно-ракетного полка ВСУ сформирована внештатная маневренная группа из самоходной огневой установки 9А310М1 "Бук" и группы охранения".

В ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ с применением «Буков»



В ЛНР проверили эту информацию.

Группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сел Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино
— указали в МВД. Также ее заметили возле села Лысогоровка Новопсковского района. И Старобельский, и Новопсковский районы контролируются Киевом.

Сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 20:33
    От этих ушлепка-тролля можно ожидать всего.Хорошо что в своё время оттуда ЯО убрали.
    210окв
    1. poquello Сегодня, 20:38
      Цитата: 210окв
      От этих ушлепка-тролля можно ожидать всего.Хорошо что в своё время оттуда ЯО убрали.

      а чего они там сбивать собираются?
      poquello
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:46
        Мне вот тоже непонятно . Разве после истории с Боингом там не без полётная зона ? Или опять бардак ? request
        bouncyhunter
        1. хрыч Сегодня, 20:51
          Цитата: bouncyhunter
          Разве после истории с Боингом там не без полётная зона ?

          Наверное безумцев нет над Незалежной летать, они в нормальное то время израильтян погубили
          хрыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:55
            Цитата: хрыч
            они в нормальное то время израильтян погубили

            И отделались извинениями . am
            bouncyhunter
      2. Балу Сегодня, 20:52
        Цитата: poquello
        Цитата: 210окв
        От этих ушлепка-тролля можно ожидать всего.Хорошо что в своё время оттуда ЯО убрали.

        а чего они там сбивать собираются?

        А хоть бы пипилац с наблюдателями ОБСЕ, если они захотят облететь с инспекцией линию разграничения. Странно, что эти Буки не перебросили в район Мариуполя или еще куда поближе к нашим границам. Насколько я понял, европейским компаниям запрещен пролет над ЛДНР, но ведь диспетчер опять таки хоть из Николаева может изменить эшелон и маршрут, как это было с малазийским Боингом. А в Николаеве у нас кто? бывший капитан, а теперь майор в отставке тот самый Волошин на должности зама по безопасности полетов. Остается только ждать. Если что, снимки со спутников нужно будет опубликовать немедленно, а не ждать подставы от Билда и шума в гейропе о коварных русских.
        Балу
    2. Банщик-М Сегодня, 20:41
      Такие заявления о провокациях все же нужны , даже если они не подтвердятся !
      Боинг сбитый все помним , могут и наш сбить..
      Банщик-М
      1. poquello Сегодня, 20:52
        Цитата: Банщик-М
        могут и наш сбить..

        вот тоже интересно, каковы возможности этих идиотов, страшно же, зону над ЛДНР закрыли наверное, а по всей границе?
        poquello
  2. 79807420129 Сегодня, 20:33
    Чубатые решили еще один Боинг завалить. belay
    79807420129
    1. Идущий Сегодня, 20:36
      Похоже готовится очередная ситуация провокаций и наката на Россию.
      Идущий
    2. Pirogov Сегодня, 20:39
      Цитата: 79807420129
      Чубатые решили еще один Боинг завалить.

      Они и по наземным целям могут ударить с них станется . Стрельнут в сторону города ,а там куда попадёт ,если я не ошибаюсь такой обстрел уже был.
      Pirogov
  3. Teberii Сегодня, 20:34
    Нужен повод для окончательного решения,провокаторы.
    Teberii
  4. kefan Сегодня, 20:36
    От этих чертей чего угодно можно ожидать.
    kefan
  5. Sergei75 Сегодня, 20:38
    Интересно, а воздушные линии проходящие рядом с Украиной (да-же над территорией России, Белоруссии), попадают в радиус поражения их зенитных комплексов? Им сейчас пофиг в кого и где палить, могут подгадать и шандарахнуть в импортный самолет над чужой территорией, а списать на ополченцев.
    Sergei75
    1. Идущий Сегодня, 20:56
      Ещё как попадают , в том вся и проблема.
      Идущий
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