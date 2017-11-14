В ЛНР ожидают провокаций со стороны ВСУ с применением «Буков»
Украинские силовики готовят провокацию с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", сообщили РИА Новости в МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.
В ЛНР заявили, что эти данные получены от звонившего на "горячую линию" МВД ЛНР. Заявитель рассказал, что "в октябре на базе 250 отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11 зенитно-ракетного полка ВСУ сформирована внештатная маневренная группа из самоходной огневой установки 9А310М1 "Бук" и группы охранения".
В ЛНР проверили эту информацию.
Сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября, передает РИА Новости.
В ЛНР заявили, что эти данные получены от звонившего на "горячую линию" МВД ЛНР. Заявитель рассказал, что "в октябре на базе 250 отдельного зенитно-ракетного дивизиона 11 зенитно-ракетного полка ВСУ сформирована внештатная маневренная группа из самоходной огневой установки 9А310М1 "Бук" и группы охранения".
В ЛНР проверили эту информацию.
Группа разворачивалась в Старобельском районе — в окрестностях сел Балакиревка, Бутковка, Дубововка, Проказино— указали в МВД. Также ее заметили возле села Лысогоровка Новопсковского района. И Старобельский, и Новопсковский районы контролируются Киевом.
Сегодня официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что власти республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения перед переговорами в Минске.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе запланировано на 15 ноября, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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